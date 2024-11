Scoppia il caos mense, vermi nei piatti dei bambini? Il tema approda in Consiglio

SAN BENEDETTO – A seguito dei disservizi rilevati negli scorsi giorni in alcune mense scolastiche degli istituti della città, il caso è arrivato in Consiglio comunale, dopo la segnalazione di alcuni genitori.

Luciana Barlocci incalza: “Alcuni genitori si sono lamentati dello stato delle mense, com’è stato riportato sulla stampa locale. Le derrate alimentari devono essere controllate maggiormente, c’è qualcosa che non funziona. Mi hanno chiamato i genitori, riferendo che qualche bambino non ha mangiato cose salutari ed è di cattivo gusto, caro assessore Sanguigni, rispondere ai bambini che si lamentano dicendo che in Africa non hanno il cibo. C’è qualcuno che verifica le derrate alimentari? Chiedo all’assessore Pellei che fine hanno fatto i 50 mila euro se i cibi non vengono controllati”.

Cosa è successo?

I bambini hanno riferito immediatamente ai propri genitori che il cibo che consumavano durante il pranzo in mensa “era cattivo” oltre che freddo, ma il caso è esploso quando poco più di un mese fa sono stati trovati addirittura dei vermi in un piatto.

La risposta dell’assessore al bilancio Pellei: “Sulle mense i maggiori costi sono dovuti all’aumento dei pasti. L’esternalizzazione dell’acquisto delle derrate entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico 2025/26 quindi la consigliera Barlocci può stare tranquilla”.

La replica del consigliere Stefano Gaetani: “Siamo passati negli anni post covid ad una crescita esponenziale di 250 mila pasti l’anno, 20% in più solo nell’ultimo anno. Dopo l’esternalizzazione abbiamo mantenuto l’acquisto delle derrate solo perchè il bando aveva bisogno di più tempo per la stesura per cui l’incarico è rimasto dei nostri uffici, ma il controllo è rimasto sempre quello. Per quanto riguarda la variazione di bilancio, teniamo anche conto dell’aumento vertiginoso dei prezzi e l’aumento degli utenti”.