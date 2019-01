Giochi forse già chiusi in vetta a 16 giornate dal termine. Capolista (al 7° successo consecutivo, il 4° interno di fila) fa suo big match della 22a giornata, battendo per 2-1 matelicesi (al 2° ko consecutivo, il 3° nelle ultime 4 gare, il 7°stagionale, il 5° esterno). 6° successo consecutivo per il Montegiorgio che batte (1-0) anche Francavilla (al 2° ko consecutivo)

SERIE D GIRONE F:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La 22a giornata (3 di ritorno; 5° turno infrasettimanale stagionale) di Serie D Girone F giocata di mercoledì, è andata in archivio con 9 successi (di cui 4 esterni) ed un solo pareggio (a reti bianche); 16 (di cui su rigore) le reti messe a segno in questo 22°turno.

Giochi forse già chiusi in vetta, nonostante manchino ancora 16 giornate da giocare. La capolista Cesena (al 7° successo consecutivo, il 4° interno di fila) infatti si aggiudica il big match-scontro diretto dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi battendo di misura il Matelica (al 2° ko consecutivo, il 3° nelle ultime 4 gare, il 7°stagionale, il 5° esterno) e portandosi a +10 sulla squadra di Tiozzo ora tallonata da San Nicolò e Sangiustese, rispettivamente a -1 ed a -3 dal 2°posto.

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto, ne in casa e ne in trasferta.

Risultati 22a Giornata (3a di ritorno) Campionato di Serie D Girone F di mercoledì 16 gennaio 2019:

Campobasso-Santarcangelo (Gara giocata al Comunale Acquasantianni di Trivento [Campobasso]) 2-0 (47’Jonathan Alberto Alessandro, 91’Cogliati)

Castelfidardo-Avezzano 0-3 (25’Mattia Bruni, 42’Ettore Padovani, 89’Falou Samb. Al 37’espulso l’attaccante senegalese del Castelfidardo Bubacar Diouf per una brutta entrata ritenuta violenta su Di Nicola)

Isernia-Recanatese 0-0

Montegiorgio-Francavilla 1927 1-0 (62’Terrenzio)

Pineto-Forlì 1-2 (25’Denis Di Rocco [P], 77’Alex Ambrosini, 94’Emmanuel Cascione su rigore)

Real Giulianova-Sammaurese 0-1 (79’Riccardo Pieri)

Romagna Centro Cesena-Matelica 2-1 (38’Ricciardo, 51’Florian [M], 71’Viscomi. Al 55’espulso Luca Benedetti del Matelica per doppia ammonizione o per fallo da ultimo uomo su Ricciardo)

San Nicolò Notaresco-Olympia Agnonese 1-0 (73’Bontà)

Savignanese-Jesina 1-0 (44’Noschese)

Vastese-Sangiustese 0-1 (44’Cheddira. Al 48’Nicola Fiore della Vastese, ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Chiodini)

CLASSIFICA :

Romagna Centro Cesena * 50,

Matelica * 40,

San Nicolò Notaresco 39,

Sangiustese * 37,

Recanatese 34,

Pineto * 33,

Montegiorgio 32,

Francavilla 1927 31,

Sammaurese 31,

Savignanese 28,

Campobasso * (-2) 27,

Vastese 26,

Real Giulianova * 25,

Forlì * 23,

Jesina 23,

Avezzano (-3) 21,

Santarcangelo 21,

Isernia * 19,

Olympia Agnonese * * 17,

Castelfidardo 13.

**= 2 gare in meno e dunque da recuperare.

*= Una gara in meno e dunque da recuperare.

(-3)= partito con 3 punti di penalizzazione.

(-2)= partito con 2 punti di penalizzazione.

Recuperi 20a giornata: Campobasso-Sangiustese ed Isernia-Forlì mercoledì 30 gennaio alle ore 14,30 e Real Giulianova-Olympia Agnonese in data ancora da destinarsi.

Recuperi 21a giornata: Matelica-Pineto mercoledì 23 gennaio alle ore 14,30 ed Olympia Agnonese-Romagna Centro Cesena mercoledì 30 gennaio sempre alle ore 14,30

Prossimo turno, 23a Giornata (4a di ritorno) di domenica 20 gennaio 2019 ore 14,30:

Avezzano-Real Giulianova (All’andata 0-2 per il Giulianova)

Forlì-Campobasso (3-0)

Francavilla 1927-Vastese (2-2)

Jesina-San Nicolò Notaresco (0-2)

Matelica-Montegiorgio (3-1)

Olympia Agnonese-Castelfidardo (2-2)

Recanatese-Savignanese (0-0)

Sammaurese-Romagna Centro Cesena (0-4)

Sangiustese-Pineto (1-1)

Santarcangelo-Isernia (1-1)

CLASSIFICA MARCATORI: (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori ci sono: Vito Leonetti (3 rigori trasformati) della Vastese e l’attaccante argentino Santiago Minella (4 rigori trasformati) del San Nicolò Notaresco con 12 gol ciascuno.

Alle loro spalle troviamo: Ricciardo del Romagna Centro Cesena e Sivilla della Recanatese con 11 reti a testa.

