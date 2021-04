Nel match del Comunale Nereo Rocco che ha arciviato 36a giornata (17a di ritorno) Triestina (al 3°successo interno consecutivo) batte (3-2) Alto Adige (al 5°ko stagionale, il 3°esterno) che ora è terzo, a -2 dalla vetta. E così a 2 giornate dalla fine, la promozione diretta in Serie B, sembra ormai essere un discorso a 2 tra Perugia e Padova appaiate in testa alla classifica a quota 73, ma con gli umbri che se così rimanesse sarebbero loro promossi in quanto meglio messi negli scontri diretti. All’interno anche i risultati dei recuperi degli altri 2 Gironi A e C e quelli di Serie D Girone F.

Recuperi SERIE C, giocati a porte chiuse mercoledì pomeriggio 21 aprile 2021:

Recupero 35a giornata GIRONE A:

Pro Vercelli-Lecco 1-3 (6′ Celjak [L], 18′ Mattia Rolando su rigore, 78′ Iocolano su rigore, 91′ Mastroianni)

GIRONE C:

34a giornata:

Foggia-Monopoli 1-0 (83′ Alessio Curcio)

35a giornata:

Juve Stabia-Catanzaro 0-1 (52′ Roberto Pierno)

Recuperi Serie D Girone F di mercoledì 21 aprile 2021:

16a giornata:

Pineto-F.C. Matese 2-0

17a giornata:

Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi 2-2

SERIE C GIRONE B:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Con la disputa del posticipo del lunedì sera Triestina-Sudtirol Alto Adige, terminato 3-2 per la squadra alabardata (al 3°successo interno consecutivo), la 36a Giornata (17a di ritorno) di serie C Girone B va in archivio con 6 successi (di cui 3 esterni) e 4 pareggi (di cui 2 a reti bianche); 25 (di cui 2 su rigore) le reti messe a segno in questo 36°turno.

In questa 36a giornata sono state realizzate 2 doppiette che portano le firme di Alessandro Polidori (Imolese; salito a 9 centri stagionali) e Giacomo Tulli (Feralpisalò; salito a 2 centri stagionali).

Situazione attuale in vetta a 2 giornate dalla fine- Perugia (al 3°successo consecutivo, il 5°nelle ultime 6 gare, il 2°esterno di fila, il 21°stagionale, l’8° complessivo in trasferta; è la squadra che ha raccolto più punti in casa: ben 43) aggancia in testa Padova (al 2°ko nelle ultime 3 gare ed anche il 2°esterno di fila, il 7°stagionale, il 5°complessivo in trasferta; miglior attacco del torneo con 66 gol segnati) a quota 73 punti.

Ma ad oggi se il regolamento non è cambiato, il Perugia, mantenendo questa situazione sarebbe promosso in Serie B in quanto meglio messo negli scontri diretti (3-0 per il grifone a Perugia ed 1-0 per i bianco-scudati a Padova)

Il duo capolista ha un + 2 sul Sudtirol Alto Adige (al 5°ko stagionale, il 3°esterno) e + 7 sul Modena (al 3°successo consecutivo, il 4° nelle ultime 5 gare; ha la miglior difesa del torneo con 25 reti subite), ormai tagliato matematicamente fuori dal discorso 1°posto.

Samb (al 2°successo nelle ultime 3 gare, il 14°stagionale, il 7°esterno) nonostante i noti problemi societari, non solo resta per ora (in attesa della penalizzazione) 9a e dunque in zona Play Off, ma addirittura aggancia Cesena (7°) e Matelica (8°) a quota 53 punti: a -6 dalla Feralpisalò (al 2°successo consecutivo; 5a), a -4 dalla Triestina (reduce da 2 ko consecutivi; 6a ma deve ancora giocare il suo match della 36a giornata in cui ospiterà sudtirol) e con un +5 sul Mantova (10°) e +8 su Gubbio (11°) e Virtus Verona (al 3°ko consecutivo; 12a).

Con il pari nel derby di Pesaro la Fermana è matematicamente salva.

Non ci sono più squadre imbattute né in senso assoluto, né in casa e né in trasferta.

