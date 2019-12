Nel match del lunedì sera che archivia 17a giornata d’andata del 2° raggruppamento di Serie C, ravennati si impongono (1-2) rimontando a 20 minuti dalla fine con un cinico uno-due (70’e 71′) l’iniziale vantaggio (al 30′) dei locali. Con questo successo (il 5° stagionale, il 3°esterno) la squadra di Foschi sale in 13a posizione, agganciando Vis Pesaro a quota 18, mentre quella di Colella con questo ko (il 4°consecutivo, il 5° nelle ultime 6 gare, il 9° stagionale, il 4° interno) resta penultima e dunque in piena zona play out con soloi 12 punti. Intanto il fanalino di coda Fano (reduce da 8 ko consecutivi) esonera Fontana e si affida ad Alessandrini (che guidò il Fano in Serie D Girone F per 2 brillanti stagioni, la seconda delle quali culminata col ripescaggio in Lega Pro, avvenuto nell’estate 2016). All’interno il riepilogo di tutti i riultati anche degli altri due Gironi A e C e quelli di Serie B e della Coppa Italia.

SERIE C GIRONE B:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Con la disputa del posticipo del lunedì sera Rimini-Ravenna, terminato 1-2 in rimonta per la formazione ospite, la 17a giornata di Serie C Girone B, va in archivio con 5 successi (di cui 3 esterni) e 5 pareggi (di cui 1 a reti bianche); 22 (di cui una su rigore) le reti messe a segno in questo 17°turno.

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto, ne in casa e ne in trasferta.

Non ci sono più squadre a secco di vittorie.

Buona la prima di Michele Mignani (che ha rilevato Mauro Zironelli, esonerato dopo la 16a giornata) sulla panchina del Modena (al 3°successo interno consecutivo) che batte in rimonta Vis Pesaro (al 3°ko esterno consecutivo) e sorpassa in classifica Triestina (ora 11a e dunque attualmente fuori dai Play Off) salendo al 10°posto e dunque in zona Play Off.

Intanto altro cambio di panchina, il fanalino di coda (a -2 dalla zona play out) Fano, dopo l’ennesimo ko (l’8°consecutivo, il 4°interno di fila, l’11°stagionale, il 6°complessivo in casa) , ha esonerato il tecnico Gaetano Fontana, sostituendolo con Marco Alessandrini (che nelle ultime due stagioni aveva guidato la Recanatese in Serie D Girone F, categoria nella quale aveva già guidato anche il Fano nelle stagioni 2014/15 e 2015/16, quest’ultima culminata dopo il 2° posto ed i Play Off vinti col ripescaggio della squadra granata in Lega Pro)

RISULTATI DELLA 17A GIORNATA D’ANDATA SERIE C GIRONE B DI DOMENICA 1°DICEMBRE 2019:

Alma Juventus Fano-Fermana 0-1 (47’Cognigni con un pallonetto. Espulso Parlati del Fano per comportamento offensivo verso l’arbitro)

Arzignano Valchiampo-Virtus Vecomp Verona (Gara giocata sabato sera 30 novembre) 1-1 (27’Magrassi [V.V.V.], 48’Daniele Rocco [A.V.]. All’89’espulso il portiere dell’Arzignano Riccardo Tosi per fallo da ultimo uomo sull’attaccante italo-nigeriano Odogwu lanciato a rete. Avendo l’Arzignano esaurito i 5 cambi a disposizione, nei minuti restanti in porta è andato il centrocampista Marco Hoxha)

Carpi-Triestina 1-0 (51’Jelenic su rigore. Espulsi entrambi tra le fila della Triestina e per doppia ammonizione: al 56’Ermacora ed all’80’Lambrughi)

Feralpisalò-Cesena 2-2 (41’Borello [C], 70’Luca Guidetti [F], 75’Russini [C] su punizione, 89’Scarsella [F])

Gubbio-Padova 0-0

Imolese-SAMB 1-1 (49’Rapisarda [S], 91’Vuthaj [I])

Modena-Vis Pesaro 3-1 (37’Giorgio Gianola [V.P.], 47’Salvatore Pezzella, 53’Davì, 65’De Grazia)

Reggio Audace (Reggiana)-Piacenza 2-2 (2’Riccardo Martinelli [R.A.], 15’Radrezza [R.A.] con un pallonetto dai 35 metri, 55’Paponi [P], 86’Della Latta [P])

Rimini-Ravenna (Gara giocata in posticipo lunedì sera 2 dicembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-2 (30’Zamparo [Ri], 70’Giuseppe Giovinco su punizione, 71’D’Eramo).

Sudtirol Alto Adige-Lanerossi Vicenza Virtus 0-1 (67’Pontisso)

CLASSIFICA AGGIORNATA: (Rimini resta penultimo [19°] a quota 12 e dunque in piena zona play out, mentre Ravenna si mette al sicuro, salendo in 13a posizione ed agganciando a quota 18 la Vis Pesaro)

Lanerossi Vicenza Virtus 39,

Carpi 35,

Padova 33,

Reggio Audace (Reggiana) 32,

Sudtirol Alto Adige 32,

Feralpisalò 29,

Piacenza 28,

SAMB 25,

Virtus Vecomp Verona 24,

Modena 23,

Triestina * 22,

Cesena 21,

Ravenna 18,

Vis Pesaro 18,

Fermana 17,

Arzignano Valchiampo 15,

Gubbio 15,

Imolese * 13,

Rimini 12,

Alma Juventus Fano 10.

*= Una gara (Imolese-Triestina della 15a giornata, rinviata per maltempo) in meno e dunque da recuperare (mercoledì 4 dicembre alle ore 17).

PROSSIMO TURNO, 18a giornata di domenica 8 dicembre 2019:

Cesena-Alma Juventus Fano (Gara anticipata a sabato 7 dicembre alle ore 20,45)

Fermana-Arzignano Valchiampo ore 17,30

Lanerossi Vicenza Virtus-Feralpisalò ore 17,30

Padova-Imolese ore 15

Piacenza-Rimini ore 15

Ravenna-Sudtirol alto Adige ore 15

SAMB-Gubbio (Gara posticipata a lunedì 9 dicembre alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Triestina-Modena ore 17,30

Virtus Vecomp Verona-Reggio Audace (Reggiana) ore 17,30

Vis Pesaro-Carpi ore 17,30

La scorsa stagione sempre in Serie C Girone B (37a giornata, 18a di ritorno di domenica 28 aprile 2019) al Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto finì 3-1 (34’Di Massimo su rigore, 52’Carlo Ilari, 56’De Silvestro [G], 82’Stanco. Espulsi entrambi tra le fila del Gubbio: al 39’Alessio Benedetti per doppia ammonizione ed al 79’il tecnico Galderisi per proteste. Dal 77’gara ferma per almeno 6 minuti per l’infortunio all’assistente arbitrale Stefano Lenza di Firenze, sostituito da regolamento così come l’altro guardalinee Francesco Santi di Prato con i dirigenti delle 2 squadre: il team manager della Samb Pietro Buongiorno ed il preparatore atletico del Gubbio Luca Palazzari) per la Samb, allora guidata da Giuseppe Magi.

CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA:

In testa alla classifica marcatori c’è Daniele Paponi del Piacenza con 11 gol .

Alle sue spalle troviamo: Tommaso Morosini (2 rigori trasformati) del Sudtirol Alto Adige e Vano del Carpi con 8 centri a testa.

Completano attuale podio: l’attaccante croato Butic (3 rigori trasformati) del Cesena, Cernigoi della SAMB, Magrassi (un rigore trasformato) della Virtus Vecomp Verona, Simone Mazzocchi del Sudtirol Alto Adige e Scappini della Reggiana con 7 reti ciascuno.

Alle spalle del podio ci sono: Biasci (un rigore trasformato) del Carpi, Nocciolini (2 rigori trasformati) del Ravenna, l’attaccante italo-nigeriano Odogwu della Virtus Vecomp Verona, Scarsella della Feralpisalò e Varone della Reggiana con 6 gol a testa.

Poi ci sono: Borello del Cesena, Andrea Caracciolo della Feralpisalò, Frediani della SAMB, Giuseppe Giovinco del Ravenna, l’attaccante italo-uruguaiano Granoche (3 rigori trasformati) della Triestina, il centrocampista sloveno Jelenic (3 rigori trasformati) del Carpi, Mattia Marchi (un rigore trasformato) della Reggiana, Alessandro Marotta (un rigore trasformato) del Lanerossi Vicenza Virtus, Simone Rossetti del Modena, Sbaffo (2 rigori trasformati) del Gubbio e Davide Voltan (un rigore trasformato) della Vis Pesaro con 5 centri ciascuno.

Quindi troviamo: Daniele Casiraghi del Sudtirol Alto Adige, Christian Cesaretti del Gubbio, Rocco Costantino (un rigore trasformato) della Triestina, De Grazia del Modena, Federico Gerardi (un rigore trasformato) e Zamparo del Rimini, Pergreffi del Piacenza, Daniele Rocco (un rigore trasformato) dell’Arzignano Valchiampo e Claudio Santini (2 rigori trasformati) del Padova con 4 reti a testa.

Seguono poi: Barbuti (un rigore trasformato) e Parlati dell’Alma Juventus Fano, Luca Castiglia e Soleri del Padova, Cognigni, Tommy Maistrello e l’attaccante argentino Hernan Rodolfo Molinari della Fermana, Danti (un rigore trasformato) della Virtus Vecomp Verona, Di Massimo della SAMB, Giacomelli (3 rigori trasformati), Simone Guerra e Pontisso del Lanerossi Vicenza Virtus, l’attaccante italo-argentino Guido Gomez della Triestina, l’attaccante sierraleonese Kargbo della Reggiana e Rover del Sudtirol Alto Adige con 3 centri ciascuno.

A seguire: l’attaccante marocchino Arma, Daniel Cappelletti, Cinelli, Saraniti e Loris Zonta del Lanerossi Vicenza Virtus, Belcastro, l’attaccante ivoriano Latte Lath, Padovan e l’attaccante albanese Vuthaj dell’Imolese, Bonalumi e Cais dell’Arzignano Valchiampo, Bunino, Pesenti ed il centrocampista brasiliano Ronaldo Pompeu da Silva (un rigore trasformato) del Padova, Riccardo Cazzola della Virtus Vecomp Verona, Tommaso Ceccarelli (un rigore trasformato) e Pasquale Maiorino della Feralpisalò, D’Eramo del Ravenna, Della Latta del Piacenza, Giorico della Triestina, Grandolfo della Vis Pesaro, Lunetta della Reggiana, Maurizi ed il centrocampista italo-bosniaco Saric del Carpi, il terzino destro spagnolo Rafael Muñoz del Gubbio, Francesco Orlando, Rapisarda ed Emilio Volpicelli della SAMB, Petrella del Sudtirol Alto Adige, Salvatore Pezzella e l’attaccante brasiliano Diogo Sodinha del Modena e Russini, Sarao (2 rigori trasformati) e Zecca del Cesena con 2 reti a testa.

Ed infine troviamo: Angiulli e Mirko Miceli della SAMB, Arlotti, Ferrani, Antonio Palma, Scappi, Vincenzo Silvestro, il centrocampista belga Van Ransbeeck e Danilo Giacinto Ventola del Rimini, Antonio Bacio Terracino, Luigi Liguori, Mantini, Persia ed Andrea Petrucci della Fermana, Enrico Baldini, Davide Di Francesco, Riccardo Gatti, l’attaccante italo-marocchino Kanis, Simone Paolini ed il trequartista italo-tanzanese Carte Said dell’Alma Juventus Fano, Balestrero, Vincenzo Ferrara, il centrocampista ecuadoriano Maldonado e Gianmarco Piccioni dell’Arzignano Valchiampo, il terzino sinistro senegalese Joel Baraye, Davide Buglio, Fazzi, Umberto Germano, il difensore centrale croato Kresic, Matteo Mandorlini e l’attaccante belga di origini congolesi Mokulu (un rigore trasformato) del Padova, Bearzotti, Boscolo Papo, Davì, Edoardo Duca, Carlo Emanuele Ferrario, Alberto Spagnoli e Tulissi (un rigore trasformato) del Modena, Marco Beccaro, Formiconi, Leonardo Gatto, Malomo e l’attaccante ghanese Davis Mensah della Triestina, Boccaccini, Cristian Carletti, Ignazio Carta, il centrocampista italo-tunisino Saber Hraiech e Rossoni del Carpi, Filippo Boccardi classe 97 (un rigore trasformato), Checchi, l’attaccante ghanese Bismark Ngissah e l’attaccante senegalese Abdoulaye Sall dell’Imolese, Bruscagin ed il trequartista belga Vandeputte del Lanerossi Vicenza Virtus, Cacia, Mattia Corradi, Imperiale, Matteo Marotta, Nicco e l’attaccante senegalese Youssouph Cheikh Sylla del Piacenza, Nicola Danieli, Manfrin, Marcandella, il centrocampista rumeno Onescu, Jacopo Rossi e Sirignano della Virtus Vecomp Verona, Domenico Franco, Rosaia ed Emanuele Valeri del Cesena, Gennari, Giorgio Gianola, Flavio Lazzari, l’attaccante slovacco Malec, Misin, Pannitteri e Lorenzo Paoli della Vis Pesaro, Nicolas Giani, Luca Guidetti, Luca Magnino, Mattia Mauri e Mordini della Feralpisalò, Mario Ierardi e Turchetta del Sudtirol Alto Adige, Lora, Salvatore Papa, Pellizzari, Purro e Raffini del Ravenna, Marco Maini, Lorenzo Sorrentino ed Enrico Zanoni del Gubbio e Riccardo Martinelli, Radrezza, Rozzio e Staiti della Reggiana, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Pasquale Di Sabatino (Alma Juventus Fano) pro SAMB alla 1a giornata, l’attaccante croato Butic (Cesena) pro Vis Pesaro alla 2a giornata, Matteo Pinton (Virtus Vecomp Verona) pro Vis Pesaro alla 9a giornata, Ligi (Carpi) pro Ravenna alla 13a giornata, Filippo Bellini (Fermana) pro Carpi alla 15a giornata, il difensore centrale argentino Espeche (Reggiana) pro Vis Pesaro sempre alla 15a giornata ed il portiere Tommaso Emanuele Nobile (Carpi) pro Virtus Vecomp Verona alla 16a giornata.

