Giocati altri 7 match 2 (che hanno archiviato 11a e 12a giornata) mercoledì scorso 28 aprile e 5 domenica. Capolista piega (2-1) pinetesi (che mercoledì avevano impattato 1-1 ad Agnone) ed allungano sul Notaresco (che deve recuperare 2 gare). Recanatese (al 3°successo consecutivo ed ora 6a) vince (1-3) sul campo del fanalino di coda Porto Sant’Elpidio e si avvicina ai Play Off (-3). Montegiorgio dopo aver espugnato (1-2) Porto Sant’Elpidio ha pareggiato (0-0 ) in casa con l’Atletico Fiuggi. Successi importanti per l’obiettivo salvezza quelli di Aprilia che travolge (3-0) Vastogirardi e Vastese corsara (0-1) ad Agnone ed ora fuori dalla zona play out, dove invece scivola senza giocare Rieti (ora 14°).

SERIE D GIRONE F-

3a graduatoria giovani D valore 2021

Gironi F e I modifica Calendario Campionato Serie D e recuperi del 2 e 5 maggio

Risultati recuperi giocati a porte chiuse mercoledì pomeriggio 28 aprile 2021:

11a giornata:

Olympia Agnonese-Pineto 1-1 (12′ Antonio Barbato [O.A.], 22′ Minnozzi [P])

12a giornata:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio 1-2 (66′ Lorenzo Albanesi, 70′ Pampano, 90′ Gelsi [A.P.S’E.]. Al 92′ espulso il portiere ospite Federico Gagliardini per doppia ammonizione)

Risultati recuperi giocati a porte chiuse domenica pomeriggio 2 maggio 2021:

15a giornata:

Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi 0-0 (Al 26′ espulso Mantini del Montegiorgio per doppia ammonizione. Al 51′ Riccardo Cuccù del Montegiorgio ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Novi. Dopo il trilice fischio finale espulso sempre tra le fila del Montegiorgio anche Filippo Perini per accese e colorite proteste).

17a giornata:

Campobasso-Pineto 2-1 (9′ Pablo Vitali, 27′ Ladu, 41′ Minnozzi [P])

21a giornata:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Recanatese 1-3 (7′ Sbaffo, 15′ Mamadou Togola, 29′ Micheal Liguori, 84′ Carissimi [A.P.S’E.] su rigore)

23a giornata:

Olympia Agnonese-Vastese 0-1 (40′ Boubacar Diarra)

25a giornata:

Aprilia Racing Club-Vastogirardi 3-0 (1′ Gabriele Martinelli, 3′ Jacopo Succi, 41′ Bosi)

Situazione attuale in vetta a 7 giornate dal termine: la capolista Campobasso (Al 17°successo stagionale, l’11° interno; deve ancora recuperare una gara) sale a 57 punti, portandosi per ora a +5 sul San Nicolò Notaresco (che deve ancora recuperare 2 partite).

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto, ne in casa e ne in trasferta.

Le squadre ancora a secco di vittorie sono: Atletico Porto Sant’Elpidio (3 pareggi: 1 interno e 2 esterni, 19 ko: 9 interni e 10 esterni e 5 gare della 10a, 22a, 23a, 24a e 27a giornata da recuperare) ed Olympia Agnonese (5 pareggi: 4 interni ed 1 esterno, 17 ko: 8 interni e 9 esterni e 5 gare della 10a, 24a, 25a, 26a e 27a giornata da recuperare).

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Campobasso * 57,

San Nicolò Notaresco ** 52,

Cynthialbalonga 44,

Castelnuovo Vomano * 42,

F.C. Matese 41,

Recanatese * 38,

Montegiorgio ** 36,

Vastogirardi **** 35,

Castelfidardo ** 35,

Aprilia Racing Club 34,

Pineto **** 33,

Vastese *** (-1) 32,

Tolentino ** 32,

Rieti * 31,

Atletico Terme Fiuggi *** 26,

Real Giulianova ** 22,

Olympia Agnonese ***** 5,

Atletico Porto Sant’Elpidio ***** 3.

*****= 5 gare in meno e dunque da recuperare.

****= 4 gare in meno e dunque da recuperare.

**= 2 gare in meno e dunque da recuperare.

*= una gara in meno e dunque da recuperare.

