Carpigiani, padovani e reggiani vittoriosi rispettivamente a Bolzano (2-3 al 90′), col Fano (travolto 6-1) ed a Ravenna (1-2) e tutti e tre al 2° successo consecutivo, comandano con 6 punti dopo 2 gare. Al Riviera finisce 0-0 come la scorsa stagione con rossoblu ed alabardati secondi a quota 4 assieme a Piacenza, Rimini e Vicenza (che batte Fermana). Fano e Ravenna ancora al palo (0 punti). Domani sera si gioca il posticipo del lunedì Cesena-Vis Pesaro. All’interno tutti i risultati del Girone B (con marcatori), degli altri due Gironi A e C (dove Viterbese espugna Bari per 1-3) e quelli di Serie B.

Calendario SAMBENEDETTESE 2019-20

Soste saranno 2 consecutive: domenica 29 dicembre 2019 e domenica 5 gennaio 2020.

Turni infrasettimanali saranno 4 (2 nel Girone d’andata e 2 in quello di ritorno): mercoledì 25 settembre (6a giornata), mercoledì 23 ottobre (11a giornata) 2019, mercoledì 26 febbraio (28a giornata, 9a di ritorno) e mercoledì 25 marzo (33a giornata, 14a di ritorno) 2020.

Resta invariato il procedimento ed il regolamento dei Play Off.

SERIE C GIRONE B:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La 2a Giornata di Serie C Girone B è incompleta. All’appello infatti manca la gara Cesena-Vis Pesaro (posticipata a lunedì 2 settembre alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport). Le 9 gare regolarmente disputate hanno scaturito 5 successi (di cui 2 esterni) e 4 pareggi (di cui 2 a reti bianche); 30 (di cui 2 su rigore; eguagliate le segnature della 1a giornata) le reti messe a segno per ora in questo 2° turno.

Cinque le doppiette di questa 2a giornata che portano le firme dell’attaccante italo-nigeriano Raphael Chidi Odogwu (Virtus Vecomp Verona), del difensore centrale Antonio Pergreffi (Piacenza), dell’attaccante Claudio Santini (Padova), del centrocampista Alessandro Sbaffo (Gubbio) e dell’attaccante Michele Vano (Carpi), quest’ultimo alla seconda doppietta consecutiva dopo quella di domenica scorsa nella gara interna col Cesena, altre due reti che lo fanno allungare in testa alla classifica marcatori dove si porta a quota 4.

Ci sono 3 squadre (Carpi, Padova e Reggiana) al comando a punteggio pieno (6 punti, frutto di 2 successi consecutivi) e 4 (Alma Juventus Fano e Ravenna al 2° ko consecutivo e Cesena e Vis Pesaro che però giocheranno domani sera in posticipo la loro 2a partita di Campionato) rimaste per ora al palo (ossia a 0 punti).

RISULTATI 2A GIORNATA D’ANDATA SERIE C GIRONE B DI DOMENICA 1°SETTEMBRE 2019:

Cesena-Vis Pesaro (Gara posticipata a lunedì 2 settembre alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Feralpisalò-Rimini 2-2 (38’Scappi [R], 40’Andrea Caracciolo [F], 47’Ferrani [R], 94’Mattia Mauri [F])

Gubbio-Virtus Vecomp-Verona 2-2 (39’Odogwu [V.V.V.], 52’Sbaffo [G], 87’Odogwu [V.V.V.], 91’Sbaffo [G])

Imolese-Arzignano Valchiampo 0-0

Lanerossi Vicenza Virtus-Fermana 3-1 (40’Giacomelli su rigore, 47’Mantini [F], 51’Arma, 72’Alessandro Marotta)

Padova-Alma Juventus Fano 6-1 (54’Claudio Santini su rigore, 62’Claudio Santini, 70’Fazzi, 72’Luca Castiglia, 75’Umberto Germano, 80’Bunino, 91’Riccardo Gatti [A.J.F.])

Piacenza-Modena (Gara giocata sabato 31 agosto) 2-1 (54’Pergreffi, 81’Boscolo Papo [M], 93’Pergreffi. Al 91′, sul risultato di 1-1, l’attaccante brasiliano del Modena Sodinha, ha fallito un rigore, colpendo la traversa)

Ravenna-Reggio Audace (Reggiana) 1-2 (54’Varone, 63’Nocciolini [Ra], 80’Lunetta)

SAMB-Triestina 0-0

Sudtirol Alto Adige-Carpi 2-3 (10’Saber Hraiech, 46’Rover [S.A.A.], 56’Vano, Tommaso Morosini [S.A.A.], 90’Vano. All’86’espulso Alessandro Fabbri del Sudtirol per doppia ammonizione)

CLASSIFICA:

Padova 6,

Carpi 6,

Reggio Audace (Reggiana) 6,

Lanerossi Vicenza Virtus 4,

SAMB 4,

Rimini 4,

Piacenza 4,

Triestina 4,

Sudtirol Alto Adige 3,

Fermana 3,

Arzignano Valchiampo 2,

Gubbio 1,

Virtus Vecomp Verona 1,

Imolese 1,

Modena 1,

Feralpisalò 1,

Vis Pesaro * 0,

Ravenna 0,

Cesena * 0,

Alma Juventus Fano 0.

*= Gara (Cesena-Vis Pesaro, posticipo del lunedì sera) della 2a giornata ancora da disputare.

PROSSIMO TURNO, 3a giornata d’andata di domenica 8 settembre 2019:

Arzignano Valchiampo-Gubbio ore 15

Alma Juventus Fano-Ravenna ore 17,30

Carpi-Lanerossi Vicenza Virtus (Gara anticipata a sabato 7 settembre alle ore 20,45)

Fermana-Feralpisalò ore 15

Modena-Padova (Gara posticipata a lunedì 9 settembre alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Reggio Audace (Reggiana)-Imolese ore 17,30

Rimini-Sudtirol Alto Adige ore 17,30

Triestina-Piacenza ore 17,30

Virtus Vecomp Verona-Cesena ore 15

Vis Pesaro-SAMB ore 17,30

La scorsa stagione sempre in Serie C Girone B (22a giornata, 3a di ritorno di martedì 22 gennaio 2019) al Comunale Tonino Benelli di Pesaro finì 1-1 (64’Guidone [V.P.], 70’Calderini [S]).

CLASSIFICA MARCATORI- (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori c’è Michele Vano del Carpi con 4 gol.

Alle sue spalle troviamo: Claudio Santini (2 rigori trasformati) del Padova

Completano attuale podio: Lunetta e Varone della Reggiana, Tommaso Morosini del Sudtirol Alto Adige e Pergreffi del Piacenza con 2 reti a testa.

