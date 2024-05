SAN BENEDETTO – L’Ambito Sociale Territoriale 21 – ATS 21 rende noto che sono aperti i termini per presentare domanda di ammissione ai contributi previsti dalla legge regionale 30/1998 per interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico.

Gli interventi sono previsti in favore di famiglie monoparentali composte da donne sole in stato di gravidanza o con figli non riconosciuti dall’altro genitore, nuclei monogenitoriali in difficoltà e nuclei familiare con tre o più figli di cui almeno uno minore.

Gli interventi riguardano nuclei familiari con figli minori, residenti da almeno un anno in uno dei Comuni dell’Ambito Sociale 21 (Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Ripatransone e San Benedetto del Tronto) che abbiano un reddito certificato ISEE non superiore a 6.000 euro.

Il contributo per ciascuna famiglia beneficiaria è di 500 euro e l’Ambito Territoriale Sociale 21 redigerà una graduatoria sulla base dell’ISEE fino ad esaurimento del fondo a disposizione. Qualora dovessero verificarsi delle economie, esse saranno suddivise tra gli ammessi in graduatoria.

La domanda va presentata presso il proprio Comune di residenza entro il 15 giugno 2024.

Bando e modello di domanda sono reperibili sul sito www.comunesbt.it/ambitosociale21 o, per il Comune di San Benedetto, sul sito www.comunesbt.it (sezione “Altri bandi e avvisi”) e in tutti i Punti Unici di Accesso – PUA dell’ATS 21.