SERIE C GIRONE B

PROGRAMMA 19A ED ULTIMA GIORNATA D’ANDATA DI DOMENICA 17 GENNAIO 2021 A PORTE CHIUSE:

Alma Juventus Fano-Gubbio (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 16 gennaio) 1-1 (79’Oukhadda [G], 81’Barbuti [A.J.F.] su rigore)

Arezzo-Cesena (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 16 gennaio) 0-2 (11’Giulio Favale, 37’Bortolussi)

Carpi-Ravenna (Ore 17,30)

Fermana-Legnago Salus (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 16 gennaio) 2-1 (2’Francesco Antonelli [L.S.], 16’Neglia su rigore, 49’Kingsley Boateng)

Imolese-Matelica (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 16 gennaio) 2-0 (48’Torrasi, 95’Piovanello)

Mantova-Triestina (Gara giocata in anticipo sabato tardo pomeriggio 16 gennaio) 0-0

Modena-Virtus Vecomp Verona (Ore 17,30)

Perugia-Feralpisalò (Ore 15)

SAMB-Padova (Ore 15, sarà diretta da Fabio Natilla di Molfetta [Bari], coadiuvato dagli assistenti: Alessandro Maninetti di Lovere [Bergamo] e Luca Feraboli di Brescia. Quarto uomo: Michele Di Cairano di Ariano Irpino [Avellino]. Gara che sarà trasmessa in diretta pay-per-view su Sky)

Sudtirol Alto Adige-Vis Pesaro (Ore 15)

La scorsa stagione seppur le 2 squadre partecipassero allo stesso Campionato di serie C Girone B il match di ritorno (si doveva giocare da calendario l’8 marzo e poi era stata posticipata al 15 aprile 2020 per la 30a giornata, 11a di ritorno) al Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto non fu disputato per la sospensione del Campionato causa covid 19 poi divenuta definitiva. Mentre all’andata (11a giornata di mercoledì 23 ottobre 2019) al Comunale Euganeo finì per 2-0 (80’Ronaldo Pompeu Da Silva su rigore, 83’Claudio Santini. All’87’espulso Trillò della Samb per fallo da ultimo uomo su Claudio Santini lanciato a rete) per il Padova, allora guidata in panchina da Salvatore Sullo.

Le 2 squadre comunque nella passata stagione dopo essersi incontrate una sola volta (delle 2 previste da calendario) durante la Regular Season si sono però poi rincontrate per il 1°turno (1a Fase Gironi, giocata martedì 30 giugno 2020) in gara unica dei Play Off sempre al Comunale Euganeo ed è finita 0-0 (Espulsi entrambi per proteste: al 79’il vice-allenatore del Padova Raffaele Longo ed al 92’il Diesse della Samb Pietro Fusco), risultato che ha sancito il passaggio al 2°turno del Padova (giunto 5°), meglio classificato.

Dunque l’ultima volta che Samb e Padova si sono affrontate in Campionato allo Stadio Riviera delle Palme risale alla stagione 2017/18 sempre in Serie C Girone B (5a giornata d’andata di domenica 24 settembre 2017) e finì 0-1 (80’Daniel Cappelletti) per il Padova, allora guidato in panchina da Pierpaolo Bisoli.

Al termine di quel Campionato la Samb chiuse 3a, partecipando ai Play Off, dove giunse fino ai quarti di finale, venendo eliminata dal Cosenza che poi li vinse. Mentre il Padova giunto 1°fu promosso in Serie B e vinse oltre al Girone B anche la Supercoppa di C.

CLASSIFICA:

Modena 36,

Cesena ° 35,

Sudtirol Alto Adige 34,

Perugia 33,

Padova * 33,

SAMB 30,

Mantova ° 29,

Triestina ° 29,

Feralpisalò * 26,

Matelica ° * 25,

Virtus Vecomp Verona 23,

Gubbio ° 23,

Fermana ° 22,

Carpi *** 21,

Legnago Salus ° 18,

Vis Pesaro 18,

Imolese ° 15,

Alma Juventus Fano ° 15,

Ravenna 14,

Arezzo ° 10.

°= Gara della 19a giornata già disputata.

***= 3 gare (Matelica-Carpi della 16a giornata, Carpi-Feralpisalò della 17a giornata e Padova-Carpi della 18a giornata) da recuperare (la prima mercoledì 20 gennaio alle ore 15, la seconda mercoledì 27 gennaio, sempre alle ore 15 e la terza mercoledì 10 febbraio , sempre alle ore 15).

*= Una gara (Matelica-Carpi della 16a giornata, Carpi-Feralpisalò della 17a giornata e Padova-Carpi della 18a giornata) da recuperare (la prima mercoledì 20 gennaio alle ore 15, la seconda mercoledì 27 gennaio, sempre alle ore 15 e la terza mercoledì 10 febbraio , sempre alle ore 15).

PROSSIMO TURNO, 20a giornata (1a di ritorno) di domenica 24 gennaio 2021 a porte chiuse:

Alma Juventus Fano-Perugia (Ore 15; all’andata 2-2)

Arezzo-Feralpisalò (Gara anticipata a sabato 23 gennaio alle ore 15; all’andata 1-2 per la Feralpi)

Cesena-Virtus Vecomp Verona (Ore 17,30; all’andata 1-1)

Imolese-Padova (Gara anticipata a sabato 23 gennaio alle ore 17,30; all’andata 1-0 per l’Imolese)

Legnago Salus-Vis Pesaro (Ore 15; all’andata 2-2)

Mantova-Fermana (Ore 15; all’andata 1-0 per il Mantova)

Matelica-Triestina (Ore 15; all’andata 1-0 per il Matelica)

Modena-Gubbio (Ore 12,30; all’andata 2-0 per il Modena)

SAMB-Carpi (Ore 15; all’andata 0-2 per il Carpi)

Sudtirol Alto Adige-Ravenna (Ore 15; all’andata 3-0 a tavolino per il Sudtirol)

All’andata al Comunale Sandro Cabassi è finita 2-0 (31’e 70’Cristian Carletti. Espulsi entrambi tra le fila della Samb: al 22’il terzino destro Dario D’Ambrosio per fallo da ultimo uomo su Sabotic ed al termine della gara il Diesse Pietro Fusco per aver tirato un orecchio ad un tesserato della panchina del Carpi) per il Carpi.

La scorsa stagione seppur le 2 squadre partecipassero allo stesso Campionato di serie C Girone B il match di ritorno (si doveva giocare da calendario domenica 26 aprile 2020 per la 38a giornata ed ultima giornata) al Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto non fu disputato per la sospensione del Campionato causa covid 19 poi divenuta definitiva. Mentre all’andata (19a giornata di domenica 15 dicembre 2019) al Comunale Sandro Cabassi, si era imposto per 1-0 (70’Maurizi. Al 93’espulso Di Massimo della Samb per un brutto fallo sul centrocampista italo-bosniaco del Carpi Saric) il Carpi, allora guidato in panchina da Giancarlo Riolfo.

Dunque l’ultima e per ora volta che Samb e Carpi si sono affrontate in Campionato al Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, risale alla stagione 1992/93 in Serie C1 Girone A (4a giornata di domenica 20 settembre 1992) e finì 4-0 (29’Giuseppe Manari, 50’Romiti, 77’ed 88’Minuti) per la squadra rossoblu, allora guidata in panchina da Claudio Tobia.

