SERIE D GIRONE F:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO-La 10a giornata di Serie D Girone F è andata in archivio con 7 successi (di cui 3 esterni) e 2 pareggi; 27 (di cui 6 su rigore) le reti messe a segno in questo 10°turno.

Ben quattro le doppiette realizzate in questa 10a giornata che portano le firme degli attaccanti: Pietro Cogliati (Campobasso), German Daniel Pomiro (Sangiustese), Michael Traini (Chieti) e l’italo-ghanese Giovanni Kyeremateng (Vastogirardi) che con queste 2 reti aggancia il brasiliano Dos Santos (Vastese) e Maio (Atletico Porto Sant’Elpidio) in testa alla classifica marcatori a quota 8.

San Nicolò Notaresco (al 9°successo consecutivo e stagionale, il 5°interno di fila) e Recanatese (al 5°successo consecutivo, il 9°nelle ultime 10 gare e stagionale, il 5°esterno e di fila) restano ancora in testa a pari punti (ora 27).

Primo successo interno per il Tolentino (al 2° successo stagionale).

Non ci sono più squadre imbattute in senso assoluto. In casa l’unica squadra ancora imbattuta è il Pineto. Mentre in trasferta sono ancora imbattute le attuali capoliste del Campionato Recanatese e San Nicolò Notaresco.

Le squadre ancora a secco di vittorie sono: Cattolica San Marino (3 pareggi e 7 ko) e Jesina (2 pareggi ed 8 ko).

L’unica squadra del torneo che non ha ancora raccolto punti in casa è il Cattolica San Marino.

L’unica squadra del torneo che non ha ancora raccolto punti in trasferta è l’Avezzano.

Risultati 10a Giornata Campionato di Serie D Girone F di domenica 3 novembre 2019:

Atletico Terme Fiuggi-Recanatese 1-2 (59’Davide Borrelli su rigore, 68’Ettore Padovani, 93’Cosimo Forgione [A.T.F.]. Al 94’espulso per proteste il tecnico del Fiuggi Incocciati)

Avezzano-Matelica 0-2 (56’Federico Moretti, 91’Massetti)

Campobasso-Real Giulianova 2-0 (23’Cogliati, 71’Cogliati su rigore)

Jesina-Montegiorgio 1-2 (4’Zancocchia, 36’Umberto De Lucia [J], 39’Marco Mariani)

Pineto-Vastese 1-1 (26’Mateus Ribeiro Dos Santos [V], 56’Ciarcielluti [P]. Al 73’espulso il portiere albanese del Pineto Klejvis Shiba per aver toccato la sfera con le mani fuori dalla propria area)

San Nicolò Notaresco-Olympia Agnonese 2-1 (24’Giacomo Romano, 46’Alfred Mamadou Kone [O.A.], 93’Gaetani. Al 94’espulso l’attaccante argentino dell’Agnonese Pablo Andres Acosta per fallo di reazione su Matteo Gallo)

Sangiustese-Chieti (Gara giocata al Polisportivo di Civitanova Marche [Macerata], dove ricordiamo che quest’anno la Sangiustese disputa tutte le sue gare interne) 2-2 (7’e 27’Michael Traini [C], 78’Pomiro [S] su rigore, 87’Pomiro [S] su punizione)

Tolentino-Atletico Porto Sant’Elpidio 2-1 (18’Maio [A.P.S’E.], 45’Minnozzi, 64’Strano. Nel finale al 91′, gara sospesa per 5 minuti per consentire ai sanitari di soccorrere un tifoso ospite colpito da malore)

Vastogirardi-Cattolica San Marino 3-2 (46’p.t. Giovanni Kyeremateng su rigore, 48’p.t. Merlonghi [C.S.M.] su rigore, 53’Giovanni Kyeremateng, 62’Varsi, 79’Cheke Yakouba Cisse [C.S.M.] su rigore. Al 63’espulso Cannoni del San Marino per una brutta entrata col piede a martello sull’attaccante italo-ghanese Giovanni Kyeremateng)

CLASSIFICA :

San Nicolò Notaresco 27,

Recanatese 27,

Matelica 18,

Pineto 18,

Montegiorgio 17,

Vastogirardi 16,

Atletico Porto Sant’Elpidio 16,

Campobasso 14,

Sangiustese 13,

Real Giulianova 12,

Vastese 12,

Olympia Agnonese 12,

Atletico Terme Fiuggi 11,

Chieti 11,

Tolentino 10,

Avezzano 8,

Cattolica San Marino 3,

Jesina 2.