STATISTICHE SAMB:

Serie positiva in corso: 2 risultati utili consecutivi (un successo interno ed un pari esterno).

Vittorie: 7 (1-3 a Fano alla 1a giornata, 2-1 interno con l’Arzignano Valchiampo alla 4a, 0-2 a Ravenna alla 7a, 4-2 interno col Piacenza all’8a, 1-3 a Cesena alla 9a, 2-0 interno col Rimini alla 14a ed altro 2-0 interno, stavolta con la Feralpisalò alla 16a)

Pareggi: 4 (0-0 interno con la Triestina alla 2a giornata, 1-1 a Fermo alla 5a, altro 1-1, stavolta interno col Modena alla 6a ed ancora un 1-1, esterno sul campo dell’Imolese alla 17a)

Sconfitte: 6 (2-1 a Pesaro alla 3a giornata, 1-2 interno con la Virtus Vecomp Verona alla 10a, 2-0 a Padova all’11a, 0-3 interno col Vicenza alla 12a, 2-1 a Reggio Emilia, sul campo della Reggiana alla 13a e 3-0 a Bolzano, sul campo del Sudtirol alla 15a)

Gol fatti: 24 (12 in casa e 12 in trasferta) con 8 diversi marcatori: Angiulli (1), Cernigoi (7), Di Massimo (3), Frediani (5), Mirko Miceli (1), Francesco Orlando (2), Rapisarda (2) ed Emilio Volpicelli (2). Alle reti degli 8 diversi marcatori rossoblu, va aggiunta l’autorete di Pasquale Di Sabatino (Alma Juventus Fano) alla 1a giornata.

Gol subiti: 22 (9 in casa e 13 in trasferta)

Differenza reti: +2 (24-22)

Capocannoniere: Iacopo Cernigoi con 7 reti.

Punti interni: 14 (su 8 gare interne), frutto di 4 successi, 2 pari e 2 ko interni .

Punti esterni: 11 (su 9 gare esterne), frutto di 3 successi, 2 pari e 4 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 5 (il portiere Santurro per doppia ammonizione alla 9a giornata, il difensore centrale Davide Di Pasquale per doppia ammonizione alla 10a giornata, l’attaccante Di Massimo per proteste dopo il fischio finale alla 10a giornata, il centrocampista Trillò per fallo da ultimo uomo all’11a giornata e di nuovo il portiere Santurro, stavolta per fallo da ultimo uomo alla 12a giornata)

Ammonizioni (di giocatori): 51.

Media inglese: -8.

Nella Coppa Italia principale la squadra di Paolo Montero è stata subito eliminata al 1° Turno in gara unica, perdendo 4-3 ai rigori sul campo dell’Imolese dopo il 3-3 (27’Cernigoi [S], 51’Tentoni [I], 59’Padovan [I], 64’Rapisarda [S], 102’Latte Lath [I], 106’Cernigoi [S] su rigore. Al 46’p.t. Padovan dell’Imolese ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Santurro. Al 113’espulso Gelonese della Samb per doppia ammonizione) con cui si erano conclusi i tempi supplementari. Sequenza Rigori: Cernigoi (S) gol, Boccardi (I) gol, Simone Brunetti (S) parato, Marcucci (I) parato, Mirko Miceli (S) parato, D’Alena (I) gol, Francesco Orlando (S) gol, Latte Lath (I) gol, Rapisarda (S) gol e Valeau (I) gol.

Nella Coppa Italia di Serie C invece è entrata in gioco nella Fase Finale, ma è stata subito eliminata al 1°Turno in gara unica, perdendo 0-2 (16’Cognigni, 63’Massimo D’Angelo) in casa con la Fermana.

CALENDARIO COMPLETO SAMB SERIE C GIRONE B 2019/20:

