Antonella Moretto, presidente nazionale dell’associazione, ha voluto sottolineare l’importanza del gesto: ”E’ stato un momento davvero emozionante per quanti simboli ieri questa panchina ha donato. Politica, sociale, sanità, comunità e scuola: tutti insieme per la Fibromialgia. Un grazie sentito va all’assessore Andrea Sanguigni e al Comune di San Benedetto del Tronto per aver accettato e sostenuto la nostra richiesta che si svilupperà in futuro in una collaborazione per il ben-essere della persona affetta da Fibromialgia. Un grazie va al Parroco per aver benedetto questo simbolo circondato dai giovani dell’AGESCI esecutori dell’opera e un ringraziamento va all’Istituto Statale d’Arte “Edgardo Mannucci” di Ancona per la progettazione della targa che da 2 anni è diventato uno dei nostri simboli. Infine, voglio ricordare l’impegno che profonde la nostra volontaria Cristina Verdecchia nell’organizzare iniziative come questa”.

Nel ringraziare la presidente Moretto per le belle parole spese per la Città e la referente locale, Cristina Verdecchia, per il lavoro di sensibilizzazione che l’associazione sta facendo nel nostro territorio, l’assessore ai Servizi sociali Andrea Sanguigni ha voluto sottolineare il determinante contributo offerto dal gruppo scout AGESCI San Benedetto 1: “I ragazzi, con sensibilità e spirito civico commoventi, hanno verniciato e pirografato la scritta “Esistono già le tue ali, tutto quello che devi fare é volare”. Siamo vicini a chi deve convivere con questa malattia affinché venga riconosciuta come tale”.