Prossimo turno, 11a Giornata d’andata di domenica 10 novembre 2019 ore 14,30:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Avezzano

Cattolica San Marino-Campobasso

Chieti-Atletico Terme Fiuggi

Matelica-San Nicolò Notaresco

Montegiorgio-Vastogirardi

Olympia Agnonese-Jesina

Real Giulianova-Sangiustese

Recanatese-Pineto

Vastese-Tolentino

Calendario Serie D Girone F 2019-20

CLASSIFICA MARCATORI-

In testa alla classifica marcatori ci sono: l’attaccante brasiliano Mateus Ribeiro Dos Santos (3 rigori trasformati) della Vastese, l’attaccante italo-ghanese Giovanni Kyeremateng (5 rigori trasformati) del Vastogirardi e Francesco Maio (un rigore trasformato) dell’Atletico Porto Sant’Elpidio con 8 reti a testa.

Alle loro spalle troviamo Pera (3 rigori trasformati) della Recanatese con 7 gol

Completano attuale podio: e Mingiano (un rigore trasformato) della Sangiustese con 6 reti a testa.

Alle spalle del podio ci sono: Filippo D’Andrea (2 rigori trasformati) dell’Atletico Terme Fiuggi, Giordano Fioretti (2 rigori trasformati) del Real Giulianova, Vito Leonetti (2 rigori trasformati) del Matelica e Sansovini (un rigore trasformato) del San Nicolò Notaresco con 5 centri ciascuno.

Quindi troviamo: l’attaccante argentino Pablo Andres Acosta dell’Olympia Agnonese, Riccardo Cuccù (un rigore trasformato) e Ruzzier dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Di Domenicantonio (un rigore trasformato) del Tolentino e Marco Gaeta (2 rigori trasformati) dell’Avezzano con 4 gol ciascuno.

Seguono poi: Bordo del Matelica, Davide Borrelli e Ficola della Recanatese, l’attaccante francese Cheke Yacouba Cissè (un rigore trasformato) e Gianluca Rizzitelli (figlio di Ruggiero, l’ex attaccante di Cesena, Roma, Torino, Bayern Monaco e Piacenza) del Cattolica San Marino, Frulla (un rigore trasformato) e Giacomo Romano del San Nicolò Notaresco, Minnozzi del Tolentino, Nepi (un rigore trasformato) del Montegiorgio, Minacori dell’Olympia Agnonese, Cosmo Palumbo (un rigore trasformato) della Vastese, Pezzotti della Sangiustese, l’attaccante brasiliano Pippi del Pineto e Suriano (2 rigori trasformati) del Real Giulianova con 3 reti a testa.

A seguire: Acquadro del Pineto, Basilico, Davide Macrì e Manfrellotti dell’Atletico Terme Fiuggi, Bontà del Campobasso, l’attaccante brasiliano Sergio Pereira Cruz (un rigore trasformato) ed Umberto De Lucia della Jesina, il difensore centrale maliano Diamoutene del Real Giulianova, il centrocampista maliano Boubacar Diarra, l’attaccante ivoriano Mamadou Alfred Kone ed il centrocampista argentino Viscovich dell’Olympia Agnonese, Fantauzzi, Mazzolli (2 rigori trasformati) e Venneri del Chieti, Fatone, Mattia Lepore ed il difensore centrale russo Mikaylowsky del Vastogirardi, l’attaccante argentino Goretta della Recanatese, l’attaccante marocchino Ikramellah del San Nicolò Notaresco, Mandolesi dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Marco Mariani e Titone (un rigore trasformato) del Montegiorgio, l’attaccante senegalese Ndiakhate Niane, Luca Patrizi e l’attaccante argentino Pomiro (2 rigori trasformati) della Sangiustese ed Alessandro Peroni e Simone Tomassini del Matelica con 2 centri ciascuno.

