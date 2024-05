ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino (13′ st Zadro), Pietropaolo (33′ st Picciola), Galli (26′ st Liberati), Napolano (4′ sts Sharif), Cialini (6′ pts Lanzano).

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Addarii, Traini. Allenatore Salvatore Fusco

CORRIDONIA: Mazzocca, Marinelli, Mariani (44′ pt Monti), Cesca, Bigoni, Del Moro, Piccinini (1′ sts Marcelletti), Ciucci (1′ pts Ogievba), Cornero (43′ st Romagnoli), Ruzzier, Garbuglia (30′ st Galdenzi).

A disposizione: Piergiacomi, Macchiati, Bontempo, Zazzetti. Allenatore Giuliano Fondati

Arbitro: Malascorta della sezione di Jesi

Marcatori: 11′ pt Piccinini, 19′ pt Napolano (R), 32′ st Cornero, 45+5′ st Liberati (R)

Note. Circa 500 gli spettatori presenti sugli spalti. Ammoniti: Del Moro, Napolano, Mazzocca, Cesca, Pietropaolo, Ciucci, Fabi Cannella, De Cesaris, Camaioni. Espulso per doppia ammonizione Ruzzier, espulsioni dirette per Macchiati dalla panchina per proteste e Galdenzi per fallo di reazione. Recupero: 4’+6′; 1’+3′.

MARTINSICURO – Succede di tutto al “Tommolini” nella Semifinale Play-Off del Girone B di Promozione Marche: l’Atletico Centobuchi passa nei 120 minuti grazie al pareggio per 2-2 e al miglior posizionamento in classifica ed elimina il Corridonia che esce a testa alta e con onore.

Le emozioni non mancano e i motori delle due squadre si scaldano subito. Al 3′ pt cross di Cesca al centro dell’area per Ruzzier che di rovesciata non trova di pochissimo la porta. Al 6′ pt, tiro di Napolano dal limite ma la sfera viene respinta in angolo. All’11’ pt il Corridonia passa in vantaggio: punizione battuta velocemente verso Piccinini che servito in area trova il gol, 0-1. Al 13′ pt ci prova ancora Napolano da punizione ma sfera ribattuta.

Al 15′ pt occasionissima Atletico: calcio d’angolo di Napolano dalla destra, palla in mezzo, di testa stacca Galli ma il pallone va a sbattere sul palo. Al 18′ pt calcio di rigore per il Centobuchi: ottimo contropiede, riceve Napolano che di testa allunga per Cialini. L’11 si fa spazio in area, viene travolto da Mazzocca e l’arbitro indica il dischetto. Napolano si incarica della battuta e fa 1-1. Al 30′ pt ci prova ancora il 10 biancazzurro ma il suo tiro finisce di poco al lato.

Al 32′ pt si rivede il Corridonia: conclusione da fuori area di Mariani che sfiora la traversa. Un minuto più tardi altra occasione per la squadra di Fusco: contropiede orchestrato da Galli, riceve Veccia che premia l’inserimento in area di Filipponi ma il suo tiro finisce largo.

Al 37′ pt ancora Napolano da punizione ma Mazzocca risponde presente. Poco dopo Camaioni para un colpo di testa di Marinelli. L’ultima emozione della prima frazione la regala ancora Napolano con l’ennesima conclusione dal limite ma Mazzocca c’è ancora e devia in corner.

Nella ripresa si riprende con gli stessi ritmi. Infatti al 10′ st ci prova Cornero a ridosso dell’area di rigore, Camaioni devia miracolosamente e il pallone va sbattere sul palo e poi su quello opposto. Al 23′ st altro calcio piazzato di Napolano battuto direttamente in porta ma l’estremo difensore ospite devia. Al 27′ st bella verticalizzazione di Veccia per Liberati che prova il tiro al volo che viene respinto in corner. Qualche minuto dopo miracolo di Mazzocca: Napolano crossa dalla bandierina, De Cesaris colpisce di testa e il portiere salva clamorosamente sulla linea. Al 32′ st passa nuovamente in vantaggio il Corridonia: cross dalla destra in area per Cornero che in girata fa 1-2.

Nel finale succede di tutto: doppia ammonizione ed espulsione per Ruzzier per proteste e poi all’ultimo minuto di recupero viene assegnato un altro calcio di rigore ai biancazzurri, quando una conclusione di Veccia viene deviata con il braccio da Galdenzi. Dal dischetto va Liberati che apre il piattone destro e fa 2-2 facendo impazzire il “Tommolini” e portando la gara ai supplementari.

Negli extra-time si segnala l’espulsione diretta di Galdenzi per un fallo di reazione ai danni di De Cesaris al 16′ pts. Nel finale ci prova Ogievba in girata ma la sfera finisce fuori e in pieno recupero Camaioni compie un vero e proprio miracolo: Marinelli viene servito in profondità in area di rigore ma l’estremo di casa compie una grande chiusura salvando la qualificazione alla finale del girone.

Il prossimo match sarà sabato 18 maggio quando l’Atletico Centobuchi ospiterà al “Tommolini” la Vigor Castelfidardo, che ha passato il turno grazie al pareggio per 1-1 contro il Trodica, la gara sarà valida per la Finale del girone.