MONTICELLI: Paolini, Porfiri, Cappelletti, Santoni (29′ pt Tarli), Fattori (45+3′ st D’Angelo), Natalini, Calvaresi (1′ st Vespa), Raffaello, Carillo (1′ st Caringola), Gibellieri, Iachini (36′ st Giorgi)

A disposizione: Marcucci, Spinelli, Bernabei, Lazzarini. Allenatore Stefano Filippini

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (25′ st D’Angelo), Pietropaolo G. (20′ st D’Intino), Veccia (20′ st Gibbs), De Cesaris, Fabi Cannella, Travaglia (36′ st Di Salvatore), Pietropaolo A. Galli (25′ st Liberati S.), Picciola, Liberati A.

A disposizione: Filipponi, Di Luca, Piunti, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco

ASCOLI PICENO – Secondo pareggio consecutivo per i biancazzurri di mister Fusco dopo quello con la Monterubbianese, arriva un altro punto in trasferta contro il Monticelli. Buona partenza degli ospiti che macinano gioco e molte occasioni da gol, infatti, al 16′ pt sblocca la gara Liberati A.: cross dalla sinistra di Pietropaolo G., trova sul secondo palo la sponda di Galli per l’11 che a pochi passi dalla porta deposita in rete. Il primo tempo termina sul risultato di 0-1.

Nel secondo tempo il Monticelli parte forte, l’Atletico Centobuchi riesce a contenere e dopo due gol annullati in fuorigioco ai padroni di casa arriva al 14′ st il pareggio con Gibellieri: azione che parte da Raffaello, palla a Iachini allarga sulla destra per Porfiri che crossa tagliato sul primo palo per il 10 che insacca in rete sul primo palo. Ad un certo punto della gara le squadre si allungheranno e abbasseranno il proprio ritmo. Nel recupero del secondo tempo annullato un gol a Picciola per posizione di fuorigioco. La partita termina in pareggio con entrambe le squadre che si spartiscono la posta.

Nel post-gara ecco le dichiarazioni di mister Salvatore Fusco.

Fusco: “In settimana abbiamo provato a cambiare qualcosa. Nel primo tempo abbiamo giocato e creato molte occasioni oltre a quella del gol. Nel secondo tempo siamo riusciti a contenerli ma sull’unica azione abbiamo commesso un errore prendendo il gol del pareggio. Ad un certo punto i ritmi si sono abbassati e le squadre erano lunghe e questa partita si poteva rischiare di perdere ma meritavamo un altro risultato. Prossima gara? Incontreremo sempre il Monticelli per la gara di Coppa, cercheremo di non perdere la nostra identità e di dare spazio a chi ha giocato meno, ce la giocheremo”.