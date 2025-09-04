SAN BENEDETTTO – Sabato 6 settembre, il Mercato Ittico di San Benedetto tornerà a vibrare al ritmo della musica dal vivo.

Dopo i successi delle scorse edizioni che hanno visto protagonisti artisti del calibro di Claver Gold e Giancane, quest’anno il palco accoglierà Giuse The Lizia, una delle voci più interessanti della nuova scena indie italiana.

Nato e cresciuto a Bagheria, in provincia di Palermo, questo giovane cantautore di soli 22 anni sta rapidamente conquistando l’attenzione del pubblico e della critica. Con un sound fresco e testi che raccontano le esperienze della sua generazione, Giuse The Lizia si è fatto notare per il suo stile unico e autentico.

Il suo album d’esordio, Internet Explorer, pubblicato a ottobre, include il singolo di successo “Vecchia scuola” che ha contribuito ad affermarlo come una promessa della musica nostrana.

Il concerto, a ingresso completamente gratuito, è un’iniziativa dell’associazione culturale Prima Persona Plurale, promossa dall‘Ambito Territoriale Sociale 21 e dall’AST 5 di Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di San Benedetto.

Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo uno degli artisti emergenti più promettenti del momento.

L’evento avrà inizio alle ore 19, con l’apertura delle porte e la possibilità di cenare direttamente in loco grazie all’area Food&Beverage allestita per l’occasione.