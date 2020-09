SERIE C:

DATE REGULAR SEASON 2020-2021

Calendari Serie C Gironi A, B e C 2020-21

PROGRAMMAZIONE GARE SERIE C DALLA 1A ALLA 7A GIORNATA D’ANDATA

Deroga cinque sostituzioni gare organizzate dalla Lega Pro stagione 2020-21

CONVOCAZIONI CALCIATORI NAZIONALI

Delibera Bisceglie e Calcio Foggia

Termini ammissione Serie C CALCIO FOGGIA

Termini ammissione Serie C BISCEGLIE

SERIE C GIRONE B:

CARPI (MODENA)- Finalmente è cominciato il Campionato di Serie C 2020/21. La 1a Giornata del Girone B è andata in archivio con 7 successi (di cui ben 5 esterni) e 3 pareggi (di cui due per 2-2); 23 (di cui 3 su rigore) le reti messe a segno in questo 1°turno.

Unica doppietta di questa 1a giornata quella messa a segno dall’attaccante Cristian Carletti (Carpi).

Ci sono 7 squadre (Carpi, Feralpisalò, Imolese, Mantova, Matelica, Modena e Sudtirol Alto Adige) al comando ed altre 7 (Arezzo, Fermana, Gubbio, Padova, Ravenna, SAMB e Triestina) rimaste per ora al palo (ossia a 0 punti).

RISULTATI 1A GIORNATA D’ANDATA SERIE C GIRONE B DI DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 A PORTE CHIUSE:

Carpi-SAMB 2-0 (31’e 69’Cristian Carletti. Al 22’espulso Dario D’Ambrosio della Samb per fallo da ultimo uomo su Sabotic)

Feralpisalò-Arezzo 2-1 (5’Miracoli, 31’Luca Guidetti, 83’Cutolo [A] su rigore)

Fermana-Mantova 0-1 (71’Filippo Guccione su rigore)

Gubbio-Modena 0-2 (49’Alberto Spagnoli, 78’Scappini su rigore, trasformato con un cucchiaio)

Padova-Imolese 0-1 (34’Alessandro Lombardi. All’84’espulso Alessandro Polidori dell’Imolese per fallo da ultimo uomo su Andlekovic)

Perugia-Alma Juventus Fano 2-2 (13’Roberto Marino [A.J.F.], 33’Vincenzo Ferrara [A.J.F.], 46’Kouan [P], 66’Melchiorri [P])

Ravenna-Sudtirol Alto Adige 1-2 (24’Tait, 60’Marcello Sereni [R], 73’Marco Beccaro)

Triestina-Matelica 0-1 (11’Simone De Santis. Al 29’Vito Leonetti del Matelica ha fallito un rigore, colpendo la traversa interna)

Virtus Vecomp Verona-Cesena 1-1 (8’Bortolussi [C], 33’Marcandella [V.V.V.])

Vis Pesaro-Legnago Salus (Gara giocata in anticipo sabato sera 26 settembre) 2-2 (15’Rolfini [L.S.], 29’Valerio Nava [V.P.], 72’Gelonese [V.P.], 81’Stefano Pellizzari [L.S.]. Attimi di grande paura attorno al 63’per il malore accusato in tribuna dal Direttore Generale della Vis Vlado Borozan per il quale è arrivata l’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza all’Ospedale San Salvatore di Pesaro)

CLASSIFICA:

Carpi 3,

Modena 3,

Feralpisalò 3,

Sudtirol Alto Adige 3,

Imolese 3,

Mantova 3,

Matelica 3,

Alma Juventus Fano 1,

Legnago Salus 1,

Perugia 1,

Vis Pesaro 1,

Cesena 1,

Virtus Vecomp Verona 1,

Arezzo 0,

Ravenna 0,

Fermana 0,

Padova 0,

Triestina 0,

Gubbio 0,

SAMB 0.

PROSSIMO TURNO, 2a giornata d’andata di domenica 4 ottobre 2020 a porte chiuse:

Alma Juventus Fano-Padova (ore 15)

Arezzo-Perugia (Gara posticipata a lunedì 5 ottobre alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Cesena-Triestina (ore 15)

Imolese-Virtus Vecomp-Verona (Ore 17,30)

Legnago Salus-Ravenna (Ore 17,30)

Mantova-Carpi (Ore 17,30)

Matelica-Feralpisalò (Gara anticipata a sabato 3 ottobre alle ore 17,30)

Modena-Vis Pesaro (ore 15)

SAMB-Gubbio (Ore 17,30)

Sudtirol Alto Adige-Fermana (ore 15)

La scorsa stagione sempre in Serie C Girone B (posticipo 18a giornata d’andata di lunedì 9 dicembre 2019) al Comunale Riviera delle Palme finì 2-0 (9’Di Massimo, 29’Cernigoi) per la Samb di Paolo Montero.

Calendario Serie C Girone B 2020-21

CLASSIFICA MARCATORI-

In testa alla classifica marcatori c’è Cristian Carletti del Carpi con 2 reti.

