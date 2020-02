ANCONA – Causa emergenza coronavirus il calcio marchigiano (dall’Eccellenza alla 3a Categoria ed anche i Campionati giovanili) si ferma da oggi 26 febbraio fino al 4 marzo 2020. I Campionati riprenderanno dopo la sosta forzata dalla giornata sospesa.

Qui sotto il Comunicato ufficiale della Lnd Marche.

Con riferimento all’ordinanza Regione Marche si dispone che le gare di Calcio a 11 di tutte le categorie di competenza del Comitato Regionale Marche, in programma nel territorio regionale da oggi mercoledì 26.02.2020 a mercoledì 04.03.2020, sono rinviate, con ripresa dei campionati dalla giornata in cui gli stessi sono stati sospesi.

Vengono, altresì, sospesi i raduni delle Rappresentative regionali e gli incontri con le Società sportive programmati, nel succitato periodo, nelle Delegazioni provinciali.

A seguito delle numerose richieste pervenute dalle Società sportive, si comunica che l’utilizzo, a qualsiasi titolo, degli impianti sportivi, sempre nel citato periodo, non ricade nelle competenza di questa Istituzione.

ECCELLENZA MARCHE

Prossimo turno 24a giornata (9a di ritorno) di domenica 8 marzo (e non più domenica 1°marzo come era previsto da calendario) 2020 ore 15:

Atletico Azzurra Colli-San Marco Servigliano Lorese (Gara anticipata a sabato 29 febbraio, sempre alle ore 15; all’andata 1-3 per il San Marco Servigliano)

Atletico Gallo Colbordolo-Urbania (3-1)

Castelfidardo-Atletico Alma (6-0)

Fabriano Cerreto-Marina (1-3)

Forsempronese-Sassoferrato Genga (0-0)

Montefano-Anconitana (Gara che si giocherà al Comunale Helvia Recina di Macerata per motivi di ordine pubblico; all’andata 0-0)

Valdichienti Ponte-Grottammare (0-1)

Vigor Senigallia-Porto d’Ascoli (0-2)

All’andata al Comunale Filippo Pirani è finita 1-0 (41’Ciabuschi) per il Grottammare.

All’andata al Comunale Ciarrocchi è finita 2-0 (17’su punizione e 26’Napolano) per il Porto d’Ascoli, allora guidato in panchina da Domenico Izzotti.

L’ultima volta che Vigor Senigallia e Porto d’Ascoli si sono incontrate al Comunale Goffredo Bianchelli di Senigallia (Ancona) risale alla stagione 2015/16, sempre in Eccellenza Marche e finì 4-3 (15’Brunori, 27’Puerini, 34’Marcos Bolzan (P.d’A.), 36’Nepa (P.d’A.), 70’Christian Gorini, 75’Rosa (P.d’A.), 86’Lavatori. Al 73’espulso Cingolani del Porto d’Ascoli per espressione ritenuta offensiva all’indirizzo del guardalinee) per la Vigor, allora guidata in panchina da Antonello Mancini (quel giorno squalificato e sostituito in panchina dal vice Antonio Censi). Al termine di quel torneo il Porto d’Ascoli chiuse Regular Season al 6°posto, mentre la Vigor giunta 15a retrocedette direttamente in Promozione Marche visto ampio distacco (che impedì la disputa del play out) dall’Atletico Gallo (giunto 12°).

CLASSIFICA ATTUALE:

Castelfidardo 42,

Anconitana 40,

Atletico Gallo Colbordolo 39,

Porto d’Ascoli 37,

Forsempronese 36,

Montefano 36,

Vigor Senigallia 33,

Urbania 32,

Valdichienti Ponte 31,

Marina 31,

Atletico Alma Fano 28,

Atletico Azzurra Colli 24,

Fabriano Cerreto 24,

Grottammare 21,

San Marco Servigliano Lorese 20,

Sassoferrato Genga 16.

COPPA ITALIA DILETTANTI (vinta la scorsa stagione dal Casarano [Eccellenza Puglia]) 2020:

Sorteggio 1° Turno Coppa Italia Dilettanti 2020

Come stabilito dal regolamento, la competizione prevede una prima fase regionale, organizzata e gestita dai Comitati Regionali stessi che ne stabiliscono la formula.

Un cammino che, almeno nelle Marche, è iniziato il 31 agosto e 1°settembre 2019 per concludersi con la finalissima della Fase Nazionale ad aprile 2020. Questa è la 54a edizione della Coppa Italia riservata alle società che partecipano al campionato d’Eccellenza.

Al termine della fase Regionale ciascun Comitato dovrà comunicare entro febbraio 2020 (data esatta che verrà poi comunicata successivamente) il nome della squadra vincitrice che, di conseguenza, risulterà qualificata alla Fase Nazionale (Coppa Italia Dilettanti per l’appunto).