(-1)= un punto di penalizzazione per il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, dei rimborsi all’ex centrocampista Vittorio Palumbo per la stagione sportiva 2018-2019.

Gara 2a giornata d’andata che non era stata omologata: Vastese-Real Giulianova 3-0 a tavolino (in quanto il Giulianova ha schierato il centrocampista Luca Balducci che era squalificato. Sul campo era finita 1-1 (38’Luca Paudice [R.G.] su rigore, 66’Fabrizio Guarracino [V] su rigore. Al 65’espulso Emanuele D’Anna del Real Giulianova per per doppia ammonizione).

Programma recuperi di mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 15 a porte chiuse:

10a giornata: Atletico Porto Sant’Elpidio-Olympia Agnonese

27a giornata: Castelfidardo-Vastogirardi

18a giornata: San Nicolò Notaresco-Pineto

22a giornata: Tolentino-Atletico Terme Fiuggi

Prossimo turno, 28a Giornata (11a di ritorno) di domenica 9 maggio (si doveva giocare da calendario dapprima giovedì 1°aprile e poi domenica 25 aprile) 2021 alle ore 16 a porte chiuse:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Castelfidardo (All’andata 0-1 per il Castelfidardo)

Cynthialbalonga-Atletico Terme Fiuggi (all’andata 0-0)

Pineto-Olympia Agnonese (La gara d’andata deve ancora essere recuperata ed è stata riprogrammata per domenica 25 aprile alle ore 15)

Real Giulianova-Montegiorgio (all’andata 2-1)

Recanatese-Campobasso (all’andata 0-1)

Rieti-Aprilia Racing Club (all’andata 1-0)

Tolentino-F.C. Matese (all’andata 0-3)

Vastese-San Nicolò Notaresco (all’andata 1-1)

Vastogirardi-Castelnuovo Vomano (all’andata 3-1)

Con la disputa del recupero Olympia Agnonese-Pineto, terminato 1-1, l’11a Giornata di Serie D Girone F va finalmente in archivio con 6 successi (di cui 3 esterni) e 3 pareggi (di cui 1 a reti bianche); 17 (di cui 2 su rigore) le reti messe a segno in questo 11°turno.

In questa 11a giornata è stata realizzata una tripletta firmata dall’attaccante albanese Silvio Merkaj.

Primo ko interno per il Montegiorgio.

Quadro completo risultati 11a Giornata d’andata di domenica pomeriggio 10 gennaio 2021 (si doveva giocare mercoledì 2 dicembre 2020) a porte chiuse:

Aprilia Racing Club-Rieti 0-1 (3’Orchi su rigore)

Atletico Terme Fiuggi-Cynthialbalonga 0-0

Campobasso-Recanatese (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata domenica pomeriggio 14 marzo) 1-0 (85′ Mattia Rossetti)

Castelfidardo-Atletico Porto Sant’Elpidio 1-0 (74’Mattia Cardinali)

Castelnuovo Vomano-Vastogirardi 1-3 (47’Mattia Foglia [C.V.], 48′, 61′ e 92’Silvio Merkaj)

F.C. Matese-Tolentino 3-0 (37’Galesio, 53’Leo Abreu, 61’Adusa)

Montegiorgio-Real Giulianova (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 10 febbraio 2021) 1-2 (10’De Cerchio su punizione, 45’Massetti su punizione dalla sinistra, 55’Arturo Lupoli [M]. Al 76’espulso Patrizio Caso del Giulianova per doppia ammonizione)

Olympia Agnonese-Pineto (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 28 aprile) 1-1 (12′ Antonio Barbato [O.A.], 22′ Minnozzi [P])

San Nicolò Notaresco-Vastese (Gara che era stata rinviata per l’infortunio al Direttore di gara Valerio Bocchini di Roma 1 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021) 1-1 (41’Mateus Ribeiro Dos Santos [S.N.N.], 51’Leandro Martinez [V] su rigore)

Con la disputa del recupero Atletico Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio terminato 1-2 per la squadra montegiorgese (al 2°successo consecutivo), la 12a Giornata di Serie D Girone F, va finalmente in archivio con 7 successi (di cui 4 esterni) e 2 pareggi (entrambi per 1-1); 18 (di cui 2 su rigore) le reti messe a segno in questo 12°turno.

Primo successo esterno per l’Aprilia Racing Club.

Primo ko interno per il Vastogirardi.

Primo pareggio interno per la Recanatese.