QUADRO COMPLETO RISULTATI 36A GIORNATA (17A DI RITORNO) DI DOMENICA 18 APRILE 2021 A PORTE CHIUSE:

Cesena-Imolese 0-2 (64′ Alessandro Polidori su rigore, 88′ Alessandro Polidori in semi-rovesciata)

Feralpisalò-Carpi 6-1 (1′ Tommaso Ceccarelli, 24′ Simone Guerra, 32′ Ludovico D’Orazio, 35′ Nicolas Giani, 65′ Tulli, 71′ De Sena [C], 91′ Tulli)

Gubbio-Mantova 0-0

Legnago Salus-Arezzo 1-1 (27′ Bulevardi [L.S.], 95′ Andrea Di Grazia [A])

Matelica-Alma Juventus Fano 0-0

Modena-Padova 3-0 (24′ Davide Luppi, 53′ Nicholas Pierini su rigore, 64′ Muroni. Al 69′ espulso Matteo Mandorlini del Padova per proteste e comportamento offensivo verso l’arbitro)

Ravenna-Perugia (Gara giocata in anticipo sabato tardo-pomeriggio 17 aprile) 0-3 (53′ Aleandro Rosi, 73′ Bianchimano, 89′ Burrai su punizione dal limite)

Triestina-Sudtirol Alto Adige (Gara giocata in posticipo lunedì sera 19 aprile e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-2 (15′ Litteri, 55’Sarno, 60′ Franco Lepore, 62′ Fischnaller [S.A.A.], 75′ Davide Voltan [S.A.A.])

Virtus Vecomp Verona SAMB 0-1 (51′ Lescano)

Vis Pesaro-Fermana 1-1 (74′ Ettore Marchi [V.P.], 86′ Urbinati [F])

CLASSIFICA AGGIORNATA: Perugia aggancia in testa Padova e ad oggi sarebbe promosso in Serie B se così finisse; Sudtirol manca sorpasso e resta a -2 dalla vetta ma ora è 3°

Perugia 73,

Padova 73,

Sudtirol Alto Adige 71,

Modena 66,

Feralpisalò 59,

Triestina 57,

Cesena 53,

Matelica 53,

SAMB 53,

Mantova 48,

Gubbio 45,

Virtus Vecomp Verona 45,

Fermana 42,

Carpi 41,

Vis Pesaro 38,

Legnago Salus 35,

Imolese 32,

Alma Juventus Fano 32,

Arezzo 28,

Ravenna 26.

PROSSIMO TURNO, 37a giornata (18a di ritorno) di domenica 25 aprile 2021 alle ore 20,30 a porte chiuse:

Alma Juventus Fano-Triestina (All’andata 1-0 per il Fano)

Arezzo-Ravenna (All’andata 1-1)

Carpi-Padova (All’andata 0-6 per il Padova)

Fermana-Virtus Vecomp Verona (All’andata 1-1)

Imolese-Gubbio (All’andata 1-2 per il Gubbio)

Mantova-Vis Pesaro (All’andata 4-1 per il Mantova)

Modena-Legnago Salus (All’andata 1-0 per il Modena)

Perugia-Matelica (All’andata 3-1 per il Perugia)

SAMB-Feralpisalò (che sarà diretta da Gabriele Scatena di Avezzano [L’Aquila], coadiuvato dagli assistenti: Giuseppe Licari di Marsala [Trapani] e Matteo Pressato di Latina. Quarto uomo: Luigi Carella di Bari; all’andata 2-1 per la Samb)

Sudtirol Alto Adige-Cesena (All’andata 0-0)

All’andata al Comunale Lino Turina di Salò (Brescia) è finita 1-2 (33′ Lescano, 55′ Ruben Botta, 81′ Miracoli [F]) per la Samb, allora guidata in panchina da Mauro Zironelli.

La scorsa stagione al Comunale Riviera delle Palme, sempre in Serie C Girone B (16a giornata d’andata di domenica 24 novembre 2019) finì 2-0 (32′ Frediani, 62′ Emilio Volpicelli) per la Samb di Paolo Montero.

In testa alla classifica marcatori c’è Filippo Guccione del Mantova con 15 gol (di cui 8 su rigore).

Alle sue spalle troviamo: Bortolussi (2 rigori trasformati) del Cesena con 14 reti (di cui 2 su rigore).

Completano attuale podio: Daniele Casiraghi (4 rigori trasformati) del Sudtirol Alto Adige, l’attaccante italo-argentino Guido Gomez (3 rigori trasformati) della Triestina, Scarsella della Feralpisalò ed Emilio Volpicelli (un rigore trasformato) del Matelica con 13 gol ciascuno.