ANDATA 2019- 1a Giornata, Domenica 25 agosto 2019: Alma Juventus Fano-SAMBENEDETTESE 1-3 (12’Cernigoi, 26’Parlati [A.J.F.], 51’autorete di Pasquale Di Sabatino su cross dalla destra di Cernigoi, 91’Francesco Orlando. Al 40’Di Massimo della Samb ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Viscovo); 2a Giornata, domenica 1°settembre: SAMB-Triestina 0-0; 3a Giornata, domenica 8 settembre: Vis Pesaro-SAMB 2-1 (7’Grandolfo, 32’Di Massimo [S], 60’Davide Voltan); 4a Giornata, domenica 15 settembre: SAMB-Arzignano Valchiampo 2-1 (21’Cais [A.V.], 52’Cernigoi, 85’Frediani); 5a Giornata, domenica 22 settembre: Fermana-SAMB 1-1 (11’Cernigoi [S], 25’Luigi Liguori [F]) ; 6a Giornata, mercoledì 25 settembre: SAMB-Modena 1-1 (16’Di Massimo [S], 27’Simone Rossetti [M]) ; 7a Giornata, domenica 29 settembre: Ravenna-SAMB 0-2 (15’e 50’Frediani) ; 8a Giornata, domenica 6 ottobre: SAMB-Piacenza 4-2 (25’Paponi [P], 43′, 53′ e 65’Cernigoi, 68’Paponi [P], 91’Cernigoi) ; 9a Giornata, domenica 13 ottobre: Cesena–SAMB 1-3 (23’Rapisarda, 28’Angiulli, 61’Borello [C], 77’Mirko Miceli. Al 91’espulso il portiere della Samb Santurro per doppia ammonizione) ; 10a Giornata, sabato 19 ottobre: SAMB-Virtus Vecomp Verona 1-2 (6’Nicola Danieli, 14’Emilio Volpicelli [S], 68’Odogwu. Espulsi entrambi tra le fila della Samb: al 59’il difensore centrale Davide Di Pasquale per doppia ammonizione ed al termine della gara l’attaccante Di Massimo per proteste) ; 11a Giornata, mercoledì 23 ottobre: Padova-SAMB 2-0 (80’Ronaldo Pompeu Da Silva su rigore, 83’Claudio Santini. All’87’espulso Trillò della Samb per fallo da ultimo uomo); 12a Giornata, domenica 27 ottobre: SAMB-Lanerossi Vicenza Virtus 0-3 (23’Daniel Cappelletti, 50’Simone Guerra, 58’Pontisso. Al 3’espulso il portiere della Samb Santurro per fallo da ultimo uomo su Saraniti); 13a Giornata, domenica 3 novembre: Reggio Audace (Reggiana)-SAMB 2-1 (63’Francesco Orlando [S], 88’Scappini, 96’Rozzio. Gol partita della Reggiana ingiustamente convalidato, in quanto l’innocuo colpo di testa di Rozzio si è infilato in rete solamente perchè il giovane portiere rossoblu Lorenzo Fusco è stato ostacolato fallosamente da Scappini); 14a Giornata, domenica 10 novembre: SAMB-Rimini 2-0 (69’Di Massimo, 83’Frediani. All’80’espulso Cigliano del Rimini per doppia ammonizione); 15a Giornata, domenica 17 novembre: Sudtirol Alto Adige-SAMB 3-0 (9’Daniele Casiraghi, 11’Simone Mazzocchi, 26’Tommaso Morosini su rigore. All’80’Niccolò Romero del Sudtirol ha fallito un rigore, calciandolo fuori); 16a giornata, domenica 24 novembre: SAMB-Feralpisalò 2-0 (32’Frediani, 62’Emilio Volpicelli) ; 17a Giornata, domenica 1°dicembre: Imolese-SAMB 1-1 (49’Rapisarda [S], 91’Vuthaj [I]) ; 18a giornata, lunedì 9 dicembre ore 20,45 (in diretta tv in chiaro su Rai Sport): SAMB-Gubbio ; 19a giornata, domenica 15 dicembre ore 17,30: Carpi-SAMB.

RITORNO 2019-2020- 20a Giornata, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 20,45: SAMBENEDETTESE-Alma Juventus Fano; Sosta invernale di 2 settimane; 21a Giornata, domenica 12 gennaio 2020: Triestina-SAMB; 22a Giornata, domenica 19 gennaio: SAMB-Vis Pesaro; 23a Giornata, domenica 26 gennaio: Arzignano Valchiampo-SAMB ; 24a Giornata, domenica 2 febbraio: SAMB-Fermana ; 25a Giornata, domenica 9 febbraio: Modena-SAMB ; 26a Giornata, domenica 16 febbraio: SAMB-Ravenna; 27a Giornata, domenica 23 febbraio: Piacenza-SAMB; 28a Giornata, mercoledì 26 febbraio: SAMB-Cesena ; 29a Giornata, domenica 1° marzo: Virtus Vecomp Verona-SAMB ; 30a Giornata, domenica 8 marzo: SAMB-Padova ; 31a Giornata, domenica 15 marzo: Lanerossi Vicenza Virtus-SAMB ; 32a Giornata, domenica 22 marzo: SAMB-Reggiana (Reggio Audace) ; 33a Giornata, mercoledì 25 marzo: Rimini-SAMB ; 34a Giornata, domenica 29 marzo: SAMB-Sudtirol Alto Adige ; 35a Giornata, domenica 5 aprile: Feralpisalò-SAMB; 36a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 11 aprile: SAMB-Imolese ; 37a Giornata, domenica 19 aprile: Gubbio-SAMB ; 38a ed ultima Giornata, domenica 26 aprile: SAMB-Carpi.

Statistiche GUBBIO (Prossimo avversario della Samb nella 18a giornata):

Serie positiva in corso: 2 risultati utili consecutivi (entrambi pareggi: 1 interno ed 1 esterno)

Vittorie: 2 (Con Vis Pesaro e Modena)

Pareggi: 9 (Con Virtus Vecomp Verona, Arzignano Valchiampo, Alma Juventus Fano, Rimini, Feralpisalò, Reggiana, Imolese, Ravenna e Padova)

Sconfitte: 6 (Con Triestina, Lanerossi Vicenza Virtus, Carpi, Sudtirol Alto Adige, Piacenza e Cesena)

Gol fatti: 14 (6 in casa ed 8 in trasferta; 2 su rigore) con 6 diversi marcatori: Christian Cesaretti (4), Marco Maini (1), il terzino destro spagnolo Rafael Muñoz (2), Sbaffo (5 di cui 2 su rigore), Lorenzo Sorrentino (1) ed Enrico Zanoni (1).

Gol subiti: 23 (11 in casa e 12 fuori).

Differenza reti: -9 (14-23)

Capocannoniere: Alessandro Sbaffo con 5 gol (di cui 2 su rigore) all’attivo.

Punti interni: 8 (su 9 gare casalinghe), frutto di un successo, 5 pareggi e 3 ko interni.

Punti esterni: 7 (su 8 gare esterne), frutto di un successo, 4 pareggi e 3 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 4.

Ammonizioni: 53.

Media inglese: -20.

Il Gubbio è una squadra dell’omonimo comune in provincia di Perugia.

La scorsa stagione è giunto 12° in Serie C Girone B.

Nella sua storia ha partecipato a 2 campionati di Serie B (il primo nella stagione 1947/48 e l’ultimo in quella 2011/12).

