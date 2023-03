SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è riunita nella mattinata del 23 Marzo la Commissione Cultura e Pubblica Istruzione, nella quale si è discusso se esternalizzare o meno il servizio delle mense scolastiche.

Nel 2022 sono stati distribuiti 216.209 pasti per un costo complessivo di 1.115.107 Euro per una spesa di quasi 5,16 Euro a pasto.

“Avete sicuramente sentito parlare di una ipotesi di esternalizzare il servizio – dice l’assessore alla Pubblica Istruzione Lazzari – gli uffici hanno lavorato al capitolato raccogliendo informazioni e alcuni dati sono stati forniti. Non è facile decidere di esternalizzare un servizio ci sono molte problematiche a cominciare, per esempio dal controllo che in questo momento noi abbiamo direttamente. Anche in caso di esserenalizzazione il controllo si dovrà fare ma in questo caso siamo noi direttamente che operiamo. Si era pensato alla possibilità di esternalizzare il servizio mensa perché è un servizio che impegna moltissimo gli operatori del settore, ma parte questo noi, spesso ci troviamo a dover rispondere a delle esigenze senza averne le competenze, con tutto il rispetto e il buon senso di chi opera nel settore. L’esternalizzazione permetterebbe di poter impiegare a tempo pieno su altri progetti, o altri servizi, il personale. Ma ha detto questo c’è una serie di altre motivazioni per esempio riguardo il personale che, a volte soprattutto durante l’inverno, ci troviamo a dovere in qualche modo sostituire o spostare il personale perché molti di loro sono malati addirittura 10-12 con l’influenza. Abbiamo una serie di problemi e la maggioranza ha raccolto dei dati e li sta ancora valutando, ma non ha ancora operato una scelta definitiva. perchè l’esternalizzazione del servizio, a livello di bilancio sarebbe più più oneroso quindi la maggioranza sta studiando altre possibilità valutando ancora se mantenere in house il servizio o estenalizzarlo, in toto o in parte. Se ne sta ancora ragionando quindi la maggioranza non ha preso ancora una decisione in merito”

Io sono assolutamente contrario all’esternalizzazione – afferma il Consigliere Domenico Novelli – soprattutto a tutela dei lavoratori. Esternalizzando, il servizio va comunque ad un privato, che fa profitto, contrariamente al comune”

Un problema apparentemente semplice quello delle mense ma in realtà complesso. I pasti devono rispettare delle tabelle nutrizionali concordate con le nutrizionioniste, bisogna far attenzione alle singole intolleranze. C’è una grossa percentuale di spreco, perchè spesso i bambiini non gradiscono il cibo, e tutto quello che avanza deve essere gettato via per motivi igienici, anche se incellofanato.