CAMPIONATO D’ECCELLENZA MARCHE:

Calendario Eccellenza Marche 2020-21

GROTTAMMARE- La 4a Giornata d’andata d’Eccellenza Marche, è incompleta. All’appello infatti mancano le gare Atletico Alma Urbino-Urbania, Montefano-Vigor Senigallia e Sangiustese-Anconitana, tutte rinviate a data da destinarsi per l’emergenza covid 19. Le 6 gare regolarmente disputate hanno scaturito: 4 successi (di cui 1 esterno) e 2 pareggi (di cui 1 a reti bianche); 11 le reti messe a segno per ora in questo 4°turno.

L’unica doppietta realizzata in questa 4a giornata porta la firma dell’attaccante Filippo Papa (Jesina).

Primo successo stagionale per Atletico Ascoli (interno), Fabriano Cerreto (interno) e Jesina (esterno).

Primo ko stagionale ed esterno per Biagio Nazzaro, Marina e Porto d’Ascoli.

Primo pareggio stagionale ed interno per l’Atletico Gallo Colbordolo.

Le squadre imbattute sono: Atletico Azzurra Colli (2 successi interni e 2 pari esterni) e Vigor Senigallia (2 successi interni, un pari esterno ed una gara della 4a giornata da recuperare).

Le squadre a secco di vittorie sono: Atletico Alma Urbino (un pari esterno, 2 ko: 1 interno ed 1 esterno ed una gara della 4a giornata da recuperare), Grottammare (2 pareggi: 1 interno ed 1 esterno e 2 ko: 1 interno ed 1 esterno) e Montefano (2 pareggi esterni, un ko interno ed una gara della 4a giornata da recuperare).

Risultati 4a giornata d’Eccellenza Marche di Domenica 18 ottobre 2020:

Atletico Alma Urbino-Urbania (Gara rinviata a data da destinarsi per l’emergenza covid 19)

Atletico Ascoli-Biagio Nazzaro 1-0 (29’Lion Giovannini. Al 44’espulso Mariani Gibellieri dell’Atletico Ascoli per doppia ammonizione)

Atletico Gallo Colbordolo-Atletico Azzurra Colli (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 17 ottobre) 1-1 (51’Giacomo Calvaresi [A.G.C.], 68’Stipa [A.A.C.])

Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli 3-1 (12’Samuele Stortini, 32’Marengo, 45’Matteo Sensi [P.d’A.], 66’Dauti)

Grottammare-Jesina 1-2 (3’e 60’Filippo Papa, 84’Ansumana Jallow [G])

Montefano-Vigor Senigallia (Gara rinviata a data da destinarsi per l’emergenza covid 19)

San Marco Servigliano Lorese-Marina 1-0 (53’Frinconi)

Sangiustese-Anconitana (Gara rinviata a data da destinarsi per l’emergenza covid 19: isolamento domiciliare disposto dall’autorità sanitaria a carico di calciatori tesserati della Sangiustese)

Valdichienti Ponte-Forsempronese 0-0

CLASSIFICA:

Atletico Azzurra Colli 8,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 7,

Vigor Senigallia * 7,

Atletico Gallo Colbordolo 7,

Marina 7,

San Marco Servigliano Lorese 6,

Fabriano Cerreto 5,

Forsempronese 5,

Valdichienti Ponte 5,

Porto d’Ascoli 5,

Anconitana * 4,

Atletico Ascoli 4,

Jesina 4,

Sangiustese ** 3,

Urbania ** 3,

Montefano * 2,

Grottammare 2,

Atletico Alma Urbino * 1.

**= 2 gare (Urbania-Sangiustese della 3a giornata ed Atletico Alma Urbino-Urbania e Sangiustese-Anconitana della 4a giornata) in meno e dunque da recuperare (tutte in data ancora da destinarsi).

*= Una gara (Atletico Alma Urbino-Urbania, Montefano-Vigor Senigallia e Sangiustese-Anconitana della 4a giornata) in meno e dunque da recuperare (tutte in data ancora da destinarsi)

Prossimo turno 5a giornata d’andata di domenica 25 ottobre 2020 ore 14:30:

Anconitana-Valdichienti Ponte

Atletico Azzurra Colli-Urbania

Biagio Nazzaro Chiaravalle-Sangiustese

Forsempronese-Atletico Gallo Colbordolo

Jesina-Atletico Alma Urbino

Marina-Fabriano Cerreto

Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli

San Marco Servigliano Lorese-Montefano

Vigor Senigallia-Grottammare

Porto d’Ascoli ed Atletico Ascoli si sono già affrontate in questa stagione, in terra ascolana al Monterocco di Ascoli Piceno, nel 1° turno del Girone Triangolare 6 della Coppa Italia d’Eccellenza Marche ed è finita 2-2 (10’Alessio Schiavi [P.D’A.], 35’Napolano [P.D’A.], 43’Filiaggi [A.A.], 70’Daniele Filipponi [A.A.]).