Quadro completo risultati 12a Giornata d’andata di domenica pomeriggio 17 gennaio 2021 (si doveva giocare domenica 6 dicembre 2020) a porte chiuse:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 28 aprile) 1-2 (66′ Lorenzo Albanesi, 70′ Pampano, 90′ Gelsi [A.P.S’E.]. Al 92′ espulso il portiere ospite Federico Gagliardini per doppia ammonizione)

Cynthialbalonga-San Nicolò Notaresco 1-0 (69’Francesco Di Vico. Espulsi entrambi per doppia ammonizione: al 57’Lorenzo Marchionni del San Nicolò ed al 90’Tommaso Mazzei del Cynthialbalonga)

Pineto-Atletico Terme Fiuggi 1-1 (7’Cosimo Forgione [A.T.F.], 81’Minincleri [P] su rigore)

Real Giulianova-Aprilia Racing Club 0-1 (78’Ruben Olivera su punizione)

Recanatese-Castelfidardo 1-1 (48’Marco Pezzotti [R], 66’Daniel Giampaolo [C] su rigore. All’84’espulso per proteste il vice-tecnico della Recanatese Mancinelli)

Rieti-Olympia Agnonese (Gara giocata al Comunale Marco Gudini di Rieti) 3-0 (38’Alessandro Marchi, 52’Giordano Fioretti, 61’Galvanio)

Tolentino-Campobasso (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 17 febbraio) 4-0 (22’Mirco Severini, 31’Capezzani, 34’Ettore Padovani, 85’Santiago Minella)

Vastese-Castelnuovo Vomano (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 16 gennaio) 0-1 (84’Loviso su punizione. Al 28’espulso Sbarbati del Castelnuovo Vomano per aver colpito Nicolas Di Filippo con una gomitata al volto. All’87’Loviso del Castelnuovo ha fallito un rigore, calciandolo fuori)

Vastogirardi-F.C. Matese (Gara che era stata rinviata per l’emergenza covid 19 e poi recuperata mercoledì pomeriggio 17 febbraio e giocata giocata al Comunale Filippo Di Tella di Vastogirardi [Isernia]) 0-1 (72’Walter Ricci. Nel finale di gara espulsi entrambi tra le fila del F.C.Matese: Walter Ricci per gioco falloso e direttamente dalla panchina dopo essere stato sostituito l’attaccante argentino Galesio per aver mentre usciva dal terreno di gioco rivolto gesti ed espressioni irriguardose all’indirizzo dei componenti della panchina locale)

Riepilogo elenco Recuperi giocati finora:

4a giornata:

F.C. Matese-Aprilia Racing Club (Gara recuperata domenica pomeriggio 15 novembre a porte chiuse) 0-0

5a giornata:

Aprilia Racing Club-Vastese (Gara recuperata domenica pomeriggio 29 novembre a porte chiuse) 3-3

(22’e 32’Tommaso Leon Bernardi [V], 50’Luca Aglietti [A.R.C.], 55’Tommaso Leon Bernardi [V], 84’Giuseppe De Marco [A.R.C.], 91’Ruben Olivera [A.R.C.] su punizione a giro. Espulsi: al 75’Andrea Valerio della Vastese per doppia ammonizione ed all’88’Mario Esposito dell’Aprilia per aver colpito un calciatore della Vastese con un pugno alla nuca)

Pineto-Recanatese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 4 novembre a porte chiuse) 0-0

Real Giulianova-Cynthialbalonga (Gara recuperata domenica pomeriggio 22 novembre a porte chiuse) 0-2 (30’Federico Cardella su rigore, 33’Alessandro Barbarossa. Espulsi entrambi tra le fila del Cynthialbalonga: al 53’Rosania per aver a gioco fermo spinto a terra Emanuele D’Anna del Giulianova ponendogli entrambe le mani sul collo ed al 66’Di Cairano per doppia ammonizione)

Rieti-Atletico Porto Sant’Elpidio (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 20 gennaio 2021 a porte chiuse) 3-1 (32’Alessandro Montesi, 44’e 79’Giordano Fioretti, 83’Spagna [A.P.S’E.] su rigore)

6a giornata:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Real Giulianova (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 16 dicembre a porte chiuse) 0-2 (36’Barlafante, 54’Campagnacci su rigore. Al 53’espulso Lorenzo Orazi del Porto Sant’Elpidio per doppia ammonizione)

Cynthialbalonga-Campobasso (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021 a porte chiuse) 1-2 (6’e 47’Candellori, 63’Federico Cardella [Cy]. All’80’espulso Di Cairano del Cynthialbalonga per doppia ammonizione)

Recanatese-Rieti (Gara recuperata domenica pomeriggio 29 novembre a porte chiuse) 3-0 (1’Senigagliesi, 32’Sbaffo, 57’autorete di Orchi nel tentativo di anticipare Pera).