Nel suo Palmares oltre a un Campionato di 2a Divisione Umbria (vinto nella stagione 1936/37), 2 Campionati di 1a Categoria Umbria (vinti nelle stagioni 1964/65 e 1968/69), 2 Campionati di Promozione Umbria (vinti nelle stagioni: 1957/58 [ che allora si chiamava Campionato Dilettanti Umbria] e 1977/78), una Coppa Italia d’Eccellenza Umbria (vinta nella stagione 1996/97), un Campionato d’Eccellenza Umbria (vinto nella stagione 1996/97), 3 Campionati di Serie D (vinti nelle stagioni: 1986/87 [Girone F], 1997/98 [Girone E] e 2015/16 [Girone E]) ed un 3° posto nel Girone B di 2a Divisione Lega Pro con conseguente promozione in 1a Divisione ottenuta vincendo finale Play Off col San Marino (nella stagione 2009/10), ci sono soprattutto: un Campionato di Serie C Girone B (vinto nella stagione 1946/47) ed un Campionato di Prima Divisione Girone A della Lega Pro (ex C1,vinto nella stagione 2010/11 ) con conseguenti promozioni in Serie B .

La formazione di Vincenzo Torrente (che ha rilevato alla 10a giornata l’esonerato Federico Guidi) nell’attuale Campionato è 16a a pari punti (15) con Arzignano (15°) e Ravenna (17°). 15 punti in 17 gare, frutto di 2 successi (0-1 a Pesaro alla 12a giornata ed 1-0 interno col Modena alla 13a), 9 pareggi (2-2 interno con la Virtus Verona alla 2a giornata, 1-1 a Vicenza, sul campo dell’Arzignano alla 3a, altro 1-1, stavolta interno col Fano alla 4a, ancora un 1-1, esterno a Rimini alla 6a, 0-0 interno con la Feralpisalò alla 7a, 1-1 a Reggio Emilia all’8a, altro 1-1, stavolta interno con l’Imolese all’11a, 3-3 a Ravenna alla 16a e 0-0 interno col Padova alla 17a) e 6 ko (2-1 a Trieste alla 1a giornata, 0-3 interno col Lanerossi Vicenza alla 5a, 1-2 interno col Carpi alla 9a, 3-0 a Bolzano, sul campo del Sudtirol alla 10a, 1-0 a Piacenza alla 14a e 0-2 interno col Cesena alla 15a).

Nella Coppa Italia di Serie C, la squadra rosso-blu è stata subito eliminata nella 1a Fase chiudendo il Girone Triangolare G con 3 punti, frutto di un largo successo interno: 6-0 (9’Ignazio Battista, 19’Sbaffo, 26’Tavernelli, 46’Nicola Malaccari, 49’De Silvestro, 77’Meli) col Fano ed un ko “esterno” di misura: 2-1 (12’Mungo, 21’Simone Minelli, 54’Christian Cesaretti [G]. Dopo il triplice fischio finale espulso Matteo Piacentini del Teramo per aver rivolto frasi offensive ad un calciatore avversario, spingendolo con forza e causando un principio di rissa prontamente sedata) nel suo stadio, il Comunale Barbetti di Gubbio (Perugia) contro il Teramo.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2019/20 con i loro rispettivi allenatori:

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, comune in provincia di Pesaro-Urbino. Riammessa in Serie C dopo essere giunta la scorsa stagione 20a e dunque ultima nel Girone B ed essere dunque direttamente retrocessa sul campo in D. Stretto un accordo di collaborazione con l’Ascoli Calcio che consentirà ad entrambe le società di sviluppare percorsi comuni sia nell’ambito del settore giovanile sia per quanto riguarda le rispettive prime squadre): Gaetano Fontana (Nuovo).

Arzignano Valchiampo (Squadra di Arzignano, comune in provincia di Vicenza. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C. In 3a serie, dove mancava dalla stagione 1942/43, giocherà le sue gare interne al Comunale Romeo Menti di Vicenza): Alberto Colombo (Nuovo)

Carpi (Squadra dell’omonimo comune emiliano, in provincia di Modena. Retrocessa dalla Serie B dove la scorsa stagione è giunta 19a ed ultima): Giancarlo Riolfo (Nuovo)

Cesena (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F): Francesco Modesto (Nuovo)

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 4a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nella semifinale B Inter-Girone dalla Triestina): Damiano Zenoni (Confermato; la scorsa stagione era tecnico della Berretti, ma gli fu poi affidata la prima squadra a Campionato terminato, sostituendo l’esonerato Domenico Toscano per la disputa dei Play Off), poi esonerato dopo la 6a giornata e sostituito alla 7a dal tecnico della Berretti Mauro Bertoni, ma dall’8a giornata sulla panchina salodiana siede Stefano Sottili.

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 10a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off , dove è stata subito eliminata dal Monza nel 1° turno in gara unica): Flavio Destro (Confermato), poi esonerato dopo la 9a giornata e rilevato alla 10a da Mauro Antonioli.

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunta 12a nel Girone B di Serie C) : Federico Guidi (Nuovo), poi esonerato dopo la 9a giornata e rilevato alla 10a da Vincenzo Torrente.

Imolese (Squadra romagnola di Imola, comune in provincia di Bologna. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nella semifinale A Inter-Girone dal Piacenza): Federico Coppitelli (Nuovo), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato alla 7a da Gianluca Atzori.

Lanerossi Vicenza Virtus (Squadra veneta di Vicenza. Nata nell’estate 2018 dalla fusione tra Vicenza e Bassano Virtus [il quale è poi ripartito col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto dove vincendo il Girone F, è stato promosso in Promozione Veneto]. La scorsa stagione il Vicenza è giunto 8°, partecipando ai Play Off, dove è stato subito eliminato nel 1° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Ravenna, giunto 7°): Domenico Di Carlo (Nuovo)

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D perdendo spareggio promozione con la Pergolettese e vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Mauro Zironelli (Nuovo), poi esonerato dopo la 16a giornata e rilevato proprio in questa 17a giornata da Michele Mignani.

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 18a): Salvatore Sullo (Nuovo)

Piacenza (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione giunta 2a [a -1 dalla Virtus Entella vincitrice del Campionato sorpassando proprio la squadra emiliana nell’ultima giornata] nel Girone A di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone A col Trapani): Arnaldo Franzini (Confermato).

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 7a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo della Feralpisalò, giunta 4a): Luciano Foschi (Confermato).

Reggiana (Squadra emiliana di Reggio Emilia. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 3a col nome Reggio Audace nel Girone D, perdendo poi la finale Play Off del suddetto Girone): Massimiliano Alvini (Nuovo).

Rimini (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 18a nel Girone B di Serie C, si è poi salvata vincendo lo spareggio play out contro la Virtus Vecomp Verona): Renato Cioffi (Nuovo; ha preso il posto dell’esonerato Mario Petrone durante il mese di luglio nel pre-Campionato), poi esonerato dopo la 15a giornata e rilevato alla 16a da Giovanni Colella.