Alle sue spalle troviamo: Marco Beccaro e Tait del Sudtirol Alto Adige, Bortolussi del Cesena, Cutolo (un rigore trasformato) dell’Arezzo, Simone De Santis del Matelica, Vincenzo Ferrara e Roberto Marino dell’Alma Juventus Fano, Gelonese e Valerio Nava della Vis Pesaro, Filippo Guccione (un rigore trasformato) del Mantova, Luca Guidetti e Miracoli della Feralpisalò, il centrocampista ivoriano Kouan e Melchiorri del Perugia, Alessandro Lombardi dell’Imolese, Marcandella della Virtus Vecomp Verona, Stefano Pellizzari e Rolfini del Legnago Salus, Scappini (un rigore trasformato) ed Alberto Spagnoli del Modena e Marcello Sereni del Ravenna, tutti con un gol ciascuno.

STATISTICHE SAMB:

Vittorie: 0

Pareggi: 0

Sconfitte: una (2-0 a Carpi alla 1a giornata)

Gol fatti: 0

Gol subiti: 2 (in trasferta)

Differenza reti: -2 (0-2)

Capocannonieri: ”

Punti interni: ”

Punti esterni: 0 (su una gara esterna), frutto di un ko esterno.

Espulsioni (di giocatori): una (Dario D’Ambrosio per fallo da ultimo uomo alla 1a giornata)

Ammonizioni (di giocatori): una.

Media inglese: -1.

Nella Coppa Italia Coca Cola la squadra di Montero è stata subito eliminata al 1° Turno in gara unica, perdendo 3-2 (13’e 17’Eusepi, 25’Nocciolini [S], 90’Arrighini su rigore, 92’Panaioli [S]. Al 46’p.t. espulso l’attaccante argentino della Samb Maxi Lopez per proteste condite da epitete offensivi all’indirizzo del direttore di gara) sul campo dell’Alessandria.

CALENDARIO COMPLETO SAMB SERIE C GIRONE B 2020/21:

ANDATA 2020-21- 1a Giornata, Domenica 27 settembre 2020: Carpi-SAMBENEDETTESE 2-0; 2a Giornata, domenica 4 ottobre ore 17,30: SAMB-Gubbio; 3a Giornata, mercoledì 7 ottobre ore 20,45: SAMB-Fermana; 4a Giornata, domenica 11 ottobre ore 17,30: Alma Juventus Fano-SAMB; 5a Giornata, domenica 18 ottobre ore 15: SAMB-Mantova; 6a Giornata, mercoledì 21 ottobre ore 20,45: Imolese-SAMB; 7a Giornata, domenica 25 ottobre ore 15: SAMB-Modena; 8a Giornata, domenica 1°novembre: Sudtirol Alto Adige-SAMB; 9a Giornata, domenica 8 novembre: SAMB-Perugia; 10a Giornata, mercoledì 11 novembre: Arezzo-SAMB; 11a Giornata, domenica 15 novembre: SAMB-Vis Pesaro; 12a Giornata, domenica 22 novembre: Ravenna-SAMB; 13a Giornata, domenica 3 novembre: 13a Giornata, domenica 29 novembre: SAMB-Legnago Salus ; 14a Giornata, domenica 6 dicembre: Triestina-SAMB; 15a Giornata, domenica 13 dicembre: SAMB-Matelica; 16a giornata, domenica 20 dicembre: Cesena–SAMB ; 17a Giornata, mercoledì 23 dicembre 2020: SAMB-Virtus Vecomp Verona; Sosta natalizia di 2 weekend; 18a giornata, domenica 10 gennaio 2021: Feralpisalò-SAMB ; 19a giornata, domenica 17 gennaio 2021: SAMB-Padova.

RITORNO 2021- 20a Giornata, domenica 24 gennaio 2021: SAMBENEDETTESE-Carpi; 21a Giornata, domenica 31 gennaio: Gubbio-SAMB; 22a Giornata, mercoledì 3 febbraio: Fermana-SAMB ; 23a Giornata, domenica 7 febbraio: SAMB-Alma Juventus Fano; 24a Giornata, domenica 14 febbraio: Mantova-SAMB; 25a Giornata, mercoledì 17 febbraio: SAMB-Imolese; 26a Giornata, domenica 21 febbraio: Modena-SAMB; 27a Giornata, domenica 28 febbraio: SAMB-Sudtirol Alto Adige; 28a Giornata, mercoledì 3 marzo: Perugia-SAMB; 29a Giornata, domenica 7 marzo: SAMB-Arezzo; 30a Giornata, domenica 14 marzo: Vis Pesaro-SAMB; 31a Giornata, mercoledì 17 marzo: SAMB-Ravenna; 32a Giornata, domenica 21 marzo: Legnago Salus-SAMB; 33a Giornata, domenica 28 marzo: SAMB-Triestina; 34a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 3 aprile: Matelica-SAMB; 35a Giornata, domenica 11 aprile: SAMB-Cesena; 36a Giornata, mercoledì 14 aprile: Virtus Vecomp Verona SAMB; 37a Giornata, domenica 18 aprile: SAMB-Feralpisalò; 38a ed ultima Giornata, domenica 25 aprile: Padova-SAMB.