San Nicolò Notaresco-Aprilia Racing Club (Gara recuperata domenica pomeriggio 22 novembre a porte chiuse) 5-0 (16’Banegas, 29’Matteo Gallo, 47’Banegas, 51’Lorenzo Marchionni, 55’Mateus Ribeiro Dos Santos. Al 24’espulso il terzino sinistro maliano dell’Aprilia Kabine Camara per fallo di reazione, colpendo a gioco fermo un calciatore del Notaresco con un calcio)

Vastese-Olympia Agnonese (Gara recuperata domenica pomeriggio 22 novembre a porte chiuse) 2-2 (8’Mbuba [O.A.] su rigore, 32’Mbuba [O.A.], 44’Martiniello [V] su rigore, 53’Antonio Calabrese [V] su rigore)

7a giornata:

Castelfidardo-Vastese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 20 gennaio 2021 a porte chiuse) 1-1 (25’Braconi [C], 48’p.t. Danilo Barbarossa [V])

Olympia Agnonese-Recanatese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021 a porte chiuse) 0-4 (22’Tommaso Curzi, 31’Pera, 58’Vincenzo Scognamiglio, 65’Gianmarco Piccioni)

Rieti-Cynthialbalonga (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 16 dicembre a porte chiuse) 3-2 (3’e 18’Giordano Fioretti, 21’Federico Cardella [C], 33’Giordano Fioretti, 75’Oggiano [C] su punizione a giro dal limite)

8a giornata:

Recanatese-Atletico Terme Fiuggi (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 10 febbraio 2021 a porte chiuse) 2-0 (30’Vincenzo Scognamiglio, 93’Gianmarco Piccioni)

San Nicolò Notaresco-Castelfidardo (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 10 febbraio 2021 a porte chiuse) 1-1 (6’Banegas [S.N.N.], 49’Santangelo [C]. Al 78’espulso Massarotti del San Nicolò per doppia ammonizione)

Tolentino-Olympia Agnonese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 10 febbraio 2021 a porte chiuse) 2-0 (21’Ettore Padovani, 73’Emanuele Strano).

9a giornata:

Montegiorgio-Recanatese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 17 febbraio e giocata a porte chiuse al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]) 2-1 (14’Mandolesi, 56’Pampano, 68’Pera [R]. Al 57’espulso per proteste il tecnico della Recanatese Federico Giampaolo)

Olympia Agnonese-Real Giulianova (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo a porte chiuse) 2-3 (29′ Cesario su rigore, 47′ Haberkon [O.A.], 51′ Franco Tomás Sosa [O.A.] su rigore, 79′ ed 81′ Paudice. Al 93’espulso De Cerchio del Giulianova per doppia ammonizione)

10a giornata:

Recanatese-Aprilia Racing Club (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo a porte chiuse) 1-4 (6′ Ouedraogo, 26′ Jacopo Succi, 45′ Pezone, 76′ Michael Ligouri [R], 86′ Lapenna)

Vastogirardi-Castelfidardo (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021 a porte chiuse) 4-1

(15’Michele Guida, 39’Silvio Merkaj, 61’Nicholas Fermani [C], 68’Salatino su rigore calciato a cucchiaio, 84’Francesco Mele. All’83’espulso l’attaccante camerunense del Castelfidardo Njambè per doppia ammonizione)

11a giornata:

Campobasso-Recanatese (Gara recuperata domenica pomeriggio 14 marzo a porte chiuse) 1-0 (85′ Mattia Rossetti)

Montegiorgio-Real Giulianova (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 10 febbraio 2021 a porte chiuse) 1-2 (10’De Cerchio su punizione, 45’Massetti su punizione dalla sinistra, 55’Arturo Lupoli [M]. Al 76’espulso Patrizio Caso del Giulianova per doppia ammonizione)

