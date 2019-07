All’interno i calendari dei tre Gironi in pdf. Si parte domenica 25 agosto . Alla prima giornata ci sono anche: Carpi-Cesena, Modena-Vicenza e Reggiana-Feralpisalò. Alla 3a, per la squadra rossoblu trasferta a Pesaro. Per i rossoblu tre derby (marchigiani) tutti esterni (Fano, Pesaro e Fermo) nelle prime 5 giornate. Nel Girone C (dove è stato inserito il Bisceglie ma non il Cerignola che nonostante ricorso vinto resta in Serie D) si inizia con Avellino-Catania.

Calendari Serie C 2019-20

Calendario SAMBENEDETTESE 2019-20

ROMA- Sono stati varati Calendari dei tre Gironi di Serie C.

La novità dell’ultim’ora è che la Lega Pro ha inserito ufficialmente il Bisceglie nel Girone C, ma non l’Audace Cerignola (che ha annunciato il ricorso e che darà battaglia affinchè possa partecipare al Campionato di Serie C come aveva stabilito qualche giorno fa il Collegio di Garanzia del Coni). Quindi le squadre sono 60 ed i Gironi tutti a 20.

Ricordiamo che il Campionato di Serie C 2019/20 inizierà il 25 agosto 2019 e terminerà il 26 aprile 2020. In programma quattro turni infrasettimanali, sosta dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.

Si giocherà in tutti e tre i Gironi sempre la domenica (tranne nei 4 turni infrasettimanali, che si giocheranno di mercoledì) con orari fissi (ore 15 e 17,30), eccezion fatta per anticipi (3, uno per Girone il sabato sera) ed posticipo (il lunedì con diretta su Rai Sport) concordati preventivamente.

Ecco i 3 nuovi Gironi di Serie C 2019/20 con la conferma del criterio geografico dello scorso anno, con le divisioni Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud:

GIRONE A (a 20 squadre): Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus B (Under 23), Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Vercelli, Renate e Robur Siena.

GIRONE B (a 20 squadre): Alma Juventus Fano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggiana, Rimini, SAMBENEDETTESE, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro.

GIRONE C (a 20 squadre): Avellino, Az Picerno, Bari, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.

SERIE C GIRONE B:

Programma 1a giornata Serie C Girone B di domenica 25 agosto 2019:

Alma Juventus Fano-SAMB

Arzignano Valchiampo-Piacenza

Carpi-Cesena

Fermana-Ravenna

Modena-Lanerossi Vicenza Virtus

Reggiana-Feralpisalò

Rimini-Imolese

Triestina-Gubbio

Virtus Vecomp Verona-Padova

Vis Pesaro-Sudtirol Alto Adige

La scorsa stagione (2018/19) la gara (8a giornata d’andata di domenica 21 ottobre 2018) giocata al Comunale Raffaele Mancini di Fano (Pesaro-Urbino) finì 1-1 (3’Acquadro [A.J.F.], 71’Stanco [S]. Al 77’espulso per proteste il tecnico della Samb Giorgio Roselli).

Le 2 squadre la scorsa stagione si erano incontrate anche nella Coppa Italia di Serie C dove nel 1° turno in gara unica, al Riviera delle Palme, l’ha spuntata la squadra rossoblu vincendo (4-1) ai rigori dopo l’1-1 (27’Alberto Filippini [A.J.F.], 92’Russotto [S]) con cui si erano conclusi i tempi regolamentari e supplementari.

Sequenza rigori: Ludovico Rocchi (S) gol, Jonathan Alexis Ferrante (A.J.F.) parato, Calderini (S) gol, Cernaz (A.J.F.) gol, Carlo Ilari (S) gol, Dramane Konate (A.J.F.) traversa e Russotto (S) gol.

La scorsa stagione sempre in serie C Girone B (11a giornata di domenica 29 ottobre 2017), al Riviera delle Palme finì 0-0 tra la squadra rossoblu, allora guidata in panchina da Francesco Moriero e quella granata guidata da Agatino Cuttone.

