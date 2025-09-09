San Benedetto, al via il festival letterario del memoir “La Risacca dei Ricordi”

Il direttore artistico Andrea Vianello si è espresso così:" È un festival che si concentra per tre giorni sul memoir. Saranno presenti svariate personalità, d'altra parte tra San Benedetto e i libri c’è un grande rapporto grazie a Mimmo Minuto"

di Leonardo Frattali