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 9a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata subito eliminata dal Sudtirol nel 1° turno in gara unica): Paolo Montero (Nuovo).

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Monza, giunto 5°): Stefano Vecchi (Nuovo)

Triestina (Squadra di Trieste, comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 2a nel Girone B di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone B col Pisa): Massimo Pavanel (Confermato), poi esonerato dopo la 5a giornata e rilevato alla 6a dal tecnico della Berretti Nicola Princivalli, ma dalla 10a giornata, sulla panchina alabardata siede Carmine Gautieri e Princivalli, è il suo vice.

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone B contro il Rimini ed essere dunque retrocessa sul campo in D): Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione è giunta 15a nel Girone B di Serie C): Simone Pavan (Nuovo).

In neretto le squadre che hanno sostituito il loro allenatore iniziale.

Il Girone B è così geograficamente diviso: 8 squadre emiliano-romagnole (Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggiana e Rimini), 4 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e Vis Pesaro), 4 venete (Arzignano Valchiampo, Lanerossi Vicenza Virtus, Padova e Virtus Vecomp Verona), una friulana (Triestina), una lombarda (Feralpisalò), una trentina (Sudtirol Alto Adige) ed una umbra (Gubbio).

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Risultati della 17a giornata Girone A di domenica 1°dicembre 2019:

Alessandria-Robur Siena 1-3 (22’Mattia Lombardo su punizione, 63’Eusepi [A], 79’e 87’Guidone)

Carrarese-Pro Vercelli 3-2

Como-Juventus B Under 23 (Gara giocata sabato sera 30 novembre) 1-1 (8’Marano [C], 87’Mulè [J])

Giana Erminio-Albinoleffe 1-2 (13’Fabio Perna [G.E.], 24’Gelli, 93’Kouko)

Gozzano-Lecco 0-2

Novara-Pianese 1-1

Olbia-Monza 0-3 (30’Chiricò, 54’Chiricò su punizione, 62’Filippo Scaglia)

Pistoiese-Arezzo 1-1

Pontedera-Pergolettese 2-2

Renate-Aurora Pro Patria 1-1

CLASSIFICA: (Monza ipoteca già il Campionato, portandosi a +13 sul 2°posto, sempre occupato dal Renate, a pari punti [28] col Pontedera, 3°. Bagarre per la 2a posizione col Siena a -1, Carrarese a -2 e Novara a -3)

Monza 42,

Renate 29,

Pontedera * 29,

Robur Siena 28,

Carrarese 27,

Novara 26,

Albinoleffe 25,

Alessandria * 24,

Pro Vercelli 22,

Arezzo 22,

Como 22,

Pistoiese 21,

Aurora Pro Patria 21,

Juventus B (Under 23) * * 21,

Pianese 18,

Lecco * 15,

Gozzano * 15,

Pergolettese 12,

Olbia 11,

Giana Erminio 10.

**= 2 gare (Alessandria-Juventus B Under 23 della 15a giornata, rinviata per gli impegni di diversi giocatori juventini con le proprie rispettive Nazionali e Juventus B Under 23-Gozzano di questa 16a giornata, rinviata per maltempo) in meno e dunque da recuperare (la prima mercoledì 4 dicembre alle ore 20 e l’altra mercoledì 11 dicembre alle ore 15).

*= Una gara (Alessandria-Juventus B Under 23 della 15a giornata, rinviata per gli impegni di diversi giocatori juventini con le proprie rispettive Nazionali e Pontedera-Lecco, sempre della 15a giornata, rinviata per maltempo, così come Juventus B Under 23-Gozzano di questa 16a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima mercoledì 4 dicembre alle ore 20, la seconda mercoledì 11 dicembre alle ore 18,30 e la terza mercoledì 11 dicembre alle ore 15).

Prossimo turno, 18a giornata di domenica 8 dicembre 2019:

Albinoleffe-Renate ore 17,30

Arezzo-Gozzano ore 15

Aurora Pro Patria-Novara ore 15

Juventus B (Under 23)- Carrarese ore 15

Lecco-Olbia ore 15

Monza-Giana Erminio ore 17,30

Pergolettese-Alessandria ore 17,30

Pianese-Pontedera (Gara anticipata a sabato 7 dicembre alle ore 15)

Pro Vercelli-Pistoiese (Gara anticipata a sabato 7 dicembre alle ore 15)

Robur Siena-Como (Gara anticipata a sabato 7 dicembre alle ore 20,45)

Risultati della 17a giornata Girone C di domenica 1°dicembre 2019:

Casertana-Paganese 1-3

Catanzaro-Ternana 1-3

Cavese-Bisceglie 2-2

Monopoli-Virtus Francavilla (Gara giocata in anticipo alle ore 12,30) 3-0 (43’Fella in rovesciata, 55’Carriero, 92’Fella)

Potenza-Az Picerno 1-0 (93’Carlos Franca)

Rende-Bari 0-3 (22’Simeri, 42’Mirco Antenucci, 60’Mirco Antenucci su rigore. Al 68’espulso Riccardo Rossini del Rende per doppia ammonizione)

Rieti-Catania 1-4

Sicula Leonzio-Vibonese 2-7

Teramo-Reggina 0-3 (4’Reginaldo, 43’Corazza, 79’Loiacono)

Viterbese Castrense-Avellino 0-1 (2’Micovschi)

CLASSIFICA: (Reggina resta a +7 sul 2°posto, sempre occupato dalla Ternana a pari punti [36] col Potenza, 3°. Seguono Monopoli 4° e Bari 5°; Teramo viene sorpassato dal Catania ora 7° ed agganciato dalla Vibonese 8a, scivolando al 9°posto)

Reggina 43,

Ternana 36,

Potenza 36,

Monopoli 34,

Bari 33,

Catanzaro * 24,

Catania * 24,

Vibonese * 23,

Teramo 23,

Casertana 22,

Cavese 21,

Viterbese Castrense 21,

Paganese * 20,

Avellino 20,

Virtus Francavilla 19,

Az Picerno 17,

Bisceglie 12,

Rieti (-1) 11,

Sicula Leonzio 11,

Rende 10.

*= Una gara (Paganese-Catania della 13a giornata, rinviata per il terreno reso impraticabile dall’abbondante pioggia e Vibonese-Catanzaro di questa 16a giornata, rinviata per maltempo) in meno e dunque da recuperare (la prima mercoledì 11 dicembre alle ore 14,30, mentre l’altra sempre mercoledì 11 dicembre ma alle ore 20,30).