Alle spalle del podio ci sono: Antonio Bacio Terracino, Mantini ed Andrea Petrucci della Fermana, Borello del Cesena, Boscolo Papo del Modena, Cristian Carletti, il centrocampista italo-tunisino Saber Hraiech ed il centrocampista sloveno Jelenic (un rigore trasformato) del Carpi, Luca Castiglia, e Soleri del Padova, Cernigoi e Francesco Orlando della SAMB, Nicolas Giani della Feralpisalò, Giorico e l’attaccante italo-uruguaiano Granoche della Triestina, Giuseppe Giovinco e Nocciolini del Ravenna, Scappini, Staiti della Reggiana, Simone Mazzocchi e Rover del Sudtirol Alto Adige, il terzino destro spagnolo Rafael Muñoz del Gubbio, l’attaccante italo-nigeriano Odogwu della Virtus Vecomp Verona, Antonio Palma e Zamparo del Rimini, Parlati dell’Alma Juventus Fano, Davide Voltan della Vis Pesaro e l’attaccante albanese Vuthaj dell’Imolese, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Pasquale Di Sabatino (Alma Juventus Fano) pro SAMB alla 1a giornata.

STATISTICHE SAMB:

Serie positiva in corso: 2 risultati utili consecutivi (un successo esterno ed un pari interno)

Vittorie: una (1-3 a Fano alla 1a giornata)

Pareggi: 1 (0-0 interno con la Triestina alla 2a giornata)

Sconfitte: 0

Gol fatti: 3 (in trasferta) con 2 diversi marcatori: Cernogoi (1) e Francesco Orlando (1). Alle reti dei 2 diversi marcatori rossoblu, va aggiunta l’autorete di Pasquale Di Sabatino (Alma Juventus Fano) alla 1a giornata.

Gol subiti: 1 (in trasferta)

Differenza reti: +2 (3-1)

Capocannonieri: Iacopo Cernigoi e Francesco Orlando con una rete a testa.

Punti interni: 1 (su una gara interna), frutto di un pari interno

Punti esterni: 3 (su una gara esterna), frutto di un successo esterno.

Espulsioni (di giocatori): 0

Ammonizioni (di giocatori): 5.

Media inglese: 0.

Nella Coppa Italia principale la squadra di Montero è stata subito eliminata al 1° Turno in gara unica, perdendo 4-3 ai rigori sul campo dell’Imolese dopo il 3-3 (27’Cernigoi [S], 51’Tentoni [I], 59’Padovan [I], 64’Rapisarda [S], 102’Latte Lath [I], 106’Cernigoi [S] su rigore. Al 46’p.t. Padovan dell’Imolese ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Santurro. Al 113’espulso Gelonese della Samb per doppia ammonizione) con cui si erano conclusi i tempi supplementari. Sequenza Rigori: Cernigoi (S) gol, Boccardi (I) gol, Simone Brunetti (S) parato, Marcucci (I) parato, Mirko Miceli (S) parato, D’Alena (I) gol, Francesco Orlando (S) gol, Latte Lath (I) gol, Rapisarda (S) gol e Valeau (I) gol.

Nella Coppa Italia di Serie C invece entrerà in gioco nella Fase Finale.

CALENDARIO COMPLETO SAMB SERIE C GIRONE B 2019/20:

ANDATA 2019- 1a Giornata, Domenica 25 agosto 2019: Alma Juventus Fano-SAMBENEDETTESE 1-3 (12’Cernigoi, 26’Parlati [A.J.F.], 51’autorete di Pasquale Di Sabatino su cross dalla destra di Cernigoi, 91’Francesco Orlando. Al 40’Di Massimo della Samb ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Viscovo); 2a Giornata, domenica 1°settembre: SAMB-Triestina 0-0; 3a Giornata, domenica 8 settembre ore 17,30: Vis Pesaro-SAMB; 4a Giornata, domenica 15 settembre ore 15: SAMB-Arzignano Valchiampo; 5a Giornata, domenica 22 settembre ore 17,30: Fermana-SAMB ; 6a Giornata, mercoledì 25 settembre ore 18,30: SAMB-Modena ; 7a Giornata, domenica 29 settembre ore 15: Ravenna-SAMB ; 8a Giornata, domenica 6 ottobre ore 15: SAMB-Piacenza ; 9a Giornata, domenica 13 ottobre ore 15: Cesena–SAMB ; 10a Giornata, sabato 19 ottobre ore 20,45: SAMB-Virtus Vecomp Verona ; 11a Giornata, mercoledì 23 ottobre ore 20,45: Padova-SAMB; 12a Giornata, domenica 27 ottobre ore 15: SAMB-Lanerossi Vicenza Virtus; 13a Giornata, domenica 3 novembre ore 17,30: Reggio Audace (Reggiana)-SAMB ; 14a Giornata, domenica 10 novembre ore 15: SAMB-Rimini ; 15a Giornata, domenica 17 novembre ore 15: Sudtirol Alto Adige-SAMB; 16a giornata, domenica 24 novembre ore 15: SAMB-Feralpisalò ; 17a Giornata, domenica 1°dicembre ore 17,30: Imolese-SAMB ; 18a giornata, lunedì 9 dicembre ore 20,45 (in diretta tv in chiaro su Rai Sport): SAMB-Gubbio ; 19a giornata, domenica 15 dicembre ore 17,30: Carpi-SAMB.

RITORNO 2019-2020- 20a Giornata, domenica 22 dicembre 2019: SAMBENEDETTESE-Alma Juventus Fano; Sosta invernale di 2 settimane; 21a Giornata, domenica 12 gennaio 2020: Triestina-SAMB; 22a Giornata, domenica 19 gennaio: SAMB-Vis Pesaro; 23a Giornata, domenica 26 gennaio: Arzignano Valchiampo-SAMB ; 24a Giornata, domenica 2 febbraio: SAMB-Fermana ; 25a Giornata, domenica 9 febbraio: Modena-SAMB ; 26a Giornata, domenica 16 febbraio: SAMB-Ravenna; 27a Giornata, domenica 23 febbraio: Piacenza-SAMB; 28a Giornata, mercoledì 26 febbraio: SAMB-Cesena ; 29a Giornata, domenica 1° marzo: Virtus Vecomp Verona-SAMB ; 30a Giornata, domenica 8 marzo: SAMB-Padova ; 31a Giornata, domenica 15 marzo: Lanerossi Vicenza Virtus-SAMB ; 32a Giornata, domenica 22 marzo: SAMB-Reggiana (Reggio Audace) ; 33a Giornata, mercoledì 25 marzo: Rimini-SAMB ; 34a Giornata, domenica 29 marzo: SAMB-Sudtirol Alto Adige ; 35a Giornata, domenica 5 aprile: Feralpisalò-SAMB; 36a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 11 aprile: SAMB-Imolese ; 37a Giornata, domenica 19 aprile: Gubbio-SAMB ; 38a ed ultima Giornata, domenica 26 aprile: SAMB-Carpi .

Statistiche VIS PESARO (prossimo avversario della Samb nella 3a giornata) :

Vittorie: 0

Pareggi: 0

Sconfitte: una (Con il Sudtirol Alto Adige)

Gol fatti: 1 (in casa) con Davide Voltan.

