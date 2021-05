SERIE D

Arbitri e variazioni della 14^ giornata di ritorno del girone G, 15a del B e H, 17a del C ed i recuperi

Campionato: solo due retrocessioni per ogni girone

Gironi A, E, F ed I altra modifica Calendario Campionato Serie D e recuperi(1)

3a graduatoria giovani D valore 2021

Ufficiale dalla LND non ci saranno i playout in serie D ma retrocederanno (direttamente) in Eccellenza solo le ultime 2 classificate.

Troppe incognite e tempi troppo lunghi in un campionato che ha avuto inizio a fine settembre per concludersi a fine giugno. Un’annata estenuante per società, staff e calciatori.

Ecco perché si opterà per 2 sole retrocessioni per Girone che, in questo momento, riguarderebbero le seguenti 18 squadre.

Ad oggi è questa (sotto) la situazione nei 9 Gironi.

GIRONE A (a 20 squadre): Vado e Borgosesia entrambe 24 punti

GIRONE B: Tritium e Scanzorosciate entrambe a quota 26

GIRONE C (a 20 squadre): Union Feltre 34 e Chions 19

GIRONE D: Marignanese e Sasso Marconi 28 (ad oggi ci sarebbe lo spareggio Marignanese-Sasso Marconi) e Corticella 16.

GIRONE E: Grassina 24 e Sinalunghese 23

GIRONE F: Olympia Agnonese 8 ed Atletico Porto Sant’Elpidio 7, entrambe matematicamente e direttamente retrocesse.

GIRONE G: Torres, Afragolese e Nola 27 (ad oggi classifica avulsa a 3: Torres salva e spareggio Afragolese-Nola) e Giugliano 20

GIRONE H: Portici e Brindisi 28 (ad oggi spareggio Portici-Brindisi) e Puteolana 25

GIRONE I: Marina di Ragusa 24 e Roccella 16.

Queste le 9 squadre dei Gironi di Serie D in testa e dunque vicine alla promozione sul campo in Serie C:

Girone A (a 20 squadre): Gozzano (attualmente 1° con 4 punti di vantaggio sul Pont Donnaz Hône Arnad Evançon);

Girone B: Seregno (attualmente 1° con 6 punti di vantaggio sul Fanfulla);

Girone C (a 20 squadre): Trento (1° classificato, attualmente con 15 punti di vantaggio sulla Manzanese);

Girone D : Aglianese (attualmente 1a con 3 punti di vantaggio sul Lentigione);

Girone E: Montevarchi (attualmente 1° con 5 punti di vantaggio sul Trastevere) ;

Girone F: Campobasso (attualmente 1° con 8 punti di vantaggio sul San Nicolò Notaresco);

Girone G : Monterosi (attualmente 1° con 16 punti di vantaggio sul Latina);

Girone H : Taranto (attualmente 1° con 3 punti di vantaggio sull’Az Picerno);

Girone I : A.C.R. Messina (attualmente 1° con 4 punti di vantaggio sul F.C. Messina).

In neretto la squadra già matematicamente e direttamente promossa in Serie C.

Lo Scudetto di Serie D non si giocherà nemmeno quest’anno e dunque come nel 2020 non sarà assegnato nessun titolo di Campione d’Italia Dilettanti.

Alle 9 squadre promosse si aggiungeranno nella prossima Serie C le 4 direttamente retrocesse (Cosenza, Reggiana, Pescara e Virtus Entella) dalla Serie B.

Risultati recuperi giocati a porte chiuse mercoledì pomeriggio 26 maggio 2021:

21a giornata (4a di ritorno):

Pineto-Vastese 1-2 (39′ Minnozzi [P], 42′ Monza, 53′ Junior Mamona)

24a giornata (7a di ritorno):

Atletico Porto Sant’Elpidio-Atletico Terme Fiuggi 2-1 (20′ Foglia [A.T.F.], 30′ 50′ Matteo Perri)

26a giornata (9a di ritorno):

Real Giulianova–Olympia Agnonese 0-2 (22′ Amaya, 70′ Sapone)

Vastogirardi-Campobasso 0-2 (32’Pablo Vitali, 52′ Cogliati)

28a giornata (11a di ritorno):

Rieti-Aprilia Racing Club 2-0 28’st Signate (R), 36’st Tiraferri (R)

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Campobasso 67,

San Nicolò Notaresco 59,

Cynthialbalonga 49,

F.C. Matese 48,

Pineto * 46,

Castelfidardo 45,

Castelnuovo Vomano *** 43,

Rieti 43,

Recanatese * 42,

Montegiorgio 42,

Vastese (-1) 39,

Vastogirardi * 39,

Aprilia Racing Club * 35,

Atletico Terme Fiuggi 33,

Tolentino 33,

Real Giulianova * 28,

Olympia Agnonese ^ * 11,

Atletico Porto Sant’Elpidio ^ * 10.

^= Matematicamente e direttamente retrocesse in Eccellenza.

***= 3 gare in meno e dunque da recuperare.

*= una gara in meno e dunque da recuperare.

(-1)= un punto di penalizzazione per il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, dei rimborsi all’ex centrocampista Vittorio Palumbo per la stagione sportiva 2018-2019.

Gara 2a giornata d’andata che non era stata omologata: Vastese-Real Giulianova 3-0 a tavolino (in quanto il Giulianova ha schierato il centrocampista Luca Balducci che era squalificato. Sul campo era finita 1-1 (38’Luca Paudice [R.G.] su rigore, 66’Fabrizio Guarracino [V] su rigore. Al 65’espulso Emanuele D’Anna del Real Giulianova per per doppia ammonizione).

Programma recuperi di domenica 30 maggio 2021 alle ore 16:

27a giornata (10a di ritorno): Olympia Agnonese-Atletico Porto Sant’Elpidio (Gara anticipata alle ore 15; all’andata 1-3 per il Porto Sant’Elpidio)

28a giornata (11a di ritorno): Vastogirardi-Castelnuovo Vomano (Gara di nuovo rinviata per l’emergenza covid 19 a data da destinarsi; all’andata 3-1 per il Vastogirardi)

29a giornata (12a di ritorno): Aprilia Racing Club-Real Giulianova (All’andata 1-0 per l’Aprilia)

Prossimo turno, 31a Giornata (14a di ritorno) di domenica 6 giugno (si doveva giocare da calendario dapprima domenica 25 aprile e poi domenica 16 maggio ed infine domenca 30 maggio) 2021 alle ore 16 a porte chiuse:

Aprilia Racing Club-Pineto (All’andata 1-1)

Campobasso-Atletico Porto Sant’Elpidio (all’andata 2-0 per il Campobasso)

Castelfidardo-Real Giulianova (all’andata 3-2)

Castelnuovo Vomano-Tolentino (all’andata 2-2)

F.C. Matese-Recanatese (all’andata 2-2)

Montegiorgio-Rieti (all’andata 4-2)

Olympia Agnonese-Atletico Terme Fiuggi (all’andata 0-3)

San Nicolò Notaresco-Vastogirardi (all’andata 0-0)

Vastese-Cynthialbalonga (all’andata 1-1)