Completano attuale podio: Cerone (9 di cui 3 su rigore con la maglia dell’Avezzano ed 1 con quella della Sangiustese, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) e Jacopo Fortunato (8 di cui 4 su rigore con la maglia del Pineto e 2 con quella del Romagna Centro Cesena, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 10 gol ciascuno.

Alle spalle del podio ci sono: Danilo Alessandro (4 rigori trasformati) del Romagna Centro Cesena, Pera della Recanatese e Sbarbati (3 rigori trasformati) del Montegiorgio con 9 reti a testa.

Quindi seguono: Alex Ambrosini (4 rigori trasformati) del Forlì, Simone Tomassini (2 rigori trasformati) del Pineto e Zuppardo della Sammaurese con 8 centri ciascuno.

Segue poi l’attaccante argentino Banegas (del Francavilla 1927 con 7 gol (di cui 2 su rigore)

Poi ci sono: Antonio Calabrese (un rigore trasformato) del Castelfidardo, Cheddira (2 rigori trasformati) ed il centrocampista panamense Eric Orlando Herrera (un rigore trasformato) della Sangiustese, Francesco Manuzzi (un rigore trasformato) della Savignanese, Cosmo Palumbo (un rigore trasformato) del Francavilla 1927, l’attaccante brasiliano Wilson Cruz (5 con la maglia del Francavilla 1927 ed una con quella del Pineto, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) e l’attaccante brasiliano Ribeiro Dos Santos (4 con la maglia dell’Avezzano e 2 con quella del Francavilla 1927, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 6 reti a testa.

Quindi troviamo: Angelilli e Daniele Melandri (2 rigori trasformati) del Matelica, Argento della Sangiustese, Francesco Di Paolo del Real Giulianova e Musetti (un rigore trasformato) del Campobasso con 5 centri ciascuno.

Poi troviamo: Bontà, Michael Liguori e Federico Moretti del San Nicolò Notaresco, D’Eramo (2 rigori trasformati) dell’Avezzano, Del Sante del Forlì, Falomi (3 rigori trasformati) del Santarcangelo, Mirko Giacobbe del Campobasso, Daniel Giampaolo e l’attaccante albanese Henry Shiba (un rigore trasformato) della Vastese, Pezzotti (un rigore trasformato) della Sangiustese ed Alberto Torelli del Real Giulianova con 4 reti a testa.

Seguono poi: Bordo (2 rigori trasformati) della Jesina, l’attaccante gambiano Bittaye, Daniele Fioretti (un rigore trasformato), Salvatore Margarita (un rigore trasformato) e Pignat del Matelica, Bondioli, Emmanuel Cascione e Cinque (un rigore trasformato) del Santarcangelo, Camillucci della Sangiustese, Candellori e Davide Salvatori del San Nicolò Notaresco, Cogliati e Giancarlo Improta del Campobasso, l’attaccante gambiano Jawo dell’Olympia Agnonese, Federico Palmieri della Recanatese, Giacomo Romano dell’Isernia, Tortori del Romagna Centro Cesena, Vandi della Savignanese, Marco Villanova del Pineto e l’attaccante argentino Jonathan Alberto Alessandro (1 con la maglia dell’Avezzano e 2 con quella del Campobasso dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 3 gol ciascuno.

A seguire: Baldinini, Matteo Cortesi ed Ivan Graziani del Forlì, Luca Benedetti, Cuccato, l’attaccante argentino Dorato, Filippo Franchi e Lo Sicco del Matelica, l’attaccante croato Bubalo (un rigore trasformato), Cameruccio e l’attaccante francese Trudo della Jesina, Cafiero e Francesco Mele del Francavilla 1927, Capellini, Ciofi, Ettore Casadei ed il difensore centrale greco Stikas del Romagna Centro Cesena, Cristiano Ciccone dell’Isernia, Ciarcelluti, Gianmarco Massa e Pomante del Pineto, Nicola Fiore e Stivaletta della Vastese, Pietro Gentile, Ricciardi e Sorgente dell’Olympia Agnonese, Lignani del Castelfidardo, Cristian Longobardi e Lucio Peluso della Savignanese, l’attaccante tunisino Louati e Riccardo Pieri della Sammaurese, Kevin Magri del Campobasso, Marco Maini del Santarcangelo, Mangiacasale e Tozzi Borsoi (un rigore trasformato) del Real Giulianova, Lorenzo Marchionni (un rigore trasformato), Andrea Omiccioli, Pellizzi e Regolanti (un rigore trasformato) del Montegiorgio, Nodari della Recanatese, Ettore Padovani dell’Avezzano, Alessandro Peroni del Santarcangelo, l’attaccante venezuelano Pluchino e Vincenzo Scognamiglio della Sangiustese, Di Lollo (1 con la maglia del San Nicolò Notaresco ed 1 con quella del Castelfidardo, dove si è trasferito nel mercato di dicembre), Manuel Manari (1 con la maglia del San Nicolò Notaresco ed 1 con quella dell’Avezzano, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) e Matias Mancini (1 con la maglia del Santarcangelo ed 1 con quella del Matelica, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 2 centri a testa.