Statistiche GUBBIO (prossimo avversario della Samb nella 2a giornata):

Vittorie: 0

Pareggi: 0

Sconfitte: una (Con il Modena)

Gol fatti: 0 (in casa)

Gol subiti: 2 (in casa)

Differenza reti: -2 (0-2)

Capocannonieri: ”

Punti interni: 0 (su una gara casalinga), frutto di un ko interno.

Punti esterni: ”

Espulsioni (di giocatori): 0.

Ammonizioni (di giocatori): 2.

Media inglese: -3.

Il Gubbio è una squadra dell’omonimo comune in provincia di Perugia.

La scorsa stagione è giunto 12° in Serie C Girone B.

Nella sua storia ha partecipato a 2 campionati di Serie B (il primo nella stagione 1947/48 e l’ultimo in quella 2011/12).

Nel suo Palmares oltre a un Campionato di 2a Divisione Umbria (vinto nella stagione 1936/37), 2 Campionati di 1a Categoria Umbria (vinti nelle stagioni 1964/65 e 1968/69), 2 Campionati di Promozione Umbria (vinti nelle stagioni: 1957/58 [ che allora si chiamava Campionato Dilettanti Umbria] e 1977/78), una Coppa Italia d’Eccellenza Umbria (vinta nella stagione 1996/97), un Campionato d’Eccellenza Umbria (vinto nella stagione 1996/97), 3 Campionati di Serie D (vinti nelle stagioni: 1986/87 [Girone F], 1997/98 [Girone E] e 2015/16 [Girone E]) ed un 3° posto nel Girone B di 2a Divisione Lega Pro con conseguente promozione in 1a Divisione ottenuta vincendo finale Play Off col San Marino (nella stagione 2009/10), ci sono soprattutto: un Campionato di Serie C Girone B (vinto nella stagione 1946/47) ed un Campionato di Prima Divisione Girone A della Lega Pro (ex C1,vinto nella stagione 2010/11 ) con conseguenti promozioni in Serie B .

La formazione di Vincenzo Torrente (Confermato) nell’attuale Campionato è partita male. E’infatti al palo con 0 punti così come Samb. 0 punti, frutto di un ko (0-2 interno col Modena alla 1a giornata).

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2020/21 con i loro rispettivi allenatori:

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, comune in provincia di Pesaro-Urbino. La scorsa stagione è giunta 19a nel Girone B di Serie C, vincendo poi lo spareggio play out contro il Ravenna): Marco Alessandrini (Confermato).

Arezzo (Squadra dell’omonimo comune toscano. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone A di Serie C, ma ha rinunciato alla disputa dei Play Off): Alessandro Potenza (Nuovo)

Carpi (Squadra dell’omonimo comune emiliano, in provincia di Modena. La scorsa stagione è giunto 3°nel Girone B di Serie C, disputando i Play Off, dove è stato eliminato ai quarti dal Novara): Sandro Pochesci (Nuovo)

Cesena (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione è giunto 13°nel Girone B di Serie C): William Viali (Confermato)

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nel 2°turno dal Padova): Massimo Pavanel (Nuovo).

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 11a nel Girone B di Serie C): Mauro Antonioli (Confermato)

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione è giunto 15° nel Girone B di Serie C) : Vincenzo Torrente (Confermato)

Imolese (Squadra romagnola di Imola, comune in provincia di Bologna. La scorsa stagione è giunta 17a nel Girone B di Serie C, vincendo poi spareggio play out giocato contro l’Arzignano Valchiampo): Roberto Cevoli (Confermato)

Legnago Salus (Squadra veneta di Legnago, comune in provincia di Verona. Ripescato in Serie C [dove mancava dalla stagione 1947/48] al posto del Campodarsego [che era giunto 1°ma poi ha rinunciato alla C, preferendo rimanere in D] dopo essere giunto 2°nel Girone C di Serie D): Massimo Bagatti (Confermato)

Mantova (Squadra dell’omonimo comune lombardo. Neopromosso in C, avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D): Emanuele Troise (Nuovo).

Matelica (Squadra dell’omonimo comune marchigiano in provincia di Macerata. Neopromosso in C [dove approda per la 1a volta nella sua storia], avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F. Quest’anno gioca le sue gare interne al Comunale Helvia Recina di Macerata): Gianluca Colavitto (Confermato).

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone B di Serie C, ma ha rinunciato alla disputa dei Play Off): Michele Mignani (confermato).

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. La scorsa stagione è giunta 5° nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata negli ottavi dalla Juventus B Under 23): Andrea Mandorlini (Confermato)

Perugia (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Umbria. Retrocesso dalla Serie B dove è giunto 16°, perdendo poi ai rigori lo soareggio play out giocato contro il Pescara): Fabio Caserta (Nuovo).

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Ripescato. Sul campo era retrocesso in D dopo essere giunto 16°nel Girone B di Serie C ed aver perso spareggio play out giocato contro il Fano): Giuseppe Magi (Nuovo).