Alle spalle del podio ci sono: Vito Leonetti (2 rigori trasformati) del Matelica l’attaccante argentino Lescano (un rigore trasformato) della SAMB con 12 centri a testa.

Seguono poi: l’attaccante belga di origini congolesi Mokulu (2 rigori trasformati) del Ravenna, Jacopo Murano del Perugia e Neglia (4 rigori trasformati) della Fermana con 11 gol a testa.

Quindi seguono: Simone Andrea Ganz (4 rigori trasformati) del Mantova, l’attaccante argentino Juanito Gomez del Gubbio e Federico Moretti del Matelica con 10 reti ciascuno.

A seguire: Della Latta ed il centrocampista brasiliano Ronaldo Pompeu Da Silva (4 rigori trasformati) del Padova, Litteri della Triestina, Alessandro Polidori (4 rigori trasformati) dell’Imolese e Biasci (6 di cui 5 su rigore con la maglia del Carpi e 3 con quella del Padova, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione; la scorsa stagione con la maglia del Carpi fu capocannoniere del Girone B con 14 reti) con 9 centri a testa.

Poi ci sono: l’attaccante marocchino Arma (un rigore trasformato), Danti (2 rigori trasformati) e Pittarello della Virtus Vecomp Verona, Barbuti (4 rigori trasformati) dell’Alma Juventus Fano, il trequartista argentino Ruben Botta (3 rigori trasformati) della SAMB, l’attaccante italo-marocchino Cheddira (un rigore trasformato) del Mantova, Andrea Ferretti del Carpi, Fischnaller del Sudtirol Alto Adige, Melchiorri (un rigore trasformato) del Perugia e Francesco Nicastro del Padova con 8 reti a testa.

Seguono poi: Bianchimano (un rigore trasformato), Salvatore Elia e Minesso del Perugia, Tommaso Ceccarelli (3 rigori trasformati) della Feralpisalò, Chiricò (un rigore trasformato) del Padova, Cutolo (5 rigori trasformati) dell’Arezzo e Manuel Di Paola (un rigore trasformato) della Vis Pesaro con 7 centri ciascuno.

Poi troviamo: Balestrero del Matelica, l’attaccante ghanese Kingsley Boateng della Fermana, Ludovico D’Orazio e Simone Guerra della Feralpisalò, Grandolfo (2 rigori trasformati) del Legnago Salus, Muroni ed Alberto Spagnoli del Modena, Jacopo Pellegrini (un rigore trasformato) del Gubbio, Claudio Santini (2 rigori trasformati) del Padova, Cristian Carletti (4 con la maglia del Carpi e 2 con quella dell’Arezzo, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione), l’attaccante brasiliano De Cenco (1 con la maglia della Feralpisalò e 5 con quella del Carpi, dove si è trasferito nel mercato di gennaio) e Davide Luppi (3 di cui 2 su rigore con la maglia del Legnago Salus e 3 di cui 1 su rigore con quella del Modena, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione) con 6 gol a testa.

Quindi seguono: Alfredo Bifulco del Padova, Bulevardi del Legnago Salus, Vincenzo Ferrara dell’Alma Juventus Fano, Gucci della Vis Pesaro, Miracoli (2 rigori trasformati) della Feralpisalò, Mirco Petrella della Triestina, Rover e Davide Voltan del Sudtirol Alto Adige, Russini (un rigore trasformato) del Cesena e Scappini (2 rigori trasformati) del Modena con 5 reti ciascuno.

Seguono poi: Angiulli ed Angelo D’Angelo della SAMB, Marco Beccaro e Fabian Tait del Sudtirol Alto Adige, Simone De Santis (un rigore trasformato) del Matelica, Ghion (3 rigori trasformati) e Romeo Giovannini del Carpi, il centrocampista ivoriano Kouan del Perugia, Marcandella della Virtus Vecomp Verona, Ettore Marchi (un rigore trasformato) della Vis Pesaro, Monachello del Modena, Tommaso Morosini (un rigore trasformato) della Feralpisalò, Salvatore Papa del Ravenna, il trequartista spagnolo Sainz-Maza (un rigore trasformato) del Gubbio ed il centrocampista sloveno Zibert del Mantova con 4 centri a testa.

