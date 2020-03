SCORRI VERSO IL BASSO PER LEGGERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN SENSO CRONOLOGICO

ORE 19 Coronavirus Marche: aggiornamento delle ore 18 Il Gores ha trasmesso la situazione aggiornata alle ore 18 di oggi. “Tengo fede all’impegno di comunicarvi puntualmente tutte le notizie, anche se questo è il giorno più difficile – afferma il presidente Luca Ceriscioli – perché i dati ci parlano di un totale di 22 decessi, 14 solo oggi e 8 dei giorni scorsi, ma con diagnosi precedentemente dubbia e ora confermata. Il nostro pensiero, la nostra vicinanza e il nostro impegno sono per coloro che stanno soffrendo e per il personale sanitario, che sta veramente dando il massimo”.

In totale: Pesaro-Urbino 74, Ancona 10, Macerata 3, Fermo 3, Ascoli 1.

Maschi 69, femmine 21.

Età media 80,2. Il 98,8% con patologie pregresse.

ORE 18 Angelo Borrelli Protezione Civile: 192 guariti in più, 2941 in tutto. Attualmente positivi oggi un incremento di 2989 in un giorno, complessivamente 26062. In isolamento senza sintomi o sintomi lievi 11108, in terapia intensiva 2060. Registriamo purtroppo 345 deceduti per un totale di 2503. Oggi sono state consegnati 50 mila occhiali protettivi, 2500000 guanti monouso, un milione e mezzo di mascherine.

Il decreto del governo è molto importante a livello di finanza pubblica, io sono sicuro e so che il decreto uscirà in serata e lo potremo leggere già questa sera.

Credo che una settimana fa le condizioni erano ben diverse, c’era una zona rossa e il resto dell’Italia era soggetta alla libera circolazione con movimento, feste, gite: tutte occasioni di incontro e di contagio, le ultime misure fanno sperare di sortire effetto. Mi auguro che non si arrivi a vedere la crescita di numeri esponenziali, tutto dipende dalla nostra cura.

Nicola Magrini Aifa: “

Ranieri Guerra consigliere aggiunto Oms: “Partirà una sperimentazione con il farmaco per l’artrite sui malati che sono in terapia intensiva, su circa 300 pazienti, in via sperimentale”.

ORE 14.20 ANDAMENTO CONTAGI NELLE PROVINCE MARCHIGIANE Si registra per il secondo giorno consecutivo l’assenza di casi positivi nella provincia di Fermo con un rallentamento ad Ascoli rispetto ai giorni scorsi. Attorno al 10% l’aumento nel resto della Regione, con un importante segnale di rallentamento ad Ancona e Macerata.

ORE 13:20 AGGIORNAMENTO GORES Il Gores ha comunicato l’aggiornamento delle ore 12, includendo nei campioni positivi anche gli aggiornamenti giunto dopo le ore 9 dal laboratorio di Ascoli.

Positivi 1371. Di cui Pesaro 812, Ancona 356, Macerata 128, Fermo 36, Ascoli 23. Extra Regione 16.

Test effettuati 3560; positivi 1371, negativi 2189.

Totale ricoverati 708, di cui in terapia intensiva 109, non in terapia intensiva 570, in area post-critica 29, dimessi (ora in isolamento domiciliare) 69.

Ricoveri terapia intensiva negli ospedali: Pesaro 28, Ancona 26, Senigallia 5, Fermo 7, Civitanova 9, Jesi 7, Urbino 3, Camerino 10, San Benedetto 7, Inrca Ancona 7.

Ricoveri e contatti in isolamento domiciliare: 3862, di cui asintomatici 3333, sintomatici 529 – operatori sanitari 392.

Ancona: 924 di cui asintomatici 853, sintomatici 71 – operatori sanitari 114.

Pesaro: 1621, di cui asintomatici 1340, sintomatici 281 – operatori sanitari 156.

Macerata: 566 di cui asintomatici 468, sintomatici 98 – operatori sanitari 47.

Fermo: 452 di cui asintomatici 394, sintomatici 58 – operatori sanitari 54.

Ascoli: 299, di cui asintomatici 278, sintomatici 21 – operatori sanitari 21.

La giunta regionale riunita questa mattina a Palazzo Raffaello ha ratificato una integrazione dell’accordo con l’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) e con l’Associazione religiosa istituti sociosanitari (Aris), che mette a disposizione 188 posti per i pazienti Covid-19 positivi nelle fasi post critiche stabilizzate.

Le strutture interessate sono Villa dei Pini di Civitanova, Anni Azzurri di Campofilone e Santo Stefano di Villa Fastiggi di Pesaro.

ORE 11 GORES MARCHE Aggiornamento del Gores sui tamponi di questa mattina. I dati sono stati ricalibrati dalla Sod Virologia, che ha provveduto a precisarli, al netto dei retest, che si rendono necessari nei casi che risultano debolmente positivi: +127 in un giorno, 1354 il totale nelle Marche.

Ieri infatti, in riferimento al 15 marzo, i positivi erano stati calcolati in 120, mentre oggi la comunicazione è di 103 per la stessa data. Anche i campioni, precedentemente comunicati in 300, risultano oggi essere 288 per quella data. Presto ricalcoleremo i dati.

ORE 9:40 CERISCIOLI Il presidente della Regione Marche: “Questa notte sono arrivate 300 mila mascherine. Il presidente Ceriscioli: questa è la notizia che attendevamo. E’ veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l’emergenza. Sono 150 mila mascherine Fffp2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale”