(-1)= un punto di penalizzazione, inflitto martedì 19 novembre 2019 dal Giudiuce Sportivo che ha rilevato la responsabilità della squadra laziale nell’impossibilità di disputare la gara interna con la Reggina della 15a giornata.

Prossimo turno, 18a giornata di domenica 8 dicembre 2019:

Avellino-Sicula Leonzio ore 14,30

Az Picerno-Monopoli ore 15

Bari-Potenza ore 17,30

Catania-Rende ore 15

Paganese-Catanzaro (Gara anticipata a sabato 7 dicembre alle ore 17,30)

Reggina-Viterbese Castrense ore 15

Rieti-Bisceglie ore 15

Ternana-Casertana ore 17,30

Vibonese-Teramo ore 15

Virtus Francavilla-Cavese ore 15

SERIE B

Risultati della 14a giornata di sabato 30 novembre 2019:

Cosenza-Spezia (Gara giocata venerdì sera 29 novembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-1 (38’Riviere [C], 63’Ragusa [S]. Al 70’espulso il terzino sinistro uruguaiano dello Spezia Juan Ramos per doppia ammonizione)

Cremonese-Livorno 0-0

Crotone-Cittadella 1-1 (47’Luca Marrone [Cr], 87’Davide Luppi [Ci]. All’85’espulso Molina del Crotone per doppia ammonizione)

Frosinone-Empoli 4-0 (2’Andrea Beghetto, 33’Federico Dionisi, 48’Novakovich, 77’Francesco Zampano)

Perugia-Pescara (Gara giocata domenica sera 1°dicembre) 3-1 (20’Iemmello, 34’Christian Capone, 47’p.t. Pepin Machin [Pes] su rigore, 69’Iemmello su rigore)

Pisa-Pordenone (Gara giocata in posticipo lunedì sera 2 dicembre) 2-0 9 e 19’Michele Marconi. All’88’espulso Pinato del Pisa per un bruttissimo fallo su Candellone)

Salernitana-Ascoli 1-1 (24’Cristiano Lombardi [S], 63’Scamacca [A])

Trapani-Chievo (Gara giocata domenica pomeriggio 1°dicembre) 1-0 (34’Felice Evacuo)

Venezia-Benevento 0-2 (29’Massimo Coda, 65’Caldirola)

Virtus Entella-Juve Stabia (Gara giocata domenica pomeriggio 1°dicembre) 2-0 (38’Giuseppe De Luca, 81’Eramo)

Classifica: (Benevento allunga ancora in vetta, portandosi a +9 sul 2° posto, occupato a quota 22 da Cittadella, Pordenone, Perugia e Crotone. Ascoli resta 7°, ma aggancia Chievo a quota 21. Pescara scivola all’8°posto e viene agganciato a quota 20 dal Frosinone)

Benevento 31

Cittadella 22

Pordenone 22

Perugia 22

Crotone 22

Chievo 21

Ascoli 21

Pescara 20

Frosinone 20

Salernitana 19

Virtus Entella 19

Empoli 18

Pisa 20

Cremonese 17

Venezia 17

Spezia 16

Juve Stabia 14

Cosenza 13

Trapani 13

Livorno 11

Prossimo turno, 15a giornata di sabato 7 dicembre 2019:

Benevento-Trapani (Gara anticipata a venerdì 6 dicembre ore 21 e che verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Chievo-Cremonese (ore 15)

Cittadella-Salernitana (ore 15)

Empoli-Ascoli (ore 15)

Juve Stabia-Frosinone (Gara posticipata a domenica 8 dicembre alle ore 15)

Perugia-Cosenza (Gara posticipata a lunedì 9 dicembre alle ore 21)

Pescara-Venezia (ore 15)

Pisa-Virtus Entella (Gara posticipata a domenica 8 dicembre alle ore 15)

Pordenone-Crotone (Gara posticipata a domenica 8 dicembre alle ore 21)

Spezia-Livorno (ore 18)

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dalla Viterbese Castrense) 2019/20:

Le 11 squadre (Avellino, Bisceglie, Cesena, Juventus B Under 23, Lecco, Pontedera, Renate, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana e Virtus Vecomp Verona) vincitrici dei rispettivi Gironi sono approdate alla Fase Finale assieme alle 29 formazioni (Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Feralpisalò, Fermana, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Monza, Monopoli, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Robur Siena, SAMB, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense) di Serie C che hanno partecipato alla Coppa Italia principale organizzata dalla Lega di Serie A.

FASE FINALE

RISULTATI OTTAVI DI FINALE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’27 NOVEMBRE 2019:

Gara 1: LANEROSSI VICENZA VIRTUS -TRIESTINA 3-1 D.T.S. (71’Guido Gomez [T], 84’Arma su rigore, 92′ [2’del 1°T.S.] Tronco, 114’Simone Guerra)

Gara 2: FERALPISALO’-AURORA PRO PATRIA 3-2 (3’Sean Parker [A.P.P.], 8’Edoardo Defendi [A.P.P.], 14’Luca Magnino, 59’Scarsella, 95’Tommaso Ceccarelli su rigore. Al 73’Edoardo Defendi della Pro Patria ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Luca Liverani)

Gara 3: JUVENTUS B UNDER 23-PRO VERCELLI 2-0 (74’Nikolai Frederiksen, 92’Clemenza)

Gara 4: CESENA-PIACENZA 1-1 (37’Pergreffi [P], 40’Sarao [C]. All’82’Sarao del Cesena ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Riccardo Bertozzi) D.T.S. e 2-4 D.C.R. Sequenza rigori: Cioffi (C) alto sopra la traversa, Thomas Bolis (P) gol, Rosaia (C) parato, Nicco (P) gol, Domenico Franco (C) gol, Paponi (P) gol, Borello (C) gol e Borri (P) gol.

