SAN BENEDETTO – L’Assessore alle politiche sociali Sanguigni replica in merito al caso delle mense scolastiche. (Qui il nostro articolo precedente sulla querelle)

Andrea Sanguigni chiarisce: “Mi esprimo su questo fatto, a dare giudizi non devono essere le chat dei genitori ma l’Ast e i Nas. La Commissione mensa non è gestita dal Comune ma formata dal personale dell’azienda sanitaria che garantisce alla maestra la bontà del cibo. Le maestre devono fare educazione alimentare, cosicchè i bambini imparino a mangiare anche quello che non gli piace ma che fa bene. E’ educazione alimentare”.