Ed infine troviamo: Allegra (un rigore trasformato) dell’Olympia Agnonese, Alonzi, Bianciardi, Piermarco D’Angelo, Alessandro Marianelli, Pollace e Stivaletta della Vastese, Stefano Amadio, Gianmarco Massa ed Alfonso Pepe del Pineto, Andrea Bacigalupo, Mattia Bruni, Nicolò Bruschi e Michael Traini del Chieti, Barlafante e Ramku del Real Giulianova, Luca Battistini, Gianmarco Fabbri ed il terzino sinistro camerunense Som del Cattolica San Marino, Blando, Gaetani, Michael Liguori, Pomante e Davide Salvatori del San Nicolò Notaresco, Brenci, Candellori, Cogliati, Musetti (un rigore trasformato), Pizzutelli ed il centrocampista italo-ghanese Joshua Tenkorang del Campobasso, Raffaele Cerbone (un rigore trasformato) e Vincenzo Romano della Sangiustese, Marco D’Aguanno, Vincenzo Gentile, Pettrone e Sergio Ruggieri del Vastogirardi, Damiano e Marco Villanova della Jesina, Dodi, Adriano Esposito, il centrocampista argentino Matias Morales e Nodari della Recanatese, Cosimo Forgione, l’attaccante marocchino El Khayari e Papaserio dell’Atletico Terme Fiuggi, Filippo Franchi dell’Avezzano, Vito Lupo e Federico Palmieri del Tolentino, Lorenzo Marchionni ed il centrocampista sloveno Nasic del Montegiorgio e Massetti, Federico Moretti e Niccolò Valenti del Matelica, tutti con un gol a testa.

Autoreti: il difensore Sergio Ruggieri (Vastogirardi) pro Avezzano alla 3a giornata, il portiere Camerlengo (Chieti) pro Matelica aslla 5a giornata e l’attaccante Riccardo Cuccù (Atletico Porto Sant’Elpidio) pro San Nicolò Notaresco all’8a giornata.

Queste nel dettaglio le 18 squadre che compongono il Girone F di Serie D 2019/20 con i loro rispettivi allenatori :

Atletico Porto Sant’Elpidio (Squadra marchigiana di Porto Sant’Elpidio, comune in provincia di Fermo. Quest’anno giocherà almeno inizialmente le sue gare interne al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]. Neopromosso in Serie D dopo essere giunto 2° nell’Eccellenza Marche, vincendo poi una delle 7 finali dei Play Off Nazionali contro i toscani del Poggibonsi): Eddy Mengo (Confermato).

Atletico Terme Fiuggi (Squadra laziale di Fiuggi comune della provincia di Frosinone. Società nata dalla fusione tra Sff Atletico di Fiumicino e Fregene che già era in Serie D [dove la scorsa stagione era giunto 11° nel Girone G] e l’Atletico Fiuggi Terme): Giuseppe Incocciati (Nuovo).

Avezzano (Squadra dell’omonimo comune in provincia dell’Aquila. La scorsa stagione giunto 15° in Serie D Girone F, si è salvato vincendo il play out in gara unica contro il Santarcangelo, che retrocesso sul campo in Eccellenza, poi non si è iscritto nemmeno al Campionato, sciogliendosi): Antonio Mecomonaco (Nuovo), poi esonerato dopo l’eliminazione nei 32esimi in gara unica della Coppa Italia di Serie D in casa contro il Pineto e rilevato alla 5a giornata dal tecnico della Juniores Alessandro Vaccaro, ma dall’8a giornata sulla panchina marsicana siede come 1°allenatore Andrea Liguori e Vaccaro è il suo vice.

Campobasso (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Molise. La scorsa stagione giunto 12° nel Girone F) : Mirko Cudini (Nuovo)

Cattolica San Marino (Squadra della Repubblica di San Marino. Società nata dalla fusione tra Cattolica calcio che era retrocesso dall’Eccellenza Girone B in Promozione Emilia Romagna ed il San Marino che già era in Serie D [dove la scorsa stagione era giunto 16° nel Girone D, vincendo poi lo spareggio play out sul campo del Pavia]. La sede sociale resterà nella Repubblica sanmarinese, le gare interne invece verranno disputate al Comunale Giorgio Calbi di Cattolica [Rimini]): Emmanuel Cascione (Nuovo)

Chieti (Squadra dell’omonimo comune abruzzese. Quest’anno giocherà almeno inizialmente le sue gare interne al Comunale Pavone-Mariani di Pineto [Teramo]. Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo): Alessandro Grandoni (Nuovo)

Jesina (Squadra di Jesi [Ancona]. La scorsa stagione è giunta 8a nel Girone F): Omar Manuelli (Nuovo), poi esonerato dopo la 7a giornata e rilevato all’8a dal duo formato dal tecnico della Juniores Andrea Cuicchi e dal vice-allenatore Ermanno Carassai.