Gol subiti: 2 (in casa)

Differenza reti: -1 (1-2)

Capocannoniere: Davide Voltan con una rete.

Punti interni: 0 (su una gara interna), frutto di un ko interno.

Punti esterni: ”

Espulsioni (di giocatori): 0.

Ammonizioni (di giocatori): 0.

Media inglese: -3.

La Vis Pesaro è una squadra marchigiana di Pesaro (capoluogo con Urbino della provincia Pesaro-Urbino).

La scorsa stagione è giunta 15a nel Girone B di Serie C.

Al termine della stagione 2014/15 dopo essere giunta 17a (penultima) e dunque retrocessa sul campo sempre nel Girone F e dopo essersi fusa col Vismara (che era giunto 4° in Eccellenza Marche) fu poi ripescata in Serie D a completamento dell’organico.

Mancava dalla 3a serie dalla stagione 2004/05 al termine della quale dopo essere giunta 18a nel Girone B di Serie C1 e dunque retrocessa sul campo in C2 non si iscrisse al torneo per motivi finanziari ripartendo poi dalla Promozione Marche.

Nel suo Palmares ci sono: 2 Campionati di Promozione Marche (vinti nelle stagioni 1972/73 [Girone unico]) e 1983/84 [Girone A]), i Play Off Nazionali di Eccellenza con conseguente promozione in Serie D nella stagione 2010/11, 6 Campionati di Serie D (vinti nelle stagioni: 1958/59 [Girone D], 1962/63 [Girone C], 1965/66 [Girone C], 1985/86 [dopo aver vinto gli spareggi-promozione con la altre squadre giunte prime a pari punti nel Girone F: Gubbio e Riccione], 1993/94 [Girone E] e 2017/18 [Girone F]), 2 Campionati di Serie C2 (vinti nelle stagioni 1986/87 [Girone C] e 1991/92 [Girone B]) ed i Play Off di Serie C2 Girone B con conseguente promozione in C1 nella stagione 1999/00.

Nel 1973 gli è stata conferita una Stella d’oro al merito sportivo.

La formazione di Simone Pavan (Nuovo) nell’attuale campionato è partita male è infatti ultima a 0 punti assieme a Fano, Cesena e Ravenna, ma deve ancora giocare il match (a Cesena) della 2a giornata. 0 punti dopo una gara, frutto di un ko (1-2 interno col Sudtirol alla 1a giornata).

Nella Coppa Italia di Serie C la squadra bianco-rossa è stata subito eliminata nella 1a Fase chiudendo il Girone Triangolare E seconda con 3 punti in 2 partite, frutto di un ko esterno: 3-1 (2’Gennari [V.P.], 27’Brignani, 32’Nicola Capellini, 81’Russini) sul campo del Cesena e di un successo interno: 1-0 (59’Tessiore) col Rimini.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2019/20 con i loro rispettivi allenatori:

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, comune in provincia di Pesaro-Urbino. Riammessa in Serie C dopo essere giunta la scorsa stagione 20a e dunque ultima nel Girone B ed essere dunque direttamente retrocessa sul campo in D. Stretto un accordo di collaborazione con l’Ascoli Calcio che consentirà ad entrambe le società di sviluppare percorsi comuni sia nell’ambito del settore giovanile sia per quanto riguarda le rispettive prime squadre): Gaetano Fontana (Nuovo).

Arzignano Valchiampo (Squadra di Arzignano, comune in provincia di Vicenza. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C. In 3a serie, dove mancava dalla stagione 1942/43, giocherà le sue gare interne al Comunale Romeo Menti di Vicenza): Alberto Colombo (Nuovo)

Carpi (Squadra dell’omonimo comune emiliano, in provincia di Modena. Retrocessa dalla Serie B dove la scorsa stagione è giunta 19a ed ultima): Giancarlo Riolfo (Nuovo)

Cesena (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F): Francesco Modesto (Nuovo)

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 4a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dalla Triestina): Damiano Zenoni (Confermato; la scorsa stagione era tecnico della Berretti, ma gli fu poi affidata la prima squadra a Campionato terminato, sostituendo l’esonerato Domenico Toscano per la disputa dei Play Off).

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 10a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off , dove è stata subito eliminata dal Monza nel 1° turno in gara unica): Flavio Destro (Confermato)

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunta 12a nel Girone B di Serie C) : Federico Guidi (Nuovo)

Imolese (Squadra romagnola di Imola, comune in provincia di Bologna. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dal Piacenza): Federico Coppitelli (Nuovo)

Lanerossi Vicenza Virtus (Squadra veneta di Vicenza. Nata nell’estate 2018 dalla fusione tra Vicenza e Bassano Virtus [il quale è poi ripartito col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto dove vincendo il Girone F, è stato promosso in Promozione Veneto]. La scorsa stagione il Vicenza è giunto 8°, partecipando ai Play Off, dove è stato subito eliminato nel 1° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Ravenna, giunto 7°): Domenico Di Carlo (Nuovo)

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D perdendo spareggio promozione con la Pergolettese e vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Mauro Zironelli (Nuovo).

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 18a): Salvatore Sullo (Nuovo)

Piacenza (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione giunta 2a nel Girone A di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone A col Trapani): Arnaldo Franzini (Confermato).

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 7a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo della Feralpisalò, giunta 4a): Luciano Foschi (Confermato).

Reggiana (Squadra emiliana di Reggio Emilia. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 3a col nome Reggio Audace nel Girone D, perdendo poi la finale Play Off del suddetto Girone): Massimiliano Alvini (Nuovo).

Rimini (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 18a nel Girone B di Serie C, si è poi salvata vincendo lo spareggio play out contro la Virtus Vecomp Verona): Renato Cioffi (Nuovo).

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 9a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata subito eliminata dal Sudtirol nel 1° turno in gara unica): Paolo Montero (Nuovo).

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Monza, giunto 5°): Stefano Vecchi (Nuovo)

Triestina (Squadra di Trieste, comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 2a nel Girone B di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone B col Pisa): Massimo Pavanel (Confermato).

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone B contro il Rimini ed essere dunque retrocessa sul campo in D): Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione è giunta 15a nel Girone B di Serie C): Simone Pavan (Nuovo).

Il Girone B è così geograficamente diviso: 8 squadre emiliano-romagnole (Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggiana e Rimini), 4 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e Vis Pesaro), 4 venete (Arzignano Valchiampo, Lanerossi Vicenza Virtus, Padova e Virtus Vecomp Verona), una friulana (Triestina), una lombarda (Feralpisalò), una trentina (Sudtirol Alto Adige) ed una umbra (Gubbio).

