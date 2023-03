SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Ambito Sociale Territoriale 21 – ATS 21 rende noto che sono aperti i termini per presentare domanda di ammissione ai contributi previsti dalla legge regionale 30/1998 – Fondo Famiglia 2021 per interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico.

Gli interventi riguardano nuclei familiari monoparentali in situazione di difficoltà e nuclei familiari multiproblematici già in carico ai Servizi Sociali del Comune di residenza, con figli minori, residenti da almeno un anno in uno dei Comuni dell’Ambito Sociale 21 (Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Ripatransone e San Benedetto del Tronto). Le famiglie inoltre devono avere un valore ISEE non superiore a 10.000 euro.

Il contributo per ciascuna famiglia beneficiaria è di € 500,00 e l’Ambito Territoriale Sociale 21 redigerà una graduatoria sulla base dell’ISEE fino ad esaurimento del fondo a disposizione.

La domanda va presentata presso il proprio Comune di residenza entro il 28 aprile 2023.

Bando e modello di domanda sono reperibili sul sito www.comunesbt.it/ambitosociale21 o, per il Comune di San Benedetto, CLICCANDO QUI