Matelica (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione ha conquistato la Coppa Italia di Serie D ed è giunto 2° nel Girone F dietro al Cesena, vincendo poi i Play Off battendo in finale la Recanatese): Pier Francesco Battistini (Nuovo), che poi si è separato consensualmente dal Club bianco-rosso dopo la 5a giornata ed è stato rilevato alla 6a da Gianluca Colavitto.

Montegiorgio (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Fermo. La scorsa stagione è giunto 9° nel Girone F): Gabriele Baldassarri (Nuovo)

Olympia Agnonese (Squadra di Agnone [Isernia]. Ripescata in D, dopo che la scorsa stagione era giunta 17a nel Girone F, perdendo poi lo spareggio play out contro la Vastese e dunque retrocedendo sul campo in Eccellenza): Mauro Marinelli, coadiuvato da Matteo Pizii (Nuovo).

Pineto (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione giunto 4° nel girone F ha poi disputato i Play Off, perdendo la semifinale sul campo della Recanatese): Massimo Epifani (Nuovo), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato da Paolo Rachini.

Real Giulianova (Squadra di Giulianova [Teramo]. La scorsa stagione è giunto 13° nel Girone F): Carlo Pascucci (Nuovo), poi esonerato domenica 25 agosto 2019 prima dell’inizio del Campionato e dopo l’eliminazione nel Turno Preliminare della Coppa Italia di Serie D e sostituito col terzino destro e Capitano Federico Del Grosso.

Recanatese (Squadra di Recanati [Macerata]. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone F, perdendo poi la finale Play Off contro il Matelica): Federico Giampaolo (Nuovo)

San Nicolò Notaresco (Squadra dell’omonima frazione di San Nicolò a Tordino in provincia di Teramo. Ex San Nicolò Teramo e Virtus San Nicolò. Si è trasferito dall’anno scorso a Notaresco [Teramo]. La scorsa stagione giunto 7° nel Girone F): Roberto Vagnoni (Nuovo)

Sangiustese (Squadra marchigiana di Monte San Giusto [Macerata]. Quest’anno giocherà però le sue gare interne al Polisportivo di Civitanova Marche [Macerata]. La scorsa stagione è giunta 5a nel Girone F, disputando i Play Off dove ha perso la semifinale sul campo del Matelica): Stefano Senigagliesi (Confermato)

Tolentino (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. Neopromosso in D avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche): Andrea Mosconi (Confermato).

Vastese (Squadra di Vasto [Chieti]. La scorsa stagione giunta 16a nel Girone F, si è salvata vincendo play out in gara unica contro l’Agnonese, retrocessa sul campo in Eccellenza ma poi ripescata in D): Allenatore: Marco Amelia (Nuovo).

Vastogirardi (Squadra molisana dell’omonimo comune in provincia di Isernia. Gioca le sue gare interne al Comunale Civitelle di Agnone [Isernia]. Neopromosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Molise): Francesco Farina (Confermato).

In neretto le squadre che hanno già sostituito il loro allenatore iniziale.

COPPA ITALIA SERIE D (VINTA LA SCORSA STAGIONE DAL MATELICA) 2019/20:

Risultati sedicesimi di finale di mercoledì 9 ottobre:

Gara 1: Campodarsego -Adriese 2-1

Gara 2 : Union Feltre-Villafranca Veronese (Gara giocata al Comunale Boscherai di Pedavena [Belluno]) 2-0

Gara 3: Crema-Seregno 1-2

Gara 4: Ciliverghe Mazzano-Folgore Caratese 1-2

Gara 5: Inveruno-Brusaporto 3-2

Gara 6: Sanremese-Chieri (Gara giocata al Comunale Piero De Paoli di Chieri [Torino]) 3-0

Gara 7: Ponsacco-Seravezza Pozzi 0-2

Gara 8: Grassina-San Donato Tavarnelle 1-3

Gara 9: Mezzolara-Savignanese 2-1

Gara 10: Montegiorgio-Tolentino 0-2 (1’Capezzani, 55’Severoni)

Gara 11: Pineto-Ostia Mare 1-0 (17’Ciarcelluti)

Gara 12: Torres-Aprilia Racing Club (Gara giocata in posticipo mercoledì pomeriggio 16 ottobre) 3-0

Gara 13: Portici-Savoia (Gara giocata in recupero mercoledì 23 ottobre) 0-2

Gara 14: Fasano-Taranto (Gara giocata in recupero mercoledì 30 ottobre) 3-2

Gara 15: Foggia-Turris (Gara giocata in posticipo mercoledì pomeriggio 16 ottobre) 3-1

Gara 16: Acireale-FC Messina (Gara giocata in recupero mercoledì 23 ottobre) 2-0

In neretto le squadre approdate agli ottavi.