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 10a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata subito eliminata nel 1° turno in gara unica pareggiando 0-0 sul campo del Padova giunto 5°): Paolo Montero (Confermato).

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione è giunto 4° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato eliminato nel 2° turno in gara unica dalla Triestina): Stefano Vecchi (Confermato)

Triestina (Squadra di Trieste, comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 8a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata agli ottavi dal Potenza): Carmine Gautieri (Confermato).

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. La scorsa stagione è giunta 13a nel Girone B di Serie C): Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione è giunta 14a nel Girone B di Serie C): Giuseppe Galderisi (Confermato).

Il Girone B è così geograficamente diviso: 5 squadre emiliano-romagnole (Carpi, Cesena, Imolese, Modena e Ravenna), 5 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, Matelica, Samb e Vis Pesaro), 3 venete (Legnago Salus, Padova e Virtus Vecomp Verona), 2 lombarde (Feralpisalò e Mantova), 2 umbre (Gubbio e Perugia), una friulana (Triestina), una toscana (Arezzo) ed una trentina (Sudtirol Alto Adige).

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Risultati 1a giornata Girone A di domenica 27 settembre 2020 a porte chiuse:

Albinoleffe-Livorno 0-0

Carrarese-Aurora Pro Patria 0-0 (Al 51’espulso l’attaccante italo-inglese della Pro Patria Sean Parker per doppia ammonizione)

Juventus B (Under 23)-Pro Sesto (Gara posticipata a lunedì 28 settembre alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Lecco-Giana Erminio (Gara giocata in anticipo sabato sera 26 settembre) 1-0 (67’Mastroianni)

Lucchese-Pergolettese 3-3

Olbia-Pontedera 0-1 (66’Giovanni Catanese)

Piacenza-Grosseto 0-2 (53’Filippo Moscati, 90’Galligani)

Pistoiese-Alessandria 1-1 (16’Riccardo Chiarello [A], 82’Solerio [P])

Pro Vercelli-Novara 1-0 (9’Mattia Rolando su rigore)

Renate-Como 2-3

CLASSIFICA:

Grosseto 3,

Como 3,

Lecco 3,

Pontedera 3,

Pro Vercelli 3,

Lucchese 1,

Pergolettese 1,

Alessandria 1,

Pistoiese 1,

Albinoleffe 1,

Aurora Pro Patria 1,

Carrarese 1,

Livorno 1,

Juventus B (Under 23) *” ,

Pro Sesto * “,

Renate 0,

Giana Erminio 0,

Novara 0,

Olbia 0,

Piacenza 0.

*= Gara (Juventus B Under 23-Pro Sesto, posticipo del lunedì sera) della 1a giornata ancora da disputare.

Prossimo turno, 2a giornata d’andata di domenica 4 ottobre 2020:

Alessandria-Olbia (Ore 15)

Aurora Pro Patria-Pro Vercelli (Ore 17,30)

Como-Pistoiese (Gara anticipata a sabato 3 ottobre alle ore 20,45)

Giana Erminio-Juventus B Under 23 (Gara anticipata a sabato 3 ottobre alle ore 17,30)

Grosseto-Renate (ore 15)

Livorno-Lecco (Gara anticipata a sabato 3 ottobre alle ore 17,30)

Novara-Lucchese (Ore 17,30)

Pergolettese-Albinoleffe (Ore 17,30)

Pontedera-Piacenza (ore 15)

Pro Sesto-Carrarese (ore 15)

Calendario Serie C Girone A 2020-21

Risultati 1a giornata Girone C di domenica 27 settembre 2020 a porte chiuse:

Avellino-Turris (Gara sospesa al 9’per un violento nubifragio che ha reso impraticabile il terreno di gioco. Match rinviato a data da destinarsi)

Bisceglie-Foggia (Gara rinviata a data da destinarsi)

Catania-Paganese 1-1 (14’Guadagni [P] su rigore, 86’Claiton Dos Santos Machado [C])

Cavese-Vibonese (Gara giocata in anticipo sabato sera 26 settembre) 0-1 (57’Giulio Mattei)

Juve Stabia-Monopoli 1-2

Potenza-Catanzaro 2-1

Teramo-Palermo 2-0 (56’Simone Santoro, 79’Davide Di Francesco)

Ternana-Viterbese Castrense 0-0 (Al 20’espulso l’attaccante spagnolo di origini senegalesi Mamadou Tounkara della Viterbese per doppia ammonizione)

Trapani-Casertana (Gara non disputata per i noti problemi della Società siciliana e vittoria a tavolino per la squadra campana. Mancanza di documenti da parte del club casalingo: gli ispettori federali, infatti, hanno attestato che mancavano le condizioni per svolgere il match, in quanto non ci sono documenti sul tesseramento del medico sociale. Duro scontro verbale tra il presidente e proprietario del Club siciliano Gianluca Pellino e l’attaccante del Trapani Felice Evacuo) 0-3 a tavolino

Virtus Francavilla-Bari 2-3

CLASSIFICA:

Casertana 3,

Teramo 3,

Bari 3,

Monopoli 3,

Potenza 3,

Vibonese 3,

Paganese 1,

Ternana 1,

Viterbese Castrense 1,

Avellino * “,

Bisceglie * “,

Foggia * “,

Turris * “,

Virtus Francavilla 0,

Catanzaro 0,

Juve Stabia 0,

Cavese * 0,

Palermo 0,

Trapani 0,

Catania (-4) -3.