Ed infine troviamo: Lorenzo Albanesi, Ciarmela, Umberto De Lucia, Ferranti, Passalacqua e Vecchione del Montegiorgio, Basilio Antonelli, Cassese, Matteo Corbo, De Stefano, Formuso, l’attaccante croato Pejic ed il centrocampista ghanese Alimeyaw Salifu dell’Olympia Agnonese, Francesco Antonelli, l’attaccante polacco Branicki (un rigore trasformato), Lo Bello ed il centrocampista senegalese Seck del Campobasso, Marco Antonelli, De Fabritiis, Luca Fabrizi e Ivan Fazzini del Real Giulianova, il terzino kosovaro Arapi, Bugaro, Simone De Santis, Vittorio Favo e Santeramo del Matelica, Barretta, Marco Di Matteo (un rigore trasformato), Daniele Frabotta, il centrocampista ghanese Douglas Gyabaa, Iaboni e Lenoci dell’Isernia, Maikol Benassi, Biondini, Noce, il difensore centrale spagnolo-olandese Rutjens ed Emanuele Valeri del Romagna Centro Cesena, Morgan Besana, Bisegna, Di Gianfelice, Dosa, Damiano Menna e Pellecchia dell’Avezzano, Bonandi, l’attaccante senegalese Makhtar Diop, Merciari, Nicholas Lombardi, Maioli, Nicolas Santoni e Toromani della Sammaurese, Davide Borrelli, Nikola Olivieri (un rigore trasformato) e Raparo della Recanatese, Andrea Bosco, Cicerello, De Costanzo (un rigore trasformato), Di Pinto e l’attaccante spagnolo Mario Berbil Sanchez del Francavilla 1927, Bracciatelli, Mattia Giovagnoli, Leo Grazioso, Alessandro Radi (difensore centrale classe 82, ex Samb), Luca Rivi (un rigore trasformato), Mirco Severini e Trillini del Castelfidardo, Camplone, Fratangelo, Andrea Mancini, Marianeschi, Tommaso Mazzei del Pineto, Stefano Castellani, D’Angeli, Nigretti, Manuel Prati, Sabbioni e Fabio Succi del Forlì, Ceccuzzi, l’attaccante brasiliano Sergio Pereira Cruz, Luca Magnanelli, Guido Parasecoli, Pierandrei e Zannini della Jesina, Dalmazzi del San Nicolò Notaresco, Fuchi e Moroni del Santarcangelo, Maicol Guidi e Turci della Savignanese e Napolano (un rigore trasformato; poi passato al Real Giulianova nel mercato di dicembre), Riccardo Palestini e Luca Sbardella della Vastese, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: De Fabritiis (Real Giulianova) pro Recanatese alla 9a giornata, Di Lollo (San Nicolò Notaresco) pro Pineto alla 12a giornata, il difensore camerunense Enow (Castelfidardo) pro Sangiustese alla 7a giornata, Alessandro Marchetti (Recanatese) pro Isernia alla 3a giornata e Massetti (San Nicolò Notaresco) pro Matelica alla 9a giornata ed Alex Nodari (Recanatese) pro Castelfidardo alla 12a giornata.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone F di Serie D 2018/19 con i loro rispettivi allenatori :

Avezzano (Squadra dell’omonimo comune in provincia dell’Aquila. La scorsa stagione giunto 3° in Serie D Girone F ha disputato i Play Off perdendo la semifinale interna col Pineto): Federico Giampaolo (Confermato)

Campobasso (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Molise. La scorsa stagione giunto 10° nel Girone F) : Bruno Mandragora (Nuovo), poi esonerato dopo la 10a giornata e rilevato all’11a da Massimo Bagatti.

Castelfidardo (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 11° nel Girone F) : Simone Pazzaglia (Nuovo), che poi si è dimesso dopo la 7a giornata ed è stato rilevato all’8a da Roberto Vagnoni (che aveva già guidato il Castelfidardo nella scorsa stagione)

Forlì (Squadra dell’omonimo comune romagnolo, capoluogo della provincia Forlì-Cesena. La scorsa stagione è giunto 3° nel Girone D, ha poi disputato i Play Off perdendo la finale sul campo dell’Impolese [poi ripescata in Serie C]): Nicola Campedelli (Nuovo), poi esonerato dopo l’11a giornata e rilevato alla 12a da Stefano Protti.

Francavilla 1927 (Squadra abruzzese di Francavilla al Mare [Chieti]. La scorsa stagione è giunto 6° nel Girone F): Paolo Rachini (Nuovo)

Isernia (Squadra dell’omonimo comune molisano. Neoprosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo. In D giocherà le sue gare interne inizialmente al Barbati di Pescina [L’Aquila] e poi successivamente al Comunale Pallozzi di Sulmona [L’Aquila]): Matteo Di Marzio (confermato)

Jesina (Squadra di Jesi [Ancona]. Ripescata in D, la scorsa stagione nel Girone F era infatti retrocessa sul campo in Eccellenza dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò): Davide Ciampelli (Nuovo)

Matelica (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone F perdendo Campionto all’ultima giornata, ha poi vinto i Play Off battendo in finale il Pineto): Luca Tiozzo (Confermato)

Montegiorgio (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Fermo. Neopromosso in D avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche. In attesa dei lavori al Pianarelle Tamburrini, giocherà le sue gare interne almeno inizialmente sul campo della Sangiustese, ossia al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]): Massimo Paci (Confermato)

Olympia Agnonese (Squadra di Agnone [Isernia]. La scorsa stagione giunta 13a nel Girone F) : Antonio Mecomonaco (Nuovo), poi esonerato dopo la 4a giornata e rilevato alla 5a da Antonio Foglia Manzillo.