La Samb (sulla cui panchina si alternarono ben 3 tecnici: il già citato Claudio Tobia, Zibì Boniek [c’era lui sulla panchina della Samb nel ko per 3-0 di Carpi sopra citato] e a più riprese Ivo Iaconi [fratello del Diesse rossoblu di allora Andrea Iaconi] che partito inizialmente come vice-tecnico, condusse poi lui la squadra rossoblu alla salvezza) chiuse quel torneo al 9° posto a pari punti (29) con Alessandria, Carrarese, Massese e Palazzolo. Mentre il Carpi giunto 17° ed ultimo (in quanto l’Arezzo 18a squadra del Girone A era stato escluso in corsa e radiato in seguito al fallimento societario) retrocedette sul campo direttamente in Serie C2 ma venne poi successivamente nell’estate 1993 ripescato in C1.

Calendario Serie C Girone B 2020-21

CLASSIFICA MARCATORI-

In testa alla classifica marcatori c’è Mattia Bortolussi del Cesena con 11 centri (di cui 1 su rigore).

Alle sue spalle troviamo: Simone Andrea Ganz (3 rigori trasformati) e Filippo Guccione (5 rigori trasformati) del Mantova con 9 gol ciascuno.

Completa attuale podio l’attaccante belga di origini congolesi Mokulu del Ravenna con 8 reti (di cui una su rigore).

Alle spalle del podio troviamo: e Francesco Nicastro del Padova con 7 centri a testa.

Poi ci sono: Biasci (5 rigori trasformati; poi passato al Padova nel mercato di gennaio) del Carpi, Della Latta ed il centrocampista brasiliano Ronaldo Pompeu Da Silva (3 rigori trasformati) del Padova, l’attaccante argentino Juanito Gomez del Gubbio, Melchiorri del Perugia e Neglia (3 rigori trasformati) della Fermana con 6 gol a testa.

Quindi seguono: Balestrero ed Emilio Volpicelli del Matelica, il trequartista argentino Ruben Botta (2 rigori trasformati) della SAMB, Daniele Casiraghi (2 rigori trasformati) del Sudtirol Alto Adige, Cutolo (3 rigori trasformati) dell’Arezzo, Jacopo Murano del Perugia e Scarsella della Feralpisalò con 5 reti ciascuno.

Seguono poi: Alfredo Bifulco del Padova, Barbuti (2 rigori trasformati) dell’Alma Juventus Fano, l’attaccante ghanese Kingsley Boateng della Fermana, Cristian Carletti (poi passato all’Arezzo nel mercato di gennaio) del Carpi, l’attaccante italo-marocchino Cheddira del Mantova, Danti, Marcandella e Pittarello della Virtus Vecomp Verona, l’attaccante argentino Lescano della SAMB, Litteri della Triestina, Miracoli (un rigore trasformato) della Feralpisalò, Minesso del Perugia, Federico Moretti del Matelica e Scappini (2 rigori trasformati) ed Alberto Spagnoli del Modena con 4 centri a testa.

Quindi troviamo: Angiulli, l’attaccante argentino Maxi Lopez (un rigore trasformato) e Nocciolini della SAMB, Ardizzone del Cesena, Niccolò Belloni e Mirko Bortoletti dell’Arezzo, Bianchimano (un rigore trasformato) del Perugia, Bordo e Simone De Santis del Matelica, Ludovico D’Orazio della Feralpisalò, Gianmarco De Feo (2 rigori trasformati) e Flavio Lazzari (2 rigori trasformati) della Vis Pesaro, Federico Gerardi del Gubbio, Romeo Giovannini del Carpi, l’attaccante italo-argentino Guido Gomez della Triestina, Magnaghi, Rover e Fabian Tait del Sudtirol Alto Adige, Monachello del Modena, Morachioli ed Alessandro Polidori (un rigore trasformato) dell’Imolese e Claudio Santini (un rigore trasformato) del Padova con 3 gol ciascuno.

A seguire: l’attaccante marocchino Arma (un rigore trasformato) e Carlevaris della Virtus Vecomp Verona, Marco Beccaro, il terzino destro italo-marocchino El Kaouakibi, Fischnaller, il centrocampista svedese di origini bosniache Nermin Karic del Sudtirol Alto Adige, il centrocampista olandese di origini marocchine Boultam, l’attaccante italo-ghanese Davis Mensah, Mirco Petrella e Tartaglia della Triestina, Davide Buglio del Padova, Bulevardi, Amine Chakir, Grandolfo (un rigore trasformato), Davide Luppi (un rigore trasformato) e Rolfini del Legnago Salus, Riccardo Calcagni e Vito Leonetti (un rigore trasformato) del Matelica, Gabriele Capanni, Caturano, Ciofi, Russini e Steffè del Cesena, Tommaso Ceccarelli e Tommaso Morosini (un rigore trasformato) della Feralpisalò, Angelo D’Angelo della SAMB, D’Eramo, Manuel Di Paola e Mattia Gennari della Vis Pesaro, il centrocampista sloveno Elian Demirovic della Fermana, Di Molfetta ed il centrocampista sloveno Zibert del Mantova, Vincenzo Ferrara e Parlati (un rigore trasformato) dell’Alma Juventus Fano, Andrea Ferretti del Carpi, Simone Franchini e Matteo Perri del Ravenna, il centrocampista ivoriano Kouan e Marco Moscati (2 rigori trasformati) del Perugia, il centrocampista italo-marocchino Oukhadda ed il trequartista spagnolo Sainz-Maza (un rigore trasformato) del Gubbio, Rondanini dell’Imolese, l’attaccante brasiliano Diogo Sodinha e Tulissi (un rigore trasformato) del Modena e Zuppel classe 2002 dell’Arezzo con 2 reti a testa.

Seguono poi: Francesco Antonelli, Fabio Morselli, Stefano Pellizzari ed Alessandro Zanoli del Legnago Salus, Antonio Bacio Terracino e Patrizio Masini della SAMB, Enrico Baldini, Cargnelutti, Roberto Marino, Nepi e Simone Paolini dell’Alma Juventus Fano, Filippo Bellini, Niccolò Marcellusi, il difensore centrale montenegrino Sabotic e Varoli del Carpi, il difensore centrale italo-marocchino Nebil Caidi, Daniele Ferretti, Fiorani, Marco Marozzi, Martignago (un rigore trasformato) e Salvatore Papa del Ravenna, Kevin Cannavò, il centrocampista italo-marocchino Ejjaki, Gelonese, Federico Giraudo, Ettore Marchi, Valerio Nava, Enrico Pezzi e Stramaccioni della Vis Pesaro, Filippo Carini, Alessandro Lombardi, Alessandro Masala, Mattiolo, Pilati, Piovanello, Stanco (poi passato all’Alessandria nel mercato di gennaio) e Torrasi dell’Imolese, Federico Carraro, l’attaccante brasiliano De Cenco (poi passato al Carpi nel mercato di gennaio), Gavioli, Nicolas Giani, Luca Guidetti, Legati, Andrea Petrucci e Nicholas Rizzo della Feralpisalò, Cason e Pizzutelli del Matelica, Luca Castiglia, Ingegneri, Muroni, Pergreffi e Prezioso del Modena, Cognigni, De Pascalis ed Urbinati della Fermana, Collocolo, Giulio Favale, l’attaccante franco-ivoriano Christian Koffi e Zecca del Cesena, il terzino sinistro brasiliano Felipe Curcio, il centrocampista islandese Hallfreðsson, il centrocampista italo-tunisino Saber Hraiech e Matteo Mandorlini del Padova, De Silvestro, Manuel Ferrini, Nicola Malaccari, il terzino destro spagnolo Rafael Muñoz, Pasquato ed Andrea Signorini del Gubbio, Andrea Del Carro, Manfrin e Zecchinato della Virtus Vecomp Verona, Di Paolantonio, Massimiliano Pesenti e l’attaccante senegalese Adama Sanè dell’Arezzo, il trequartista rumeno Vlad Dragomir, Salvatore Elia, Stefano Negro, Filippo Sgarbi e Vano (un rigore trasformato) del Perugia, Hannes Fink del Sudtirol Alto Adige, Giorico, l’attaccante uruguaiano Granoche (un rigore trasformato), Francesco Lodi (un rigore trasformato) e Giuseppe Rizzo della Triestina e Simone Rosso, il centrocampista lettone Saveljevs e Claudio Zappa del Mantova, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Jacopo Murano (Perugia) pro Cesena alla 3a giornata, Filippo Bellini (Carpi) pro Modena alla 10a giornata, Legati (Feralpisalò) pro Triestina all’11a giornata, Maracchi (Triestina) pro Gubbio nel recupero della 9a giornata, Angelo D’Angelo (Samb) pro Matelica alla 15a giornata, Zanandrea (Mantova) pro Cesena, sempre alla 15a giornata, Maddaloni (Cesena) pro Samb alla 16a giornata e Tartaglia (Triestina) pro Perugia, sempre alla 16a giornata.

