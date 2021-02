L’ex assessore e vicesindaco aveva denunciato i consiglieri di opposizione in merito alla vendita della Ex Curzi alla società di suo cugino. Il Pubblico Ministero ha disposto l’infondatezza dell’accusa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una delle pagine più oscure della storia amministrativa sambenedettese, tanto che il sindaco in carica rifiuta, dal 2019, di rispondere alle domande del nostro giornale. Parliamo della vendita dell’ex Scuola Curzi alla Lc Costruzioni, società di cui è parte la Cube Srl, che ha per amministratore delegato e socio Mirco Assenti, cugino di Andrea Assenti, all’epoca vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici che si interessò del procedimento amministrativo.

Qui la sintesi delle vicende.

Andrea Assenti aveva sporto querela per alcune dichiarazioni dei consiglieri di opposizione Domenico Pellei (Centro Civico Popolare) e Tonino Capriotti (Italia Viva, all’epoca Partito Democratico), che avevano parlato di “Sistema Assenti”, alludendo alla situazione che dalla vendita dell’ex Curzi è estendibile ad altri ambiti.

Il Pubblico Ministero ha riconosciuto però che quelle parole “costituivano esercizio del diritto di critica politica con valutazioni e sottolineature polemiche innestate su fatti veri e verificati“.

Un’altra brutta figura per Andrea Assenti, che in Consiglio Comunale aveva dichiarato di aver saputo della “cuginanza” soltanto in quel momento, ignaro della dimostrazione pubblica di inefficienza, evidentemente incapace di leggere i nomi e i cognomi – così come i funzionari comunali e i dirigenti preposti al controllo – degli atti da lui stesso firmati.