Programma ottavi di finale di mercoledì 13 novembre alle ore 14,30:

Gara 1: Union Feltre-Campodarsego

Gara 2: Folgore Caratese-Seregno

Gara 3: Inveruno-Sanremese

Gara 4: San Donato Tavarnelle-Seravezza Pozzi

Gara 5: Tolentino-Mezzolara

Gara 6: Torres-Pineto (ore 20,30)

Gara 7: Savoia-Fasano

Gara 8: Foggia-Acireale

In neretto le sfide che riguardano le squadre del Girone F.

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore per l’accesso alla fase successiva.

RISULTATI TURNI PRECEDENTI IN ORDINE CRONOLOGICO-

Riepilogo risultati Turno Preliminare in gara unica di domenica 18 agosto 2019:

Gara 1: Chions-San Luigi 5-1

Gara 2 : Tamai-Luparense 1-1 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 3: Cartigliano-Belluno 1-0

Gara 4: Ambrosiana-Caldiero Terme 0-0 D.T.R. ed 1-3 D.C.R.

Gara 5: Vigasio-Villafranca Veronese 1-2

Gara 6: Clodiense Chioggia-Mestre 0-0 D.T.R. e 2-4 D.C.R.

Gara 7: Levico Terme-Dro 1-0

Gara 8: Ciliverghe Mazzano-Legnago Salus 2-2 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 9: Milano City-Arconatese (Gara giocata mercoledì 21 agosto) 1-2

Gara 10: Caravaggio-Scanzorosciate 2-2 D.T.R. e 4-2 D.C.R.

Gara 11: Tritium-Brusaporto 0-1

Gara 12: Ponte San Pietro Isola –Nibionnoggiono 0-0 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 13: Legnano-Castellanzese 5-2

Gara 14: Calvina-Breno 1-2

Gara 15: Lavagnese-Fezzanese 1-1 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 16: Borgosesia-Verbania 1-0

Gara 17: Fossano-Vado 1-2

Gara 18: Correggese-Lentigione 0-2

Gara 19: Mezzolara-Alfonsine 3-1

Gara 20: Forlì-Cattolica San Marino 3-0 (38’Minella su rigore, 43’Victor Gomez, 77’Minella)

Gara 21: Scandicci-Progresso 2-1

Gara 22: Atletico Porto Sant’Elpidio-Tolentino (Gara giocata al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]) 0-1 (57’Emanuele Strano)

Gara 23: Real Forte Querceta-Lucchese 0-1

Gara 24: Sangiovannese-Grosseto 0-1

Gara 25: Aglianese-Grassina 3-4

Gara 26: Bastia-Foligno 1-2

Gara 27: Avezzano-Real Giulianova 2-0 (21’rocambolesca autorete del portiere giuliese Marino Bifulco su un cross innocuo dalla sinistra di Filippo Franchi, 25’Marco Gaeta)

Gara 28: Vastese-Chieti 1-0 (44’Dos Santos)

Gara 29: Olympia Agnonese-Vastogirardi 0-1 (15’Giovanni Kyeremateng su rigore. Al 51’espulsi per un battibecco in panchina i tecnici delle due squadre: Mauro Marinelli dell’Agnonese e Francesco Farina del Vastogirardi)

Gara 30: Torres-Arzachena 2-0

Gara 31: Muravera-Budoni 3-1

Gara 32: Ladispoli-Flaminia 1-1 D.T.R. e 3-5 D.C.R.

Gara 33: Ostia Mare-Pomezia 2-1

Gara 34: Pro Calcio Tor Sapienza-Team Nuova Florida 0-1

Gara 35: Città di Anagni-Campobasso (Gara giocata al Comunale Andrea Caslini di Colleferro [Roma]) 3-0 (31’Tataranno, 55’Neccia, 89’Emanuele Capuano)

Gara 36: Gladiator-San Tommaso 2-0

Gara 37: Gelbison-Agropoli 1-1 D.T.R. e 4-1 D.C.R.