Invece non ci sarebbero precedenti in Campionato tra le 2 squadre. Ma essendo stato l’Atletico Ascoli prima di cambiare denominazione (nel giugno 2018) Ciabbino, allora esistono diversi precedenti.

L’ultimo precedente giocato proprio in Eccellenza Marche al Ciarrocchi risale alla stagione 2017/18 e finì 0-0.

Al termine di quel Campionato il Porto d’Ascoli, allora guidato in panchina da Sante Alfonsi (che aveva rilevato alla 9a giornata il dimissionario Rosario Pergolizzi di cui era il vice-tecnico), chiuse 2° (a -4 dal Montegiorgio, vincitore di quel Campionato e dunque promosso in Serie D) vincendo i Play Off d’Eccellenza Marche ed approdando a quelli Nazionali dove venne eliminato dagli umbri del Classe.

Mentre il Ciabbino guidato in panchina da Stefano Filippini, chiuse 13°, perdendo poi lo spareggio play out con la Pergolese (giunta 14a) e retrocedendo dunque in Promozione Marche.

Ma le due squadre (Ciabbino e Porto d’Ascoli) in quella stagione 2017/18, si erano già affrontate anche nella doppia sfida degli ottavi della Coppa Italia d’Eccellenza Marche ed in entrambi le occasioni aveva avuto la meglio il Porto D’Ascoli (approdato dunque ai quarti e poi anche in semifinale ed alla finale, poi persa col Camerano).

All’andata al Campo Europa Merlini di San Benedetto del Tronto, la squadra portodascolana, allora guidata in panchina da Rosario Pergolizzi si era imposta per 3-1 (16’Renzi, 33’Minnozzi, 35’Sergio Crescenzi [C], 69’Andrea Bucchi) mentre al ritorno sul neutro Toni Stipa di Castel di Lama (Ascoli Piceno) si era imposta per 2-4 (26’Minnozzi, 44’Piergiorgio Ciotti, 46’p.t. Raffaele Tedeschi [C], 47’p.t. Piergiorgio Ciotti, 49’Piergiorgio Ciotti, 84’Giorgio Galli [C] su rigore. All’83’espulso Piergiorgio Ciotti del Porto D’Ascoli per aver colpito la sfera con le mani nella propria area di rigore sulla linea di porta, impedendo così una chiara occasione da gol per i locali).

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche al Comunale Goffredo Bianchelli di Senigallia (Ancona) finì 1-0 (2’Rotondo) per la Vigor di Aldo Clementi.

CLASSIFICA MARCATORI-

In testa alla classifica marcatori c’è Manuel Muratori dell’Atletico Gallo Colbordolo con 4 centri.

Alle sue spalle troviamo: Falconieri (un rigore trasformato) e Marabese dell’Anconitana e Denis Pesaresi (un rigore trasformato) della Vigor Senigallia con 3 reti a testa.

Completano attuale podio: Enrico Bartolini e Giacomo Calvaresi dell’Atletico Gallo Colbordolo, Gianfranco D’Errico della Vigor Senigallia, Dauti, Marengo e Samuele Stortini del Fabriano Cerreto, Luca Fraternali (2 rigori trasformati) dell’Urbania, Daniele Gragnoli dell’Atletico Ascoli, Mastronunzio (un rigore trasformato) del Montefano, Filippo Papa della Jesina, Luca Paradisi della Forsempronese, Pieralisi della Biagio Nazzaro Chiaravalle e Polisena (un rigore trasformato) e Stipa dell’Atletico Azzurra Colli con 2 gol ciascuno.

Alle spalle del podio troviamo: Matteo Baldini, Simone Cavaliere ed Alessio Ribichini del Marina, Barattini e Lorenzo Pagliari della Forsempronese, Bonacci del Montefano, Marco Bucci, Antonio Di Nicola, Frinconi e Masella del San Marco Servigliano Lorese, Alex Buonaventura e l’attaccante di origini albanesi Kerjota dell’Anconitana, Giacomo Caselli e Labate dell’Urbania, Ciabuschi, Fiscaletti e Giorgio dell’Atletico Azzurra Colli, De Cesare, Luca Rossi e Matteo Sensi del Porto d’Ascoli, Filiaggi (un rigore trasformato) e Lion Giovannini dell’Atletico Ascoli, Tommaso Gabrielloni (un rigore trasformato) della Jesina, Gallotti, Nicola Marini e Leonardo Rossini della Biagio Nazzaro Chiaravalle, l’attaccante gambiano Ansumana Jallow del Grottammare, Alex Marco Marini e Siena della Vigor Senigallia, Federico Palmieri e Salvatelli del Valdichienti Ponte, Mario Pignotti della Sangiustese e Giacomo Renzi dell’Atletico Alma Urbino, tutti con una rete a testa.

Autoreti: Lispi (Fabriano Cerreto) pro Atletico Azzurra Colli alla 2a giornata e Samuel Alfonsi (Atletico Azzurra Colli) pro Atletico Ascoli alla 3a giornata.

