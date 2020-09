TABELLINO DI PORTO D’ASCOLI-VALDICHIENTI PONTE 0-0

PORTO D’ASCOLI: Andrea Testa, Francesco Traini (2002)-(74’Alessandro Evangelisti, 2003), Matteo Sensi, Passalacqua, Lorenzo Pasqualini, Alessio Schiavi (74’Alessandro Mattioli), De Cesare, Francesco Petrini (2001), Napolano, Nazareno Battista (92’Daniele Orsini) ed Henri Shiba. A disposizione: Cannella, Abbaticchio (2003), Andrea Voltattorni (2001), Flavio Spina (2003), Davide Cinaglia (2001) e Jacopo Massi. Allenatore: Donatello Zappalà.

VALDICHIENTI PONTE: Tavoni, Edoardo Tartabini, Armellini, Muzi (2002), Boutlata, Michelangelo Monaco, Emiliozzi (2001), Salvatelli (2001), Jacopo Stortini, Marco Marcelli (2002)-(77’Ribichini) e Federico Palmieri. A disposizione: Mallozzi (2001), Tommaso Micucci (2003), Piccinini (2003), Giri, Nicola Gagliardini, Alessandro Marconi, Riccardo Ciccarelli (2003) ed Avallone (2003). Allenatore: Luigi Giandomenico

Arbitro: Claudio Racchi di Ancona, coadiuvato dagli assistenti: Valerio Paci e Serafino Marchei, entrambi di Ascoli Piceno.

Espulsi: al 90’Pasqualini (P.D’A.) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Battista (P.D’A.), Marcelli (V.P.) e Pasqualini (P.D’A.-2 volte).

Angoli: 1-2.

Recuperi: 0’+2′.

Note: Gara giocata al Comunale Ciarrocchi di Porto d’Ascoli a porte chiuse per l’emergenza covid 19.

Precedente al Comunale Ciarrocchi: La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche, al Comunale Ciarrocchi era finita 1-1 (4’Panichelli [V.P.], 7’Napolano [P.d’A.]) tra il Porto d’Ascoli, allora guidato in panchina da Domenico Izzotti ed il Valdichienti Ponte.

CAMPIONATO D’ECCELLENZA MARCHE:

Calendario Eccellenza Marche 2020-21

Programma 1a giornata d’Eccellenza Marche di Domenica 27 settembre 2020 alle ore 15,30 a porte chiuse:

Atletico Alma Urbino-Sangiustese

Atletico Azzurra Colli-Grottammare che sarà diretta da Leonardo Salvatori di Macerata, coadiuvato dagli assistenti: Riccardo Eleuteri e Simone Tidei, entrambi di Fermo

Biagio Nazzaro Chiaravalle-Atletico Gallo Colbordolo

Forsempronese-Montefano

Jesina-Fabriano Cerreto

Marina-Anconitana

Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte (Gara giocata in anticipo sabato pomeriggio 26 settembre) 0-0 (Al 90’espulso Lorenzo Pasqualini del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione)

Urbania-Atletico Ascoli

Vigor Senigallia *-San Marco Servigliano Lorese

*= giocherà le sue gare interne domenicali sempre con inizio alle ore 15.

CLASSIFICA:

Porto d’Ascoli * 1

Valdichienti Ponte * 1,

Anconitana“,

Atletico Alma Urbino“,

Atletico Ascoli “,

Atletico Azzurra Colli“,

Atletico Gallo Colbordolo “,

Biagio Nazzaro Chiaravalle “,

Fabriano Cerreto “,

Forsempronese “,

Grottammare “,

Jesina “,

Marina “,

Montefano “,

San Marco Servigliano Lorese “,

Sangiustese“,

Urbania “,

Vigor Senigallia “.

*= Una gara (della 1a giornata già disputata) in più.