Pineto (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione giunto 4° nel girone F ha poi disputato i Play Off, perdendo la finale sul campo del Matelica) : Daniele Amaolo (Confermato)

Real Giulianova (Squadra di Giulianova [Teramo]. Neoprosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo) :Nico Stallone (Nuovo)

Recanatese (Squadra di Recanati [Macerata]. La scorsa stagione è giunta 12a nel Girone F): Marco Alessandrini (Confermato)

Romagna Centro Cesena (Nato dalla fusione tra Romagna Centro e Cesena, quest’ultimo costretto a ripartire dalla D dopo il fallimento societario; Romagna Centro la scorsa stagione era giunto 10° in Serie D Girone D, mentre il Cesena 13° in Serie B): Giuseppe Angelini (Nuovo)

Sammaurese (Squadra di San Mauro Pascoli [Forlì-Cesena]. La scorsa stagione è giunta 11a nel Girone D): Alessandro Mastronicola (Nuovo)

San Nicolò Notaresco (Squadra dell’omonima frazione di San Nicolò a Tordino in provincia di Teramo. Ex San Nicolò Teramo e Virtus San Nicolò. Si è trasferito a Notaresco [Teramo]. La scorsa stagione giunto 14° nel Girone F, si è poi salvato vincendo spareggio play out contro la Jesina): Mirko Cudini (Nuovo)

Sangiustese (Squadra marchigiana di Monte San Giusto [Macerata]. La scorsa stagione è giunta 11a nel Girone D): Stefano Senigagliesi (Confermato)

Santarcangelo (Squadra di Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini. Retrocesso in D dopo aver perso il play out di Serie C Girone B): Daniele Galloppa (Nuovo).

Savignanese (Squadra romagnola di Savignano sul Rubicone [Forlì-Cesena]. Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone B. In attesa dei lavori di adeguamento allo stadio Giuseppe Capanni, giocherà almeno inizialmente le sue gare interne al Centro Sportivo Romagna Centro di Martorano [frazione di Cesena]): Oscar Farneti (Confermato)

Vastese (Squadra di Vasto [Chieti]. La scorsa stagione giunta 8a nel Girone F): Allenatore: Ottavio Palladini (Nuovo), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato alla 7a da Fabio Montani.

In neretto le squadre che hanno già sostituito il loro allenatore iniziale.

COPPA ITALIA DI SERIE D (VINTA LA SCORSA STAGIONE DAL CAMPODARSEGO) 2018/19:

Risultati ottavi di finale in gara unica di mercoledì 28 novembre 2018:

Gara 1: Casale-Unione Sanremo 0-1 (76’Giorgio Gagliardi)

Gara 2: Mantova-Villa d’Almè Valbrembana 1-0 (66’Altinier. Espulsi entrambi nelle fila del Mantova: al 61’Cherubin per fallo da ultimo uomo e al 93’il difensore turco Baniya per gioco falloso).

Gara 3: Ambrosiana-Rezzato 3-2 (15’autorete di Dario Scuderi, 18’Riccardo Testi, 19’Alessandro Caruso [R], 45’Enrico Rossi, 90’Sottovia [R])

Gara 4: Sammaurese-Matelica 0-1 (76’Daniele Fioretti su rigore)

Gara 5: Aquila Montevarchi-Pianese 3-2 (4’Gianmarco Ravanelli [P], 20’e 47’Bernardo Masini, 54’Daniele Buongiorno [P] su rigore, 86’Cristiano Adami)

Gara 6: Flaminia Civita Castellana-Real Giulianova 0-0 D.T.R. e 3-4 D.C.R. Sequenza rigori: Alessandro Morbidelli (F.C.C.) parato, Tozzi Borsoi (R.G.) gol, Francesco Lazzarini (F.C.C.) alto sopra la traversa, Francesco Di Paolo (R.G.) gol, Gianmarco Carta (F.C.C.) gol, Frulla (R.G.) parato, Ingretolli (F.C.C.) gol, Marco Antonelli (R.G.) gol, Mignone (F.C.C.) gol ed Alessio Palladini (R.G.) gol.

Gara 7: Sorrento-Albalonga 0-2 (73’Cristiano Proietti, 90’Pippi).

Gara 8: Az Picerno-Messina (Gara giocata mercoledì 9 gennaio 2019) 2-4 (7′Mbaye Ba, 25’autorete del difensore senegalese del Messina Mbaye Ba che nel tentativo di anticipare Gallon [A.P.] devia la sfera nella propria rete, 38’Giuseppe Tedesco, 54’Gallon [A.P.], 82’Giovanbattista Catalano, 95’Cocimano)

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate ai quarti.