I gol realizzati sul campo alla 1a giornata da Marco Beccaro e Fabian Tait del Sudtirol Alto Adige e da Marcello Sereni del Ravenna non sono compresi nella classifica marcatori dopo la decisione del Giudice Sportivo che ha trasformato la gara (Ravenna-Sudtirol Alto Adige 1-2 sul campo) in 0-3 a tavolino.

STATISTICHE SAMB:

Serie positiva in corso: 2 successi consecutivi (1 interno ed 1 esterno)

Vittorie: 8 (2-1 interno col Gubbio alla 2a giornata, 0-2 a Fano alla 4a, 2-0 interno col Mantova alla 5a, altro 2-0 interno, stavolta con la Vis Pesaro all’11a, 2-3 ad Arezzo nel recupero della 10a giornata, 0-1 a Trieste alla 14a, 1-0 interno con la Virtus Verona alla 17a ed 1-2 a Salò, sul campo della Feralpi alla 18a)

Pareggi: 6 (1-1 interno con la Fermana alla 3a giornata, altro 1-1, stavolta esterno, sul neutro Gavagnin Nocini di Verona con l’Imolese alla 6a, 0-0 a Bolzano, sul campo del Sudtirol all’8a, 1-1 interno col Perugia alla 9a, altro 1-1, stavolta esterno, a Ravenna alla 12a ed ancora un 1-1, stavolta interno col Legnago Salus alla 13a)

Sconfitte: 4 (2-0 a Carpi alla 1a giornata, 0-2 interno col Modena alla 7a, 2-3 interno col Matelica alla 15a e 2-1 a Cesena alla 16a)

Gol fatti: 23 (12 in casa ed 11 fuori; 3 su rigore) con 8 diversi marcatori: Angiulli (3), Antonio Bacio Terracino (1), il trequartista argentino Ruben Botta (5 di cui 2 su rigore), Angelo D’Angelo (2), l’attaccante argentino Lescano (4), Patrizio Masini (1), l’attaccante argentino Maxi Lopez (3 di cui 1 su rigore) e Nocciolini (3). Alle reti degli 8 diversi marcatori rosso-blu va aggiunta l’autorete di Maddaloni (Cesena) alla 16a giornata.

Gol subiti: 18 (9 in casa e 9 in trasferta)

Differenza reti: +5 (23-18)

Capocannoniere: il trequartista argentino Ruben Botta con 5 reti (di cui 2 su rigore).

Punti interni: 15 (su 9 gare interne), frutto di 4 successi, 3 pareggi e 2 ko interni .

Punti esterni: 15 (su 9 gare esterne), frutto di 4 successi, 3 pareggi e 2 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 5 (2 per Dario D’Ambrosio, entrambe per fallo da ultimo uomo alla 1a ed alla 15a giornata ed una a testa per Davide Di Pasquale per aver colpito il portiere ospite alla 2a giornata, il terzino sinistro argentino Liporace per fallo ritenuto da ultimo uomo alla 4a giornata e Giacomo Biondi per doppia ammonizione alla 17a giornata)

Ammonizioni (di giocatori): 44.

Media inglese: -6.

Nella Coppa Italia Coca Cola la squadra rosso-blu è stata subito eliminata al 1° Turno in gara unica, perdendo 3-2 (13’e 17’Eusepi, 25’Nocciolini [S], 90’Arrighini su rigore, 92’Panaioli [S]. Al 46’p.t. espulso l’attaccante argentino della Samb Maxi Lopez per proteste condite da epitete offensivi all’indirizzo del direttore di gara) sul campo dell’Alessandria.

CALENDARIO COMPLETO SAMB SERIE C GIRONE B 2020/21:

ANDATA 2020-21- 1a Giornata, Domenica 27 settembre 2020: Carpi-SAMBENEDETTESE 2-0 (31’e 70’Cristian Carletti. Al 22’espulso Dario D’Ambrosio della Samb per fallo da ultimo uomo su Sabotic); 2a Giornata, domenica 4 ottobre: SAMB-Gubbio 2-1 (22’Nocciolini, 60’Juanito Gomez [G], 76’Maxi Lopez. All’87’espulso Davide Di Pasquale della Samb); 3a Giornata, mercoledì 7 ottobre: SAMB-Fermana 1-1 (2’Cognigni [F], 53’Angiulli [S]. Al 91’espulso direttamente dalla panchina, dopo essere stato sostituito Manetta della Fermana per veementi proteste contro l’arbitro); 4a Giornata, domenica 11 ottobre: Alma Juventus Fano-SAMB 0-2 (19’Angelo D’Angelo, 37’Antonio Bacio Terracino. All’89’espulso il terzino sinistro argentino della Samb Liporace per fallo ritenuto da ultimo uomo su Barbuti); 5a Giornata, domenica 18 ottobre: SAMB-Mantova 2-0 (32’Nocciolini, 41’Ruben Botta); 6a Giornata, mercoledì sera 21 ottobre a porte chiuse al Comunale Gavagnin Nocini di Verona: Imolese-SAMB 1-1 (24’Maxi Lopez [S] su rigore, 30’Alessandro Polidori [I]); 7a Giornata, domenica 25 ottobre: SAMB-Modena 0-2 (68’Alberto Spagnoli, 83’Muroni); 8a Giornata, domenica 1°novembre: Sudtirol Alto Adige-SAMB 0-0; 9a Giornata, domenica 8 novembre: SAMB-Perugia 1-1 (20’Ruben Botta [S] su rigore, 38’Melchiorri [P]); 10a Giornata, mercoledì pomeriggio 2 dicembre (si doveva giocare da calendario mercoledì 11 novembre alle ore 18,30 ma era stata poi rinviata per l’emergenza covid 19): Arezzo-SAMB 2-3 (11’Ruben Botta, 13’Zuppel [A], 31’Lescano, 34’Mirko Bortoletti [A], 81’Angelo D’Angelo) ; 11a Giornata, sabato sera 14 novembre: SAMB-Vis Pesaro 2-0 (28’Lescano in rovesciata, 44’Nocciolini); 12a Giornata, domenica pomeriggio 22 novembre: Ravenna-SAMB 1-1 (73’Ruben Botta [S] su rigore, 91’Daniele Ferretti [R]); 13a Giornata, domenica 29 novembre: SAMB-Legnago Salus 1-1 (12’Davide Luppi [L.S.] su rigore, 86’Patrizio Masini [Sam]) ; 14a Giornata, domenica 6 dicembre: Triestina-SAMB 0-1 (77’Lescano); 15a Giornata, domenica 13 dicembre: SAMB-Matelica 2-3 (5’Angiulli [S], 65’Balestrero, 80’autorete di Angelo D’Angelo, 89’Federico Moretti, 90’Maxi Lopez [S]. Al 42’espulso Dario D’Ambrosio della Samb per fallo da ultimo uomo su Vito Leonetti); 16a giornata, sabato pomeriggio 19 dicembre: Cesena–SAMB 2-1 (1’Steffè, 70’autorete di Maddaloni dopo la traversa colpita di testa dall’attaccante argentino Lescano [S], 90’Zecca) ; 17a Giornata, mercoledì 23 dicembre 2020: SAMB-Virtus Vecomp Verona 1-0 (90’Angiulli su punizione dai 30 metri. All’80’espulso Giacomo Biondi della Samb per doppia ammonizione); Sosta natalizia di 2 weekend; 18a giornata, sabato 9 gennaio 2021: Feralpisalò-SAMB 1-2 (33’Lescano, 55’Ruben Botta, 81’Miracoli [F]); 19a giornata, domenica 17 gennaio 2021 ore 15 ed in diretta pay-per-view su Sky: SAMB-Padova.

