SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comunicazione importante per i cittadini della Riviera.

Si avvisa la cittadinanza che, nella notte tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo, verrà effettuato a San Benedetto un intervento di sanificazione di strade, piazze e marciapiedi a cura di una ditta specializzata incaricata dal Comune di San Benedetto.

Il prodotto che sarà utilizzato (disinfettante a base di alcool e tensioattivi) non comporta rischi per la salute pubblica. Tuttavia si consiglia di tenere le finestre chiuse qualora si dovessero avvertire odori acri. Si ripete che i prodotti non sono pericolosi.

Non sarà necessario rimuovere le autovetture parcheggiate.