Programma Quarti di finale in gara unica di mercoledì 30 gennaio 2019 ore 14,30:

Gara 1: Unione Sanremo (Sanremese)-Mantova

Gara 2: Matelica-Ambrosiana

Gara 3: Real Giulianova-Aquila Montevarchi

Gara 4: Albalonga -Messina

In neretto le gare che vedranno impegnate le squadre del Girone F.

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore per l’accesso alla fase successiva.

RIEPILOGO RISULTATI TURNI PRECEDENTI IN ORDINE CRONOLOGICO

Risultati Turno Preliminare in gara unica di domenica 26 agosto (data in cui era in programma il 1°Turno; il turno preliminare si doveva giocare domenica 19 agosto) 2018:

Gara 1: Tamai-Chions 2-1

Gara 2: Cjarlins Muzane-Sandonà (Gara giocata sabato 25 agosto) 3-0

Gara 3: Clodiense Chioggia-Delta Porto Tolle 1-0

Gara 4: Trento-St Georgen 2-1

Gara 5: Levico Terme-Virtus Bolzano 1-1 D.T.R. e 4-6 D.C.R.

Gara 6: Montebelluna-Cartigliano 1-3

Gara 7: Ambrosiana-Vigor Carpaneto 2-1

Gara 8: Ciliverghe Mazzano-Adrense 0-0 D.T.R. ed 8-7 D.C.R.

Gara 9: Olginatese-Scanzorosciate 4-2

Gara 10: Ciserano-Calvina 2-2 D.T.R. e 6-7 D.C.R.

Gara 11: Seregno-Villa D’Alme Valbrembana 2-3

Gara 12: Oltrepovoghera-Fanfulla 1-1 D.T.R. e 3-5 D.C.R.

Gara 13: Sondrio-Lecco 1-3

Gara 14: Borgaro Nobis Torinese-Pro Dronero 2-3

Gara 15: Casale -Stresa Sportiva (Gara giocata sabato 25 agosto) 3-0

Gara 16: Lavagnese-Ligorna 3-2

Gara 17: Sestri Levante-Fezzanese (Gara giocata sabato 25 agosto al Comunale di Lavagna [Genova]) 2-4

Gara 18: Reggio Audace (Reggiana)-Sasso Marconi (Gara giocata al Comunale Mirabello di Reggio Emilia) 1-0 (60’Broso)

Gara 19: Mezzolara-Modena 1-0 (26’Federico Sala)

Gara 20: Axys Zola-Forlì 2-1 (33’e 38’Caprioni, 45’Alex Ambrosini [F]. Al 63’Alex Ambrosini del Forlì ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Celeste)

Gara 21: Savignanese-Classe 1-0 (55’Cristian Longobardi su rigore)

Gara 22: Castelfidardo-Santarcangelo 2-1 (3’Mirco Severini, 9’Fuchi [S], 91’Bracciatelli)

Gara 23: Recanatese-Jesina 1-1 (10’Pera [R], 20’Lorenzo Pasqualini [J]) D.T.R. e 2-4 D.C.R. Sequenza rigori: Alessandro Capone (J) gol, Sivilla (R) parato, Yabrè (J) gol, Pera (R) gol, Marco Ricci (J) gol, Borrelli (R) gol, Bordo (J) gol e Federico Palmieri (R) parato.

Gara 24: Bastia -Montegiorgio 2-0 (30’Tascini, 93’Dario Colombi).

Gara 25: Sporting Club Trestina-Cannara 2-3

Gara 26: San Nicolò Notaresco-Real Giulianova 0-1 (29’Tozzi Borsoi su rigore. Espulsi: al 28’Di Lollo del San Nicolò per aver toccato la sfera con le mani nella propria area impedendo una chiara occasione da gol per gli ospiti ed al 69’Marco Antonelli del Real Giulianova per doppia ammonizione)

Gara 27: Aglianese-Prato 2-0

Gara 28: Ghivizzano Borgo a Mozzano-Tuttocuoio 0-0 D.T.R. e 3-5 D.C.R.

Gara 29: Gavorrano-San Gimignano 2-1

Gara 30: Scandicci-Sinalunghese 1-0

Gara 31: Olympia Agnonese-Campobasso 1-2 (20’Branicki, 47’Nyang [O.A], 84’Branicki).

Gara 32: Città Di Anagni-Isernia 1-1 (42’Luca Di Giovanni [C.d’A.], 47’Frabotta [I]) D.T.R. e 3-4 D.C.R. Sequenza rigori: Emanuele Capuano (C.d.A.) parato, Albino Fazio (I) gol, Tataranno (C.d.A.) gol, Frabotta (I) parato, Pralini (C.d.A.) gol, Raffaele De Chiara (I) gol, Galvanio (C.d.A.) gol, Pierluigi Vitale (I) gol, Luca Di Giovanni (C.d.A.) palo, Marco Di Matteo (I) fuori, D’Orsi (C.d.A.) fuori e Barretta (I) gol.

