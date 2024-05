ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella (34′ st Lanzano), Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino (16′ st Zadro), Pietropaolo, Galli (24′ st Liberati), Napolano, Cialini (45′ st Picciola).

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Sharif, Traini, Addarii. Allenatore Salvatore Fusco

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta (40′ st Storani), Brugiapaglia, Gioielli (30′ st Malaccari), Marconi, Santoni, Terrè (45′ st Calligari), Ballarini (20′ st Testa), Pincini, Mosca (8′ st Altobello), Rombini.

A disposizione: Carpera, Romagnoli, Magi, Fanesi. Allenatore Luca Manisera

Arbitro: El Mouhsini della sezione di Pesaro

Marcatori: 30′ pt Galli, 28′ st De Cesaris.

Note. Circa 700 gli spettatori presenti. Ammoniti: De Cesaris, Gambacorta, Terrè, Cialini. Recupero: 3’+6′.

MARTINSICURO – L’Atletico Centobuchi trova tra le mura amiche un successo fondamentale battendo per 2-0 la Vigor Castelfidardo ed approda alla finalissima del Campionato di Promozione ed affronterà il Portuali Dorica.

Pronti e via e si vedono subito in avanti i biancazzurri al 13′ pt con Napolano che da calcio piazzato va al tiro, il pallone viene deviato dalla barriera e Cialini in area prova il tiro che finisce alto di poco. Al 23′ pt ci prova ancora Napolano da calcio di punizione ma Lombardi si supera con una gran parata. Al 30′ pt si sblocca la gara e il Centobuchi passa in vantaggio: ottima discesa dalla sinistra di Fabi Cannella che crossa in mezzo e trova il colpo di testa vincente sul secondo palo di Galli che fa 1-0.

Provano a reagire gli ospiti con un tiro di Rombini dal limite ma la sfera esce di pochissimo. Al 42′ pt gli uomini di Fusco sfiorano il raddoppio: altra discesa di Fabi Cannella sull’out mancina, cross al centro, D’Intino devia con una successiva deviazione di un difensore ospite e il pallone va a sbattere sul palo. Si va a riposo dopo tre minuti di recupero con i biancazzurri in vantaggio.

Nel secondo tempo la Vigor prova ad agguantare il pareggio quando al 4′ st Pincini prova un tiro a giro da fuori area ma la sua conclusione esce ad un soffio dal palo. Al 26′ st Filipponi prova un tiro-cross dalla destra ma Lombardi smanaccia sopra la traversa in angolo. Al 28′ st arriva il raddoppio dell’Atletico: cross dalla destra di Napolano, un cioccolatino per De Cesaris che lasciato colpevolmente solo deposita in rete di testa e fa 2-0.

Al 36′ st ci prova ancora la squadra di casa con Veccia che fa partire un tiro da fuori ma il pallone finisce poco sopra il montante della porta. Al 45+2′ st occasione Vigor Castelfidardo: ottimo cross da calcio di punizione di Santoni per il colpo di testa di Altobello ma Camaioni compie un miracolo e respinge in angolo.

Dopo sei lunghi minuti di recupero l’Atletico Centobuchi può festeggiare una vittoria meritata e si guadagna l’accesso alla finalissima dei Play-Off di Promozione dove incontrerà il prossimo weekend il Portuali Dorica. Data, orario e campo di gioco verranno comunicati in settimana.