Olympia Agnonese-Pineto (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 28 aprile 2021 a porte chiuse) 1-1 (12′ Antonio Barbato [O.A.], 22′ Minnozzi [P])

San Nicolò Notaresco-Vastese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 27 gennaio 2021 a porte chiuse) 1-1 (41’Mateus Ribeiro Dos Santos [S.N.N.], 51’Leandro Martinez [V] su rigore)

12a giornata:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 28 aprile 2021 a porte chiuse)1-2 (66′ Lorenzo Albanesi, 70′ Pampano, 90′ Gelsi [A.P.S’E.]. Al 92′ espulso il portiere ospite Federico Gagliardini per doppia ammonizione)

Tolentino-Campobasso (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 17 febbraio a porte chiuse) 4-0 (22’Mirco Severini, 31’Capezzani, 34’Ettore Padovani, 85’Santiago Minella)

Vastogirardi-F.C. Matese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 17 febbraio e giocata a porte chiuse al Comunale Filippo Di Tella di Vastogirardi [Isernia]) 0-1 (72’Walter Ricci. Nel finale di gara espulsi entrambi tra le fila del F.C.Matese: Walter Ricci per gioco falloso e direttamente dalla panchina dopo essere stato sostituito l’attaccante argentino Galesio per aver mentre usciva dal terreno di gioco rivolto gesti ed espressioni irriguardose all’indirizzo dei componenti della panchina locale)

13a giornata:

F.C. Matese-Atletico Porto Sant’Elpidio (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo a porte chiuse) 2-1 (22′ Cassese [M], 34′ Galesio [M] su rigore, 76′ Alessandro Gelsi [A.P.S’E.])

Montegiorgio-Pineto (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 7 aprile a porte chiuse) 0-1 (38′ Minnozzi)

San Nicolò Notaresco-Tolentino (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 3 marzo a porte chiuse) 2-2 (6′ Olcese [S.N.N.], 47′ Laborie [T], 70′ Santiago Minella [T], 83′ Banegas [S.N.N.] su punizione. Al 51′ espulso Tizi del Tolentino per doppia ammonizione. Durante il match espulso anche il massaggiatore del Notaresco Riccardo Fini per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un componente della panchina del Tolentino)

14a giornata:

Recanatese-F.C.Matese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 17 marzo a porte chiuse) 2-2 (8′ Alessandro Brunetti [R], 55′ Roberto Felici [F.C.M.], 76′ Marco Pezzotti [R], 94′ Galesio [F.C.M.])

Rieti-Montegiorgio (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 10 marzo a porte chiuse e giocata al Comunale Marco Gudini di Rieti) 2-4 (6′ Fabrzio Tirelli [R] su rigore, 37′ Filippo Perini, 48′ Vari [R], 65′ Montanaro, 80′ Riccardo Cuccù, 93′ Pampano)

15a giornata:

F.C.Matese-Real Giulianova (Gara recuperata sabato pomeriggio 13 marzo 2021 a porte chiuse) 2-2 (4′ Galesio [F.M.], 24′ Barlafante [R.G.], 82′ Galesio [F.M.], 83′ Barlafante [R.G.]. All’80’ espulso Di Lullo del Matese per doppia ammonizione)

Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi (Gara recuperata domenica pomeriggio 2 maggio 2021 a porte chiuse) 0-0 (Al 26′ espulso Mantini del Montegiorgio per doppia ammonizione. Al 51′ Riccardo Cuccù del Montegiorgio ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Novi)

16a giornata:

Pineto-F.C. Matese (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 21 aprile 2021 a porte chiuse) 2-0 (80′ Minincleri, 81′ Ciarcelluti)

17a giornata:

Campobasso-Pineto (Gara recuperata domenica pomeriggio 2 maggio 2021 a porte chiuse) 2-1 (9′ Pablo Vitali, 27′ Ladu, 41′ Minnozzi [P])

Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi (Gara recuperata mercoledì pomeriggio 21 aprile 2021 a porte chiuse) 2-2 (23′ Puca [C], 54′ Giacomo Mataloni [C], 57′ su rigore e 79′ sempre su rigore Ameth Fall [A.T.F.])