Prossimo turno 2a giornata d’andata di domenica 4 ottobre 2020 ore 15:30 a porte chiuse:

Anconitana-Vigor Senigallia

Atletico Ascoli-Atletico Alma Urbino

Atletico Gallo Colbordolo-Urbania

Fabriano Cerreto-Atletico Azzurra Colli

Grottammare-Biagio Nazzaro (Gara anticipata a sabato 3 ottobre, sempre alle ore 15,30)

Montefano-Porto d’Ascoli

San Marco Servigliano Lorese-Forsempronese

Sangiustese-Marina

Valdichienti Ponte-Jesina

L’ultima volta che Grottammare e Biagio Nazzaro si sono affrontate al Comunale Filippo Pirani risale alla stagione 2018/19, sempre in Eccellenza Marche e finì 1-0 (34’Davide Traini) per il Grottammare, allora guidato in panchina da Manolo Manoni. Al termine di quella stagione il Grottammare chiuse 7°, mentre la Biagio Nazzaro giunta 15a, retrocedette in Promozione Marche dopo lo spareggio play out perso sul campo dell’Atletico Alma Fano (giunta 14a).

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche al Comunale Dell’Immacolata non si è giocata Montefano-Porto d’Ascoli in quanto la gara valevole per la 28a giornata (13a di ritorno) era in programma domenica 29 marzo 2020, ossia quando il Campionato era già stato interrotto per l’emergenza covid 19.

Quindi l’ultimo precedente (Montefano-Porto d’Ascoli) risale alla stagione 2018/19 sempre in Eccellenza Marche e a Montefano (Macerata) finì 2-2 (13’Ilario Gabrielli [P.d’A.], 17’Kabasele [P.d’A.], 36’Carlos Tomas Aquino [M] su rigore, 79’Enrico Mengoni [M]. Espulso per proteste il tecnico del Montefano Roberto Lattanzi).

In quella stagione (2018/19) le 2 squadre oltre che nei 2 match di Campionato si affrontarono anche in Coppa Italia, nella 2a giornata del Girone Triangolare B della 2a Fase (Semifinali a Gironi) sempre al Comunale Dell’Immacolata di Montefano (Macerata) e finì 1-2 (18’Granito, 61’Silvestroni [M] su rigore, 84’Alessio Lanzano) per il Porto d’Ascoli, allora guidato in panchina da Sante Alfonsi.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Vittorie: 0

Pareggi: 1

Sconfitte: 0

Gol fatti: 0

Gol subiti: 0

Differenza reti: 0 (0-0)

Capocannonieri: ”

Punti interni: 1 (su una gara interna), frutto di un pari interno.

Punti esterni: ”

Espulsioni (di giocatori): una (Lorenzo Pasqualini per doppia ammonizione alla 1a giornata)

Ammonizioni: 3.

Media inglese: -2

CALENDARIO PORTO D’ASCOLI ECCELLENZA MARCHE 2020/21:

ANDATA 2020/21– 1a Giornata, sabato 26 settembre 2020: Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte 0-0 (Al 90’espulso Lorenzo Pasqualini del Porto d’ascoli per doppia ammonizione); 2a Giornata, domenica 4 ottobre ore 15,30: Montefano-Porto d’Ascoli; 3a Giornata, domenica 11 ottobre ore 15,30: Porto d’Ascoli-Grottammare; 4a Giornata, domenica 18 ottobre ore 15,30: Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli; 5a Giornata, domenica 25 ottobre ore 14,30: Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli; 6a Giornata, domenica 1°novembre ore 14,30: Atletico Gallo Colbordolo-Porto d’Ascoli; 7a Giornata, domenica 8 novembre ore 14,30: Porto d’Ascoli-Urbania; 8a Giornata, domenica 15 novembre ore 14,30: Atletico Alma Urbino-Porto d’Ascoli; 9a Giornata, domenica 22 novembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Atletico Azzurra Colli; 10a Giornata, domenica 29 novembre ore 14:30: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Porto d’Ascoli; 11a Giornata, domenica 6 dicembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Sangiustese; 12a Giornata, domenica 13 dicembre ore 14:30: Jesina-Porto d’Ascoli; 13a Giornata, domenica 20 dicembre 2020 ore 14:30: Vigor Senigallia-Porto d’Ascoli; sosta natalizia di una settimana; 14a Giornata, domenica 3 gennaio 2021 ore 14:30: Porto d’Ascoli-Forsempronese; 15a Giornata, mercoledì 6 gennaio 2021 ore 14,30: Marina-Porto d’Ascoli; 16a Giornata, domenica 10 gennaio 2021 ore 14:30: Porto d’Ascoli-San Marco Servigliano Lorese; 17a Giornata, domenica 17 gennaio 2021 ore 14:30: Anconitana-Porto d’Ascoli.

