FIRENZE-Come risaputo Albissola 2010, Lucchese e Siracusa non hanno presentato la domanda di iscrizione al campionato. Al loro posto entrano Alma Juventus Fano, Virtus Vecomp Verona e Paganese. Respinti invece dalla Covisoc i ricorsi di Arzachena e Foggia (che dovrebbe ripartire dalla Serie D). I club ripescati sono Modena e Reggio Audace (Reggiana).

Al momento manca una sola squadra per completare i 60 posti assegnati alle società di Serie C. La 60a squadra potrebbe essere una tra l’Audace Cerignola o il Bisceglie le cui domande di ripescaggio sono state però per ora bocciate per diffcoltà a livello strutturale (impianti di gioco non idonei).

La Lega Pro ha fatto sapere che giovedì 25 luglio alle ore 18,30 presso il Salone d’Onore del CONI a Roma verranno stilati i calendari del prossimo campionato di Serie C 2019/20.

Mentre qualche giorno prima precisamente, sabato 20 luglio verrà comunicata la composizione dei tre Gironi.

Intanto in Serie B il Venezia (che era retrocesso sul campo perdendo ai rigori il play out contro la Salernitana) è stato riammesso al posto del Palermo che invece ripartirà dalla D.

Ecco le squadre ad oggi regolarmente iscritte in Serie C:

AlbinoLeffe

Alessandria

Arezzo

Arzignano Valchiampo

Avellino

Bari

Carpi

Carrarese

Casertana

Catania

Catanzaro

Cavese

Cesena

Como

Feralpisalò

Fermana

Giana Erminio

Gozzano

Gubbio

Imolese

Juventus B (Under 23)

Lanerossi Vicenza Virtus

Lecco

Monopoli

Monza

Novara

Olbia

Padova

Pergolettese

Piacenza

Pianese

Picerno

Pistoiese

Pontedera

Potenza

Pro Patria

Pro Vercelli

Ravenna

Reggina

Renate

Rende

Rieti

Rimini

Robur Siena

Sambenedettese

Sicula Leonzio

SudTirol

Teramo

Ternana

Triestina

Vibonese

Virtus Francavilla

Vis Pesaro

Viterbese Castrense

Ecco le squadre (per ora 59) divise per regioni che dovrebbero comporre la Serie C (Lega Pro) 2019/20:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (2): AZ PICERNO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone H) e Potenza .

Calabria (4): Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese.

Campania (4) : AVELLINO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G; ha poi vinto anche lo Scudetto Dilettanti 2019), Casertana, Cavese e PAGANESE (Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone C contro il Bisceglie ed essere dunque retrocessa sul campo in D).

Emilia Romagna (8): CARPI (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 19°ed ultimo), CESENA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F col nome poi cambiato di Romagna Centro Cesena), Imolese, MODENA (Ripescato dalla Serie D), Piacenza, Ravenna, REGGIO AUDACE (REGGIANA; ripescata dalla Serie D) e Rimini.

Friuli Venezia Giulia (una): Triestina.

Lazio (2): Rieti e Viterbese Castrense (?).

Lombardia (9): Albinoleffe, Aurora Pro Patria, COMO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B), Feralpisalò, Giana Erminio, LECCO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), Monza, PERGOLETTESE (ex Pergocrema; neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D) e Renate.

Marche (4): ALMA JUVENTUS FANO (Riammessa in Serie C dopo essere giunta la scorsa stagione ultima nel Girone B ed essere dunque direttamente retrocessa sul campo in D), Fermana, Samb e Vis Pesaro .

Piemonte (5): Alessandria, Gozzano, Juventus B Under 23 (seconda squadra della famosa società di Serie A), Novara e Pro Vercelli.

Puglia (3): BARI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I), Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (una): Olbia.

Sicilia (2): Catania e Sicula Leonzio .

Toscana (6): Arezzo, Carrarese, PIANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E), Pistoiese, Pontedera e Robur Siena.

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (2): Gubbio e Ternana.

Veneto (4): ARZIGNANO VALCHIAMPO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C), Lanerossi Vicenza Virtus, PADOVA (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 18°) e VIRTUS VECOMP VERONA (Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone B contro il Rimini ed essere dunque retrocessa sul campo in D).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), le neopromosse (dalla Serie D) e le ripescate (o riammese che dir si voglia).