Calendario Completo Serie C Girone B 2019-20

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Programma 1a giornata Girone A di domenica 25 agosto 2019:

Alessandria-Gozzano

Arezzo-Lecco

Aurora Pro Patria-Monza

Como-Pergolettese

Novara-Juventus B (Under 23)

Pistoiese-Albinoleffe

Pontedera-Carrarese

Pro Vercelli-Pianese

Robur Siena-Olbia

Calendario Completo Serie C Girone A 2019-20

Programma 1a giornata Girone C di domenica 25 agosto 2019:

Avellino-Catania

Catanzaro-Teramo

Cavese-Az Picerno

Monopoli-Vibonese

Potenza-Casertana

Rende-Bisceglie

Rieti-Ternana

Sicula Leonzio-Bari

Virtus Francavilla-Reggina

Viterbese Castrense-Paganese

Calendario completo Serie C Girone C 2019-20

CALENDARIO SAMB GIRONE D’ANDATA:

1a giornata di domenica 25 agosto 2019: Alma Juventus Fano-SAMB

2a giornata: SAMB -Triestina

3a giornata: Vis-Pesaro-SAMB

4a giornata: SAMB-Arzignano Valchiampo

5a giornata: Fermana-SAMB

6a giornata: SAMB-Modena

7a giornata: Ravenna-SAMB

8a giornata: SAMB-Piacenza

9a giornata: Cesena-SAMB

10a giornata: SAMB-Virtus Vecomp Verona

11a giornata: Padova-SAMB

12a giornata: SAMB-Lanerossi Vicenza Virtus

13a giornata: Reggiana-SAMB

14a giornata: SAMB-Rimini

15a giornata: Sudtirol Alto Adige-SAMB

16a giornata: SAMB-Feralpisalò

17a giornata: Imolese-SAMB

18a giornata: SAMB-Gubbio

19a ed ultima giornata d’andata di domenica 15 dicembre 2019: Carpi-SAMB.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2019/20 con i loro rispettivi allenatori:

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, comune in provincia di Pesaro-Urbino. Riammessa in Serie C dopo essere giunta la scorsa stagione 20a e dunque ultima nel Girone B ed essere dunque direttamente retrocessa sul campo in D. Stretto un accordo di collaborazione con l’Ascoli Calcio che consentirà ad entrambe le società di sviluppare percorsi comuni sia nell’ambito del settore giovanile sia per quanto riguarda le rispettive prime squadre): Gaetano Fontana (Nuovo).

Arzignano Valchiampo (Squadra di Arzignano, comune in provincia di Vicenza. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C. In 3a serie, dove mancava dalla stagione 1942/43, giocherà le sue gare interne al Comunale Romeo Menti di Vicenza): Alberto Colombo (Nuovo)

Carpi (Squadra dell’omonimo comune emiliano, in provincia di Modena. Retrocessa dalla Serie B dove la scorsa stagione è giunta 19a ed ultima): Giancarlo Riolfo (Nuovo)

Cesena (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F): Francesco Modesto (Nuovo)

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 4a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dalla Triestina): Damiano Zenoni (Confermato; la scorsa stagione era tecnico della Berretti, ma gli fu poi affidata la prima squadra a Campionato terminato, sostituendo l’esonerato Domenico Toscano per la disputa dei Play Off).

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 10a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off , dove è stata subito eliminata dal Monza nel 1° turno in gara unica): Flavio Destro (Confermato)

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunta 12a nel Girone B di Serie C) : Federico Guidi (Nuovo)

Imolese (Squadra romagnola di Imola, comune in provincia di Bologna. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dal Piacenza): Federico Coppitelli (Nuovo)

Lanerossi Vicenza Virtus (Squadra veneta di Vicenza. Nata nell’estate 2018 dalla fusione tra Vicenza e Bassano Virtus [il quale è poi ripartito col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto dove vincendo il Girone F, è stato promosso in Promozione Veneto]. La scorsa stagione il Vicenza è giunto 8°, partecipando ai Play Off, dove è stato subito eliminato nel 1° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Ravenna, giunto 7°): Domenico Di Carlo (Nuovo)

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D perdendo spareggio promozione con la Pergolettese e vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Mauro Zironelli (Nuovo).

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 18a): Salvatore Sullo (Nuovo)

Piacenza (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione giunta 2a nel Girone A di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone A col Trapani): Arnaldo Franzini (Confermato).

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 7a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo della Feralpisalò, giunta 4a): Luciano Foschi (Confermato).