RITORNO 2021- 20a Giornata, domenica 24 gennaio 2021 ore 15: SAMBENEDETTESE-Carpi; 21a Giornata, domenica 31 gennaio ore 17,30: Gubbio-SAMB; 22a Giornata, mercoledì 3 febbraio ore 15 ed in diretta pay-per-view su Sky: Fermana-SAMB ; 23a Giornata, domenica 7 febbraio ore 20,30 ed in diretta pay-per-view su Sky: SAMB-Alma Juventus Fano; 24a Giornata, domenica 14 febbraio ore 17,30 ed in diretta pay-per-view su Sky: Mantova-SAMB; 25a Giornata, mercoledì 17 febbraio ore 17,30: SAMB-Imolese; 26a Giornata, domenica 21 febbraio ore 15 ed in diretta pay-per-view su Sky: Modena-SAMB; 27a Giornata, sabato 27 febbraio ore 15 ed in diretta pay-per-view su Sky: SAMB-Sudtirol Alto Adige; 28a Giornata, martedì 2 marzo ore 17,30: Perugia-SAMB; 29a Giornata, domenica 7 marzo ore 12,30: SAMB-Arezzo; 30a Giornata, domenica 14 marzo: Vis Pesaro-SAMB; 31a Giornata, mercoledì 17 marzo: SAMB-Ravenna; 32a Giornata, domenica 21 marzo: Legnago Salus-SAMB; 33a Giornata, domenica 28 marzo: SAMB-Triestina; 34a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 3 aprile: Matelica-SAMB; 35a Giornata, domenica 11 aprile: SAMB-Cesena; 36a Giornata, mercoledì 14 aprile: Virtus Vecomp Verona SAMB; 37a Giornata, domenica 18 aprile: SAMB-Feralpisalò; 38a ed ultima Giornata, domenica 25 aprile: Padova-SAMB.

Statistiche PADOVA (prossimo avversario della Samb nella 19a ed ultima giornata d’andata):

Vittorie: 10 (Con Mantova, Fermana, Arezzo, Sudtirol Alto Adige, Cesena, Virtus Vecomp Verona, Matelica, Vis Pesaro, Ravenna e Gubbio)

Pareggi: 3 (Con Alma Juventus Fano, Legnago Salus e Triestina)

Sconfitte: 4 (Con Imolese, Perugia, Feralpisalò e Modena)

Gol fatti: 32 (16 in casa e 16 fuori; 4 su rigore) segnati con 10 diversi marcatori: Alfredo Bifulco (4), Davide Buglio (2), il terzino sinistro brasiliano Felipe Curcio (1), Della Latta (6), il centrocampista islandese Hallfreðsson (1), il centrocampista italo-tunisino Saber Hraiech (1), Matteo Mandorlini (1), Francesco Nicastro (7), il centrocampista brasiliano Ronaldo Pompeu da Silva (6 di cui 3 su rigore) e Claudio Santini (3 di cui 1 su rigore).

Gol subiti: 15 (7 in casa ed 8 fuori).

Differenza reti: + 17 (32-15)

Capocannoniere: Francesco Nicastro con 7 reti.

Punti interni: 17 (su 9 gare casalinghe), frutto di 5 successi, 2 pareggi e 2 ko interni.

Punti esterni: 16 (su 8 gare in trasferta), frutto di 5 successi, un pareggio e 2 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 2.

Ammonizioni: 33.

Media inglese: -2

Il Padova è una squadra dell’omonimo comune veneto.

La scorsa stagione è giunto 5°in Serie C Girone B, partecipando poi ai Play Off dove è stato eliminato nella Fase Inter-Girone Nazionale ali ottavi dalla Juventus B Under 23.

Nella sua storia ha disputato 16 Campionati di Serie A a Girone unico (il 1° nella stagione 1929/30, l’ultimo in quella 1995/96; nella stagione 1957/58 giunse terzo ottenendo il miglior risultato della sua storia nella massima serie) e 38 di Serie B (il 1° nella stagione 1930/31 e l’ultimo in quella 2018/19).

Nel suo palmares oltre a un Campionato di Serie D (Girone C nella stagione 2014/15), 2 Campionati di Serie C2 (Nelle stagioni 1980/81 [Girone B dove fu promossa in C1 anche la Civitanovese giunta 2a] e 2000/01 [Girone A]), una Coppa Italia di Serie C (nella stagione 1979/80) e 2 Campionati di Serie C (Girone A nella stagione 1936/37 e Girone B in quella 2017/18), c’è soprattutto un Campionato di Serie B (Girone B, vinto nell’ormai lontana stagione 1947/48). Fu inoltre finalista della Coppa Italia nella stagione 1966/67 (perse 1-0 la finale in gara unica col Milan) e della Coppa Anglo-italiana nella stagione 1982/83 (perse 2-0 la finale in gara unica col Cosenza) . A livello giovanile vanta un Campionato Nazionale Primavera di Serie B vinto nella stagione 1965/66.

La formazione di Andrea Mandorlini (Confermato) nell’attuale campionato è 5a in classifica a pari punti (33) col Perugia (4°). 33 punti (a-3 dalla vetta) in 17 gare (deve recuperare la gara interna di questa 18a giornata contro il Carpi, rinviata per covid), frutto di 10 successi (3-1 interno col Mantova alla 3a giornata, 0-1 a Fermo alla 4a, 0-5 ad Arezzo alla 6a, 2-0 interno col Sudtirol alla 7a, 0-2 a Cesena all’8a, altro 2-0, interno stavolta con la Virtus Verona alla 9a, 3-0 interno col Matelica all’11a, 5-3 interno con la Vis Pesaro alla 13a, 1-3 a Ravenna alla 14a e 0-3 a Gubbio alla 16a), 3 pareggi (1-1 a Fano alla 2a giornata, altro 1-1, stavolta interno col Legnago Salus alla 5a e 0-0 interno con la Triestina alla 15a) e 4 ko (0-1 interno con l’Imolese alla 1a giornata, 3-0 a Perugia alla 10a, 3-1 a Salò, sul campo della Feralpi alla 12a e 0-1 interno col Modena alla 17a).