*= Una gara (Bisceglie-Foggia) in meno.

(-4)= 4 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale il 24 settembre 2020. Stipendi non pagati la causa della sanzione. La squadra siciliana prepara il ricorso.

Prossimo turno, 2a giornata d’andata di domenica 4 ottobre 2020 a porte chiuse:

Bari-Teramo (Ore 15)

Casertana-Bisceglie (Gara per ora rinviata a data da destinarsi)

Catanzaro-Trapani (Ore 17,30)

Foggia-Cavese (Gara per ora rinviata a data da destinarsi)

Monopoli-Catania (Ore 15)

Paganese-Ternana (Ore 17,30)

Palermo-Potenza (Ore 15)

Turris-Virtus Francavilla (Ore 15)

Vibonese-Juve Stabia (Ore 15)

Viterbese Castrense-Avellino (Gara anticipata a sabato 3 ottobre alle ore 20,45)

Calendario Serie C Girone C 2020-21

Ecco le 60 squadre divise per regioni che compongono la Serie C (Lega Pro) 2020/21:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (una): Potenza.

Calabria (2): Catanzaro e Vibonese.

Campania (6) : Avellino, Casertana, Cavese, JUVE STABIA (Retrocessa direttamente dalla Serie B dove è giunta 19a), Paganese e TURRIS (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G).

Emilia Romagna (6): Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza e RAVENNA (E’stato ripescato in Serie C dopo essere retrocessa sul campo perdendo spareggio play out del Girone B contro l’Alma Juventus Fano).

Friuli Venezia Giulia (una): Triestina.

Lazio (una): Viterbese Castrense .

Lombardia (10): Albinoleffe, Aurora Pro Patria, Como, Feralpisalò, GIANA ERMINIO (E’stata ripescata in Serie C dopo essere retrocessa sul campo perdendo spareggio play out del Girone A contro l’Olbia), Lecco, MANTOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D), Pergolettese, PRO SESTO (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B) e Renate.

Marche (5): Alma Juventus Fano, Fermana, MATELICA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F), Samb e Vis Pesaro .

Piemonte (4): Alessandria, Juventus B Under 23 (seconda squadra della famosa società di Serie A), Novara e Pro Vercelli.

Puglia (5): Bari, BISCEGLIE (Ripescato in C al posto dell’Az Picerno dopo che sul campo era retrocesso in Serie D perdendo lo spareggio play out del Girone C contro la Sicula Leonzio che poi non si è iscritta al Campionato di Serie C , così come Robur Siena e Campodarsego), FOGGIA (Ripescato in C al posto del Bitonto dopo essere giunto 2° in Serie D Girone H), Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (una): Olbia.

Sicilia (3): Catania, PALERMO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I) e TRAPANI (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 18°).

Toscana (7): Arezzo, Carrarese, GROSSETO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E), LIVORNO (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 20°ed ultimo), LUCCHESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), Pistoiese e Pontedera.

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (3): Gubbio, PERUGIA (Retrocesso dalla Serie B dove è giunto 16°, perdendo poi ai rigori il doppio spareggio play out contro il Pescara) e Ternana.

Veneto (3): LEGNAGO SALUS (Sarà ripescato in Serie C dopo essere giunto 2°in Serie D Girone C dietro al Campodarsego giunto 1° che però non si è iscritto in Lega Pro preferendo rimanere in D), Padova e Virtus Vecomp Verona .

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), le neopromosse (dalla Serie D) e quelle ripescate.

SERIE B

Ecco le 20 squadre che compongono la Serie B 2020/21:

ASCOLI, BRESCIA (Retrocesso dalla Serie A dove è giunto 19°), CHIEVOVERONA, CITTADELLA, COSENZA, CREMONESE, EMPOLI, FROSINONE, LANEROSSI VICENZA VIRTUS (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone B), LECCE (Retrocesso dalla Serie A dove è giunto 18°), MONZA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone A), PESCARA, PISA, PORDENONE, REGGIANA (REGGIO AUDACE; neopromossa avendo vinto i Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), REGGINA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone C), SALERNITANA, SPAL (Retrocessa dalla Serie A dove è giunta 20a ed ultima), VENEZIA e VIRTUS ENTELLA.

In neretto le 3 squadre retrocesse dalla Serie A e le 4 neopromosse dalla Serie C.