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Risultati 2a giornata Girone A di domenica 1°settembre 2019:

Albinoleffe-Aurora Pro Patria (Gara giocata al Comunale Città di Gorgonzola [Milano] stesso campo dello Giana Erminio, dove quest’anno anche l’Albinoleffe giocherà tutte le sue gare interne) 1-1

Carrarese-Alessandria 1-1

Gozzano-Como (Gara giocata al Comunale Silvio Piola di Novara, dove il Gozzano come la scorsa stagione disputerà le sue gare interne) 0-2

Juventus B Under 23-Robur Siena (Gara giocata al Comunale Giuseppe Moccagatta di Alessandria, dove la Juventus B come la scorsa stagione disputerà le sue gare interne) 2-3

Lecco-Pro Vercelli 2-0

Monza-Novara 2-0 (45’Finotto, 73’Ettore Marchi)

Olbia-Giana Erminio 2-1

Pergolettese-Pistoiese 0-2

Pianese-Arezzo (Gara giocata sabato 31 agosto al Comunale Carlo Zecchini di Grosseto, dove la Pianese almeno inizialmente giocherà le sue sue gare interne, in attesa dei lavori di adeguamento dello stadio di Piancastagnaio [Siena]) 1-0 (2’King Udoh)

Renate-Pontedera 4-0

CLASSIFICA: (DA AGGIORNARE)

Renate 6,

Como 6,

Monza 6,

Olbia 6,

Albinoleffe 4,

Arezzo 3,

Lecco 3,

Novara 3,

Pontedera 3,

Pianese 3,

Pistoiese 3,

Pro Vercelli 3,

Robur Siena 3,

Alessandria 2,

Aurora Pro Patria 1,

Carrarese 1,

Gozzano 1,

Giana Erminio 0,

Juventus B (Under 23) 0,

Pergolettese 0.

Prossimo turno, 3a Giornata d’andata di domenica 8 settembre 2019:

Alessandria-Renate ore 17,30

Arezzo-Juventus B Under 23 ore 15

Aurora Pro Patria-Pergolettese ore 15

Como-Monza ore 17,30

Giana Erminio-Pianese ore 15

Novara-Lecco (Gara anticipata a sabato 7 settembre alle ore 20,45)

Pistoiese-Gozzano ore 17,30

Pontedera-Olbia ore 15

Pro Vercelli-Albinoleffe ore 17,30

Robur Siena-Carrarese ore 17,30

Risultati 2a giornata Girone C di domenica 1°settembre 2019:

Az Picerno-Rieti 2-1

Bari-Viterbese Castrense 1-3 (31’Tounkara, 67’Mirco Antenucci [B] su rigore, 77’Bezziccheri, 91’Tounkara)

Bisceglie-Catanzaro 1-1

Casertana-Rende 2-0

Catania-Virtus Francavilla 2-1 (25’Leonardo Perez [V.F.], 38’Francesco Lodi su rigore, 62’Sarno)

Paganese-Monopoli (Gara giocata sabato 31 agosto) 2-0 (10′ e 44’Schiavino)

Reggina-Cavese 5-1

Teramo-Sicula Leonzio (Gara rinviata a data da destinarsi per motivi di ordine pubblico per la concomitanza dell’incontro di Serie B Pescara-Pordenone in programma domenica 1°settembre allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia)

Ternana-Potenza 1-0 (72’Michele Russo con una conclusione dai 30 metri. All’84’espulso Luigi Silvestri del Potenza per aver colpito Bergamelli)

Vibonese-Avellino 0-1

CLASSIFICA: (DA AGGIORNARE)

Catania 6,

Viterbese Castrense 6,

Ternana 6,

Az Picerno 4,

Bisceglie 4,

Catanzaro 4,

Reggina 4,

Bari 3,

Casertana 3,

Monopoli 3,

Paganese 3,

Potenza 3,

Avellino 3

Cavese 1,

Virtus Francavilla 1,

Rende 0,

Rieti 0,

Sicula Leonzio * 0,

Teramo * 0,

Vibonese 0.

*= Una gara (Teramo-Sicula Leonzio, rinviata per motivi di ordine pubblico) in meno e dunque da recuperare (in data ancora da destinarsi).

Prossimo turno, 3a Giornata d’andata di domenica 8 settembre 2019 ore 15:

Avellino-Teramo (Gara anticipata a sabato 7 settembre alle ore 20,45)

Cavese-Vibonese

Monopoli-Catanzaro

Potenza-Catania ore 17,30

Reggina-Bisceglie

Rende-Ternana

Rieti-Bari

Sicula Leonzio-Paganese ore 17,30

Virtus Francavilla-Casertana

Viterbese Castrense-Az Picerno ore 17,30

SERIE B

Risultati 2a giornata di sabato 31 agosto 2019:

Benevento-Cittadella 4-1 (27’autorete di Ghiringhelli, 79’Davide Diaw [C], 50’Christian Maggio, 57’Roberto Insigne, 82’Massimo Coda)

Chievo-Empoli (Gara giocata venerdì sera 30 agosto) 1-1 (32’Dezi [E], 40’Filip Djordjevic [C])

Cosenza-Salernitana 0-1 (47’Firenze)

Cremonese-Virtus Entella 0-1 (22’Schenetti)

Frosinone-Ascoli (Gara giocata domenica sera 1°settembre) 2-1 (26’Michele Troiano [A], 80’Federico Dionisi su rigore, 90’Paganini. Al 94’espulso Nicolò Brighenti del Frosinone per doppia ammonizione)

Juve Stabia-Pisa (Gara giocata domenica 1°settembre) 0-2 (31’Gucher, 69’Michele Marconi. Espulsi entrambi tra le fila del Pisa: al 74’Simone Benedetti per doppia ammonizione ed all’84’il tecnico Luca D’Angelo per proteste)

Livorno-Perugia 0-1 (65’Iemmello. Al 77’espulso il centrocampista ivoriano del Perugia Kouan per doppia ammonizione)

Pescara-Pordenone (Gara giocata domenica 1°settembre) 4-2 (3’Galano su rigore, 11’Davide Gavazzi [P], 47′p.t. Chiaretti [P] su rigore, 50’Galano, 71’Tumminello, 93’Luca Palmiero)

Spezia-Crotone (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 1-2 (23’Simy su rigore, 29’Simy, 44’Federico Ricci [S])

Trapani-Venezia 0-1 (23’Bocalon)

Classifica:

Salernitana 6

Perugia 6

Virtus Entella 6

Benevento 4

Empoli 4

Crotone 4

Pisa 4

Cremonese 3

Venezia 3

Pordenone 3

Frosinone * 3

Ascoli 3

Spezia 3

Pescara 3

Chievo 1

Cosenza 1

Juve Stabia 0

Livorno 0

Trapani 0

Cittadella 0

Sabato 7 settembre 2019 sosta per le Nazionali.