Nella Coppa Italia principale la squadra bianco-scudata ha superato il 1° e 2°Turno in gara unica, battendo prima il Breno per 2-0 (13’Claudio Santini, 74’Ronaldo Pompeu Da Silva) e poi espugnando per 1-3 (20’Tabanelli [F], 21’Della Latta, 34’Soleri, 44’Della Latta) in rimonta il campo del Frosinone.

Ma poi nel 3°turno, sempre in gara unica, è stata eliminata perdendo per 2-1 (10’Venuti, 32’Callejon, 55’Claudio Santini [P]. Al 28’espulso il Diesse del Padova Sean Sogliano per veementi proteste) sul campo della Fiorentina.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2020/21 con i loro rispettivi allenatori:

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, comune in provincia di Pesaro-Urbino. La scorsa stagione è giunta 19a nel Girone B di Serie C, vincendo poi lo spareggio play out contro il Ravenna): Marco Alessandrini (Confermato), poi esonerato dopo l’8a giornata e rilevato in panchina alla 9a giornata da Flavio Destro.

Arezzo (Squadra dell’omonimo comune toscano. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone A di Serie C, ma ha rinunciato alla disputa dei Play Off): Alessandro Potenza (Nuovo) poi esonerato assieme al suo staff ed al Diesse Giuseppe Di Bari dopo la 5a giornata e rilevato alla 6a da Andrea Camplone.

Carpi (Squadra dell’omonimo comune emiliano, in provincia di Modena. La scorsa stagione è giunto 3°nel Girone B di Serie C, disputando i Play Off, dove è stato eliminato ai quarti dal Novara): Sandro Pochesci (Nuovo)

Cesena (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione è giunto 13°nel Girone B di Serie C): William Viali (Confermato)

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nel 2°turno dal Padova): Massimo Pavanel (Nuovo).

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 11a nel Girone B di Serie C): Mauro Antonioli (Confermato), poi esonerato dopo la 14a giornata e rilevato in panchina nel recupero dell’11a giornata da Giovanni Cornacchini.

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione è giunto 15° nel Girone B di Serie C) : Vincenzo Torrente (Confermato)

Imolese (Squadra romagnola di Imola, comune in provincia di Bologna. La scorsa stagione è giunta 17a nel Girone B di Serie C, vincendo poi spareggio play out giocato contro l’Arzignano Valchiampo): Roberto Cevoli (Confermato), poi esonerato dopo la 16a giornata e rilevato in panchina alla 17a da Pasquale Catalano.

Legnago Salus (Squadra veneta di Legnago, comune in provincia di Verona. Ripescato in Serie C [dove mancava dalla stagione 1947/48] al posto del Campodarsego [che era giunto 1°ma poi ha rinunciato alla C, preferendo rimanere in D] dopo essere giunto 2°nel Girone C di Serie D): Massimo Bagatti (Confermato)

Mantova (Squadra dell’omonimo comune lombardo. Neopromosso in C, avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D. Mancava dalla 3a Serie dalla stagione 2016/17): Emanuele Troise (Nuovo).

Matelica (Squadra dell’omonimo comune marchigiano in provincia di Macerata. Neopromosso in C [dove approda per la 1a volta nella sua storia], avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F. Quest’anno gioca le sue gare interne al Comunale Helvia Recina di Macerata): Gianluca Colavitto (Confermato).

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone B di Serie C, ma ha rinunciato alla disputa dei Play Off): Michele Mignani (confermato).

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. La scorsa stagione è giunto 5° nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stato eliminato negli ottavi dalla Juventus B Under 23): Andrea Mandorlini (Confermato)

Perugia (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Umbria. Retrocesso dalla Serie B dove è giunto 16°, perdendo poi ai rigori lo soareggio play out giocato contro il Pescara. Mancava dalla 3a Serie dalla stagione 2013/14): Fabio Caserta (Nuovo).

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Ripescato in C. Sul campo era retrocesso in D dopo essere giunto 16°nel Girone B di Serie C ed aver perso spareggio play out giocato contro il Fano): Giuseppe Magi (Nuovo), poi esonerato dopo l’11a giornata e rilevato in panchina alla 12a da Leonardo Colucci.

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 10a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata subito eliminata nel 1° turno in gara unica pareggiando 0-0 sul campo del Padova giunto 5°): Paolo Montero (Confermato) poi esonerato dopo la 7a giornata e rilevato in panchina all’8a giornata da Mauro Zironelli.

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione è giunto 4° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato eliminato nel 2°turno in gara unica dalla Triestina): Stefano Vecchi (Confermato)

Triestina (Squadra di Trieste, comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 8a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata agli ottavi dal Potenza): Carmine Gautieri (Confermato), poi esonerato dopo la 13a giornata e rilevato in panchina alla 14a da Giuseppe detto Bepi Pillon.

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. La scorsa stagione è giunta 12a nel Girone B di Serie C): Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione è giunta 14a nel Girone B di Serie C): Giuseppe Galderisi (Confermato), poi esonerato dopo l’8a giornata e rilevato in panchina alla 9a giornata da Daniele Di Donato.

In neretto le squadre che hanno sostituito l’allenatore iniziale.

Il Girone B è così geograficamente diviso: 5 squadre emiliano-romagnole (Carpi, Cesena, Imolese, Modena e Ravenna), 5 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, Matelica, Samb e Vis Pesaro), 3 venete (Legnago Salus, Padova e Virtus Vecomp Verona), 2 lombarde (Feralpisalò e Mantova), 2 umbre (Gubbio e Perugia), una friulana (Triestina), una toscana (Arezzo) ed una trentina (Sudtirol Alto Adige).

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Dietro al ‘miracolo’ Renate c’è anche la Serie D e la LND

Programma 19a ed ultima giornata d’andata Girone A di domenica 17 gennaio 2021 a porte chiuse:

Albinoleffe-Lecco (Ore 15)

Aurora Pro Patria-Alessandria (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 16 gennaio) 0-0

Como-Novara (Ore 15)

Juventus B Under 23-Piacenza (Ore 12,30)

Lucchese-Renate (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 16 gennaio) 1-1 (6’Armand Rada [R], 16’Marcheggiani [L] su rigore)

Olbia-Grosseto (Ore 12,30)

Pergolettese-Pontedera (Ore 15)

Pistoiese-Giana Erminio (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 16 gennaio) 1-1 (84’Valiani [P], 91’Francesco Ruocco [G.E.])

Pro Vercelli-Carrarese (Ore 15, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Pro Sesto-Livorno (Ore 15)

CLASSIFICA GIRONE A:

Renate ° 42,

Como * 34,

Alessandria ° * 31,

Aurora Pro Patria ° 30,

Pro Vercelli 29,

Carrarese 29,

Lecco 28,

Juventus B (Under 23) 28,

Albinoleffe 25,

Grosseto 25,

Pontedera 25,

Pro Sesto 24,

Pistoiese ° 22,

Pergolettese 19,

Novara 19,

Olbia 19,

Giana Erminio ° 18,

Piacenza 17,

Livorno (-5) 13,

Lucchese ° 13.

°= Gara della 19a giornata già disputata.

*= Una gara (Alessandria-Como della 18a giornata) da recuperare (mercoledì 20 gennaio alle ore 15).

(-5)= 5 punti di penalizzazione (4 per il ritardo nel pagamento degli stipendi e uno per la mancata presentazione della fideiussione) inflitti lunedì 21 dicembre 2020.