Reggiana (Squadra emiliana di Reggio Emilia. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 3a col nome Reggio Audace nel Girone D, perdendo poi la finale Play Off del suddetto Girone): Massimiliano Alvini (Nuovo).

Rimini (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 18a nel Girone B di Serie C, si è poi salvata vincendo lo spareggio play out contro la Virtus Vecomp Verona): Mario Petrone (Confermato).

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 9a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata subito eliminata dal Sudtirol nel 1° turno in gara unica): Paolo Montero (Nuovo).

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Monza, giunto 5°): Stefano Vecchi (Nuovo)

Triestina (Squadra di Trieste, comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 2a nel Girone B di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone B col Pisa): Massimo Pavanel (Confermato).

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone B contro il Rimini ed essere dunque retrocessa sul campo in D): Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione è giunta 15a nel Girone B di Serie C): Simone Pavan (Nuovo).

Il Girone B è così geograficamente diviso: 8 squadre emiliano-romagnole (Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggiana e Rimini), 4 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e Vis Pesaro), 4 venete (Arzignano Valchiampo, Lanerossi Vicenza Virtus, Padova e Virtus Vecomp Verona), una friulana (Triestina), una lombarda (Feralpisalò), una trentina (Sudtirol Alto Adige) ed una umbra (Gubbio).

Ecco le 60 squadre divise per regioni che compongono la Serie C (Lega Pro) 2019/20:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (2): AZ PICERNO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone H) e Potenza .

Calabria (4): Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese.

Campania (4) : AVELLINO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G; ha poi conquistato anche lo Scudetto Dilettanti 2019), Casertana, Cavese e PAGANESE (Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone C contro il Bisceglie ed essere dunque retrocessa sul campo in D).

Emilia Romagna (8): CARPI (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 19°ed ultimo), CESENA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F col nome poi cambiato di Romagna Centro Cesena), Imolese, MODENA (Ripescato dalla Serie D dove è giunto 2° nel Girone D perdendo spareggio promozione con la Pergolettese e vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Piacenza, Ravenna, REGGIANA (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 3a col nome Reggio Audace nel Girone D, perdendo poi la finale Play Off del suddetto Girone) e Rimini.

Friuli Venezia Giulia (una): Triestina.

Lazio (2): Rieti e Viterbese Castrense.

Lombardia (9): Albinoleffe, Aurora Pro Patria, COMO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B), Feralpisalò, Giana Erminio, LECCO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), Monza, PERGOLETTESE (ex Pergocrema; neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D) e Renate.

Marche (4): ALMA JUVENTUS FANO (Riammessa in Serie C dopo essere giunta la scorsa stagione ultima nel Girone B ed essere dunque direttamente retrocessa sul campo in D), Fermana, Samb e Vis Pesaro .

Piemonte (5): Alessandria, Gozzano, Juventus B (Under 23; seconda squadra della famosa società di Serie A), Novara e Pro Vercelli.

Puglia (4): BARI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I), BISCEGLIE (Riammesso in Serie C, dopo aver vinto la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone C contro la Paganese ma poi aver perso ai rigori lo spareggio Inter-Girone contro la Lucchese [che poi non si è iscritta al successivo Campionato di C e dovrebbe ora ripartire dalla Serie D] ed essere dunque retrocesso sul campo in D), Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (una): Olbia.

Sicilia (2): Catania e Sicula Leonzio .

Toscana (6): Arezzo, Carrarese, PIANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E), Pistoiese, Pontedera e Robur Siena.

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (2): Gubbio e Ternana.

Veneto (4): ARZIGNANO VALCHIAMPO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C), Lanerossi Vicenza Virtus, PADOVA (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 18°) e VIRTUS VECOMP VERONA (Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone B contro il Rimini ed essere dunque retrocessa sul campo in D).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), neopromosse (dalla Serie D), riammesse e ripescate.

Ecco le 20 squadre che compongono la Serie B 2019/20:

ASCOLI, BENEVENTO, CHIEVOVERONA (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 20° ed ultimo), CITTADELLA, COSENZA, CREMONESE, CROTONE, EMPOLI (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 18°), FROSINONE (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 19°), JUVE STABIA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone C), LIVORNO, PERUGIA, PESCARA, PISA (neopromosso avendo vinto la Finale B dei Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), PORDENONE (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone B), SALERNITANA, SPEZIA, TRAPANI (Neopromosso avendo vinto la Finale A dei Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), VENEZIA (Ripescato in B al posto del Palermo che invece ripartirà dalla D; sul campo era retrocesso dopo il play out perso ai rigori contro la Salernitana) e VIRTUS ENTELLA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone A).