Gara 38: Giugliano-Sorrento 1-2

Gara 39: Nocerina-Nola 0-0 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 40: FC Francavilla-Grumentum Val D’Angri 4-0

Gara 41: Nardò-Casarano 3-3 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 42: Brindisi-Foggia (Gara giocata mercoledì 21 agosto) 0-1 (96’Iadaresta. All’86’espulso Anelli del Foggia per doppia ammonizione. Al termine del match nel parcheggio dello Stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, violenti scontri tra tifosi del Brindisi e del Foggia con duro e massiccio intervento della polizia, un agente è stato soccorso per via di un malore)

Gara 43: Roccella-Corigliano 0-1

Gara 44: Palmese-FC Messina 0-1

Gara 45: Marina di Ragusa-ACR Messina (Gara giocata al Comunale di Palazzolo Acreide [Siracusa]) 1-0

Gara 46: Licata-Troina 3-0

Gara 47: Palermo-Biancavilla (Gara giocata mercoledì 11 settembre) 1-1 D.T.R. e 2-4 D.C.R.

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate al 1°turno.

Riepilogo risultati Primo Turno in gara unica di domenica 25 agosto 2019:

Gara 1: Cjarlins Muzane – Chions (Gara giocata sabato 24 agosto) 3-4

Gara 2 : Campodarsego – Tamai 4-3

Gara 3: Cartigliano– Montebelluna 1-1 D.T.R. e 3-5 D.C.R.

Gara 4: Caldiero Terme-Villafranca Veronese 2-2 D.T.R. ed 1-3 D.C.R.

Gara 5: Delta Rovigo –Mestre 0-2

Gara 6: Virtus Bolzano –Levico Terme 3-1

Gara 7: Union Feltre – Este (Gara giocata al Comunale di Pedavena [Belluno]) 2-1

Gara 8: Folgore Caratese – Legnano (Gara giocata sabato 24 agosto al Comunale di Verano Brianza [Monza e Brianza]) 1-1 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 9: Inveruno –Arconatese 2-2 D.T.R. e 5-4 D.C.R.

Gara 10: Virtus Ciserano Bergamo –Brusaporto 0-1

Gara 11: Nibionnoggiono–Caravaggio (Gara giocata al Comunale di Caravaggio [Bergamo]) 1-2

Gara 12: Ciliverghe Mazzano – Breno 6-2

Gara 13: Caronnese – Seregno 0-2

Gara 14: Sporting Franciacorta – Pro Sesto 2-2 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 15: Sondrio – Villa d’Almè Valbrembana (Villa Valle) 1-1 D.T.R. ed 1-3 D.C.R.

Gara 16: Crema – Fiorenzuola 1-0

Gara 17: Savona –Fezzanese (Gara giocata al Comunale Chittolina di Vado Ligure [Savona]) 1-1 D.T.R. e 4-2 D.C.R.

Gara 18: Ligorna – Vado 2-0

Gara 19: Casale – Borgosesia 0-0 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 20: Chieri – Bra 2-1

Gara 21: Vigor Carpaneto –Lentigione 2-1

Gara 22: Sasso Marconi Zola – Mezzolara 0-1

Gara 23: Sammaurese –Scandicci (Gara giocata sabato 24 agosto) 1-3

Gara 24: Savignanese –Forlì (Gara giocata al Comunale Tullo Morgagni di Forlì) 2-0

Gara 25: Grosseto– Aquila Montevarchi 4-1

Gara 26: Serravezza Pozzi – Ghivizzano a Borgo a Mozzano 3-0

Gara 27: Follonica Gavorrano –San Donato Tavarnelle 2-3

Gara 28: Lucchese-Grassina (Gara giocata al Comunale di Camaiore [Lucca]) 2-3

Gara 29: Tuttocuoio – Prato 3-2

Gara 30: Sangiustese –Jesina (Gara giocata al Polisportivo di Civitanova Marche [Macerata], dove quest’anno la Sangiustese giocherà le sue gare interne) 2-0 (17’Mingiano, 33’Niane. Al 61’Marco Villanova della Jesina ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Chiodini)

Gara 31: Foligno-Tolentino 1-1 D.T.R. (46’p.t. Minnozzi [T], 79’Maurizio Peluso [F] su rigore. Al 52’espulso Arras del Foligno per aver colpito a gioco fermo un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca. Il gesto dello schiaffo da dietro ha generato una maxi-rissa tra i calciatori delle 2 squadre) e 3-5 D.C.R. Sequenza rigori: Emanuele Strano (T) gol, Petterini (F) parato, Federico Palmieri (T) gol, Giacomo Gorini (F) gol, Davide Viola (T) gol, Filippo Fondi (F) gol, Massaroni (T) gol, Schiaroli (F) gol e Minnozzi (T) gol.