La Forsempronese che si è aggiudicata il trofeo (la scorsa stagione fu il Tolentino ad aggiudicarselo) incontrerà nel 1° turno (ottavi di finale) della fase successiva la rappresentante dell’Umbria ossia il Tiferno Lerchi 1919 (compagine di Lerchi, frazione del comune perugino di Città di Castello con appena 575 abitanti, che ha conquistato il 13 novembre 2019 per la 1a volta nella sua storia, la Coppa Italia d’Eccellenza Umbra superando [6-5] ai rigori nella finale del Comunale di Foligno [Perugia] il Ducato Spoleto, dopo il 2-2 con cui si erano conclusi i tempi regolamentari e supplementari) con gare di andata e ritorno in programma mercoledì 26 febbraio (a Città di Castello) e 4 marzo (a Fossombrone) 2020. La compagine che si qualificherà al turno successivo (quarti di finale) affronterà la vincente del gruppo C che comprende squadre di Emilia Romagna e Toscana. La squadra che approderà poi in semifinale dovrà vedersela con la formazione che uscirà dai gironi A-B. La squadra vincitrice della Coppa Italia Dilettanti approderà direttamente in Serie D.

Le 19 squadre qualificate dai tornei regionali sono state suddivise in 8 raggruppamenti:

Girone A: Sestri Levante (Liguria), Casatese (Lombardia) e Chisola (Piemonte-Valle d’Aosta).

Girone B: Manzanese (Friuli Venezia Giulia), Trento (Trentino Alto Adige) e Sandonà (Veneto).

Girone C: Virtus Castelfranco (Emilia Romagna) e San Marco Avenza (Toscana)

Girone D: Forsempronese (Marche) e Tiferno Lerchi 1919 (Umbria)

Girone E: Real Monterotondo Scalo (Lazio) e Carbonia (Sardegna).

Girone F: Torrese (Abruzzo) e Tre Pini Matese (Molise).

Girone G: Vultur Rionero (Basilicata), Afragolese (Campania) e Corato (Puglia).

Girone H: San Luca (Calabria) e Giarre (Sicilia).

I gruppi composti da tre squadre si affronteranno in un torneo triangolare di sola andata, mentre delle singole gare si svolgerà sia l’andata che il ritorno.

Tutti i turni successivi si svolgeranno in gare di andata e ritorno, tranne la finale che sarà disputata in gara unica e campo neutro.

Nei Gironi Triangolari chi vince la prima partita o pareggia in trasferta riposa nella seconda giornata. Il sorteggio ha determinato chi riposa nella prima giornata e chi gioca in trasferta la prima gara. Passa il turno chi ottiene più punti. In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, in seconda battuta il numero di reti segnate e infine i gol realizzati in trasferta.

Nei match ad eliminazione diretta (andata e ritorno) in caso di parità di punteggio al termine dei 180’saranno direttamente i rigori a sancire la squadra qualificata al turno successivo.

Primo turno- Ottavi di Finale

Programma di mercoledì 26 febbraio ore 14:30

1a giornata Girone Triangolare A: Chisola-Sestri Levante (Gara posticipata per l’emergenza coronavirus a mercoledì 4 marzo, sempre alle ore 14,30). Riposerà: Casatese.

1a giornata Girone Triangolare B: San Donà 1922-Manzanese (Gara posticipata per l’emergenza coronavirus a mercoledì 4 marzo, sempre alle ore 14,30). Riposerà: Trento.

Gara d’andata Girone C: San Marco Avenza 1926-Virtus Castelfranco (Ore 15)

Gara d’andata Girone D: Tiferno Lerchi 1919-Forsempronese 1949 (Ore 18,30)

Gara d’andata Girone E: Real Monterotondo Scalo-Carbonia

Gara d’andata Girone F: Torrese-Tre Pini Matese.

1a giornata Girone Triangolare G: Vis Afragolese 1944-Vultur Rionero 1921. Riposerà: Corato.

Gara d’andata Girone H: San Luca-Giarre.

2a giornata dei Gironi Triangolari e gare di ritorno a campi invertiti mercoledì 4 marzo alle ore 14,30.

Calendario della manifestazione: La competizione avrà inizio mercoledì 26 febbraio 2020 con le gare d’andata dei Gironi a due squadre e la prima giornata dei Gironi triangolari. Gare di ritorno e seconda giornata dei Gironi triangolari mercoledì 4 marzo. Terza e ultima giornata dei Gironi triangolari mercoledì 11 marzo.

Quarti di finale 18 marzo (andata) e 25 marzo (ritorno), semifinali 1°aprile (andata) ed 8 aprile (ritorno) e finale in gara unica (con sede ed orario da stabilire) mercoledì 22 aprile 2020.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.