RITORNO 2021– 18a giornata, domenica 24 gennaio 2021 ore 15: Valdichienti Ponte-Porto d’Ascoli; 19a giornata, domenica 31 gennaio ore 15: Porto d’Ascoli-Montefano; 20a Giornata, domenica 7 febbraio ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 21a Giornata, domenica 14 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Fabriano Cerreto; 22a Giornata, domenica 21 febbraio ore 15: Atletico Ascoli-Porto d’Ascoli; 23a Giornata, domenica 28 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Atletico Gallo Colbordolo; 24a Giornata, domenica 7 marzo ore 15: Urbania-Porto d’Ascoli; 25a Giornata, domenica 14 marzo ore 15: Porto d’Ascoli-Atletico Alma Urbino; 26a Giornata, domenica 21 marzo ore 15: Atletico Azzurra Colli-Porto d’Ascoli; 27a Giornata, domenica 28 marzo ore 16: Porto d’Ascoli-Biagio Nazzaro; 28a Giornata, mercoledì 31 marzo ore 16: Sangiustese-Porto d’Ascoli; Sosta weekend Pasquale; 29a Giornata, domenica 11 aprile ore 16: Porto d’Ascoli-Jesina; 30a Giornata, domenica 18 aprile ore 16,30: Porto d’Ascoli-Vigor Senigallia; 31a Giornata, domenica 25 aprile ore 16,30: Forsempronese-Porto d’Ascoli; 32a Giornata, domenica 2 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Marina; 33a Giornata, domenica 9 maggio ore 16,30: San Marco Servigliano Lorese-Porto d’Ascoli; 34a ed ultima Giornata, domenica 16 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Anconitana.

CALENDARIO GROTTAMMARE ECCELLENZA MARCHE 2020/21:

ANDATA 2020/21-1a Giornata, domenica 27 settembre 2020 ore 15,30: Atletico Azzurra Colli-Grottammare; 2a Giornata, sabato 3 ottobre ore 15:30: Grottammare-Biagio Nazzaro; 3a Giornata, domenica 11 ottobre ore 15,30: Porto d’Ascoli-Grottammare; 4a Giornata, domenica 18 ottobre ore 15,30: Grottammare-Jesina; 5a Giornata, domenica 25 ottobre ore 14,30: Vigor Senigallia-Grottammare; 6a Giornata, domenica 1°novembre ore 14,30: Grottammare-Forsempronese; 7a Giornata, domenica 8 novembre ore 14,30: Anconitana-Grottammare; 8a Giornata, domenica 15 novembre ore 14,30: Grottammare-Marina; 9a Giornata, domenica 22 novembre ore 14:30: Montefano-Grottammare; 10a Giornata, domenica 29 novembre ore 14:30: Grottammare-San Marco Servigliano Lorese; 11a Giornata, domenica 6 dicembre ore 14:30: Fabriano Cerreto-Grottammare; 12a Giornata, domenica 13 dicembre ore 14:30: Grottammare-Valdichienti Ponte; 13a Giornata, domenica 20 dicembre 2020 ore 14:30: Grottammare-Atletico Gallo Colbordolo; Sosta natalizia di una settimana; 14a Giornata, domenica 3 gennaio 2021 ore 14:30: Sangiustese-Grottammare; 15a Giornata, mercoledì 6 gennaio 2021 ore 14,30: Grottammare-Atletico Ascoli; 16a Giornata, domenica 10 gennaio 2021 ore 14:30: Urbania-Grottammare; 17a Giornata, domenica 17 gennaio 2021 ore 14:30: Grottammare-Atletico Alma Urbino.