STATISTICHE GROTTAMMARE:

Vittorie: 0

Pareggi: 2 (0-0 interno con la Biagio Nazzaro alla 2a giornata ed altro 0-0, stavolta esterno a Porto d’Ascoli alla 3a)

Sconfitte: 2 (1-0 sul campo dell’Atletico Azzurra Colli alla 1a giornata ed 1-2 interno con la Jesina alla 4a)

Gol fatti: 1 (in casa) con l’attaccante gambiano Ansumana Jallow.

Gol subiti: 3 (2 in casa ed 1 in trasferta)

Differenza reti: -2 (1-3)

Capocannoniere: l’attaccante gambiano Ansumana Jallow con una rete.

Punti interni: 1 (su 2 gare interne), frutto di un pari ed un ko interno.

Punti esterni: 1 (su 2 gare esterne), frutto di un pareggio ed un ko esterno.

Espulsioni (di giocatori): una (Mallus per doppia ammonizione alla 1a giornata)

Ammonizioni (di giocatori): 10.

Media inglese: -6.

CALENDARIO GROTTAMMARE ECCELLENZA MARCHE 2020/21:

ANDATA 2020/21-1a Giornata, domenica 27 settembre 2020: Atletico Azzurra Colli-Grottammare 1-0 (53’Stipa. Al 46’espulso Mallus del Grottammare per doppia ammonizione); 2a Giornata, sabato 3 ottobre: Grottammare-Biagio Nazzaro 0-0; 3a Giornata, domenica 11 ottobre: Porto d’Ascoli-Grottammare 0-0; 4a Giornata, domenica 18 ottobre: Grottammare-Jesina 1-2; 5a Giornata, domenica 25 ottobre ore 14,30: Vigor Senigallia-Grottammare; 6a Giornata, domenica 1°novembre ore 14,30: Grottammare-Forsempronese; 7a Giornata, domenica 8 novembre ore 14,30: Anconitana-Grottammare; 8a Giornata, domenica 15 novembre ore 14,30: Grottammare-Marina; 9a Giornata, domenica 22 novembre ore 14:30: Montefano-Grottammare; 10a Giornata, domenica 29 novembre ore 14:30: Grottammare-San Marco Servigliano Lorese; 11a Giornata, domenica 6 dicembre ore 14:30: Fabriano Cerreto-Grottammare; 12a Giornata, domenica 13 dicembre ore 14:30: Grottammare-Valdichienti Ponte; 13a Giornata, domenica 20 dicembre 2020 ore 14:30: Grottammare-Atletico Gallo Colbordolo; Sosta natalizia di una settimana; 14a Giornata, domenica 3 gennaio 2021 ore 14:30: Sangiustese-Grottammare; 15a Giornata, mercoledì 6 gennaio 2021 ore 14,30: Grottammare-Atletico Ascoli; 16a Giornata, domenica 10 gennaio 2021 ore 14:30: Urbania-Grottammare; 17a Giornata, domenica 17 gennaio 2021 ore 14:30: Grottammare-Atletico Alma Urbino.

RITORNO 2021– 18a giornata, domenica 24 gennaio 2021 ore 15: Grottammare-Atletico Azzurra Colli; 19a giornata, domenica 31 gennaio ore 15: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Grottammare; 20a Giornata, domenica 7 febbraio ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 21a Giornata, domenica 14 febbraio ore 15: Jesina-Grottammare; 22a Giornata, domenica 21 febbraio ore 15: Grottammare-Vigor Senigallia; 23a Giornata, domenica 28 febbraio ore 15: Forsempronese-Grottammare; 24a Giornata, domenica 7 marzo ore 15: Grottammare-Anconitana; 25a Giornata, domenica 14 marzo ore 15: Marina-Grottammare; 26a Giornata, domenica 21 marzo ore 15: Grottammare-Montefano; 27a Giornata, domenica 28 marzo ore 16: San Marco Servigliano Lorese-Grottammare; 28a Giornata, mercoledì 31 marzo ore 16: Grottammare-Fabriano Cerreto; Sosta weekend Pasquale; 29a Giornata, domenica 11 aprile ore 16: Valdichienti Ponte-Grottammare; 30a Giornata, domenica 18 aprile ore 16,30: Atletico Gallo Colbordolo-Grottammare; 31a Giornata, domenica 25 aprile ore 16,30: Grottammare-Sangiustese; 32a Giornata, domenica 2 maggio ore 16,30: Atletico Ascoli-Grottammare; 33a Giornata, domenica 9 maggio ore 16,30: Grottammare-Urbania; 34a ed ultima Giornata, domenica 16 maggio ore 16,30: Atletico Alma Urbino-Grottammare.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Vittorie: una (1-2 a Montefano [Macerata] alla 2a giornata)

Pareggi: 2 (entrambi 0-0 interni: col Valdichienti Ponte alla 1a giornata e col Grottammare alla 3a)

Sconfitte: una (3-1 sul campo del Fabriano Cerreto alla 4a giornata)

Gol fatti: 3 (tutti in trasferta) con 3 diversi marcatori: De Cesare (1), Luca Rossi (1) e Matteo Sensi (1).