Quindi troviamo: Ardizzone, Caturano e Collocolo del Cesena, Niccolò Belloni, Mirko Bortoletti (poi passato al Novara nel mercato invernale di riparazione), Di Paolantonio (2 rigori trasformati) e Paride Pinna dell’Arezzo, Bordo del Matelica, Kevin Cannavò, Gianmarco De Feo (2 rigori trasformati) e Flavio Lazzari (2 rigori trasformati) della Vis Pesaro, Burrai (un rigore trasformato) e Falzerano del Perugia, Luca Castiglia, Pergreffi, l’attaccante brasiliano Diogo Sodinha e Tulissi del Modena, Amine Chakir e Rolfini (un rigore trasformato) del Legnago Salus, Cognigni, Simone D’Anna ed Urbinati della Fermana, Delcarro della Virtus Vecomp Verona, Di Molfetta (un rigore trasformato) del Mantova, Firenze ed il centrocampista italo-tunisino Saber Hraiech del Padova, Federico Gerardi (poi passato alla Cavese nel mercato di riparazione), Pasquato ed Andrea Signorini del Gubbio, il centrocampista islandese Hallfreðsson del Padova, il centrocampista svedese di origini bosniache Nermin Karic e Magnaghi del Sudtirol Alto Adige, l’attaccante argentino Maxi Lopez (un rigore trasformato) e Nocciolini (poi passato al Renate nel mercato di riparazione) della SAMB, Morachioli dell’Imolese e Tartaglia della Triestina con 3 gol ciascuno.

A seguire: Daniele Altobelli, Piu e Zuppel classe 2002 dell’Arezzo, Francesco Antonelli, l’attaccante croato Nikola Buric e Stefano Pellizzari del Legnago Salus, Giuseppe Aurelio, Bentivegna (un rigore trasformato), Alessandro Lombardi, Piovanello, Rondanini, Christian Tommasini e Torrasi dell’Imolese, Filippo Bellini, De Sena, il difensore centrale montenegrino Sabotic e Varoli del Carpi, il centrocampista olandese di origini marocchine Boultam, Giorico, l’attaccante uruguaiano Granoche (2 rigori trasformati), Franco Lepore, l’attaccante italo-ghanese Davis Mensah e Sarno della Triestina, Davide Buglio (poi passato al Livorno nel mercato invernale di riparazione), l’attaccante guineano Karamoko Cissè, il terzino sinistro brasiliano Felipe Curcio ed il difensore centrale croato Anton Kresic del Padova, Riccardo Calcagni del Matelica, Gabriele Capanni, Ciofi, Davide Di Gennaro (un rigore trasformato), Steffè e Zecca del Cesena, Carlevaris della Virtus Vecomp Verona, D’Eramo, Mattia Gennari, Valerio Nava e Pannitteri della Vis Pesaro, il centrocampista sloveno Elian Demirovic della Fermana, il terzino destro italo-marocchino El Kaouakibi, Hannes Fink, Malomo ed il difensore centrale francese di origini Guadalupensi Vinetot del Sudtirol Alto Adige, Daniele Ferretti, Simone Franchini, Martignago (un rigore trasformato), Matteo Perri e Marcello Sereni del Ravenna, Manuel Ferrini ed il centrocampista italo-marocchino Oukhadda del Gubbio, Federico Gentile, Roberto Marino, Nepi, Parlati (un rigore trasformato; poi passato al Catanzaro nel mercato di riparazione) ed il centrocampista italo-neozelandese Scimia dell’Alma Juventus Fano, Nicolas Giani, Luca Guidetti e Tulli della Feralpisalò, Ingegneri e Prezioso del Modena, Patrizio Masini (poi tornato al Genoa che lo ha girato in prestito al Lecco nel mercato di riparazione) della SAMB e Marco Moscati (2 rigori trasformati) ed Aleandro Rosi del Perugia con 2 reti a testa.