Prossimo turno, 3a giornata di sabato 14 settembre 2019:

Ascoli-Livorno (ore 15)

Cittadella-Trapani (ore 15)

Cosenza-Pescara (Gara posticipata a domenica 15 settembre alle ore 15)

Crotone-Empoli (Gara posticipata a domenica 15 settembre alle ore 15)

Perugia-Juve Stabia (ore 15)

Pisa-Cremonese (Gara posticipata a domenica 15 settembre alle ore 21)

Pordenone-Spezia (Gara anticipata a venerdì 13 settembre ore 21 e che si giocherà allo Stadio Friuli Dacia Arena di Udine, dove il Pordenone quest’anno giocherà le sue gare interne e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Salernitana-Benevento (Gara posticipata a lunedì 16 settembre alle ore 21)

Venezia-Chievo (ore 18)

Virtus Entella-Frosinone (ore 15)

COPPA ITALIA (vinta la scorsa stagione dalla Lazio) 2019/20

Oltre alle 20 (Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona) squadre di Serie A e alle 20 (Ascoli, Benevento, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Trapani, Venezia e Virtus Entella) di B, sono 29 (Padova, Carpi, Piacenza, Arezzo, Pro Vercelli, Robur Siena, Carrarese, Aurora Pro Patria, Novara, Alessandria, Triestina, Imolese, Feralpisalò, Monza, Sudtirol Alto Adige, Ravenna, Lanerossi Vicenza Virtus, Sambenedettese, Fermana, Catanzaro, Catania, Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana, Rende, Cavese e Viterbese Castrense) i club di Serie C e 9 (Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris) quelli di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2019/2020 (4 agosto 2019-13 maggio 2020).

DATE CALENDARIO COPPA ITALIA 2019/2020

Primo turno eliminatorio domenica 04/08/2019

Secondo turno eliminatorio domenica 11/08/2019

Terzo turno eliminatorio domenica 18/08/2019

Quarto turno mercoledì 04/12/2019

Ottavi di finale mercoledì 15/01/2020

Ottavi di finale mercoledì 22/01/2020

Quarti di finale mercoledì 29/01/2020

Semifinali (andata) mercoledì 12/02/2020

Semifinali (ritorno) mercoledì 04/03/2020

Finale mercoledì 13/05/2020

Riepilogo risultati 1° turno in gara unica di domenica 4 agosto 2019:

Gara 1: Triestina-Cavese 3-1 (7’Granoche, 17’Granoche su rigore, 43’El Ouazni [C], 86’Andrea Ferretti)

Gara 2: Aurora Pro Patria-Matelica 1-0 (72’Edoardo Defendi. All’81’espulso Riccardo Colombo della Pro Patria per doppia ammonizione).

Gara 3: Virtus Francavilla-Novara (Gara giocata sabato 3 agosto) 2-1 (8’Federico Vazquez, 19’Bellich [N], 79’Nunzella. All’86’espulso l’attaccante argentino del Novara Diego Peralta per gioco falloso)

Gara 4: Reggina-Lanerossi Vicenza Virtus (Gara giocata martedì 6 agosto) 3-2 (7’Alessandro Marotta [L.V.V.], 35’Sounas, 53’Reginaldo su rigore, 69’Reginaldo, 75’Giacomelli [L.V.V.] su rigore)

Gara 5: Robur Siena-Mantova 0-2 (37’Scotto, 54’Guccione. Al 37’Scotto del Mantova ha fallito un rigore, respinto dall’estremo locale Confente, ma poi lo stesso Scotto ha ribadito la sfera in rete. Espulsi entrambi tra le fila del Siena: al 36’Migliorelli per doppia ammonizione ed al 63’Setola per gioco falloso)

Gara 6: Monza-Alessandria 2-0 (6’Iocolano, 33’Andrea Brighenti)

Gara 7: Ravenna-Sanremese 1-0 (8’Raffini)

Gara 8: Arezzo-Turris 1-0 (55’Niccolò Belloni. Al 74’espulso Samuele Sereni dell’Arezzo per doppia ammonizione)

Gara 9: Adriese-Feralpisalò (Inversione di campo rispetto al sorteggio iniziale) 0-1 (54’Scarsella).

Gara 10: Catanzaro-Casertana 4-1 D.T.S. (48’Aimone Calì, 84’Lorenzo Cavallini [Cas], 94’Francesco Nicastro, 103’Mamadou Yaye Kanoute, 109’Francesco Nicastro).

Gara 11: Imolese-SAMBENEDETTESE 3-3 D.T.S (27’Cernigoi [S], 51’Tentoni [I], 59’Padovan [I], 64’Rapisarda [S], 102’Latte Lath [I], 106’Cernigoi [S] su rigore. Al 46’p.t. Padovan dell’Imolese ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Santurro. Al 113’espulso Gelonese della Samb per doppia ammonizione) e 4-3 D.C.R. Sequenza Rigori: Cernigoi (S) gol, Boccardi (I) gol, Simone Brunetti (S) parato, Marcucci (I) parato, Mirko Miceli (S) parato, D’Alena (I) gol, Francesco Orlando (S) gol, Latte Lath (I) gol, Rapisarda (S) gol e Valeau (I) gol.

Gara 12: Pro Vercelli-Rende (Gara giocata sabato 3 agosto) 2-0 D.T.S. (109’Victor Gabriel Volpe, 115’Azzi. Al 110’espulso Loviso del Rende per proteste)

Gara 13: Piacenza-Viterbese Castrense 1-1 D.T.S (94’Svidercoschi [V.C.], 97’Sylla [P]) e 3-2 D.C.R. Sequenza rigori: Vandeputte (V.C.) parato, Thomas Bolis (P) gol, Antezza (V.C.) fuori, Paponi (P) parato, Svidercoschi (V.C.) gol, Giandonato (P) gol, Markic (V.C.) gol, Luca Cattaneo (P) parato, Ludovico Ricci (V.C.) parato e Matteo Marotta (P) gol.

Gara 14: Catania-Fanfulla 3-0 (13’Di Piazza, 42’Sarno, 79’Curiale)

Gara 15: Carrarese-Fermana 1-1 (23’Cognigni [F] su rigore, 61’Nicola Valente [C]) D.T.S e 5-4 D.C.R. Sequenza rigori: Bentivenga (C) parato, Cognigni (F) gol, Nicola Valente (C) gol, Ricciardi (F) parato, Biasci (C) gol, Zerbo (F) gol, Pasciuti (C) gol, Isacco (F) gol, Murolo (C) gol, Luigi Liguori (F) gol, Cardoselli (C) gol e Manetta (F) parato.

Gara 16: Monopoli-Ponsacco 4-1 (3’De Franco, 8’Daniele Donnarumma, 20’Tehe [P], 35’Daniele Donnarumma, 77’Cuppone).

Gara 17: Sudtirol Alto Adige-Fasano 4-2 (9’Tommaso Morosini, 54’Niccolò Romero, 64’Vincenzo Corvino [F], 74’Mario Ierardi, 84’Vincenzo Corvino [F], 90’Simone Mazzocchi)

Gara 18: Potenza-Lanusei 2-0 (60’Sebastiano Longo, 81’Ferri Marini)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 2° Turno.

Riepilogo risultati 2°Turno in gara unica di domenica 11 agosto 2019:

Gara 1: Perugia-Triestina 1-0 (28’Sgarbi)

Gara 2: Spezia-Aurora Pro Patria 5-0 (16’Gyasi (SPE), 25’Gudjohnsen (SPE), 54’Federico Ricci, 64’Matteo Ricci, 92’Delano).