Ecco come potrebbero essere composti i 3 nuovi Gironi di Serie C 2019/20 secondo la probabile conferma del criterio geografico dello scorso anno, con le divisioni Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud:

GIRONE A: (a 20 squadre) Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Gozzano, Juventus B (Under 23), Lecco, Modena, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Reggio Audace (Reggiana) e Robur Siena.

GIRONE B: (a 20 squadre) Albinoleffe, Alma Juventus Fano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Padova, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro.

GIRONE C: (a 19 squadre; 20 con l’eventuale ripescaggio di Bisceglie o Cerignola) Avellino, Az Picerno, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.

Ecco invece come dovrebbero essere composti secondo noi i 3 nuovi Gironi di Serie C 2019/20 secondo la semplice logica geografica del Nord, Centro-Nord e Centro-Sud:

GIRONE A: (a 20 squadre) Albinoleffe, Alessandria, Arzignano Valchiampo, Aurora Pro Patria, Como, Feralpisalò, Giana Erminio, Gozzano, Juventus B Under 23, Lanerossi Vicenza Virtus, Lecco, Monza, Novara, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Robur Siena, Sudtirol Alto Adige, Triestina e Virtus Vecomp Verona.

GIRONE B: (a 20 squadre) Alma Juventus Fano, Arezzo, Carpi, Carrarese, Cesena, Fermana, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Ravenna, Reggio Audace (Reggiana), Rieti, Rimini, Sambenedettese, Vis Pesaro e Viterbese Castrense.

GIRONE C: (a 19 squadre; 20 con l’eventuale ripescaggio di Bisceglie o Cerignola) Avellino, Az Picerno, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Gubbio, Monopoli, Olbia, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese e Virtus Francavilla.

Ecco le 20 squadre che dovrebbero comporre la Serie B 2019/20:

ASCOLI, BENEVENTO, CHIEVOVERONA (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 20° ed ultimo), CITTADELLA, COSENZA, CREMONESE, CROTONE, EMPOLI (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 18°), FROSINONE (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 19°), JUVE STABIA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone C), LIVORNO, PERUGIA, PESCARA, PISA (neopromosso avendo vinto la Finale B dei Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), PORDENONE (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone B), SALERNITANA, SPEZIA, TRAPANI (Neopromosso avendo vinto la Finale A dei Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), VENEZIA (Ripescato in B al posto del Palermo che invece ripartirà dalla D; sul campo era retrocesso dopo il play out perso ai rigori contro la Salernitana) e VIRTUS ENTELLA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone A).

In neretto le 3 squadre retrocesse dalla Serie A, le 5 neopromosse dalla Serie C e quella ripescata.

INFO PLAY OFF SERIE C- Grandi novità per la serie C del prossimo anno: la FIGC ha infatti comunicato che a partecipare ai Play Off saranno solamente 8 squadre e non più 28 come accaduto negli ultimi anni. Si comincerà così dai quarti di finale a gara unica e poi semifinali e finali. Questo nello specifico quanto stabilito dalla FIGC:

La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le tre squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi;

b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite;

c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

d) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;

e) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;

f) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;

g) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;

h) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato.

Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà altresì determinata la graduatoria fra terze

classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime

partite dei play-off.

I play-off saranno disputati, secondo la seguente formula:

a) la prima in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la

peggiore squadra quarta classificata ammessa ai play off; la gara viene disputata sul campo

della prima delle seconde classificate;

b) la seconda in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, l’altra

quarta classificata ammessa ai play-off; la gara viene disputata sul campo della seconda delle

seconde classificate;

c) la terza in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la

peggiore delle terze classificate ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della

terza in graduatoria delle seconde classificate;

d) la prima in graduatoria delle terze classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la seconda

delle terze squadre ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della prima in

graduatoria delle terze classificate;

e) per le gare di cui ai punti a), b), c) e d), in caso di parità di punteggio al termine dei minuti

regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a

seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

f) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e d) disputano una gara di andata e una di ritorno.

La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al

termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la

gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti;

verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti

ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

g) le squadre vincenti le gare di cui ai punti b) e c) disputano una gara di andata e una di ritorno.

La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al

termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la

gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti;

verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti

ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

h) le squadre vincenti le gare di cui ai punti f) e g) disputano una gara di andata e una di ritorno.

La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al

termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la

gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti;

verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti

ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

j) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto h) conseguirà il titolo sportivo per

richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B”.