Gara 32: Recanatese –Montegiorgio 2-3 (7’Titone, 31’Pera [R] su rigore, 44’Goretta [R], 48’Titone, 56’Andrea Omiccioli. Al 30’espulso Baraboglia del Montegiorgio per doppia ammonizione)

Gara 33: Sporting Trestina – Cannara 2-1

Gara 34: Torres -Latte Dolce 2-2 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 35: Ostia Mare-Muravera 2-0

Gara 36: Trastevere –Team Nuova Florida 2-2 D.T.R. e 5-4 D.C.R.

Gara 37: Monterosi –Flaminia 2-0

Gara 38: Latina – Aprilia Racing 2-3

Gara 39: Albalonga – Vis Artena 1-2

Gara 40: Atletico Terme Fiuggi – Città di Anagni 1-0 (48’Manfrellotti. Al 13’Francesco Cardinali del Città di Anagni ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale La Gorga)

Gara 41: Pineto-Vastese 0-0 D.T.R. e 4-2 D.C.R. Sequenza rigori: Bianciardi (P) parato, Perocchi (V) palo, Stefano Amadio (P) gol, Ansini (V) gol, Pippi (P) gol, Stivaletta (V) fuori, Stefano Sarritzu (P) gol, Pollace (V) gol ed Alfonso Pepe (P) gol.

Gara 42: San Nicolo Notaresco – Avezzano 1-2 (37’Matteo Di Giacomo, 60’autorete di Roberto Marcelli, 74’Sansovini [S.N.N.] su rigore)

Gara 43: Cassino –Vastogirardi 2-3 (18’Kyeremateng su rigore, 28’Nespoli, 40’Simone Lombardi [C], 72’Ricamato [C], 79’Kyeremateng)

Gara 44: Sorrento -Gladiator (Gara giocata al Comunale di Vico Equense [Napoli]) 1-0

Gara 45: Portici – Nocerina 1-0

Gara 46: Savoia – Gelbison 2-0

Gara 47: Taranto – Team Altamura 1-0

Gara 48: Foggia– Nardò 0-0 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 49: Fidelis Andria – Bitonto 2-2 D.T.R. e 5-4 D.C.R.

Gara 50: Audace Cerignola – Gravina (Gara giocata mercoledì 11 settembre) 3-1

Gara 51: Castrovillari –FC Francavilla (Gara giocata sabato 24 agosto al Comunale di Trebisacce [Cosenza]) 0-2

Gara 52: Cittanovese – Corigliano 1-0

Gara 53: FC Messina -Marina di Ragusa (Gara giocata al Comunale di Sant’Agata di Militello [Messina]) 2-1

Gara 54: Biancavilla– Marsala (Gara recuperata mercoledì 2 ottobre) 1-3

Gara 55: Acireale – Licata 2-0

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate ai trentaduesimi di finale.

Riepilogo risultati Trentaduesimi di finale in gara unica di mercoledì 25 settembre 2019:

Gara 1: Chions-Campodarsego 0-3

Gara 2 : Mestre-Adriese 0-0 D.T.R. ed 1-4 D.C.R.

Gara 3: Montebelluna- Union Feltre 0-0 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 4: Villafranca Veronese-Virtus Bolzano 1-1 D.T.R. e 4-2 D.C.R.

Gara 5: Seregno-Casale 4-1

Gara 6: Crema-Fanfulla (Gara giocata in posticipo mercoledì sera 2 ottobre) 1-0

Gara 7: Mantova-Ciliverghe Mazzano 3-4

Gara 8: Folgore Caratese-Caravaggio 2-0

Gara 9: Pro Sesto-Inveruno 1-2

Gara 10: Brusaporto-Villa d’Almè Valbrembana (Villa Valle) 1-1 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 11: Chieri-Ligorna 3-0

Gara 12: Sanremese-Savona 0-0 D.T.R. e 4-2 D.C.R.