Gara 3: Cremonese-Virtus Francavilla 4-0 (41’Claiton, 44’Deli, 58’e 66’Simone Palombi)

Gara 4: Empoli-Reggina 2-1 (22’Leonardo Mancuso, 28’Corazza [R], 72’Luca Antonelli. Al 52’espulso il centrocampista neozelandese della Reggina Kirwan per doppia ammonizione)

Gara 5: Pescara-Mantova 3-2 (13’Tumminello su rigore, 49’Guccione [M], 78’Di Grazia, 88’Tremolada [M], 90’Christian Ventola)

Gara 6: Benevento-Monza 3-4 (4’Bellusci, 17’Finotto, 49’Iocolano, 51’ed 82’Andres Tello [B], 88’Finotto, 94’Nicolas Viola [B] su rigore)

Gara 7: Livorno-Carpi 0-1 (69’Vano)

Gara 8: Cittadella-Padova 3-0 (23’Iori su rigore, 27’Davide Diaw, 86’Celar. Al 70’espulso Iori del Cittadella per doppia ammonizione)

Gara 9: Chievo-Ravenna 1-1 D.T.S. (23’Meggiorini [C], 62’Raffini [R]. Al 113’espulso Purro del Ravenna per doppia ammonizione) e 3-1 D.C.R. Sequenza rigori: Matteo Ronchi (R) gol, Karamoko (C) gol, Ricchi (R) palo, Leverbe (C) gol, Pellizzari (R) parato, Salvatore Esposito (C) fuori, Fyda (R) parato ed Alejandro Rodriguez (C) gol.

Gara 10: Crotone -Arezzo 4-3 (1’Barberis, 7’Simy, 10’Borghini [A], 17’Niccolò Belloni [A] su rigore, 23’Andrea Zini [A], 33’Golemic, 75′ Zak).

Gara 11: Pordenone-Feralpisalò (Gara giocata allo Stadio Friuli Dacia Arena di Udine, dove il Pordenone quest’anno giocherà le sue gare interne) 1-2 (30’Andrea Caracciolo, 44’Pobega [P], 50’Scarsella. Al 93’espulso Bassoli del Pordenone per proteste condite da espressioni ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara)

Gara 12: Salernitana-Catanzaro 3-1 (22’Kiyine su rigore, 45′ e 73’Niccolò Giannetti, 79’Mangni [C])

Gara 13: Juve Stabia-Imolese 1-1 (60’Massimiliano Carlini [J.S.] su rigore, 66’Vuthaj [I]). D.T.S. e 2-3 D.C.R. Sequenza rigori: Davide Di Gennaro (J.S.) gol, Filippo Boccardi (I) gol, Massimiliano Carlini (J.S.) fuori, Latte Lath (I) gol, Torromino (J.S.) parato, Alimi (I) parato, Canotto (J.S.) gol, Marcucci (I) fuori, Calò (J.S.) parato e Luca Maniero (I) gol.

Gara 14: Ascoli-Pro Vercelli (Gara giocata sabato 10 agosto) 5-1 (7’Brosco, 20’Da Cruz, 33’Azzi [P.V.], 55’Ardemagni su rigore, 72’ed 87’Scamacca. Al 54’espulso il difensore brasiliano della Pro Vercelli Victor Gabriel Volpe per doppia ammonizione)

Gara 15: Trapani-Piacenza 3-1 (11’Cacia [P], 44’e 58’Felice Evacuo, 82’Nzola. Al 69’espulso Stefano Scognamillo del Trapani per fallo da ultimo uomo)

Gara 16: Venezia-Catania 2-1 (4’Franco Zuculini, 42’Tommaso Silvestri [C], 56’Mattia Aramu)

Gara 17: Frosinone-Carrarese 4-0 (11’Ciano, 44’Paganini, 49’Ariaudo, 81’Tribuzzi)

Gara 18: Monopoli-Cosenza (Inversione di campo rispetto al sorteggio iniziale) 1-0 (87’Mendicino)

Gara 19: Virtus Entella-Sudtirol Alto Adige 1-2 (8’Daniele Casiraghi, 25’Andrea Paolucci [V.E.], 83’Tommaso Morosini su punizione)

Gara 20: Pisa-Potenza 3-0 (43’Michele Marconi, 53’Masucci, 71’Aya)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 3° Turno.

Riepilogo risultati 3°Turno in gara unica di domenica 18 agosto 2019:

Gara A): Perugia-Brescia (Inversione di campo rispetto al sorteggio iniziale: Brescia-Perugia) 2-1 D.T.S. (43’Alfredo Donnarumma [B], 92’Melchiorri, 98′ [8’p.t.s.] Buonaiuto. Al 120’espulso Rosi del Perugia per fallo da ultimo uomo)

Gara B): Sassuolo – Spezia 1-0 (9’Hamed Junior Traorè)

Gara C): Verona – Cremonese 1-2 D.T.S. (7’Empereur [V], 92’Castagnetti, 103’Deli)

Gara D): Empoli-Pescara 2-1 D.T.S. (6’Tumminello [P], 26’Dezi, 104’Stefano Moreo. Espulsi: al 100’Maietta dell’Empoli per doppia ammonizione ed al 107’Tumminello del Pescara per aver colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto)

Gara E): Fiorentina –Monza (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-1 (34’Andrea Brighenti [M], 80’ed 86’Vlahovic, 89’Chiesa)

Gara F): Cittadella-Carpi 3-3 D.T.S. (24’Davide Diaw [Ci], 43’Vano [Ca] su rigore, 71’Celar [Ci], 89’Vano [Ca], 95′ [1’p.t.s.] Vano [Ca], 118’Federico Proia [Ci]. Al 3’del 1° tempo supplementare espulso Drudi del Cittadella per proteste condite da espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara) e 5-4 D.C.R. Sequenza rigori: Maurizi (Ca) gol, Branca (Ci) gol, Sarzi Puttini (Ca) gol, Giuseppe Panico (Ci) gol, Vano (Ca) gol, Celar (Ci) gol, Lamine Fofana (Ca) gol, Federico Proia (Ci) gol, Arrighini (Ca) parato e Vrioni (Ci) gol.

Gara G): Cagliari – Chievo 2-1 (7’Joao Pedro, 17’Rog, 42’Pucciarelli [Ch]. Al 40’espulso il portiere brasiliano del Cagliari Rafael De Andrade per aver toccato volontariamente la sfera con le mani fuori area, fermando così una chiara occasione da gol ospite)

Gara H): Crotone-Sampdoria (Inversione di campo rispetto al sorteggio iniziale: Sampdoria-Crotone; gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-3 (8’Molina [C], 37’Caprari, 42’Quagliarella su rigore, 60’Maroni)

Gara I): Spal – Feralpisalò 3-1 (1’Pasquale Maiorino [F], 3’Federico Di Francesco, 16’e 32’Valoti. Al 91’espulso Legati della Feralpi per aver colpito un calciatore avversario con una manata al volto)

Gara J): Lecce – Salernitana 4-0 (4’Lapadula, 61’Filippo Falco, 76’Lapadula, 81’Majer)

Gara K): Genoa – Imolese (Gara giocata venerdì 16 agosto al Comunale Aldo Gastaldi di Chiavari [Genova]) 4-1 (2’Criscito su rigore, 24’Saponara, 29’Ghiglione, 53’Alimi [I], 75’Schone).