San Nicolò Notaresco-Atletico Porto Sant’Elpidio (Gara recuperata martedì pomeriggio 16 febbraio 2021 a porte chiuse e giocata al Comunale di Castelnuovo Vomano [Teramo]) 3-0 (30’Banegas, 34’Matteo Gallo, 48’Cosmo Palumbo)

Vastogirardi-Tolentino (Gara recuperata sabato pomeriggio 13 marzo 2021 a porte chiuse) 3-3 (15′ Alessio Ruci [T], 22′ Silvio Merkaj [V], 34′ Sergio Ruggieri [V] su punizione dalla sinistra, 58′ Ettore Padovani [T], 65′ Michele Guida [V], 68′ Santiago Minella [T] su punizione rasoterra dal limite. Al 71′ espulso Tortelli del Tolentino, rosso diretto per aver colpito con una manata al volto a gioco fermo Michele Guida)

19a giornata (2a di ritorno):

Recanatese-Tolentino (Gara che il 24 febbraio scorso era stata sospesa al 33′ sul risultato di 1-0 per la Recanatese per l’infortunio muscolare occorso all’arbitro Flavio Fantozzi di Civitavecchia [Roma] e completata mercoledì pomeriggio 24 marzo) 2-2 (18′ Mamadou Togola [R] con un tiro-cross, 50′ Marco Pezzotti [R], 70′ Claudio Labriola [T], 82′ Santiago Minella [T] su rigore)

21a giornata (4a di ritorno):

Atletico Porto Sant’Elpidio-Recanatese (Gara recuperata domenica pomeriggio 2 maggio 2021 a porte chiuse)1-3 (7′ Sbaffo, 15′ Mamadou Togola, 29′ Micheal Liguori, 84′ Carissimi [A.P.S’E.] su rigore)

22a giornata (5a di ritorno):

Vastese-Aprilia Racing Club (Gara recuperata sabato pomeriggio 24 aprile 2021 a porte chiuse) 1-1

23a giornata (6a di ritorno):

Olympia Agnonese-Vastese (Gara recuperata domenica pomeriggio 2 maggio 2021 a porte chiuse) 0-1 (40′ Boubacar Diarra)

25a giornata (8a di ritorno):

Aprilia Racing Club-Vastogirardi (Gara recuperata domenica pomeriggio 2 maggio 2021 a porte chiuse) 3-0 (1′ Gabriele Martinelli, 3′ Jacopo Succi, 41′ Bosi)

CLASSIFICA MARCATORI (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori ci sono: l’attaccante argentino Pablo Ezequiel Banegas (2 rigori trasformati) del San Nicolò Notaresco, Federico Cardella (4 rigori trasformati) del Cynthialbalonga e l’attaccante albanese Silvio Merkaj (3 rigori trasformati) del Vastogirardi con 13 gol a testa.

Alle loro spalle troviamo il centrocampista Loviso del Castelnuovo Vomano con 12 reti (di cui 7 su rigore).

Completa attuale podio: Cogliati del Campobasso con 11 centri (di cui 1 su rigore).

Alle spalle del podio c’è Daniel Giampaolo del Castelfidardo con 10 gol (di cui 5 su rigore).

Seguono: Stefano D’Egidio del Castelnuovo Vomano, l’attaccante argentino Galesio (4 rigori trasformati) del F.C. Matese, Ettore Padovani (un rigore trasformato) del Tolentino e Paudice (4 rigori trasformati) del Real Giulinova con 9 reti ciascuno.

Poi troviamo: Bontà e Vittorio Esposito (2 rigori trasformati) del Campobasso, Giordano Fioretti (poi passato al Pineto nel mercato invernale di riparazione) del Rieti, l’attaccante argentino Santiago Minella (2 rigori trasformati) del Tolentino e Pampano del Montegiorgio con 8 centri a testa.

Seguono: l’attaccante portoghese Leo Abreu del F.C. Matese e Minnozzi (1 con la maglia del Tolentino e 6 con quella del Pineto, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione) con 7 gol ciascuno.

Quindi troviamo: Barlafante del Real Giulianova, Candellori del Campobasso, l’attaccante brasiliano Mateus Ribeiro Dos Santos del San Nicolò Notaresco, Galvanio del Rieti, Michele Guida del Vastogirardi, Michael Liguori e Pera (2 rigori trasformati) della Recanatese ed il centrocampista uruguaiano Ruben Olivera (2 rigori trasformati) dell’Aprilia Racing Club con 6 centri a testa.