Prossimo turno, 20a giornata (1a di ritorno) di domenica 24 gennaio 2021 a porte chiuse:

Alessandria-Pistoiese (Ore 15; all’andata 1-1)

Aurora Pro Patria-Carrarese (Ore 12,30; all’andata 0-0)

Como-Renate (Gara posticipata a lunedì 25 gennaio alle ore 21 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; all’andata 3-2 per il Como)

Giana Erminio-Lecco (Ore 15; all’andata 0-1 per il Lecco)

Grosseto-Piacenza (Ore 15; all’andata 2-0 per il Grosseto)

Livorno-Albinoleffe (Gara anticipata a sabato 23 gennaio alle ore 17,30; all’andata 0-0)

Novara-Pro Vercelli (Gara anticipata a sabato 23 gennaio alle ore 15; all’andata 0-1 per la Pro Vercelli)

Pergolettese-Lucchese (Ore 15; all’andata 3-3)

Pontedera-Olbia (Ore 17; all’andata 1-0 per il Pontedera)

Pro Sesto-Juventus B Under 23 (Ore 17,30; all’andata 1-2 per la Juventus B)

Calendario Serie C Girone A 2020-21

Programma 19a ed ultima giornata d’andata Girone C di domenica 17 gennaio 2021 a porte chiuse:

Avellino-Cavese (Gara giocata in anticipo sabato tardo pomeriggio 16 gennaio) 1-0 (9’Emanuele Adamo)

Bisceglie-Bari (Ore 17,30)

Catania-Foggia (Ore 15)

Juve Stabia-Ternana (Ore 17,30)

Monopoli-Catanzaro (Ore 15)

Paganese-Casertana (Ore 17,30)

Palermo-Virtus Francavilla (Ore 12,30)

Turris-Vibonese (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 16 gennaio) 1-1 (32’Plescia [V] con un pallonetto, 88’Antonio Romano [T])

Viterbese Castrense-Teramo (Ore 17,30)

Riposerà: Potenza (che avrebbe dovuto da calendario giocare sul campo del Trapani, escluso dal Campionato)

CLASSIFICA GIRONE C:

Ternana 43,

Bari 35,

Avellino ° 31,

Teramo 28,

Foggia 28,

Catanzaro * 27,

Catania (-2) 27,

Turris ° 27,

Palermo 24,

Juve Stabia * 23,

Vibonese ° 21,

Virtus Francavilla 19,

Potenza 16,

Monopoli 16,

Viterbese Castrense * 15,

Casertana ** 15,

Bisceglie * 14,

Paganese 12,

Cavese ° 8.

Trapani escluso dal Campionato (per non essersi presentato 2 volte in campo).

°= Gara della 19a giornata già disputata.

**= 2 gare (Bisceglie-Casertana dell’11a giornata e Juve Stabia-Casertana della 17a giornata) da recuperare (la prima mercoledì 20 gennaio alle ore 15 e la seconda mercoledì 27 gennaio, sempre alle ore 15).

*= Una gara (Bisceglie-Casertana dell’11a giornata, Juve Stabia-Casertana della 17a giornata e Catanzaro-Viterbese Castrense della 18a giornata, quest’ultima da proseguire) da recuperare (la prima mercoledì 20 gennaio alle ore 15, la seconda mercoledì 27 gennaio, sempre alle ore 15 e la terza verrà proseguita, ripartendo dal 51′, mercoledì 27 gennaio alle ore 15).

(-2)= 2 punti di penalizzazione. Erano 4 ed erano stati inflitti dal Tribunale Federale Nazionale il 24 settembre 2020. Stipendi non pagati la causa della sanzione. La squadra siciliana ha poi presentato il ricorso. E venerdì 6 novembre 2020 gli sono stati restituiti 2 punti.

Prossimo turno, 20a giornata (1a di ritorno) di domenica 24 gennaio 2021 a porte chiuse:

Bari-Virtus Francavilla (Ore 15; all’andata 3-2 per il Bari)

Bisceglie-Foggia (Ore 17,30; all’andata 3-1 per il Bisceglie)

Catanzaro-Potenza (Gara anticipata a sabato 23 gennaio alle ore 17,30; all’andata 1-2 per il Potenza)

Monopoli-Juve Stabia (Gara anticipata a sabato 23 gennaio alle ore 15; all’andata 2-1 per il Monopoli)

Paganese-Catania (Ore 15; all’andata 1-1)

Palermo-Teramo (Ore 12,30; all’andata 0-2 per il Teramo)

Turris-Avellino (Ore 17,30; all’andata 2-2)

Vibonese-Cavese (Ore 15; all’andata 1-0 per la Vibonese)

Viterbese Castrense-Ternana (Ore 15; all’andata 0-0)

Riposerà: Casertana (che avrebbe dovuto da calendario ospitare il Trapani, escluso dal Campionato)

Calendario aggiornato Serie C Girone C 2020-21

SERIE B

Raccolta fondi per ricerca su Coronavirus

Calendario Serie B 2020/21

Nomine Assemblea elettiva Serie B

Recupero 5a giornata, giocato a porte chiuse sabato pomeriggio 9 gennaio: Reggiana-Cittadella 0-2 (9’Federico Proia, 65’Ogunseye. Al 66’espulso Luca Zamparo della Reggiana per doppia ammonizione)

Risultati 18a giornata di sabato 16 gennaio 2021 a porte chiuse:

Chievo-Virtus Entella (Gara giocata in anticipo venerdì tardo-pomeriggio 15 gennaio) 2-1 (49’Amato Ciciretti, 53’Manuel De Luca, 75’Brunori [V.E.])

Cittadella-Ascoli 1-0 (78’Tavernelli)

Empoli-Salernitana (Gara posticipata a domenica 17 gennaio alle ore 21)

Lanerossi Vicenza Virtus-Frosinone (Gara giocata in anticipo venerdì sera 15 gennaio e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 0-0

Monza-Cosenza 2-2 (8’Barillà [M], 26’Christian Gytkjaer [M], 40’autorete del difensore centrale argentino Gabriel Paletta su punizione dalla sinistra battuta dall’attaccante uruguaiano Jaime Baez [C], 66’Luca Tremolada [C]. Al 91’espulso l’attaccante ivoriano del Cosenza Ben Lhassine Kone per gioco falloso su Colpani)

Pescara-Cremonese (Gara posticipata a domenica 17 gennaio alle ore 15)

Pisa-Brescia 1-0 (21’Lisi)

Pordenone-Venezia (Gara giocata al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputa le sue gare interne) 2-0 (33’Davide Diaw su rigore, 75’Ciurria)

Reggina-Lecce 0-1 (27’Mariusz Stepinski. Al 66’espulso Massimo Coda del Lecce per doppia ammonizione)

Spal-Reggiana (Gara posticipata a lunedì 18 gennaio alle ore 21)

Classifica:

Empoli ° 34

Cittadella * 33

Monza 31

Salernitana ° 31

Spal ° 29

Lecce 29

Chievo ** 27

Pordenone 27

Frosinone * 26

Venezia 25

Pisa * 23

Brescia 21

Lanerossi Vicenza Virtus * 20

Reggina 17

Cosenza 16

Pescara ° 16

Cremonese ° 15

Reggiana ° 15

Virtus Entella 14

Ascoli 13

°= Gara della 18a giornata ancora da disputare.

**= 2 gare (Lanerossi Vicenza Virtus-Chievo dell’8a giornata e Chievo-Cittadella della 15a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima martedì 19 gennaio 2021 e la seconda mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 19).

*= Una gara (Lanerossi Vicenza Virtus-Chievo dell’8a giornata, Chievo-Cittadella della 15a giornata e Pisa-Frosinone della 16a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima martedì 19 gennaio 2021 alle ore 19, la seconda mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 19 e la terza in data ancora da destinarsi).