Gol subiti: 4 (tutti in trasferta)

Differenza reti: -1 (3-4)

Capocannonieri: Nicolò De Cesare, Luca Rossi e Matteo Sensi con una rete a testa.

Punti interni: 2 (su 2 gare interne), frutto di 2 pareggi interni.

Punti esterni: 3 (su 2 gare esterne), frutto di un successo ed un ko esterno.

Espulsioni (di giocatori): una (Lorenzo Pasqualini per doppia ammonizione alla 1a giornata)

Ammonizioni: 6.

Media inglese: -3

CALENDARIO PORTO D’ASCOLI ECCELLENZA MARCHE 2020/21:

ANDATA 2020/21– 1a Giornata, sabato 26 settembre 2020: Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte 0-0 (Al 90’espulso Lorenzo Pasqualini del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione); 2a Giornata, domenica 4 ottobre: Montefano-Porto d’Ascoli 1-2 (26’De Cesare, 38’Mastronunzio [M], 69’Luca Rossi); 3a Giornata, domenica 11 ottobre: Porto d’Ascoli-Grottammare 0-0; 4a Giornata, domenica 18 ottobre: Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli 3-1; 5a Giornata, domenica 25 ottobre ore 14,30: Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli; 6a Giornata, domenica 1°novembre ore 14,30: Atletico Gallo Colbordolo-Porto d’Ascoli; 7a Giornata, domenica 8 novembre ore 14,30: Porto d’Ascoli-Urbania; 8a Giornata, domenica 15 novembre ore 14,30: Atletico Alma Urbino-Porto d’Ascoli; 9a Giornata, domenica 22 novembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Atletico Azzurra Colli; 10a Giornata, domenica 29 novembre ore 14:30: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Porto d’Ascoli; 11a Giornata, domenica 6 dicembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Sangiustese; 12a Giornata, domenica 13 dicembre ore 14:30: Jesina-Porto d’Ascoli; 13a Giornata, domenica 20 dicembre 2020 ore 14:30: Vigor Senigallia-Porto d’Ascoli; sosta natalizia di una settimana; 14a Giornata, domenica 3 gennaio 2021 ore 14:30: Porto d’Ascoli-Forsempronese; 15a Giornata, mercoledì 6 gennaio 2021 ore 14,30: Marina-Porto d’Ascoli; 16a Giornata, domenica 10 gennaio 2021 ore 14:30: Porto d’Ascoli-San Marco Servigliano Lorese; 17a Giornata, domenica 17 gennaio 2021 ore 14:30: Anconitana-Porto d’Ascoli.

RITORNO 2021– 18a giornata, domenica 24 gennaio 2021 ore 15: Valdichienti Ponte-Porto d’Ascoli; 19a giornata, domenica 31 gennaio ore 15: Porto d’Ascoli-Montefano; 20a Giornata, domenica 7 febbraio ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 21a Giornata, domenica 14 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Fabriano Cerreto; 22a Giornata, domenica 21 febbraio ore 15: Atletico Ascoli-Porto d’Ascoli; 23a Giornata, domenica 28 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Atletico Gallo Colbordolo; 24a Giornata, domenica 7 marzo ore 15: Urbania-Porto d’Ascoli; 25a Giornata, domenica 14 marzo ore 15: Porto d’Ascoli-Atletico Alma Urbino; 26a Giornata, domenica 21 marzo ore 15: Atletico Azzurra Colli-Porto d’Ascoli; 27a Giornata, domenica 28 marzo ore 16: Porto d’Ascoli-Biagio Nazzaro; 28a Giornata, mercoledì 31 marzo ore 16: Sangiustese-Porto d’Ascoli; Sosta weekend Pasquale; 29a Giornata, domenica 11 aprile ore 16: Porto d’Ascoli-Jesina; 30a Giornata, domenica 18 aprile ore 16,30: Porto d’Ascoli-Vigor Senigallia; 31a Giornata, domenica 25 aprile ore 16,30: Forsempronese-Porto d’Ascoli; 32a Giornata, domenica 2 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Marina; 33a Giornata, domenica 9 maggio ore 16,30: San Marco Servigliano Lorese-Porto d’Ascoli; 34a ed ultima Giornata, domenica 16 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Anconitana.

INFO ECCELLENZA: Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie (Eccellenza e Promozione). Per quanto riguarda i Campionati e le Coppe Regionali di Eccellenza e di Promozione, le squadre partecipanti, nella stagione 2020/21 dovranno schierare minimo un giovane nato nel 2001 ed uno nato nel 2002.

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre dell’ECCELLENZA MARCHE (che torna a 18 squadre) 2020-21 ed i loro rispettivi allenatori

ANCONITANA (Squadra di Ancona che rappresenta la famosa e storica società dorica che partecipò a 2 Campionati di Serie A e nel 1994 quando militava in Serie B raggiunse la finale [poi persa contro la Sampdoria di Gullit e Mancini] della Coppa Italia principale. La stagione è giunta 2a in Eccellenza Marche) Allenatore: Marco Lelli (Confermato).

