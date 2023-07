SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un drappello di Sigle sindacali e lavoratori delle mense scolatische attendono il Consiglio Comunale del 24 giugno, all’ordine del giorno, lo scostamento di bilancio che perrmetterebbe una eventuale esternalizzazione delle mense scolastiche.

I sindacati lamentano un mancato coinvolgimento, mentre gli operatori comunali delle mense rivendicano il loro posto di lavoro.

Il Sindaco, con il suo solito “savoir-faire”, dimentica l’aricolo IV della costituzione. In coda al filmato, una cittadina chiede spiegazioni all’assessore Lazzari, per aver affermato che alcuni dipendenti a volte mancavano in massa per malattia, come riportato in questo articolo. ma la Lazzari, nega di aver rilasciato una dichiarazione del genere.

Per fortuna ci sono giornalisti meticolosi che hanno l’abitudine di documentare le cose che poi scrivono, sicuramente non avvezzi a scrivere cose non vere. Nel breve filmato le parole dell’assessore in commssione:

“Ho appreso stasera di aver ricevuto due Pec da parte nelle quali i sindacati chiedevano un incontro – ribadisce in Consiglio Comunale l’assessore Lina Lazzari – io non le ho ricevute. Domani mattina vedrò che fine hanno fatto. Sarà mia cura convocare poi i sindacati”

Una lunga serata quella del consiglio comunale diel 24 giugno, che approva lo scostamento di bilancio.

Forse può interessare anche