Quindi seguono: Riccardo Cuccù (2 rigori trasformati) ed Arturo Lupoli (un rigore trasformato) del Montegiorgio, Davide Gaetani dell’Atletico Terme Fiuggi, Laghigna dell’Aprilia Racing Club, Junior Mamona, l’attaccante argentino Leandro Martinez (un rigore trasformato) e Martiniello (3 rigori trasformati) della Vastese, Lorenzo Marchionni del San Nicolò Notaresco e Marco Pezzotti e Sbaffo della Recanatese con 5 reti ciascuno.

Poi troviamo: Braconi e l’attaccante kosovaro Perpepaj del Castelfidardo, Capezzani ed il centrocampista italo-albanese Alessio Ruci del Tolentino, Lorenzo Emili e Faggioli del Castelnuovo Vomano, Cosimo Forgione dell’Atletico Terme Fiuggi, Matteo Gallo del San Nicolò Notaresco, Minincleri (un rigore trasformato) del Pineto, Oggiano del Cynthialbalonga, Pablo Vitali del Campobasso e l’attaccante argentino Olcese (una con la maglia del Pineto e 3 di cui una su rigore con quella del San Nicolò Notaresco, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione) con 4 gol a testa.

Seguono poi: Tommaso Leon Bernardi ed il centrocampista maliano Boubacar Diarra (un rigore trasformato) della Vastese, Cusimano del Castelfidardo, Stefano D’Agostino del Cynthialbalonga, Di Domenicantonio (un rigore trasformato) e Mattia Rossetti del Campobasso, Rosario Di Ruocco (un rigore trasformato) del Castelnuovo Vomano, Frulla del San Nicolò Notaresco, l’attaccante argentino Haberkon dell’Olympia Agnonese, Claudio Labriola e Mirco Severini del Tolentino, Lorenzo Paoli del Pineto, Papaserio dell’Atletico Terme Fiuggi, Gianmarco Piccioni (poi passato al Messina nel mercato invernale di riparazione) della Recanatese, Salatino (un rigore trasformato) e Sergio Ruggieri del Vastogirardi, Leonardo Santoro del Montegiorgio, Spagna (2 rigori trasformati) dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Vari del Rieti, Vasco (2 rigori trasformati) dell’Aprilia Racing Club, Cesario (una con la maglia del San Nicolò Notaresco e 2 di cui 1 su rigore con quella del Real Giulianova, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione) e Maniscalchi (2 con la maglia dell’Olympia Agnonese ed 1 con quella del Vastogirardi, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione) con 3 centri ciascuno.

A seguire: l’attaccante ghanese Adusa, Cassese, Vincenzo Masi, Antonio Negro e Walter Ricci del F.C. Matese, Lorenzo Albanesi, Mandolesi e Filippo Perini del Montegiorgio, Angelilli, Francesco Di Vico, Magliocchetti, Tommaso Mazzei, Federico Pace e Panaioli del Cynthialbalonga, Giammarco Basilico, Del Duca, l’attaccante senegalese Ameth Fall (2 rigori trasformati), Gallinari e Daniele Proia (un rigore trasformato) dell’Atletico Terme Fiuggi, Bosi, l’attaccante francese Jordan Ouedraogo, Pezone e Pollace dell’Aprilia Racing Club, Bregasi, Mattia Foglia e Sbarbati del Castelnuovo Vomano, Alessandro Brunetti, Tommaso Curzi, il centrocampista gambiano Francis Gomez, Raparo e Vincenzo Scognamiglio della Recanatese, Nicolò Cancelli, Andrea Mancini ed Ivan Speranza del San Nicolò Notaresco, Ciarcelluti del Pineto, Nicholas Fermani e Puca del Castelfidardo, Alessandro Gelsi dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Nicolas Lenoci della Vastese, Massetti del Real Giulianova, l’attaccante belga di origini congolesi Mbuba (un rigore trasformato) e l’attaccante argentino Franco Tomás Sosa (un rigore trasformato) dell’Olympia Agnonese, Francesco Mele, Minchillo e Nicolas Pesce del Vastogirardi, Alessandro Montesi, Orchi (un rigore trasformato), Mattia Scognamiglio e Fabrizio Tirelli (un rigore trasformato) del Rieti, Tortelli del Tolentino, Manuel Manari (una con la maglia dell’Atletico Porto Sant’Elpidio ed una con quella del Castelnuovo Vomamo, dove si è trasferito nel mercato di gennaio) e Tommasone (una con la maglia del F.C. Matese ed una con quella del Rieti, dove si è trasferito nel mercato invernale di riparazione) con 2 reti a testa.