ATLETICO ALMA URBINO (Nata dalla fusione tra l’Atletico Alma Fano e l’Urbino 1921 [che la scorsa stagione aveva chiuso 4° in Promozione Marche Girone A]. La scorsa stagione l’Atletico Alma Fano era giunto 11°in Eccellenza Marche) Allenatore: Antonio Crespi (confermato, visto che la scorsa stagione guidava l’Urbino 1921)

ATLETICO ASCOLI (Squadra di Ascoli Piceno, rappresenta l’ex Ciabbino ; neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B) Allenatore: Stefano Filippini (Confermato)

ATLETICO AZZURRA COLLI (Squadra di Colli del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 12a in Eccellenza Marche Girone B) Allenatore: Peppino Amadio (Confermato).

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 3°in Eccellenza Marche) Allenatore: Gastone Mariotti (Confermato)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Squadra di Chiaravalle, comune in provincia di Ancona. Neopromossa in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A. Sarà la sua 21a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale) Allenatore: Giammarco Malavenda (Confermato)

FABRIANO CERRETO (Squadra di Fabriano e Cerreto d’Esi entrambi comuni in provincia di Ancona. La scorsa stagione è giunto 13°in Eccellenza Marche). Allenatore: Simone Pazzaglia (Nuovo)

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunta 6a in Eccellenza Marche ed ha vinto la Coppa Italia Regionale, battendo in finale il Porto d’Ascoli. Sarà la sua 23a partecipazione al massimo Campionato Regionale, un record assoluto nelle Marche) Allenatore: Michele Fucili (Confermato)

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunto 14°in Eccellenza Marche. Sarà la sua 14a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Massimiliano Zazzetta (Nuovo).

JESINA (Squadra di Jesi, comune in provincia di Ancona. Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 18a ed ultima) Allenatore: Marco Strappini (Nuovo)

MARINA (Squadra dell’omonima frazione di Montemarciano, comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 9° in Eccellenza Marche). Allenatore: Nico Mariani (Confermato).

MONTEFANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione giunto 5°in Eccellenza Marche). Allenatore: Roberto Lattanzi (Confermato).

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione è giunto 4°in Eccellenza Marche ed ha disputato la finale della Coppa Italia Regionale, venendo sconfitto dalla Forsempronese. Sarà la sua 7a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Donatello Zappalà (Confermato)

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE (Squadra di Servigliano [Fermo] e di Loro Piceno [Macerata]. E’nato nell’estate 2017 dalla fusione tra San Marco Servigliano e Lorese. La scorsa stagione giunto 15°in Eccellenza Marche) Allenatore: Daniele Marinelli (Nuovo)

SANGIUSTESE (Squadra di Monte San Giusto, comune in provincia di Macerata. Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 15a) Allenatore: Manolo Manoni (Nuovo)

URBANIA (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunta 8a in Eccellenza Marche. Sarà la sua 21a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Davide Sartini (Nuovo)

VALDICHIENTI PONTE (Squadra di Morrovalle [Macerata] e gioca le sue gare interne al Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]. La scorsa stagione giunto 10°nel suo primo Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Luigi Giandomenico (Confermato)

VIGOR SENIGALLIA (Squadra di Senigallia [Ancona]. La scorsa stagione giunta 7a in Eccellenza Marche). Allenatore: Aldo Clementi (Confermato).

In neretto le squadre nuove o diverse rispetto alla stagione 2019/20.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2020/21:

ANCONITANA: Stadio del Conero, Frazione Varano, Via Cameranense-Ancona

ATLETICO ALMA URBINO: Comunale Montefeltro, Via Annunziata SNC-Urbino (Pesaro-Urbino)

ATLETICO ASCOLI: Stadio Picchio Village, Strada della Bonifica, 8- Ascoli Piceno

ATLETICO AZZURRA COLLI: Comunale Colle Vaccaro, Via Colle Vaccaro-Colli del Tronto (Ascoli Piceno)

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano, Via Mulino del Passo- Petriano (Pesaro-Urbino)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Comunale, Via Puccini 29-Chiaravalle (Ancona)

FABRIANO CERRETO: Stadio Comunale Mirco Aghetoni, Via Ugo Petruio-Fabriano (Ancona)

FORSEMPRONESE: Comunale Marcello Bonci, Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE 1899: Comunale Filippo Pirani, Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

JESINA: Comunale Pacifico Carotti, Via Cavallotti 39- Jesi (Ancona)

MARINA: Comunale Le Fornaci, Via Deledda-Marina di Montemarciano (Ancona)

MONTEFANO: Comunale “Dell’Immacolata”, Via Imbrecciata – Montefano (Macerata)

PORTO D’ASCOLI: Comunale Ciarrocchi, Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE: Comunale “Settimi”, Via Rossa – Servigliano (Fermo)

SANGIUSTESE: Comunale La Croce, Via La Croce – Montegranaro (Fermo)

URBANIA CALCIO: Comunale Principale, Via Campo Sportivo – Urbania (Pesaro-Urbino)

VALDICHIENTI PONTE: Comunale Villa San Filippo, Via Magellano- Monte San Giusto (Macerata)

VIGOR SENIGALLIA: Comunale Goffredo Bianchelli, Via Montenero – Senigallia (Ancona)

COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE (VINTA LA SCORSA STAGIONE DALLA FORSEMPRONESE) 2020/21:

Di seguito i 6 Gironi Triangolari, i risultati della 1a giornata ed il programma della 2a e 3a.