Gara 33: Anzio-Vis Artena 0-2

Gara 34: Ladispoli-Flaminia 2-3

Gara 35: Ostia Mare-Budoni (Gara giocata mercoledì 29 agosto) 1-1 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 36: Torres-Latte Dolce 0-3

Gara 37: Castiadas-Lanusei 0-0 D.T.R. e 6-7 D.C.R.

Gara 38: Avellino-Nola (Gara giocata mercoledì 19 settembre) 0-1

Gara 39: Turris-Pomigliano 4-0

Gara 40: Sorrento -Granata 1-0

Gara 41: Sarnese-Portici 0-2

Gara 42: Bari-Bitonto (Gara giocata mercoledì 26 settembre) 0-1

Gara 43: Fidelis Andria-Città Di Fasano (Gara giocata domenica 2 settembre) 2-2 D.T.R. e 2-4 D.C.R.

Gara 44: F.C. Francavilla-Rotonda Calcio (Gara giocata venerdì 24 agosto) 2-3

Gara 45: Castrovillari-Cittanovese 1-0

Gara 46: Locri-Roccella 0-1

Gara 47: Palmese-Città di Messina 2-2 D.T.R. e 3-4 D.C.R.

Gara 48: Sancataldese-Marsala 2-2 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate al 1° Turno.

Risultati Primo turno in gara unica di domenica 2 settembre (data in cui sarebbe dovuto partire il Campionato; il 1° turno si doveva infatti giocare domenica 26 agosto) 2018:

Gara 1: Tamai-Cjarlins Muzane 2-1

Gara 2: Adriese-Clodiense Chioggia 1-1 D.T.R. e 3-4 D.C.R.

Gara 3: Belluno-Trento (Gara giocata sabato 1° settembre) 0-0 D.T.R. e 2-4 D.C.R.

Gara 4: Union Feltre-Virtus Bolzano 4-2

Gara 5: Arzignano Valchiampo-Cartigliano (Gara giocata sabato 1° settembre) 2-1

Gara 6: Este-Legnago Salus (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 1-1 D.T.R. e 4-6 D.C.R.

Gara 7: Ambrosiana-Ciliverghe Mazzano (Gara giocata sabato 1° settembre) 3-2

Gara 8: Olginatese-Villa D’Alme Valbrembana 1-1 D.T.R. e 2-3 D.C.R.

Gara 9: Calvina-Darfo Boario 2-2 D.T.R. e 2-4 D.C.R.

Gara 10:Fanfulla-Pavia 1-2

Gara 11: Virtus Bergamo-Lecco 0-1

Gara 12: Folgore Caratese-Pro Sesto 2-2 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 13: Arconatese-Bustese Milano City 2-1

Gara 14: Inveruno-Caronnese 2-5

Gara 15: Crema-Pergolettese (Gara giocata lunedì 3 settembre) 0-2

Gara 16: Ponte San Pietro Isola-Caravaggio (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 1-0

Gara 17: Borgosesia-Casale 0-1

Gara 18: Bra -Pro Dronero 4-1

Gara 19: Savona -Massese 8-0

Gara 20: Fezzanese-Lavagnese (Gara giocata sabato 1° settembre) 3-3 D.T.R. e 2-4 D.C.R.

Gara 21: Reggio Audace (Reggiana)-Lentigione (Gara giocata sabato 1° settembre al Comunale Mirabello di Reggio Emilia) 1-0 (69’Cigagna)

Gara 22: Mezzolara -Fiorenzuola 1-0

Gara 23: Axys Zola-Mantova (Gara giocata sabato 1°settembre) 0-1

Gara 24: Savignanese -R.C. Cesena 2-0 (9’Giacobbi, 57’Vandi)

Gara 25: Sammaurese-San Marino 1-0 (91’Errico)

Gara 26: Castelfidardo-Jesina 3-2 (20’Antonio Calabrese su rigore, 32’Mirco Severini, 44’Luca Magnanelli [J], 70’Antonio Calabrese, 75’Pierandrei [J])

Gara 27: Pineto-Sangiustese (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 1-0 (12’Pedalino)

Gara 28: Bastia-Cannara 0-3 a tavolino (4-1 era finita sul campo; gara che non era poi stata omologata per il ricorso presentato dalla squadra ospite in quanto il tecnico del Bastia Bonura ha sbagliato un cambio sostituendo il classe 2000 Muzhani con il non under Mammoli [96], venendo dunque meno all’obbligo di schierare 4 fuoriquota in campo per tutti i 90 minuti. Il Giudice Sportivo ha poi accolto il ricorso del Cannara infliggendo ai locali la sconfitta a tavolino)

Gara 29: Francavilla 1927 –Real Giulianova 2-2 (14’Di Paolo [R.G.], 24′ e 37’Banegas [F], 88’Frulla [R.G.]. Al 37’espulso il tecnico del Real Giulianova Stallone per proteste) D.T.R. e 3-5 D.C.R. Sequenza rigori: Tozzi Borsoi (R.G.) gol, Francesco Mele (F) gol, Frulla (R.G.) gol, Bedin (F) gol, Fuschi (R.G.) gol, Cicerello (F) gol, Barlafante [R.G.] gol, Paravati (F) parato ed Alessio Palladini (R.G.) gol.