Ed infine troviamo: Luca Aglietti, il terzino sinistro maliano Kabine Camara, Giuseppe De Marco, Lapenna, Tiziano Luciani, Mannucci, Nohman (un rigore trasformato), Sansotta e Jacopo Succi dell’Aprilia Racing Club, Pellegrino Albanese, Roberto Felici, Langellotti, Masotta e Minicucci (poi passato all’Union San Giorgio Sedico nel mercato di dicembre) del F.C. Matese, Aliffi, Michael Vitali e Zira dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Marco Antonelli, Campagnacci (un rigore trasformato), Emanuele D’Anna, D’Antonio e De Cerchio del Real Giulianova, Alessandro Barbarossa, Andrea Cardillo, Di Cairano ed Alex Gagliardini del Cynthialbalonga, Danilo Barbarossa, Antonio Calabrese (un rigore trasformato), Filippo Capitanio, Di Prisco ed Andrea Valerio della Vastese, Antonio Barbato dell’Olympia Agnonese, Brenci, Dalmazzi, Ladu, Sforzini, il centrocampista ghanese Tenkorang e Zammarchi del Campobasso, Bugaro, Francesco Del Mastro, Della Quercia, Francesco Esposito, Pierpaoli, Giacomo Romano, Davide Salvatori, Simone Tomassini e Verdesi del Pineto, Cagnale, l’attaccante guineano Souleymane Camara, Daniele Fioretti (un rigore trasformato) e Vincenzo Gentile del Vastogirardi, Mattia Cardinali, Giacomo Mataloni, Monachesi, l’attaccante camerunense Njambè e Santangelo del Castelfidardo, Andrea Casimirri, Cellucci, Marco Croce, il difensore centrale senegalese Moustapha Ndoye e Terrenzio del Castelnuovo Vomano, Cicconetti, Federico Conti, il terzino destro francese Laborie, l’attaccante senegalese Ndiakhate Niane ed Emanuele Strano del Tolentino, Ficola, Montanaro, Andrea Omiccioli e Massimiliano Trillini del Montegiorgio, Michele Foglia, Fabrizio Melara e Tornatore dell’Atletico Terme Fiuggi, Gianluca Gualtieri, Alessandro Marchi e Zona del Rieti, Simone Mancini (un rigore trasformato), Pennacchioni, Luca Sengagliesi, Titone ed il terzino destro maliano Mamadou Togola della Recanatese e Cosmo Palumbo del San Nicolò Notaresco, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Litterio (Olympia Agnonese) pro San Nicolò Notaresco alla 3a giornata, Andrea Casimirri (Castelnuovo Vomano) pro Olympia Agnonese alla 4a giornata, Orchi (Rieti) pro Recanatese nel recupero della 6a giornata, Mattia Altobelli (Vastese) pro Montegiorgio all’8a giornata, Mataloni (Castelfidardo) pro Tolentino alla 9a giornata, il portiere Calzetta (Real Giulianova) pro San Nicolò Notaresco alla 16a giornata, l’attaccante croato Krajina (Olympia Agnonese) pro Montegiorgio alla 17a giornata, Nicola Vanzan (Campobasso) pro Olympia Agnonese alla 19a giornata, il portiere Atzeni (Atletico Terme Fiuggi) pro San Nicolò Notaresco alla 21a giornata, Cicconetti (Tolentino) pro Pineto alla 23a giornata, Andrea Casimirri (Castelnuovo Vomano) pro F.C. Matese alla 24a giornata, Christian Ferrini (Real Giulianova) pro Pineto, sempre alla 24a giornata, Mattia Foglia (Castelnuovo Vomano) pro Campobasso alla 25a giornata e Mesisca (Pineto) pro Cynthialbalonga alla 26a giornata.

I gol realizzati sul campo alla 2a giornata da Fabrizio Guarracino (su rigore) della Vastese e Luca Paudice (su rigore) del Real Giulianova non sono compresi nella classifica marcatori dopo la decisione del Giudice Sportivo che ha trasformato la gara (Vastese-Real Giulianova 1-1 sul campo) in 3-0 a tavolino.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.