Girone 1: Atletico Alma Urbino, Atletico Gallo Colbordolo ed Urbania.

Girone 2: Forsempronese, Marina e Vigor Senigallia.

Girone 3: Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto e Jesina.

Girone 4: Anconitana, Montefano e Valdichienti Ponte.

Girone 5: GROTTAMMARE, San Marco Servigliano Lorese e Sangiustese.

Girone 6: Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli e PORTO D’ASCOLI.

Risultati 1a giornata Gironi Triangolari di mercoledì 7 ottobre 2020 a porte chiuse:

Girone 1: Atletico Gallo Colbordolo-Atletico Alma Urbino (Gara giocata al Comunale Varea di Urbino) 2-3 (23’Giacomo Renzi, 42’Talevi, 63’Dominici [A.G.C.], 68’Talevi, 89’Manuel Muratori [A.G.C.]). Ha riposato: Urbania.

Classifica Provvisoria: Atletico Alma Urbino 3, Urbania (-) ed Atletico Gallo Colbordolo 0.

Girone 2: Marina-Forsempronese 0-1 (28’Lorenzo Pagliari su rigore). Ha riposato: Vigor Senigallia.

Classifica Provvisoria: Forsempronese 3, Vigor Senigallia (-) e Marina 0.

Girone 3: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Fabriano Cerreto 3-1 (21’Gioacchini, 26’Gallotti, 45’Paialunga, 70’Dauti [F.C.]). Ha riposato: Jesina.

Classifica Provvisoria: Biagio Nazzaro Chiaravalle 3, Jesina (-) e Fabriano Cerreto 0.

Girone 4: Valdichienti Ponte-Anconitana 2-4 (19’Falconieri, 34’Federico Palmieri [V.P.], 41’Loberti, 47’ed 84’Marabese, 85’Chornopyschuk [V.P.]). Ha riposato: Montefano.

Classifica Provvisoria: Anconitana 3, Montefano (-) e Valdichienti Ponte 0.

Girone 5: Sangiustese-GROTTAMMARE (Gara rinviata a mercoledì 21 ottobre alle ore 15,30, a seguito di una segnalazione da parte della Sangiustese di un sospetto caso di contagio da Covid-19 tra le proprie fila). Riposerà: San Marco Servigliano Lorese.

Girone 6: Atletico Ascoli-PORTO D’ASCOLI (Gara giocata al Comunale Monterocco di Ascoli Piceno) 2-2 (10’Alessio Schiavi [P.D’A.], 35’Napolano [P.D’A.], 43’Filiaggi [A.A.], 70’Daniele Filipponi [A.A.]). Ha riposato: Atletico Azzurra Colli.

Classifica Provvisoria: Porto d’Ascoli ed Atletico Ascoli 1, Atletico Azzurra Colli (-).

Programma 2a giornata Gironi Triangolari di mercoledì 21 ottobre 2020 ore 15,30 a porte chiuse:

Girone 1: Urbania-Atletico Gallo Colbordolo. Riposerà: Atletico Alma Urbino.

Girone 2: Vigor Senigallia-Marina. Riposerà: Forsempronese.

Girone 3: Fabriano Cerreto-Jesina. Riposerà: Biagio Nazzaro Chiaravalle

Girone 4: Montefano-Valdichienti Ponte. Riposerà: Anconitana.

Girone 5: ?.

Girone 6: Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli. Riposerà: PORTO D’ASCOLI.

Programma 3a giornata Gironi Triangolari di mercoledì 4 novembre 2020 ore 14,30 a porte chiuse:

Girone 1: Atletico Alma Urbino-Urbania. Riposerà: Atletico Gallo Colbordolo.

Girone 2: Forsempronese-Vigor Senigallia. Riposerà: Marina.

Girone 3: Jesina-Biagio Nazzaro. Riposerà: Fabriano Cerreto.

Girone 4: Anconitana-Montefano. Riposerà: Valdichienti Ponte.

Girone 5: ?.

Girone 6: PORTO D’ASCOLI-Atletico Azzurra Colli. Riposerà: Atletico Ascoli.

CALENDARIO, REGOLAMENTO, MODALITÀ E DATE DI SVOLGIMENTO 1A FASE REGIONALE:

Il comitato Regionale Marche ha reso noti i Gironi della Coppa Italia d’ Eccellenza Marche (che nell’ultima stagione era stata ad eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale). Le 18 Società iscritte sono raggruppate in 6 gironi composti da 3 squadre con criteri di vicinorietà stabiliti dal Comitato Regionale Marche. La manifestazione prenderà il via mercoledì 7 ottobre 2020. La seconda giornata è in calendario sempre di mercoledì il 21 ottobre e la terza il 4 novembre 2020.