Calendario Serie B 2020/21

Risultati 1a giornata di sabato 26 settembre 2020:

Brescia-Ascoli 1-1 (1’Cavion [A], 32’Alfredo Donnarumma [B]. Al 55’espulso Papetti del Brescia per fallo da ultimo uomo su Chiricò)

Cosenza-Virtus Entella 0-0

Cremonese-Cittadella (Gara giocata in posticipo domenica pomeriggio 27 settembre) 0-2 (22’Ogunseye, 80’Amedeo Benedetti)

Frosinone-Empoli 0-2 (5’Stefano Moreo, 57’La Mantia)

Lecce-Pordenone 0-0

Monza-Spal (Gara giocata in anticipo venerdì pomeriggio 25 settembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2) 0-0 (All’81’l’attaccante danese del Monza Christian Lund Gytkjær ha fallito un rigore, parato dal portiere albanese della Spal Etrit Berisha)

Pescara-Chievo Verona 0-0

Reggiana-Pisa (Gara giocata in posticipo domenica sera 27 settembre) 2-2 (7’Simone Mazzocchi [R], 24’Antonio Aldo Caracciolo [P], 36’Vido [P], 68’Riccardo Martinelli [R])

Salernitana-Reggina 1-1 (83’Menez [R], 84’Tiago Casasola [S])

Venezia-Lanerossi Vicenza Virtus 1-0 (36’Mattia Aramu su rigore)

Classifica:

Cittadella 3

Empoli 3

Venezia 3

Pisa 1

Reggiana 1

Ascoli 1

Brescia 1

Reggina 1

Salernitana 1

Chievo 1

Cosenza 1

Lecce 1

Monza 1

Pescara 1

Pordenone 1

Spal 1

Virtus Entella 1

Lanerossi Vicenza Virtus 0

Cremonese 0

Frosinone 0

Prossimo turno, 2a giornata di sabato 3 ottobre 2020 ore 16,15 a porte chiuse:

Ascoli-Lecce

Chievo-Salernitana (Ore 14,15, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 o RaiSport)

Cittadella-Brescia (Gara posticipata a domenica 4 ottobre alle ore 21)

Empoli-Monza

Lanerossi Vicenza Virtus-Pordenone

Pisa-Cremonese (Gara posticipata a domenica 4 ottobre alle ore 15)

Reggina-Pescara

Spal-Cosenza

Venezia-Frosinone

Virtus Entella-Reggiana

COPPA ITALIA (vinta la scorsa stagione dal Napoli) 2020/21

Oltre alle 20 (Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Verona) squadre di Serie A e alle 20 (Ascoli, Brescia, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lanerossi Vicenza Virtus, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spal, Venezia e Virtus Entella) di B, sono 29 (Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Catania, Catanzaro, Feralpisalò, Juve Stabia, Livorno, Modena, Monopoli, Novara, Padova, Perugia, Piacenza, Pontedera, Potenza, Renate, Sambenedettese, Sudtirol Alto Adige, Teramo, Ternana, Trapani, Triestina e Virtus Francavilla) i club di Serie C e 9 (Ambrosiana, Breno, Casarano, Gelbison Vallo della Lucania, Pineto, San Nicolò Notaresco, Sassari Lattedolce, Trastevere e Tritium) quelli di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2020/21 (23 settembre 2020-19 maggio 2021).

SOCIETÀ AMMESSE ALLA COPPA ITALIA 2020-21

Risultati 1° turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 23 settembre 2020:

Gara 1: Pontedera-Arezzo 1-2 (53’Niccolò Belloni, 77’Luca Piana [P], 94’Cutolo)

Gara 2: Carrarese-Ambrosiana 4-0

Gara 3: Catania-San Nicolò Notaresco 1-2 D.T.S. (26’Kevin Biondi [C], 55’Ivan Speranza, 99’Mateus Ribeiro Dos Santos)

Gara 4: Monopoli-Modena 1-0 (77’Lorenzo Paolucci)

Gara 5: Alessandria-SAMB 3-2 (13’e 17’Eusepi, 25’Nocciolini [S], 90’Arrighini su rigore, 92’Panaioli [S]. Al 46’p.t. espulso l’attaccante argentino della Samb Maxi Lopez per proteste condite da epitete offensivi all’indirizzo del direttore di gara)

Gara 6: Renate-Avellino 2-1

Gara 7: Novara-Gelbison Cilento Vallo della Lucania 3-1

Gara 8: Piacenza-Teramo 1-2 (7’Simone Santoro, 22’Matteo Bruzzone [P], 24’Pinzauti)

Gara 9: Livorno-Aurora Pro Patria 1-2

Gara 10: Padova-Breno 2-0 (13’Claudio Santini, 74’Ronaldo Pompeu Da Silva)

Gara 11: Feralpisalò-Pineto 1-0 (36’Tommaso Ceccarelli. Al 90’espulso Lorenzo Paoli per proteste e comportamento ritenuto irrispettoso verso il Direttore di gara)

Gara 12: Ternana-Albinoleffe (Gara giocata in anticipo martedì sera 22 settembre) 1-2

Gara 13: Juve Stabia-Tritium 2-1

Gara 14: Bari-Trastevere 4-0

Gara 15: Carpi-Casarano 1-3 D.T.S. (5’Samon Reider Rodriguez, 72’Romeo Giovannini [Car], 100’Gianluca Sansone, 103’Samon Reider Rodriguez)

Gara 16: Potenza-Triestina 0-2 (19’Maracchi, 28’Di Massimo)

Gara 17: Sudtirol Alto Adige-Sassari Lattedolce (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 22 settembre) 2-1 (27’Rover, 32’Polak, 93’Daniele Bianchi [S.L.])