Gara L): Ascoli – Trapani 2-0 (48′ ed 80’Scamacca)

Gara M): Parma – Venezia (Gara giocata sabato 17 agosto) 3-1 (10’Gervinho, 22’Simone Iacoponi, 24’Mattia Aramu su rigore, 72’Gervinho).

Gara N): Frosinone-Monopoli 5-1 (31’e 35’Marcello Trotta, 57’Ciano, 68’Nicola Citro, 75’Nicolò Brighenti, 82’Michele Ferrara [M])

Gara O): Udinese – Sudtirol Alto Adige 3-1 (52’Lasagna, 65’Tommaso Morosini [S.A.A.], 67’ed 87’Mandragora)

Gara P): Pisa-Bologna (Inversione di campo rispetto al sorteggio iniziale: Bologna-Pisa) 0-3 (21’Andrea Poli, 61’Orsolini, 63’Palacio)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 4° Turno.

Programma 4°Turno in gara unica di mercoledì 4 dicembre 2019:

1) Perugia-Sassuolo

2) Cremonese-Empoli

3) Fiorentina-Cittadella

4) Cagliari-Sampdoria

5) Spal-Lecce

6) Genoa – Ascoli

7) Parma – Frosinone

8) Udinese-Bologna

Programma Ottavi di finale in gara unica di mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio 2020:

1) Napoli (testa di serie 1)– Vincente di Perugia-Sassuolo

2) Lazio (8)– Vincente di Cremonese-Empoli

3) Atalanta (5)– Vincente di Fiorentina-Cittadella

4) Inter (4)– Vincente di Cagliari-Sampdoria

5) Milan (3) – Vincente di Spal-Lecce

6) Torino (6)– Vincente di Genoa-Ascoli

7) Roma (7) – Vincente di Parma-Frosinone

8) Juventus (2) – Vincente di Udinese-Bologna

Programma Quarti di finale (29 gennaio 2020):

Gara 1: Vincente ottavo di finale 1 – Vincente ottavo di finale 2

Gara 2: Vincente ottavo di finale 3 – Vincente ottavo di finale 4

Gara 3: Vincente ottavo di finale 5 – Vincente ottavo di finale 6

Gara 4: Vincente ottavo di finale 7 – Vincente ottavo di finale 8

Semifinali (12 febbraio 2020 l’andata e 4 marzo 2020 il ritorno)

Gara 1: Vincente quarto di finale 1 – Vincente quarto di finale 2

Gara 2: Vincente quarto di finale 3 – Vincente quarto di finale 4

Finale a Roma mercoledì 13 maggio 2020

Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dalla Viterbese Castrense) 2019/20: Sono 11 Gironi (9 Triangolari e due ad eliminazione diretta) della 1a Fase. La Samb entrerà in gioco nella fase finale ad eliminazione diretta, così come le altre 28 squadre che partecipano alla Coppa Italia principale.

Girone A: Como, Gozzano e Renate.

Girone B: Albinoleffe, Giana Erminio e Lecco.

Girone C: Juventus B (Under 23), Pergolettese e Reggiana.

Girone D: Pianese, Pistoiese e Pontedera.

Girone E: Cesena, Rimini e Vis Pesaro.

Girone F: Arzignano Valchiampo, Modena e Virtus Vecomp Verona.

Girone G: Alma Juventus Fano, Gubbio e Teramo.

Girone H: Olbia, Rieti e Ternana.

Girone I: Avellino, Bari e Paganese.

Girone L: Sicula Leonzio e Vibonese.

Girone M: Az Picerno e Bisceglie.

Risultati 1a giornata di Domenica 4 agosto 2019:

Girone A: Gozzano (0)-Renate (3) 0-1 (50’Damonte). Ha riposato: Como (-).

Girone B: Giana Erminio (0)-Albinoleffe (3) 0-1 (13’Sibilli). Ha riposato: Lecco (-)

Girone C: Juventus B Under 23 (3)-Pergolettese (0) 2-0 (17’Beruatto, 21’Tourè). Ha riposato: Reggiana (-).

Girone D: Pontedera (1)-Pianese (1) [Gara giocata sabato 3 agosto] 1-1 (19’Lorenzo Benedetti [Pi], 48’Christian Tommasini [Po]. Ha riposato: Pistoiese (-).

Girone E: Rimini (0)-Cesena (3) 1-2 (4’Butic, 18’De Feudis, 86’Petrovic [R]). Ha riposato: Vis Pesaro (-).

Girone F: Modena (1)-Virtus Vecomp Verona (1) [Gara giocata in posticipo sabato 10 agosto al Comunale Gavagnin Nocini di Verona] 2-2 (2’Odogwu [V.V.V.], 72’Magrassi [V.V.V.], 75’De Grazia [M], 85’Tulissi [M]. Ha riposato: Arzignano Valchiampo (-).

Girone G: Gubbio (3)-Alma Juventus Fano (0) 6-0 (9’Ignazio Battista, 19’Sbaffo, 26’Tavernelli, 46’Nicola Malaccari, 49’De Silvestro, 77’Meli). Ha riposato: Teramo (-).

Girone H: Ternana (3)-Olbia (0) 3-2 (15’Mattia Proietti, 50’Jonathan Alexis Ferrante, 69’Parigi [O], 73’Ogunseye [O] su rigore, 87’Paghera). Ha riposato: Rieti (-).

Girone I: Bari (3) -Paganese (0) [Gara giocata in posticipo domenica 11 agosto] 3-2 (30’Kupisz, 32’Caccetta [P], 50’Mirko Antenucci, 79’Thomas Alberti [P], 87’Mirko Antenucci). Ha riposato: Avellino (-).

Gara d’andata Girone L: Vibonese-Sicula Leonzio (Gara giocata in posticipo domenica 11 agosto) 2-1 (28’Francesco Napolitano, 49’Petermann, 83’Lescano [S.L.]).

Gara d’andata Girone M: Az Picerno-Bisceglie (Gara giocata giovedì 29 agosto) 0-2 (58’Alessandro Gatto, 87’Alvaro Montero).

Risultati 2a giornata di domenica 11 agosto 2019:

Girone A: Como (3 punti)-Gozzano (0 punti) 1-0 (81’Marano). Ha riposato: Renate (3 punti).

Girone B: Lecco (0) -Giana Erminio (3) 1-2 (81’Simone D’Anna [L], 91’e 96’Mutton. Dopo il triplice fischio finale espulso Scaccabarozzi del Lecco per proteste condite da frasi offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro). Ha riposato: Albinoleffe (3).

