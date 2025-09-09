SAN BENEDETTO – Questa mattina il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato il decreto con cui nomina assessore il sig. Stefano Muzi con attribuzione delle deleghe in materia di Politiche Sociali, Refezione scolastica e Trasporto scolastico.
Con lo stesso provvedimento l’assessore Andrea Sanguigni assume le deleghe in materia di Lavori Pubblici, Politiche Ambientali e Sviluppo Sostenibile, Parchi e Giardini, Decoro Urbano.
I due assessori hanno firmato l’accettazione delle nomine nell’ufficio del primo cittadino.