Gara 5: ROBUR SIENA -TERAMO 3-1 (20’Campagnacci, 32’Bombagi [T] su punizione, 34’Tommaso Arrigoni, 81’Polidori. Al 49’espulso Martignago del Teramo per doppia ammonizione)

Gara 6: AVELLINO-TERNANA 0-1 (83’Gian Marco Nesta. Al 92’espulso direttamente a bordo campo tra le riserve che si stavano riscaldando Albadoro dell’Avellino per proteste e comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro)

Gara 7: CATANZARO-CASERTANA 2-0 (3’e 9’Fischnaller)

Gara 8: POTENZA-CATANIA 1-2 (39’Di Piazza su rigore, 65’Carlos Franca [P], 68’Kevin Biondi)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate ai quarti.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’11 DICEMBRE 2019:

Gara 1: LANEROSSI VICENZA VIRTUS-FERALPISALO’

Gara 2: PIACENZA-JUVENTUS B UNDER 23 (Gara posticipata a mercoledì 18 dicembre)

Gara 3: ROBUR SIENA-TERNANA

Gara 4: CATANZARO-CATANIA (Gara posticipata a mercoledì 18 dicembre)

In neretto le sfide che vedranno impegnate le squadre del Girone B di Serie C.

RIEPILOGO RISULTATI 1° TURNO – QUALIFICAZIONE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’9 OTTOBRE 2019:

Gara 1: SUDTIROL ALTO ADIGE– FERALPISALO’ 0-1 (29’Luca Guidetti)

Gara 2: MONZA –RENATE 4-1 (12’Ettore Gliozzi, 14’Ettore Marchi, 32’De Sena [R], 36’Nicola Mosti, 67’Iocolano)

Gara 3 : NOVARA –ALESSANDRIA 0-1 (64’Akammadu)

Gara 4: CARPI –CARRARESE 2-0 (49’Biasci su punizione, 72’Lamine Fofana)

Gara 5: ROBUR SIENA -PONTEDERA 2-0 (26’Guidone su rigore, 66’Erik Panizzi)

Gara 6: SAMBENEDETTESE –FERMANA 0-2 (16’Cognigni, 63’Massimo D’Angelo)

Gara 7: MONOPOLI –VIRTUS FRANCAVILLA 3-2 (1’Leonardo Perez [V.F.], 19’Salvemini su punizione, 65’Riccardo Moreo su rigore, 71’Federico Vazquez su rigore [V.F.], 85’Triarico su punizione dalla sinistra. All’80’espulso Leonardo Di Cosmo della Virtus Francavilla per doppia ammonizione)

Gara 8 : POTENZA–RENDE 4-1 (29’Ferri Marini, 33’Sebastiano Longo, 63’Ferri Marini, 73’Alberto Libertazzi [R] su rigore, 89’Murano. Al 70’Sebastiano Longo del Potenza ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Borsellini)

In neretto le squadre approdate ai sedicesimi.

RIEPILOGO RISULTATI 2° TURNO – SEDICESIMI DI FINALE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’6 NOVEMBRE 2019:

Gara 1: PADOVA-LANEROSSI VICENZA VIRTUS 1-4 (15’Arma, 31’Davide Pio Bianchi, 41’Liviero su punizione, 46’Umberto Germano [P], 58’Zarpellon)

Gara 2: TRIESTINA -VIRTUS VECOMP VERONA (Gara giocata in recupero mercoledì pomeriggio 13 novembre) 1-0 (80’Rocco Costantino su rigore. Espulsi entrambi tra le fila della Triestina: a fine 1°tempo il tecnico Carmine Gautieri per proteste ed all’82’il terzino destro Scrugli per una brutta entrata col piede a martello su Casarotto)

Gara 3: FERALPISALO’– LECCO (Gara giocata giovedì sera 7 novembre) 1-0 (9’Mordini)

Gara 4: MONZA –AURORA PRO PATRIA 2-3 D.T.S. (30’Alex Pedone, 32’Ettore Marchi [M], 38’Alessio Marcone, 43’Chiricò [M] su punizione, 110’Molnar)

Gara 5: JUVENTUS B UNDER 23 -ALESSANDRIA 1-0 (37’Han Kwang su rigore. Al 35’espulso il difensore centrale albanese dell’Alessandria Gjura per doppia ammonizione)

Gara 6: PRO VERCELLI–CARPI 1-0 (7’Varas)

Gara 7: PIACENZA–IMOLESE 1-1 D.T.S. e 3-1 D.C.R. (96’Della Latta [P], 113’Padovan [I]). Sequenza rigori: Tommaso Tentoni (I) gol, Thomas Bolis (P) gol, Padovan (I) alto sopra la traversa, Mattia Corradi (P) gol, Valeau (I) parato, Lorenzo Borri (P) traversa, Filippo Boccardi (I) classe 97 fuori e Nicco (P) gol.

Gara 8: RAVENNA–CESENA 2-4 (5’e 9’Federico Giraudo classe 98, 52’Domenico Franco su punizione, 62’Nocciolini [R], 70’Fiorani [R], 94’Sarao su rigore. Espulsi entrambi tra le fila del Ravenna: al 21’Sirri per fallo da ultimo uomo ed al 92’Lora per proteste e comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro)

Gara 9: ROBUR SIENA-AREZZO 2-0 (27’D’Auria, 68’Alessandro Polidori)

Gara 10: VITERBESE CASTRENSE –TERAMO 0-1 (21’Cancellotti)

Gara 11: TERNANA –FERMANA 4-1 (8’Hernan Rodolfo Molinari [F], 44’Vantaggiato, 54’Michele Russo, 76’Torromino, 88’Anthony Partipilo)

Gara 12: AVELLINO -CAVESE 2-1 (16’El Ouazni [C] di tacco, 44’Alfageme, 83’Micovschi su rigore)

Gara 13: CASERTANA-BISCEGLIE 2-1 (36’Floro Flores, 80’Salvatore Longo [B], 89’Starita)

Gara 14: CATANZARO-MONOPOLI 2-0 (48’Finschaller, 74’Luca Giannone direttamente da calcio d’angolo)

Gara 15: REGGINA – POTENZA 2-3 (39’Alvaro Iuliano, 54’Arcidiacono, 58’Abdou Doumbia [R], 74’Alberto De Francesco [R], 77’Vuletich)

Gara 16: CATANIA –SICULA LEONZIO (Gara giocata in recupero mercoledì sera 20 novembre) 1-0 (29’Curiale in rovesciata)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate agli ottavi.

CALENDARIO DATE:

Primo turno di qualificazione in gara unica: mercoledì 9 ottobre 2019

Secondo turno di qualificazione (sedicesimi di finale) in gara unica: mercoledì 6 novembre 2019

Ottavi di finale in gara unica: mercoledì 27 novembre 2019

Quarti di finale in gara unica: mercoledì 11 dicembre 2019

Semifinali

Andata: mercoledì 29 gennaio 2020

Ritorno: mercoledì 12 febbraio 2020

Finale

Andata: mercoledì 11 marzo 2020

Ritorno: mercoledì 15 aprile 2020

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.