Girone C: Pergolettese (0)-Reggiana (3) 0-2 (72’Scappini, 91’Mattia Marchi. Al 52’Scappini della Reggiana ha fallito un rigore, colpendo il palo dopo aver spiazzato l’estremo locale Romboli). Riposerà: Juventus B Under 23 (3).

Girone D: Pistoiese (0)-Pontedera (4) [Gara giocata sabato 10 agosto al Comunale Ettore Mannucci di Pontedera (Pisa)] 1-2 (39’Christian Tommasini, 73’Luigi Falcone [Pi], 85’Bruzzo). Ha riposato: Pianese (1).

Girone E: Vis Pesaro-Rimini (Gara giocata domenica 18 agosto) 1-0 (59’Tessiore). Ha riposato: Cesena.

Girone F: Arzignano Valchiampo [3]-Modena [1] (Gara giocata in posticipo mercoledì 14 agosto) 2-1 (23’Cais, 30’Davì [M], 78’Barzaghi). Ha riposato: Virtus Vecomp Verona [1].

Girone G: Alma Juventus Fano (0)-Teramo (3) 0-2 (15’Andrea Cristini, 58’Simone Minelli). Ha riposato: Gubbio (3).

Girone H: Olbia (3)-Rieti (0) 4-1 (31’Ogunseye, 43’Fabrizio Tirelli [R] su rigore, 60’e 67’Ogunseye, 74’Doratiotto. Al 52’espulso il difensore centrale senegalese dell’Olbia Diallo Ba Maoudo per doppia ammonizione). Ha riposato: Ternana (3)

Girone I: Paganese [1]-Avellino [1] (Gara giocata in posticipo mercoledì 14 agosto) 2-2 (4’Alfageme [A], 41’Ismaila Diop [P] su rigore, 63’Celjak [A], 68’Mattia [P]). Ha riposato: Bari [3].

Gara di ritorno Girone L: Sicula Leonzio-Vibonese (Gara giocata domenica 18 agosto) 3-0 (9’Scardina, 69’Giuseppe Sicurella, 78’Lescano. Al 37’espulso il difensore argentino della Vibonese Del Col per doppia ammonizione).

Gara di ritorno Girone M: Bisceglie-Az Picerno (Gara posticipata a giovedì 12 settembre)

In neretto la squadra approdata alla fase finale.

Risultati 3a ed ultima giornata di domenica 18 agosto 2019:

Girone A: Renate-Como 4-2 (14’Galuppini, 29’Marano [C], 30’Alessandro Bellemo [C], 38’Kabashi, 44’Galuppini, 84’Plescia). Ha riposato: Gozzano.

Classifica Finale Girone A: Renate 6, Como 3 e Gozzano 0.

Girone B: Albinoleffe-Lecco 1-2 (35’Sibilli [A], 45’autorete di Nichetti, 47’Riccardo Capogna). Ha riposato: Giana Erminio.

Classifica Finale Girone B: Lecco *, Albinoleffe e Giana Erminio 3.

*= qualificato a parità di punti raccolti (3) per una migliore differenza reti (+3).

Girone C: Reggiana-Juventus B (Under 23) [Gara giocata al Comunale Moccagatta di Alessandria, dove di solito così come la squadra locale, anche la Juventus B dalla scorsa stagione gioca le sue gare interne] 3-3 (10’Mattia Marchi [R], 27’e 37’Eric Lanini [J], 54’Scappini [R], 69’Eric Lanini [J] su punizione, 88’Scappini [R]. Al 47’del 1°tempo Scappini della Reggiana ha fallito un rigore, parato dall’estremo juventino Nocchi). Ha riposato: Pergolettese.

Classifica Finale Girone C: Juventus B (Under 23) * e Reggio Audace (Reggiana) 4, Pergolettese 0.

*= qualificata a parità di punti raccolti (4) e differenza reti (+ 2) per aver segnato più gol in “trasferta”.

Girone D: Pianese-Pistoiese (Gara giocata sabato 17 agosto) 0-2 (66’Cerretelli, 84’Dametto). Ha riposato: Pontedera

Classifica Finale Girone D: Pontedera 4, Pistoiese 3 e Pianese 1.

Girone E: Cesena -Vis Pesaro (Gara giocata in anticipo domenica 11 agosto) 3-1 (2’Gennari [V.P.], 27’Brignani, 32’Nicola Capellini, 81’Russini). Ha riposato: Rimini.

Classifica Finale Girone E: Cesena 6, Vis Pesaro 3 e Rimini 0.

Girone F: Virtus Vecomp Verona-Arzignano Valchiampo 2-0 (10’Filippo Pellacani, 85’Lupoli. Al 57’espulso Danilo Pasqualoni dell’Arzignano per doppia ammonizione). Ha riposato: Modena.

Classifica Finale Girone F: Virtus Vecomp Verona 4, Arzignano Valchiampo 3 e Modena 1.

Girone G: Teramo-Gubbio (Gara giocata al Comunale Pietro Barbetti di Gubbio [Perugia]) 2-1 (12’Mungo, 21’Simone Minelli, 54’Christian Cesaretti [G]. Dopo il triplice fischio finale espulso Matteo Piacentini del Teramo per aver rivolto frasi offensive ad un calciatore avversario, spingendolo con forza e causando un principio di rissa prontamente sedata). Ha riposato: Alma Juventus Fano

Classifica Finale Girone G: Teramo 6, Gubbio 3 ed Alma Juventus Fano 0.

Girone H: Rieti-Ternana 1-3 (36’Mattia Proietti, 50’Salzano, 66’Marcheggiani [R], 87’Anthony Partipilo). Ha riposato: Olbia.

Classifica Finale Girone H: Ternana 6, Olbia 3 e Rieti 0.

Girone I: Avellino-Bari 1-0 (51’Di Paolantonio su rigore). Ha riposato: Paganese.

Classifica Finale Girone I: Avellino 4, Bari 3 e Paganese 1.

In neretto le squadre approdate alla fase finale.

E così le squadre (Avellino, Cesena, Juventus B Under 23, Lecco, Pontedera, Renate, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana e Virtus Vecomp Verona) vincitrici dei rispettivi Gironi triangolari approdano alla Fase Finale assieme alle 29 formazioni (Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Feralpisalò, Fermana, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Monza, Monopoli, Novara, Piacenza, Potenza, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Robur Siena, SAMB, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense) di Serie C che hanno partecipato alla Coppa Italia principale organizzata dalla Lega di Serie A.

Le squadre ancora imbattute sono: Imolese (un pareggio ed un successo), Lanerossi Vicenza Virtus (2 pareggi consecutivi), Monza (2 successi consecutivi), Pordenone (2 successi consecutivi), Renate (un successo ed pareggio), Rimini (una gara da recuperare ed un successo) e Sudtirol Alto Adige (2 successi consecutivi).

Primo successo stagionale per

Primo ko stagionale per

Primo pareggio stagionale per Samb e Triestina.

Primo punto stagionale per Feralpisalò,

