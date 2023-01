SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dall’Ambito Sociale 21 contributi per caregiver familiari: le domande vanno presentate entro il 24 febbraio 2023. Segue la nota del Comune:

«L’Ambito Territoriale Sociale – ATS 21 ha pubblicato il bando per richiedere il contributo destinato ai caregiver familiari che prestano assistenza a persone con disabilità gravissima. Per caregiver si intende la persona che assiste e si prende cura di un familiare non autosufficiente a causa di malattia, infermità o disabilità.

Per ottenere il contributo, è necessario che la persona assistita sia in possesso della certificazione che ne riconosce la condizione di disabilità gravissima, sia residente in uno dei Comuni dell’ATS 21 e benefici dell’intervento dedicato alla disabilità gravissima dell’ATS 21.

Inoltre, l’assistenza prestata dal caregiver deve essere continuativa e svolta nell’abitazione della persona assistita.

Non possono fare domanda i caregiver di persone che ricevono contributi per l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica – SLA, di minori affetti da malattie rare come definite nella Delibera di Giunta Regionale n. 475/2019, di persone che ricevono l’assegno di cura o di persone che beneficiano del progetto vita indipendente.

In questa fase sperimentale, ai caregiver che beneficeranno della misura di sostegno sarà riconosciuto un contributo di € 1.200,00, che verrà erogato fino a esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Marche.

Le domande dovranno pervenire al Comune di San Benedetto del Tronto, capofila dell’ATS 21, entro sabato 24 Febbraio 2023.

Ulteriori informazioni sono disponibili allo sportello dell’ATS 21 sito nella sede municipale del Comune di San Benedetto del Tronto, aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 previo appuntamento. Lo sportello può essere raggiunto telefonicamente al numero 0735 794341.

Bando integrale e modelli per la domanda sono disponibili sulla pagina web dell’ATS 21, all’indirizzo www.comunesbt.it/ambitosociale21».