Gara 30: Vastese-Avezzano 3-0 (46’Matteo D’Alessandro, 53’Napolano, 57’De Meio)

Gara 31: Budoni-Aprilia Racing Club (Gara giocata martedì 4 settembre) 1-2

Gara 32: Latte Dolce-Lanusei 0-1

Gara 33: Trastevere-Flaminia 1-1 D.T.R. ed 8-9 D.C.R.

Gara 34: Sff Atletico-Gavorrano 1-1 D.T.R. e 5-6 D.C.R.

Gara 35: Latina-Vis Artena 1-2

Gara 36: Monterosi -Lupa Roma (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 0-3 a tavolino per entrambe le squadre (sul campo era finita 3-1; gara che non era stata omologata per i ricorsi da parte di entrambe le squadre che hanno schierato un giocatore a testa che era squalificato: Piro il Monterosi e Lorenzo Negro il Lupa Roma. Il Giudice Sportivo infatti ha poi sanzionato ambedue le formazioni con la sconfitta a tavolino)

Gara 37: Cassino-Isernia 4-2 (6’Marco Di Matteo [I], 49’Tribelli, 50’Ricamato, 60’Marcheggiani, 69’Albino Fazio [I], 76’Tribelli).

Gara 38: Aquila Montevarchi-Sangiovannese (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 3-3 D.T.R. ed 8-7 D.C.R.

Gara 39: Real Forte Querceta-Viareggio (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 4-1

Gara 40: Seravezza Pozzi-Ponsacco (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 1-1 D.T.R. e 5-4 D.C.R.

Gara 41: Pianese-Scandicci 2-1

Gara 42: Aglianese-Tuttocuoio 0-0 D.T.R. e 3-4 D.C.R.

Gara 43: Audace Cerignola-Campobasso 5-0 (20’Abruzzese, 73’Alessio Esposito, 76’Nicola Loiodice, 89’Ciro Foggia, 91’Nicola Loiodice).

Gara 44: Taranto -Nardò (Gara giocata in anticipo domenica 26 agosto) 0-0 D.T.R. e 5-4 D.C.R.

Gara 45: Team Altamura -Bitonto (Gara giocata mercoledì 3 ottobre) 3-2

Gara 46: Gravina-Città Di Fasano (Gara giocata domenica 9 settembre) 1-1 D.T.R. e 3-5 D.C.R.

Gara 47: Città di Gragnano-Portici 1-1 D.T.R. e 6-5 D.C.R.

Gara 48: Turris-Nocerina 2-1

Gara 49: Sorrento -Nola (Gara giocata mercoledì 26 settembre) 1-1 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 50: Savoia-Gelbison Vallo della Lucania 1-0

Gara 51: Rotonda Calcio-Castrovillari 0-0 D.T.R. e 3-4 D.C.R.

Gara 52: Gela-Troina 1-1 D.T.R. e 5-4 D.C.R.

Gara 53: Roccella-Città di Messina 0-1

Gara 54: Messina-Igea Virtus Barcellona 3-1

Gara 55: Acireale-Marsala 2-2 D.T.R. e 6-7 D.C.R.

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate ai Trentaduesimi di finale.

Risultati Trentaduesimi di finale in gara unica di domenica 9 settembre 2018:

Gara 1: Bra – Unione Sanremo 1-1 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 2: Lavagnese – Savona 0-5

Gara 3: Chieri – Casale (Gara giocata allo stadio Righi di Borgaro Torinese [Torino]) 1-3

Gara 4: Pavia – Como (Gara non disputata in quanto il Como era in attesa del verdetto definitivo [che c’è stato venerdì 13 settembre] del Tar sul ricorso [poi di nuovo respinto così come quelli di Prato e Santarcangelo] per il ripescaggio in C e non si è presentato al campo) 3-0 a tavolino

Gara 5: Mantova – Pergolettese 2-2 D.T.R. e 6-5 D.C.R.

Gara 6: Lecco – Folgore Caratese 2-0

Gara 7: Arconatese – Caronnese (Gara giocata sabato 8 settembre) 1-1 D.T.R. e 2-3 D.C.R.

Gara 8: Villa d’Almè Valbrembana – Ponte San Pietro Isola 2-1

Gara 9: Darfo Boario – Rezzato 1-4

Gara 10: Legnago Salus – Arzignano Valchiampo 2-2 D.T.R. e 5-4 D.C.R.

Gara 11: Trento – Ambrosiana 2-2 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 12: Campodarsego – Clodiense Chioggia 0-1

Gara 13: Union Feltre -Tamai (Gara giocata al Campo di Boscherai di Pedavena [Belluno]) 4-2

Gara 14: Reggio Audace (Reggiana)- Sammaurese (Gara giocata al Comunale Mirabello di Reggio Emilia) 1-2 (63’Ponsat [R.A.], 67’Zuppardo, 91’Errico)

Gara 15: Savignanese –Mezzolara (Gara giocata sabato 8 settembre al Comunale Capanni di Savignano sul Rubicone [Forlì-Cesena]) 2-0 (55’Francesco Manuzzi, 81’Lucio Peluso su rigore)

Gara 16: Matelica – Castefidardo 1-0 (90’Angelilli)

Gara 17: Real Forte Querceta – Tuttocuoio 1-0

Gara 18: Aquila Montevarchi – San Donato Tavarnelle 1-0

Gara 19: Gavorrano – Seravezza Pozzi 3-3 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 20: Cannara-Pianese (Gara giocata mercoledì 3 ottobre) 0-2

Gara 21: Aprilia Racing Club– Lanusei 2-0 (7′ e 60’Titone)

Gara 22: Vis Artena – Flaminia 0-0 D.T.R. e 5-6 D.C.R.