Gara 18: Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1 (31’Domenico Franco [V.F.], 36’Casoli, 45’Massimiliano Carlini su rigore)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate al 2°turno

Programma 2°Turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 30 settembre 2020:

Gara 1: Cremonese-Arezzo (Ore 15)

Gara 2: Venezia-Carrarese (Ore 16)

Gara 3: Pescara-San Nicolò Notaresco (Ore 15,30)

Gara 4: Reggiana-Monopoli (Ore 18)

Gara 5: Cosenza-Alessandria (Ore 15)

Gara 6: Empoli-Renate (Ore 17)

Gara 7: Ascoli-Perugia (Ore 17)

Gara 8: Brescia-Trapani (Ore 20)

Gara 9: Cittadella-Novara (Ore 15)

Gara 10: Reggina-Teramo (Ore 14)

Gara 11: Lanerossi Vicenza Virtus-Aurora Pro Patria (Ore 16)

Gara 12: Frosinone-Padova (Ore 15)

Gara 13: Lecce-Feralpisalò (Ore 18)

Gara 14: Virtus Entella-Albinoleffe (Ore 16)

Gara 15: Pisa-Juve Stabia (Ore 15)

Gara 16: Spal-Bari (Ore 21, in diretta in chiaro su Rai Sport)

Gara 17: Pordenone-Casarano (Gara che si giocherà alle ore 18, al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne)

Gara 18: Monza-Triestina (Gara giocata in anticipo martedì 29 settembre alle ore 20,45, in diretta in chiaro su Rai Sport)

Gara 19: Salernitana-Sudtirol Alto Adige (Ore 18)

Gara 20: Chievo-Catanzaro (Ore 18, in diretta in chiaro su Rai Sport)

Programma 3°Turno in gara unica di mercoledì 28 ottobre 2020:

Gara A) Cagliari – Vincente secondo turno eliminatorio 1

Gara B) Verona – Vincente secondo turno eliminatorio 2

Gara C) Parma– Vincente secondo turno eliminatorio 3

Gara D) Vincente secondo turno eliminatorio 4 – Vincente secondo turno eliminatorio 5

Gara E) Benevento– Vincente secondo turno eliminatorio 6

Gara F) Vincente secondo turno eliminatorio 7 – Vincente secondo turno eliminatorio 8

Gara G) Spezia– Vincente secondo turno eliminatorio 9

Gara H) Bologna – Vincente secondo turno eliminatorio 10

Gara I) Udinese – Vincente secondo turno eliminatorio 11

Gara J) Fiorentina – Vincente secondo turno eliminatorio 12

Gara K) Torino– Vincente secondo turno eliminatorio 13

Gara L) Vincente secondo turno eliminatorio 14 – Vincente secondo turno eliminatorio 15

Gara M) Crotone– Vincente secondo turno eliminatorio 16

Gara N) Vincente secondo turno eliminatorio 17 – Vincente secondo turno eliminatorio 18

Gara O) Sampdoria – Vincente secondo turno eliminatorio 19

Gara P) Genoa – Vincente secondo turno eliminatorio 20

Programma 4°Turno in gara unica di mercoledì 25 novembre 2020:

1) vincente A – vincente B

2) vincente C – vincente D

3) vincente E – vincente F

4) vincente G – vincente H

5) vincente I – vincente J

6) vincente K – vincente L

7) vincente M – vincente N

8) vincente O – vincente P

Programma Ottavi di finale in gara unica di mercoledì 13 e mercoledì 29 gennaio 2021:

1) Atalanta (testa di serie 1)– Vincente quarto turno 1

2) Lazio (8)– Vincente quarto turno 2

3) Napoli (5)– Vincente quarto turno 3

4) Roma (4)– Vincente quarto turno 4

5) Inter (3) – Vincente quarto turno 5

6) Milan (6)– Vincente quarto turno 6

7) Sassuolo (7) – Vincente quarto turno 7

8) Juventus (2) – Vincente quarto turno 8

DATE CALENDARIO COPPA ITALIA 2019/2020

Primo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno in gara unica mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale in gara unica mercoledì 13 e 20 gennaio 2021

Quarti di finale in gara unica mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali (andata) mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 10 febbraio 2021

Finale mercoledì 19 maggio 2021

ALBO D’ORO COPPA ITALIA

1922: Vado

1935/36: Torino

1936/37: Genoa

1937/38: Juventus

1938/39: Ambrosiana Inter

1939/40: Fiorentina

1940/41: Venezia

1941/42: Juventus

1942/43: Torino

1958: Lazio

1958/59 (dove la Samb al suo esordio nella manifestazione è stata poi eliminata al 3° turno dalla Spal): Juventus