Ricordiamo che la gara della 6a giornata: Salernitana-Reggiana (non disputata sabato 31 ottobre 2020, in quanto la squadra ospite emiliana non si era presentata per l’emergenza covid 19, avendo numerosi positivi in rosa e pochi elementi disponibili) è finita 3-0 a tavolino. Ma la Reggiana non si è arresa e ha presentato ricorso per recuperare la gara.

Prossimo turno, 19a ed ultima giornata d’andata di sabato 23 gennaio 2021 a porte chiuse:

Ascoli-Chievo (Ore 14)

Brescia-Monza (Gara posticipata a lunedì 25 gennaio alle ore 15)

Cosenza-Pordenone (Ore 14)

Cremonese-Spal (Gara posticipata a domenica 24 gennaio alle ore 21)

Frosinone-Reggina (Ore 14)

Lecce-Empoli (Gara posticipata a domenica 24 gennaio alle ore 15)

Reggiana-Lanerossi Vicenza Virtus (Ore 14)

Salernitana-Pescara (Ore 16)

Venezia-Cittadella (Ore 14)

Virtus Entella-Pisa (Gara anticipata a venerdì 22 gennaio alle ore 21 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

COPPA ITALIA (vinta la scorsa stagione dal Napoli) 2020/21

Oltre alle 20 (Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Verona) squadre di Serie A e alle 20 (Ascoli, Brescia, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lanerossi Vicenza Virtus, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spal, Venezia e Virtus Entella) di B, sono 29 (Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Catania, Catanzaro, Feralpisalò, Juve Stabia, Livorno, Modena, Monopoli, Novara, Padova, Perugia, Piacenza, Pontedera, Potenza, Renate, Sambenedettese, Sudtirol Alto Adige, Teramo, Ternana, Trapani, Triestina e Virtus Francavilla) i club di Serie C e 9 (Ambrosiana, Breno, Casarano, Gelbison Vallo della Lucania, Pineto, San Nicolò Notaresco, Sassari Lattedolce, Trastevere e Tritium) quelli di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2020/21 (23 settembre 2020-19 maggio 2021).

SOCIETÀ AMMESSE ALLA COPPA ITALIA 2020-21

Riepilogo risultati 1° turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 23 settembre 2020:

Gara 1: Pontedera-Arezzo 1-2 (53’Niccolò Belloni, 77’Luca Piana [P], 94’Cutolo)

Gara 2: Carrarese-Ambrosiana 4-0 (2’Infantino, 7’Schirò, 9’Rota, 86’Caccavallo)

Gara 3: Catania-San Nicolò Notaresco 1-2 D.T.S. (26’Kevin Biondi [C], 55’Ivan Speranza, 99’Mateus Ribeiro Dos Santos)

Gara 4: Monopoli-Modena 1-0 (77’Lorenzo Paolucci)

Gara 5: Alessandria-SAMB 3-2 (13’e 17’Eusepi, 25’Nocciolini [S], 90’Arrighini su rigore, 92’Panaioli [S]. Al 46’p.t. espulso l’attaccante argentino della Samb Maxi Lopez per proteste condite da epitete offensivi all’indirizzo del direttore di gara)

Gara 6: Renate-Avellino 2-1 (10’Giuseppe Giovinco, 75’Galuppini, 83’Burgio [A]. Espulsi, tutti tra le fila dell’Avellino: al 58’il centrocampista Marco Silvestri per doppia ammonizione, all’85’il segretario Tommaso Aloisi per proteste condite da eszpressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro ed al 94′ il vice-tecnico Domenico De Simone per proteste condite da eszpressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro)

Gara 7: Novara-Gelbison Cilento Vallo della Lucania 3-1 (7’Oumar Coulibaly [G.V.d.L.], 21’Nicolas Schiavi, 38’Davide Bove su rigore, 48’Buzzegoli)

Gara 8: Piacenza-Teramo 1-2 (7’Simone Santoro, 22’Matteo Bruzzone [P], 24’Pinzauti)

Gara 9: Livorno-Aurora Pro Patria 1-2 (17’Sean Parker, 49’Latte Lath, 82’Gonnelli [L])

Gara 10: Padova-Breno 2-0 (13’Claudio Santini, 74’Ronaldo Pompeu Da Silva)

Gara 11: Feralpisalò-Pineto 1-0 (36’Tommaso Ceccarelli. Al 90’espulso Lorenzo Paoli del Pineto per proteste e comportamento ritenuto irrispettoso verso il Direttore di gara)

Gara 12: Ternana-Albinoleffe (Gara giocata in anticipo martedì sera 22 settembre) 1-2 (40’Sacha Cori, 44’Canestrelli, 50’Anthony Partipilo [T])

Gara 13: Juve Stabia-Tritium 2-1 (45’autorete di Aldè, 79’Marzeglia [T], 84’Mastalli. Al 55’espulso Luca Perico del Tritium per aver cercato di colpire un calciatore avversario)

Gara 14: Bari-Trastevere 4-0 (15’D’Ursi, 23’Marras, 36’Mirco Antenucci, 75’Candellone. Al 72’espulso Piergiorgio Sabelli del Trastevere per doppia ammonizione)

Gara 15: Carpi-Casarano 1-3 D.T.S. (5’Samon Reider Rodriguez, 72’Romeo Giovannini [Car], 100’Gianluca Sansone, 103’Samon Reider Rodriguez)

Gara 16: Potenza-Triestina 0-2 (19’Maracchi, 28’Di Massimo)

Gara 17: Sudtirol Alto Adige-Sassari Lattedolce (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 22 settembre al Comunale Lino Turina di Salò [Brescia]) 2-1 (27’Rover, 32’Polak, 93’Daniele Bianchi [S.L.])

Gara 18: Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1 (31’Domenico Franco [V.F.], 36’Casoli, 45’Massimiliano Carlini su rigore)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate al 2°turno

Riepilogo risultati 2°Turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 30 settembre 2020:

Gara 1: Cremonese-Arezzo 4-0 (61’Ceravolo, 81’Fiordaliso, 91’e 93’Gaetano)

Gara 2: Venezia-Carrarese 2-0 (65’e 90’Dennis Johnsen)

Gara 3: Pescara -San Nicolò Notaresco 1-1 (25’Alessio Riccardi [P], 34’Pablo Ezequiel Banegas [S.N.N.]) D.T.S. ed 8-7 D.C.R. Sequenza rigori: Maistro (P) gol, Frulla (S.N.N.) gol, Memushaj (P) gol, Cesario (S.N.N.) gol, Christian Capone (P) traversa, Nicolò Cancelli (S.N.N.) traversa, Ceter (P) gol, Bianciardi (S.N.N.) gol, Galano (P) gol, Pablo Ezequiel Banegas (S.N.N.) gol; oltranza: Bellanova (P) gol, Colombatti (S.N.N.) gol, Christian Ventola (P) gol, Isaia Lattarulo (S.N.N.) gol, Stephane Omeonga (P) fuori, Blando (S.N.N.) traversa, Jaroszynski (P) gol, Matteo Gallo (S.N.N.) gol, Gennaro Scognamiglio (P) gol e Sorrini (S.N.N.) parato.

Gara 4: Reggiana-Monopoli 2-2 D.T.S. e 4-3 D.C.R. sul campo poi trasformato in 0-3 a tavolino (in quanto la Reggiana ha schierato l’attaccante Kargbo che non poteva giocare ma dove scontare una giornata di squalifica risalente alla Coppa Italia di Serie D della stagione 2018/19 quando giocava col Roccella)

Gara 5: Cosenza-Alessandria 0-0 D.T.S. e 3-1 D.C.R.