In neretto le 3 squadre retrocesse dalla Serie A, le 5 neopromosse dalla Serie C e quella ripescata.

COPPA ITALIA (vinta la scorsa stagione dalla Lazio) 2019/20

Oltre alle 20 (Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona) squadre di Serie A e alle 20 (Ascoli, Benevento, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Trapani, Venezia e Virtus Entella) di B, sono 29 (Padova, Carpi, Piacenza, Arezzo, Pro Vercelli, Robur Siena, Carrarese, Aurora Pro Patria, Novara, Alessandria, Triestina, Imolese, Feralpisalò, Monza, Sudtirol Alto Adige, Ravenna, Lanerossi Vicenza Virtus, Sambenedettese, Fermana, Catanzaro, Catania, Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana, Rende, Cavese e Viterbese Castrense) i club di Serie C e 9 (Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris) quelli di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2019/2020 (4 agosto 2019-13 maggio 2020).

Programma 1° turno in gara unica di domenica 4 agosto 2019:

Gara 1: Triestina-Cavese

Gara 2: Aurora Pro Patria-Matelica

Gara 3: Virtus Francavilla-Novara

Gara 4: Reggina-Lanerossi Vicenza Virtus

Gara 5: Robur Siena-Mantova

Gara 6: Monza-Alessandria

Gara 7: Ravenna-Sanremese

Gara 8: Arezzo-Turris

Gara 9: Feralpisalò-Adriese

Gara 10: Catanzaro-Casertana

Gara 11: Imolese-SAMBENEDETTESE

Gara 12: Pro Vercelli-Rende

Gara 13: Piacenza-Viterbese Castrense

Gara 14: Catania-Fanfulla

Gara 15: Carrarese-Fermana

Gara 16: Monopoli-Ponsacco

Gara 17: Sudtirol Alto Adige-Fasano

Gara 18: Potenza-Lanusei

Programma 2°Turno in gara unica di domenica 11 agosto 2019:

Gara 1: Perugia-Vincente di Triestina-Cavese

Gara 2: Spezia-Vincente di Aurora Pro Patria-Matelica

Gara 3: Cremonese-Vincente di Virtus Francavilla-Novara

Gara 4: Empoli-Vincente di Reggina-Lanerossi Vicenza Virtus

Gara 5: Pescara-Vincente di Robur Siena-Mantova

Gara 6: Benevento-Vincente di Monza-Alessandria

Gara 7: Livorno-Carpi

Gara 8: Cittadella-Padova

Gara 9: Chievo-Vincente di Ravenna-Sanremese

Gara 10: Crotone-Vincente di Arezzo-Turris

Gara 11: Pordenone-Vincente di Feralpisalò-Adriese

Gara 12: Salernitana-Vincente di Catanzaro-Casertana

Gara 13: Juve Stabia-Vincente di Imolese-SAMBENEDETTESE

Gara 14: Ascoli-Vincente di Pro Vercelli-Rende

Gara 15: Trapani-Vincente di Piacenza-Viterbese Castrense

Gara 16: Venezia-Vincente di Catania-Fanfulla

Gara 17: Frosinone-Vincente di Carrarese-Fermana

Gara 18: Cosenza-Vincente di Monopoli-Ponsacco

Gara 19: Virtus Entella-Vincente di Sudtirol Alto Adige-Fasano

Gara 20: Pisa- Vincente di Potenza-Lanusei

Programma 3°Turno in gara unica di domenica 18 agosto 2019:

Gara A) Brescia – Vincente secondo turno eliminatorio 1

Gara B) Sassuolo – Vincente secondo turno eliminatorio 2

Gara C) Verona – Vincente secondo turno eliminatorio 3

Gara D)Vincente secondo turno eliminatorio 4 – Vincente secondo turno eliminatorio 5

Gara E) Fiorentina – Vincente secondo turno eliminatorio 6

Gara F) Vincente secondo turno eliminatorio 7 – Vincente secondo turno eliminatorio 8