1959/60 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dal Napoli): Juventus

1960/61 (stagione in cui la Samb ha ottenuto il miglior andamento della sua storia nella manifestazione giungendo fino agli ottavi di finale dove poi venne eliminata dalla Juventus che chiuse poi la manifestazione al 3° posto e vinse in quella stagione lo Scudetto): Fiorentina

1961/62 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno perdendo ai rigori col Cantanzaro): Napoli

1962/63 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dal Bologna): Atalanta

1963/64: Roma

1964/65: Juventus

1965/66: Fiorentina

1966/67: Milan

1967/68: Torino

1968/69: Roma

1969/70: Bologna

1970/71: Torino

1971/72: Milan

1972/73: Milan

1973/74: Bologna

1974/75 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 2a dietro il Torino nel Girone all’italiana 4 a cinque squadre): Fiorentina

1975/76 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con un punto [raccolto impattando 2-2 tra le mura amiche del Ballarin con la Juventus] nel Girone all’italiana 1 a cinque dove c’erano squadre del calibro di Inter che vinse il Girone e Juventus [giunta 2a ed eliminata]): Napoli

1976/77 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con un solo punto nel Girone all’italiana 2 a cinque squadre dove c’erano anche Genoa 2°, Verona 3° e soprattutto la Juventus giunta 1a e poi vincitrice dello Scudetto e della Coppa Uefa in quella stagione): Milan

1977/78 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 4a davanti al Verona con 2 punti nel Girone all’italiana 1 a cinque squadre dove c’era anche la Juventus giunta 1a e poi vincitrice dello Scudetto in quella stagione): Inter

1978/79 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con un solo punto nel Girone all’italiana 5 a cinque squadre): Juventus

1979/80 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con un solo punto nel Girone all’italiana 4 a cinque squadre dove c’era anche l’Inter giunto 1° e poi vincitore dello Scudetto in quella stagione): Roma

1980/81: Roma

1981/82 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con 3 punti nel Girone all’italiana 4 a cinque squadre dove c’era anche la Sampdoria giunta 1a): Inter

1982/83 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 3a con 5 punti nel Girone all’italiana 7 a sei squadre): Juventus

1983/84 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 4a con 5 punti nel Girone all’italiana 4 a sei squadre dove c’era anche l’Inter battuta 2-0 [50’ed 84’Faccini] al Ballarin e giunta poi 3a [e dunque eliminata] dietro a Cesena 1° ed Avellino 2° entrambe qualificate): Roma

1984/85 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con 2 punti nel Girone all’italiana 7 a sei squadre dove c’era anche la Juventus giunta 1a): Sampdoria

1985/86 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 5a con 3 punti nel Girone all’italiana 7 a sei squadre dove c’era anche il Torino giunto 1°): Roma

1986/87 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 3a con 5 punti nel Girone all’italiana 4 a sei squadre dove c’erano anche Parma giunto 1° [qualificato], Milan 2° [qualificato] ed Ascoli 4°): Napoli

1987/88 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 5a con 6 punti nel Girone all’italiana 4 a sei squadre): Sampdoria

1988/89 (dove la Samb dopo aver superato il 1° turno giungendo 3a con 6 punti nel Girone all’italiana 7 a sei squadre vinto dal Napoli [poi finalista del trofeo e vincitore della Coppa Uefa in quella stagione] è stata eliminata al 2°turno giungendo ultima nel quadrangolare Girone 1 dietro a Verona, Milan e Torino): Sampdoria

1989/90 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dal Pescara): Juventus

1990/91: Roma

1991/92: Parma

1992/93 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dal Cagliari): Torino

1993/94: Sampdoria

1994/95: Juventus

1995/96: Fiorentina

1996/97: Vicenza

1997/98: Lazio

1998/99: Parma

1999/00: Lazio

2000/01: Fiorentina

2001/02: Parma

2002/03: Milan

2003/04 (dove la Samb è stata eliminata al 2° turno dal Modena): Lazio

2004/05: Inter

2005/06 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dalla Cremonese): Inter

2006/07: Roma

2007/08: Roma

2008/09: Lazio

2009/10: Inter

2010/11: Inter

2011/12: Napoli

2012/13 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dall’Avellino): Lazio

2013/14: Napoli

2014/15: Juventus

2015/16: Juventus

2016/17: Juventus

2017/18: Juventus (dove la Samb ha superato il 1° turno in gara unica battendo ai supplementari la Lucchese, ma è stata poi eliminata al 2°turno [sempre in gara unica] dal Cesena)

2018/19: Lazio (dove la Samb ha superato il 1° turno in gara unica battendo l’Unione Sanremo, ma è stata poi eliminata al 2°turno [sempre in gara unica] dallo Spezia)

2019/20: Napoli (dove la Samb è stata subito eliminata al 1°turno perdendo ai rigori sul campo dell’Imolese dopo il 3-3 con cui si erano conclusi i tempi supplementari)

