ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia (1′ pts Picciola), Lanzano, Stacchiotti, D’Intino (14′ st Zadro), Pietropaolo, Galli (20′ st Liberati), Napolano, Cialini.

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Sharif, Fares, Traini, Addarii. Allenatore Salvatore Fusco

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi (1′ pts Giampaoletti), Savini, Santoni, De Marco, Sassaroli, Gioacchini (20′ st Mascambruni), Marzioni (25′ st Lazzarini), Candolfi (9′ pts Piermattei, 10′ sts Pascali).

A disposizione: Occhiodoro, Lucesoli, Catalani, Sbrolla. Allenatore Stefano Ceccarelli

Arbitro: Ferroni della sezione di Fermo

Note. Circa 700 gli spettatori presenti. Ammoniti: Gioacchini, Ragni, Veccia, Galli, Fabi Cannella, Sassaroli, Santoni, Cialini, De Amicis, Zadro. Espulso Filipponi per fallo da ultimo uomo. Sequenza rigori: Mascamburini gol, Napolano parato, Savini gol, Liberati gol, De Marco gol, Pietropaolo gol, Giampaoletti gol, Cialini parato.

CIVITANOVA MARCHE – Dopo un cammino strepitoso, il percorso dell’Atletico Centobuchi verso il sogno Eccellenza si conclude con una sconfitta ai rigori per 2-4 contro il Portuali Dorica.

Dopo una partita tutto sommato equilibrata dove i biancazzurri si sono distinti per il bel gioco e le occasioni create, gli uomini di Fusco escono a testa altissima con la consapevolezza di aver disputato una stagione strabiliante.

Nel primo tempo è subito pericoloso il Centobuchi quando al 2′ pt Napolano dalla destra mette al centro un pallone velenoso che viene deviato da un difensore che fa quasi gridare al gol ma finisce in angolo. Al 6′ pt tiro da fuori area di Sassaroli ma Camaioni para. Al 7′ pt ottimo inserimento in area di Veccia, premiato da Filipponi, il 4 biancazzurro prova la conclusione ma va a lato di poco.

Al 10′ pt ci prova ancora Sassaroli dal limite dell’area ma il pallone esce di poco sopra la traversa. Al 18′ pt Veccia batte velocemente un calcio piazzato e sorprende la difesa ospite, riceve Galli che in area fa partire il tiro ma colpisce l’esterno della rete. Al 26′ pt ci prova Veccia dal limite ma la sfera va alta non di molto. Al 35′ pt bordata di Napolano da fuori area ma Tavoni si supera con un super intervento. Si va a riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo si deve aspettare il 26′ st per il primo pericolo: palla in profondità di Napolano per Liberati che va al tiro al volo ma Tavoni respinge. Nel finale occasionissima per l’Atletico: ancora Napolano in profondità per Cialini che lanciato in porta stoppa il pallone ma Tavoni con grande tempismo esce e contrasta l’11 di casa. Al termine dei 90 minuti persiste lo 0-0 e si va ai supplementari.

Al 9′ pts occasionissima per il Portuali Dorica: cross dalla destra di De Marco che trova in area Mascamburini che tutto solo spara al lato. Al 14′ pts espulso Filipponi per fallo da ultimo uomo su Mascamburini. Nel secondo tempo supplementare non ci sono azioni pericolose da segnalare e il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 e si va ai rigori.

Esce vittorioso il Portuali Dorica grazie a due rigori parati da Tavoni su Napolano e Cialini. Nonostante la sconfitta l’Atletico Centobuchi esce a testa altissima tra gli applausi del proprio pubblico dopo aver disputato una stagione fantastica da gruppo immensamente grande.