La fase successiva sempre a Gironi Triangolari avrà svolgimento nelle seguenti date:

mercoledì 18.11.2020, mercoledì 02.12.2020 e mercoledì 16.12.2020.

La data della gara di finale sarà disputata in data, orario e campo da determinare.

Regolamento e Programma Coppa Italia d’eccellenza Marche 2020-21

Lo svolgimento delle gare avverrà nel modo seguente:

La squadra che riposa nella prima giornata, è determinata per sorteggio a cura del C.R. Marche, così come quella che disputa la prima gara in trasferta.

Riposa nella 2a giornata la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta;

Nella 3a giornata si svolge la gara che vedrà impegnate le due squadre che non si sono incontrate e gioca in casa quella che ha disputato la precedente gara in trasferta.

Sarà promossa al turno successivo la squadra 1a classificata di ogni Girone Triangolare.

Per il turno successivo verranno predisposti 2 Gironi Triangolari (Semifinali) così composti:

Girone Triangolare A: Vincenti 1°, 2° e 3° Girone della 1a Fase

Girone Triangolare B: Vincenti 4°, 5° e 6° girone della 1a Fase

Punteggio gara

Per la compilazione della classifica verranno attribuiti i seguenti punteggi:

vittoria punti 3

pareggio punti 1

sconfitta punti 0

Classifica Gironi

In caso di parità per il passaggio al turno successivo si terrà conto:

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;

b) della migliore differenza reti;

c) del maggior numero di reti segnate;

d) del maggior numero di reti segnate in trasferta

Persistendo ulteriore parità la vincitrice sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dal Comitato Regionale Marche.

Finale

La gara si svolgerà con incontro unico (due tempi regolamentari di 45 minuti ciascuno, eventuali tempi supplementari di 15 minuti ed eventuali tiri di rigore) in campo neutro determinato dal Comitato Regionale Marche.

Partecipazione dei calciatori

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società, nel rispetto delle norme limitative riguardanti l’età in vigore per il Campionato di Eccellenza.

Le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due giocatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

1 nato dall’1.1.2001 in poi

1 nato dall’1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo, e, qualora siano state effettuate tutte sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce interessate.

Sostituzione giocatori

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di 5 calciatori, indipendentemente dal ruolo.

COPPA ITALIA DILETTANTI (la scorsa stagione non terminata e dunque non assegnata per l’emergenza covid 19) 2021:

Come stabilito dal regolamento, la competizione prevede una prima fase regionale, organizzata e gestita dai Comitati Regionali stessi che ne stabiliscono la formula.

Un cammino che, almeno nelle Marche, è iniziato il 7 ottobre 2020 per concludersi con la finalissima della Fase Nazionale ad aprile 2021. Sarà questa la 55a (la 54a è stata annullata in corsa per l’emergenza covid 19) edizione della Coppa Italia riservata alle società che partecipano al campionato d’Eccellenza.

Al termine della fase regionale ciascun Comitato dovrà comunicare entro febbraio 2021 (data esatta che verrà poi comunicata successivamente) il nome della squadra vincitrice che, di conseguenza, risulterà qualificata alla Fase Nazionale (Coppa Italia Dilettanti per l’appunto).

La rappresentante marchigiana che si aggiudicherà il trofeo (la scorsa stagione fu la Forsempronese ad aggiudicarselo) incontrerà nel 1° turno (ottavi di finale) della fase successiva la rappresentante dell’Umbria, con gare di andata e ritorno in programma nel febbraio 2021. La compagine che si qualificherà al turno successivo (quarti di finale) affronterà la vincente del gruppo C che comprende squadre di Emilia Romagna e Toscana. La squadra che approderà poi in semifinale dovrà vedersela con la formazione che uscirà dai gironi A-B. La squadra vincitrice della Coppa Italia Dilettanti approderà direttamente in Serie D.

Le 19 squadre qualificate dai tornei regionali verranno suddivise in 8 raggruppamenti:

Girone A: Liguria, Lombardia e Piemonte-Valle d’Aosta

Girone B: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto

Girone C: Emilia Romagna e Toscana

Girone D: Marche ed Umbria

Girone E: Lazio e Sardegna

Girone F: Abruzzo e Molise

Girone G: Basilicata, Campania e Puglia

Girone H: Calabria e Sicilia

I gruppi composti da tre squadre si affronteranno in un torneo triangolare di sola andata, mentre delle singole gare si svolgerà sia l’andata che il ritorno.

Tutti i turni successivi si svolgeranno in gare di andata e ritorno, tranne la finale che sarà disputata in gara unica e campo neutro.

