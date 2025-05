PLAY OFF – La straordinaria cavalcata del Fossombrone prosegue con la conquista della semifinale playoff in trasferta contro L’Aquila per 0-1.

Nell’altra semifinale il Teramo ha rifilato un poker al Chieti ed ha agguantato la finale playoff.

La finale sarà dunque Teramo-Fossombrone, con gli abruzzesi che avranno due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

Nulla da fare invece per la Civitanovese, per quanto concerne i play out, che si arrendono al Notaresco. Qui l’articolo.

Torna in Eccellenza anche il Roma City, sconfitto dal Sora per 1-0.