Gara 13: Serravezza Pozzi -Grosseto 2-1

Gara 14: Ponsacco-Tuttocuoio 4-2

Gara 15: Grassina-Scandicci 2-1

Gara 16: San Donato Tavarnelle-Monterosi 1-1 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 17: Mezzolara-Vigor Carpaneto 1-0

Gara 18: Savignanese-Matelica 2-1 (30’Simone Tomassini [M], 32’Miori, 86’Luzzi. Al 93’espulso Miori della Savignanese per doppia ammonizione)

Gara 19: Tolentino-Cannara 3-1 (14’Minnozzi, 39’Tucci [C], 59’Severoni, 68’Di Domenicantonio. Al 70’espulso il difensore centrale franco-camerunense del Tolentino Kamana per doppia ammonizione)

Gara 20: Sangiustese-Montegiorgio (Gara giocata al Comunale Pianarelle Tamburrini di Montegiorgio [Fermo]) 1-2 (10’Mattia Palladini [S], 11’Djwomo, 47’Tempestilli)

Gara 21: Avezzano-Pineto 0-1 (31’Sarritzu. Al 73’espulso Siragusa dell’Avezzano per doppia ammonizione. Dopo questo ko è stato esonerato il tecnico dell’Avezzano Antonio Mecomonaco)

Gara 22: Trastevere-Ostia Mare 0-0 (Al 61’espulso Alan Mastropietro dell’Ostia Mare per un brutto fallo di gioco su Davide Lorusso) D.T.R. e 3-5 D.C.R. Sequenza rigori: Vasco (O.M.) gol, Sfanò (T) gol, Ramacci (O.M.) gol, Marco Neri (T) gol, Adriano D’Astolfo (O.M.) gol, Capodaglio (T) traversa, Giovanni Esposito (O.M.) gol, Sannipoli (T) gol e Riccardo Renzetti (O.M.) gol.

Gara 23: Lanusei-Torres 0-2

Gara 24: Aprilia Racing Club-Vis Artena 0-0 D.T.R. e 4-3 D.C.R.

Gara 25: Savoia-Fidelis Andria (Gara giocata in recupero mercoledì sera 9 ottobre) 3-0

Gara 26: Atletico Terme Fiuggi-Portici 1-2 (8’Pierluigi Moriconi [A.T.F.], 26’Salvatore Scala classe 2002, 45’Coratella. Espulsi entrambi tra le fila del Portici: al 29’Imbimbo per aver colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto e nel finale di gara Coratella per doppia ammonizione)

Gara 27: Taranto-Audace Cerignola (Gara giocata in recupero mercoledì 9 ottobre) 2-0

Gara 28: FC Francavilla-Fasano 0-2

Gara 29: Foggia-Vastogirardi 3-1 (11’Federico Gentile, 14’Salines, 21’Giovanni Kyeremateng [V], 55’Iadaresta)

Gara 30: Turris-Sorrento (Gara giocata in posticipo mercoledì 2 ottobre) 1-1 D.T.R. e 4-2 D.C.R.

Gara 31: FC Messina-Cittanovese (Gara giocata in anticipo mercoledì 18 settembre) 2-0

Gara 32: Marsala-Acireale (Gara giocata in recupero mercoledì 9 ottobre) 0-2

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate ai sedicesimi.

Calendario Date Coppa Italia Serie D

Domenica 18 agosto 2019 – Turno Preliminare

Domenica 25 agosto 2019 – Primo turno

Mercoledì 25 settembre 2019 – Trentaduesimi

Mercoledì 9 ottobre 2019 – Sedicesimi

Mercoledì 13 novembre 2019 – Ottavi

Mercoledì 4 dicembre 2019 – Quarti

Mercoledì 29 gennaio 2020 – Semifinale d’andata

Mercoledì 12 febbraio 2020 – Semifinale di ritorno

Mercoledì 1° aprile 2020 – Finale

INCASSO LORDO- E’ stabilito dall’incasso complessivo dei biglietti venduti, al netto di eventuali costi di stampa e di eventuali costi di prevendita.

INCASSO NETTO- Dall’incasso lordo, come sopra determinato, devono detrarsi l’iva e le spese di gestione pari al 10% del lordo. L’importo finale dovrà essere ripartito al 50% tra le due società.