Gara 23: Cassino -Vastese 1-0 (76’Prisco. Al 2′ Vito Leonetti della Vastese ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Della Pietra. Al 74’espulso Sebastiano Molinari della Vastese per doppia ammonizione)

Gara 24: Real Giulianova – Pineto 0-0 D.T.R. e 3-2 D.C.R. Sequenza rigori: Francesco Esposito (P) parato, Tozzi Borsoi (R.G.) gol, Alfonso Pepe (P) gol, Frulla (R.G.) fuori, Jacopo Fortunato (P) gol, Fuschi (R.G.) gol, Denis Di Rocco (P) parato, Barlafante (R.G.) gol ed Andrea Mancini (P) fuori.

Gara 25 non disputata: Albalonga accede direttamente ai sedicesimi

Gara 26: Savoia – Città di Gragnano 4-0

Gara 27: Sorrento– Turris (Gara giocata mercoledì 3 ottobre) 3-1

Gara 28: Città di Fasano –Taranto (Gara giocata mercoledì 26 settembre) 2-3

Gara 29: Team Altamura- Audace Cerignola (Gara giocata mercoledì 10 ottobre) 0-0 D.T.R. e 3-5 D.C.R.

Gara 30: Az Picerno – Castrovillari 2-0

Gara 31: Messina – Città di Messina 1-0 (73’Petrilli. Al 66’espulso Galesio del Città di Messina per doppia ammonizione)

Gara 32: Marsala – Gela 1-2

Oltre alle vincenti del 1° turno, in questa fase sono entrate in gioco il San Donato Tavarnelle (finalista nella scorsa edizione della Coppa Italia di Serie D) e le 8 partecipanti (Albalonga, Az Picerno, Campodarsego [che è anche il vincitore della Coppa Italia di Serie D 2017/18], Chieri, Como, Matelica, Rezzato ed Unione Sanremo) alla Coppa Italia principale (ex Tim Cup).

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate ai Sedicesimi di finale.

Risultati sedicesimi di finale in gara unica di mercoledì 10 (e non più il 31 come in precedenza stabilito) ottobre 2018:

Gara 1: Unione Sanremo-Savona 2-1

Gara 2: Casale -Pavia 2-0

Gara 3: Lecco-Mantova 1-1 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 4: Caronnese-Villa d’Almè Valbrembana (Gara giocata al Comunale di Cesate [Milano]) 2-2 D.T.R. e 3-4 D.C.R.

Gara 5: Rezzato-Legnago Salus 2-0

Gara 6: Clodiense Chioggia-Ambrosiana 0-1

Gara 7: Sammaurese-Union Feltre 2-1 (40’Zuppardo su rigore, 69’Filippucci, 81’Roveretto [U.F.] su rigore. Al 38’espulso Cali dell’Union Feltre per aver rivolto un’espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara)

Gara 8: Matelica-Savignanese 2-0 (31’Daniele Melandri, 42’Daniele Fioretti)

Gara 9: Real Forte Querceta-Aquila Montevarchi (Gara giocata al Campo “Buon Riposo” di Seravezza [Lucca]) 0-2

Gara 10: Pianese-Seravezza Pozzi 1-0

Gara 11: Flaminia Civita Castellana-Aprilia Racing Club 1-0

Gara 12: Real Giulianova-Cassino 2-1 (44’e 50’Francesco Di Paolo, 55’Mannone [C])

Gara 13: Albalonga -Savoia 2-1

Gara 14: Taranto-Sorrento 0-1

Gara 15: Audace Cerignola-Az Picerno (Gara giocata mercoledì 24 ottobre) 1-2

Gara 16: Gela-Messina 1-1 D.T.R e 2-4 D.C.R.

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate agli ottavi di finale.

CALENDARIO DATE MODIFICATE

Domenica 26 agosto (e non più domenica 19 come in precedenza stabilito) 2018 Turno preliminare in gara unica

Domenica 2 settembre (e non più domenica 26 agosto come in precedenza stabilito) 2018 1° Turno in gara unica

Domenica 9 settembre 2018 Trentaduesimi di finale in gara unica

Mercoledì 10 ottobre 2018 Sedicesimi di finale in gara unica

Mercoledì 28 novembre 2018 Ottavi di finale in gara unica

Mercoledì 30 gennaio 2019 Quarti di finale in gara unica

Mercoledì 27 febbraio 2019 Semifinale di andata

Mercoledì 3 aprile 2019 Semifinale di ritorno

Sabato 18 maggio 2019 Finale in gara unica