TABELLINO DI FABRIANO CERRETO-PORTO D’ASCOLI 3-1 (1°T. 2-0)

FABRIANO CERRETO: Nicolò Santini, Della Spoletina, Lispi, Di Lallo, Samuele Stortini (2000), Marengo, Michele Domenichetti, Storoni (2002), Liberto (84’Federico Nanni, 2001), Davide Montagnoli e Ciciani (2001)-(50’Koci, 2000). A disposizione: Morettini, Nicolò Salvatori (2000), Gonzalo Ferreyra (2000), Tizi, Carmenati (2001), Dauti (2001) e Giacometti (2002). Allenatore: Simone Pazzaglia

PORTO D’ASCOLI: Andrea Testa, Francesco Traini (2002)-(56’Daniele Orsini), Lorenzo Pasqualini, Alessandro Evangelisti (2003)-(79’Vannicola, 2002), Passalacqua, Matteo Sensi, Francesco Petrini (2001), Luca Rossi, Alessandro Mattioli, Napolano (68’Davide Cinaglia, 2001) e Nazareno Battista. A disposizione: Cannella, Partemi (2002), Andrea Voltattorni (2001), Abbaticchio (2003), Alessio Schiavi ed Henri Shiba. Allenatore: Donatello Zappalà.

Arbitro: Gianluca Cardelli di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti: Mattia Gasparri e Simone Giacomucci, anch’essi entrambi di Pesaro.

Reti: (P.D’A.), (F.C.).

Ammoniti: (P.D’A.), (F.C.).

Angoli:

Recuperi:

Precedenti : La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche al Comunale Mirco Aghetoni di Fabriano (Ancona) era finita 0-1 (55’Napolano) per il Porto d’Ascoli, allora guidato in panchina da Domenico Izzotti.

TABELLINO DI GROTTAMMARE-JESINA 1-2 (1°T. 0-1)

GROTTAMMARE: Mattia Palanca (2001), Fuglini (2001), Roberto Piunti, Haxhiu, Vincenzo Cangiano (59’Iovannisci), Mallus, Cisbani (2003)-(71’Michael Tanzi, 2002), Alighieri, Giorgio Galli (87’Simone Franchi, 2001), De Panicis (71’Ansumana Jallow) e Davide Traini. A disposizione: Finori (2002), Federico Malavolta (2001), Paniconi (2002), Bakary Daffeh e Giuseppe Amadio. Allenatore: Massimiliano Zazzetta.

JESINA: Tavoni, Lorenzo Silvestri (99)-(46’Marco Sassaroli), Montuori (97)-(46’Anconetani, 98), Giorni, Gremizzi, Carotti, Cameruccio (97), Zannini (2000)-(78’Luca Giovannini, 99), Sebastian Emiliano Valdes (54’Pierandrei), Luca Magnanelli e Guido Parasecoli (98). A disposizione: Bolletta (98), Serantoni (98), Calcina, Aprile e Gubinelli (99). Allenatore: Marco Strappini

Arbitro: Abdelali Sabbouh di Fermo, coadiuvato dagli assistenti: Daniele Busilacchi di Ancona e Stefano Morganti di Ascoli Piceno.

Reti:

Ammoniti:

Angoli:

Recuperi:

Precedenti : L’ultima volta che Grottammare e Jesina si erano incontrate in Campionato al Comunale Filippo Pirani risale alla stagione 2009/10 sempre in Eccellenza Marche ed era finita 4-1 (13’Ludovisi, 30’Parma 49’Ludovisi, 64’Tommaso Gabrielloni [J], 70’Ludovisi. All’85’espulso Michele Alessandrini della Jesina. Al 94’l’attaccante argentino della Jesina Marcoaldi ha fallito un rigore, calciandolo alto) per il Grottammare, allora guidato in panchina da Paolo Del Moro (ma quel giorno era squalificato e sulla panchina del Grottammare siedeva il Diesse Pino Aniello).

Al termine di quella stagione il Grottammare chiuse 9°, mentre la Jesina (allora guidata in panchina da Gianluca Fenucci) giunta 4a, vinse i Play Off d’Eccellenza Marche ed approdò successivamente ad una delle 7 finali dei Play Off Nazionali poi persa contro il Kras, ma fu poi comunque ripescata in Serie D.

Palanca, Fuglini, Cangiano (78′ Daffeh), Traini (61′ Haxhiu), Piunti, Mallus, Tanzi (56′ Cisbani) , Alighieri (73′ Amadio), Galli(65′ Iovannisci) , De Panicis, Jallow. A disposizione Finori, Amatucci, Paniconi, Franchi. Allenatore Massimiliano Zazzetta.

JESINA CALCIO: Anconetani, Rossini(70′ Brocani), Martedì, Garofoli, Lucarini, Mistura, Domenichetti, Giovannini(76′ Zagaglia), Papa (82′ Barchiesi), Gabrielloni, Cameruccio. A disposizione: Francoletti, Maiani, Longhi, Frattesi, Coltorti, Nazzarelli. Allenatore Marco Strappini.

Reti: 3′ e 61′ Papa (J), 84′ Jallow (G)

Terna Arbitrale: Sabbouh di Fermo. Ass. Busilacchi di Ancona e Morganti di Ascoli Piceno

Ammoniti: Garofoli (J), Gabrielloni (J), Zagaglia (J), Giovannini (J)

Angoli: 2-0

Recupero: 1′ e 3′

Spettatori: 200 circa