Gara 6: Empoli-Renate 2-1

Gara 7: Ascoli-Perugia 1-4 (12’Rosi, 23’Jacopo Murano, 41’Dragomir, 46’Alberto Lunghi, 89’Ghazoini [A])

Gara 8: Brescia-Trapani (Gara non disputata, in quanto il Trapani per i noti problemi societari, non si è presentato in campo) 3-0 a tavolino

Gara 9: Cittadella-Novara 3-1

Gara 10: Reggina-Teramo 1-0 (34’Gianluca Di Chiara)

Gara 11: Lanerossi Vicenza Virtus-Aurora Pro Patria 3-2 D.T.S.

Gara 12: Frosinone-Padova 1-3 (20’Tabanelli [F], 21’Della Latta, 34’Soleri, 44’Della Latta)

Gara 13: Lecce-Feralpisalò 2-0 (69’Liam Henderson, 88’Edgaras Dubickas)

Gara 14: Virtus Entella-Albinoleffe 2-1

Gara 15: Pisa-Juve Stabia 2-0

Gara 16: Spal-Bari (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 0-0 D.T.S. e 4-2 D.C.R.

Gara 17: Pordenone-Casarano (Gara giocata al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne) 3-0 (20’Matteo Rossetti, 33’Butic su rigore, 76’Federico Secli)

Gara 18: Monza-Triestina (Gara giocata in anticipo martedì sera 29 settembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-0 (23’Barillà, 77’autorete del portiere Offredi che ha involontariamente deviato con la schiena una fantastica conclusione volante dell’attaccante brasiliano Dany Mota Carvalho che si era stampata sul palo, 90’Machin su rigore)

Gara 19: Salernitana-Sudtirol Alto Adige 3-0 (53’Gennaro Tutino, 60’Emanuele Cicerelli, 88’Capezzi. Al 76’espulso Davì del Sudtirol per doppia ammonizione)

Gara 20: Chievo-Catanzaro (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-1 D.T.S. e 6-7 D.C.R.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 3°turno.

Riepilogo risultati 3°Turno in gara unica di mercoledì 28 ottobre 2020:

Gara A) Cagliari–Cremonese 1-0

Gara B) Verona–Venezia (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-3 D.T.S. e 3-1 D.C.R.

Gara C) Parma–Pescara 3-1 (26’e 43’Karamoh, 69’Adorante, 92’Mardochee Nzita [Pe])

Gara D) Cosenza-Monopoli 2-1 (15’Davide Petrucci, 70’autorete di Idda su cross dalla sinistra del centrocampista burkinabè Guiebre [M], 84’Ben Lhassine Kone)

Gara E) Benevento–Empoli 2-4

Gara F) Brescia-Perugia 3-0 (10’Dimitri Bisoli, 26’Florian Ayè su rigore, 71’Mangraviti)

Gara G) Cittadella-Spezia 0-2

Gara H) Bologna–Reggina (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre) 2-0

Gara I) Udinese –Lanerossi Vicenza Virtus 3-1

Gara J) Fiorentina–Padova 2-1 (10’Venuti, 32’Callejon, 55’Claudio Santini [P]. Al 28’espulso il Diesse del Padova Sean Sogliano per veementi proteste)

Gara K) Torino–Lecce (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-1 D.T.S.

Gara L) Virtus Entella-Pisa (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre) 3-1

Gara M) Crotone–Spal 1-1 D.T.S. e 3-4 D.C.R.

Gara N) Pordenone–Monza (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne) 0-0 D.T.S. ed 1-4 D.C.R.

Gara O) Sampdoria-Salernitana (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 27 ottobre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-0

Gara P) Genoa –Catanzaro 2-1 (7’e 67’Scamacca, 84’Pasquale Fazio [C])

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 4°turno.

Riepilogo risultati 4°Turno in gara unica di mercoledì 25 novembre 2020:

1) Cagliari-Verona (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-1

2) Parma-Cosenza (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-1

3) Empoli-Brescia (Gara che sarebbe stata trasmessa in diretta web in chiaro su Rai Play) 3-0 a tavolino (in quanto il Brescia ha rinunciato a presentarsi in campo per l’emergenza covid 19 avendo alcuni casi di positività nel gruppo squadra)

4) Bologna-Spezia (Gara che è stata trasmessa in diretta web in chiaro su Rai Play) 2-4 D.T.S.

5) Udinese-Fiorentina (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 0-1 D.T.S.

6) Torino-Virtus Entella 2-0

7) Spal-Monza (Gara giocata in posticipo giovedì pomeriggio 26 novembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-0

8) Sampdoria-Genoa (Gara giocata in posticipo giovedì pomeriggio 26 novembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 1-3

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate agli ottavi.

Risultati Ottavi di finale in gara unica tra mercoledì 13 e mercoledì 20 gennaio 2021:

1) Atalanta (testa di serie 1)–Cagliari (Gara giocata giovedì sera 14 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 3-1

2) Lazio (8)–Parma (Gara posticipata a giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 21,15 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2)

3) Napoli (5)–Empoli (Gara giocata mercoledì tardo pomeriggio 13 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 3-2

4) Roma (4)–Spezia (Gara che si giocherà martedì 19 gennaio 2021 alle ore 21,15 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2)

5) Fiorentina-Inter (3) (Gara giocata mercoledì pomeriggio 13 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 1-2 D.T.S.

6) Milan (6)– Torino (Gara giocata in anticipo martedì sera 12 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 0-0 D.T.S. e 5-4 D.C.R.

7) Sassuolo (7)–Spal (Gara giocata giovedì tardo pomeriggio 14 gennaio 2021 e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 0-2

8) Juventus (2) –Genoa (Gara giocata mercoledì sera 13 gennaio 2021 e è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1) 3-2 D.T.S.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate ai quarti.

Programma Quarti di finale di mercoledì 27 gennaio 2021:

Gara 1: Atalanta VS Vincente di Lazio–Parma

Gara 2: Napoli VS Vincente di Roma-Spezia

Gara 3: Inter-Milan

Gara 4: Juventus-Spal

DATE CALENDARIO COPPA ITALIA 2019/2020

Primo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno in gara unica mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale in gara unica mercoledì 13 e 20 gennaio 2021

Quarti di finale in gara unica mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali (andata) mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 10 febbraio 2021

Finale mercoledì 19 maggio 2021

SERIE C

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 12 GENNAIO 2021

DIRETTE AUDIOVISIVE 18A E 19A GIORNATA DI ANDATA

DIRETTE AUDIOVISIVE 1A GIORNATA RITORNO

CALENDARIO AGGIORNATO CAMPIONATO PRIMAVERA 3 – “DANTE BERRETTI” STAGIONE 2020-21

PROGRAMMAZIONE GARE GIRONE RITORNO FINO ALLA 10A GIORNATA

GARE DIRETTA RAI SPORT GIRONE DI RITORNO FINO ALL’8 GIORNATA

ELEZIONI FEDERALI E TERRITORIALI MODALITÀ OPERATIVE PER ACCREDITAMENTI, DESIGNAZIONI E CANDIDATURE

NUOVE LISTE DI SVINCOLO PER RINUNCIA DA PARTE DELLA SOCIETA’

REGOLAMENTO FONDO DI SOSTEGNO

SOSPENSIONE RAPPRESENTATIVA NAZIONALE LEGA PRO 2020-21

SOSPENSIONE CAMPIONATO PRIMAVERA AL 15 GENNAIO 2021

Differimento termini di tesseramento LND 2020-21

Modifica termini trasferimenti DCPS

DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.