Gara G) Cagliari – Vincente secondo turno eliminatorio 9

Gara H) Sampdoria – Vincente secondo turno eliminatorio 10

Gara I) Spal – Vincente secondo turno eliminatorio 11

Gara J) Lecce – Vincente secondo turno eliminatorio 12

Gara K) Genoa – Vincente secondo turno eliminatorio 13

Gara L) Vincente secondo turno eliminatorio 14 – Vincente secondo turno eliminatorio 15

Gara M) Parma – Vincente secondo turno eliminatorio 16

Gara N) Vincente secondo turno eliminatorio 17 – Vincente secondo turno eliminatorio 18

Gara O) Udinese – Vincente secondo turno eliminatorio 19

Gara P) Bologna – Vincente secondo turno eliminatorio 20

Programma 4°Turno in gara unica di mercoledì 4 dicembre 2019:

1) vincente A – vincente B

2) vincente C – vincente D

3) vincente E – vincente F

4) vincente G – vincente H

5) vincente I – vincente J

6) vincente K – vincente L

7) vincente M – vincente N

8) vincente O – vincente P

Programma Ottavi di finale in gara unica di mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio 2020:

1) Napoli (testa di serie 1)– Vincente quarto turno 1

2) Lazio (8)– Vincente quarto turno 2

3) Atalanta (5)– Vincente quarto turno 3

4) Inter (4)– Vincente quarto turno 4

5) Milan (3) – Vincente quarto turno 5

6) Torino (6)– Vincente quarto turno 6

7) Roma (7) – Vincente quarto turno 7

8) Juventus (2) – Vincente quarto turno 8

DATE CALENDARIO COPPA ITALIA 2019/2020

Primo turno eliminatorio domenica 04/08/2019

Secondo turno eliminatorio domenica 11/08/2019

Terzo turno eliminatorio domenica 18/08/2019

Quarto turno mercoledì 04/12/2019

Ottavi di finale mercoledì 15/01/2020

Ottavi di finale mercoledì 22/01/2020

Quarti di finale mercoledì 29/01/2020

Semifinali (andata) mercoledì 12/02/2020

Semifinali (ritorno) mercoledì 04/03/2020

Finale mercoledì 13/05/2020

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dalla Viterbese Castrense) 2019/20: Sorteggiati i 10 Gironi Triangolari della 1a Fase. La Samb entrerà in gioco nella fase finale ad eliminazione diretta, così come le altre 28 squadre (Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Feralpisalò, Fermana, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Monza, Monopoli, Novara, Piacenza, Potenza, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Robur Siena, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense) che partiecipano alla Coppa Italia principale.

Girone A: Como, Gozzano e Renate.

Girone B: Albinoleffe, Giana Erminio e Lecco.

Girone C: Juventus B (Under 23), Pergolettese e Reggiana.

Girone D: Pianese, Pistoiese e Pontedera.

Girone E: Cesena, Rimini e Vis Pesaro.

Girone F: Arzignano Valchiampo, Modena e Virtus Vecomp Verona.

Girone G: Alma Juventus Fano, Gubbio e Teramo.

Girone H: Olbia, Rieti e Ternana.

Girone I: Avellino, Bari e Paganese.

Girone L: Az Picerno, Sicula Leonzio e Vibonese.

Le tre partite in programma in ogni gruppo saranno disputate nelle prime tre domeniche di agosto (4, 11 e 18).

Programma 1a giornata di Domenica 4 agosto 2018:

Girone A: Gozzano-Renate. Riposerà: Como.

Girone B: Giana Erminio-Albinoleffe. Riposerà: Lecco

Girone C: Juventus B (Under 23)-Pergolettese. Riposerà: Reggiana.

Girone D: Pontedera-Pianese. Riposerà: Pistoiese.

Girone E: Rimini-Cesena. Riposerà: Vis Pesaro.

Girone F: Modena-Virtus Vecomp Verona . Riposerà: Arzignano Valchiampo.

Girone G: Gubbio-Alma Juventus Fano. Riposerà: Teramo.

Girone H: Ternana-Olbia . Riposerà: Rieti.

Girone I: Bari-Paganese . Riposerà: Avellino.

Girone L: Vibonese-Sicula Leonzio. Riposerà: Az Picerno.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.