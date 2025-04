SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb – Sora

NOTE

Giornata nuvolosa, lievemente piovosa , manto erboso in discrete condizioni . Padroni di casa in completo rossoblu , ospiti in completo Bianconero.

Spettatori: 8012

FORMAZIONI

Formazione US Sambenedettese: Orsini 06 , Orfano 05 , Gennari, Pezzola, Chiatante04 , Kerjota, Tourè 05 (44′ st , Lulli) , Guadalupi, Battista (29′ st D’Eramo), Eusepi, Moretti , (40′ st Fabbrini)

Riserve US Sambenedettese: Semprini 04, Baldassi, Zoboletti 05 , Bouah 05 , Tataranni 06, Sbaffo

Allenatore : Ottavio Palladini

Formazione Sora Calcio 1907: Simoncelli, Ippoliti 04 (40′ st , De Luca 06) , Orsi 04 (29’st, Bouabre), Marrale 05, Ferrari, Fili, Digilio, Di Prisco, Gomez, Seck 06 (18′ st Mellini 06) , Rao (10′ st Pacchioni)

Riserve Sora Calcio 1907: Bianco 06 , Tortora 05, Salviato 05, Belli 07, Bauco 06,

Allenatore: Massimiliano Schettino

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato

ANGOLI 12-3

AMMONITI Moretti (SA) Gennari (SA) Orsi (SO) Filì (SO) Mellini (SO) Ippoliti (SO) Pezzola (SA) Ferrari (SA)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

15′ Tiro -cross di Orfano Simoncelli respinge con i pugni in falo laterale.

16′ Pericoloso inserimento di Seck, che si trova a tu prtt tu con Orsini che interviene di piede con sicurezza e rinvia

20′ scontro in area tra Seck e Orsini, il portiere rimane a terra alcuni minuti, intervengono i sanitari, ma poi si rialza.

28′ Eusepi lancia Kerjota che con un dribbling mertte a sedere Orsi, crossa per moretti che svirgola di testa, deviazione di un difensore in angolo

39′ Insermto in area di Rao, interviene gennari in tackle, pallone in angolo

43′ Angolo di Guadalupi, crossa per Moretti da distanza ravvicinata colpisce di testa, ma Simoncelli respinge con prontezza.

SECONDO TEMPO

02′ Angolo di Kerjota, Gira di testa Mooretti, palla sopra la traversa

03′ Tiro dal limite di Rao, sopra la traversa

05′ Sponda di Eusepi al centro per Kerjota che viene atterrato in area, per l’rbitro tutto regolare.

16′ Punizione da posizione laterale di kerjota che mette allimbocco dell’area per Chiatante che spedisce il pallone alto sopra la traversa

23′ punizione dal limite di prima intenzione di Guadalupi, palla poco sopra l’incrocio dei pali

35′ Sponda per Mellini che sfiora il palo, di poco sul fodo.

46′ Fabbrini arriva a fondo campo, una serie di dribbling libera per guadalupi che apre sulla destra per Kerjota al limite dell’area piccola, che però non riesce a concludere