Seguono poi: Thomas Alberti, Cason (poi passato all’Alma Juventus Fano nel mercato invernale di riparazione), Filippo Franchi, Kevin Magri e Pizzutelli del Matelica, Gabriele Angella, il trequartista rumeno Vlad Dragomir (poi passato alla Virtus Entella nel mercato invernale di riparazione), Alessandro Favalli, Salvatore Monaco, Stefano Negro, Filippo Sgarbi e Vano (un rigore trasformato) del Perugia, Arini, Massimiliano Benucci, Andrea Di Grazia, Daniele Iacoponi, l’attaccante italo argentino Leonardo Perez, Massimiliano Pesenti, l’attaccante senegalese Adama Sanè (poi passato al Mantova nel mercato invernale di riparazione) e Sbraga dell’Arezzo, Antonio Bacio Terracino, Andrea Cristini, Dario D’Ambrosio, Nicolò Fazzi e Mattia Lombardo della SAMB, Enrico Baldini (poi passato al Cittadella nel mercato di gennaio), Cargnelutti, Carpani, Simone Paolini e Valeau dell’Alma Juventus Fano, il difensore centrale italo-turco Baniya, Simone Rosso (poi passato alla Casertana nel mercato invernale di riparazione), il centrocampista lettone Saveljevs, Zanandrea, Claudio Zappa e Gianmarco Zigoni del Mantova, Bondioli, l’attaccante sloveno Dejan Lazarevic, Alessandro Lovisa, Fabio Morselli, Manuel Ricciardi ed Alessandro Zanoli del Legnago Salus, il difensore centrale italo-marocchino Nebil Caidi, Fiorani e Marco Marozzi del Ravenna, Cais e De Pascalis della Fermana, Calvano, Francesco Lodi (un rigore trasformato; poi passato al Messina nel mercato invernale di riparazione) e Giuseppe Rizzo della Triestina, Nicola Capellini, Giulio Favale, l’attaccante franco-ivoriano Christian Koffi (poi passato al Como nel mercato invernale di riparazione), Davide Munari, Davide Petermann e Lorenzo Sorrentino del Cesena, Filippo Carini, Della Giovanna, Alessandro Masala, Mattiolo, Nicholas Pierini, Pilati, Provenzano e Stanco (poi passato all’Alessandria nel mercato di riparazione) dell’Imolese, Federico Carraro, Gavioli, Legati, Andrea Petrucci e Nicholas Rizzo della Feralpisalò, Mattia Corradi, Gerli e Zaro del Modena, Manuel Daffara, Lorenzo Lonardi, Manfrin, Filippo Pellacani, il difensore centrale argentino Santiago Visentin e Zecchinato della Virtus Vecomp Verona, De Silvestro, Fedato (un rigore trasformato), Nicola Malaccari ed il terzino destro spagnolo Rafael Muñoz del Gubbio, il centrocampista italo-marocchino Ejjaki, Ferrani, Gelonese, Federico Giraudo, Enrico Pezzi (poi passato alla Pistoiese nel mercato invernale di riparazione) e Stramaccioni della Vis Pesaro, Eleuteri, Niccolò Marcellusi, il trequartista italo-marocchino Mastour e Michael Venturi del Carpi, il trequartista sloveno Enej Jelenic e Matteo Mandorlini del Padova e Mattia Marchi, Gabriele Morelli e l’attaccante italo-nigeriano Odogwu (un rigore trasformato) del Sudtirol Alto Adige, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Jacopo Murano (Perugia) pro Cesena alla 3a giornata, Filippo Bellini (Carpi) pro Modena alla 10a giornata, Legati (Feralpisalò) pro Triestina all’11a giornata, Maracchi (Triestina) pro Gubbio nel recupero della 9a giornata, Angelo D’Angelo (Samb) pro Matelica alla 15a giornata, Zanandrea (Mantova) pro Cesena, sempre alla 15a giornata, Maddaloni (Cesena) pro Samb alla 16a giornata, Tartaglia (Triestina) pro Perugia, sempre alla 16a giornata, Giovanni Formiconi (Gubbio) pro Samb alla 21a giornata, il portiere Andrea Sala (Arezzo) pro Carpi alla 24a giornata, il difensore centrale argentino Santiago Visentin (Virtus Vecomp Verona) pro Ravenna alla 25a giornata, Cancellotti (Perugia) pro Cesena nel recupero della 22a giornata, Giulio Favale (Cesena) pro Perugia, sempre nel recupero della 22a giornata, Alessandro Polidori (Imolese) pro Alma Juventus Fano nel recupero della 24a giornata, Antonio Pinto (Virtus Vecomp Verona) pro Alma Juventus Fano alla 32a giornata ed il portiere Riccardo Tosi (Mantova) pro Feralpisalò alla 33a giornata.

I gol realizzati sul campo alla 1a giornata da Marco Beccaro e Fabian Tait del Sudtirol Alto Adige e da Marcello Sereni del Ravenna non sono compresi nella classifica marcatori dopo la decisione del Giudice Sportivo che ha trasformato la gara (Ravenna-Sudtirol Alto Adige 1-2 sul campo) in 0-3 a tavolino.