RITORNO 2021– 18a giornata, domenica 24 gennaio 2021 ore 15: Grottammare-Atletico Azzurra Colli; 19a giornata, domenica 31 gennaio ore 15: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Grottammare; 20a Giornata, domenica 7 febbraio ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 21a Giornata, domenica 14 febbraio ore 15: Jesina-Grottammare; 22a Giornata, domenica 21 febbraio ore 15: Grottammare-Vigor Senigallia; 23a Giornata, domenica 28 febbraio ore 15: Forsempronese-Grottammare; 24a Giornata, domenica 7 marzo ore 15: Grottammare-Anconitana; 25a Giornata, domenica 14 marzo ore 15: Marina-Grottammare; 26a Giornata, domenica 21 marzo ore 15: Grottammare-Montefano; 27a Giornata, domenica 28 marzo ore 16: San Marco Servigliano Lorese-Grottammare; 28a Giornata, mercoledì 31 marzo ore 16: Grottammare-Fabriano Cerreto; Sosta weekend Pasquale; 29a Giornata, domenica 11 aprile ore 16: Valdichienti Ponte-Grottammare; 30a Giornata, domenica 18 aprile ore 16,30: Atletico Gallo Colbordolo-Grottammare; 31a Giornata, domenica 25 aprile ore 16,30: Grottammare-Sangiustese; 32a Giornata, domenica 2 maggio ore 16,30: Atletico Ascoli-Grottammare; 33a Giornata, domenica 9 maggio ore 16,30: Grottammare-Urbania; 34a ed ultima Giornata, domenica 16 maggio ore 16,30: Atletico Alma Urbino-Grottammare.

INFO ECCELLENZA: Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie (Eccellenza e Promozione). Per quanto riguarda i Campionati e le Coppe Regionali di Eccellenza e di Promozione, le squadre partecipanti, nella stagione 2020/21 dovranno schierare minimo un giovane nato nel 2001 ed uno nato nel 2002.

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre dell’ECCELLENZA MARCHE (che torna a 18 squadre) 2020-21 ed i loro rispettivi allenatori

ANCONITANA (Squadra di Ancona che rappresenta la famosa e storica società dorica che partecipò a 2 Campionati di Serie A e nel 1994 quando militava in Serie B raggiunse la finale [poi persa contro la Sampdoria di Gullit e Mancini] della Coppa Italia principale. La stagione è giunta 2a in Eccellenza Marche) Allenatore: Marco Lelli (Confermato).

ATLETICO ALMA URBINO (Nata dalla fusione tra l’Atletico Alma Fano e l’Urbino 1921 [che la scorsa stagione aveva chiuso 4° in Promozione Marche Girone A]. La scorsa stagione l’Atletico Alma Fano era giunto 11°in Eccellenza Marche) Allenatore: Antonio Crespi (confermato, visto che la scorsa stagione guidava l’Urbino 1921)

ATLETICO ASCOLI (Squadra di Ascoli Piceno, rappresenta l’ex Ciabbino ; neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B) Allenatore: Stefano Filippini (Confermato)

ATLETICO AZZURRA COLLI (Squadra di Colli del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 12a in Eccellenza Marche Girone B) Allenatore: Peppino Amadio (Confermato).

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 3°in Eccellenza Marche) Allenatore: Gastone Mariotti (Confermato)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Squadra di Chiaravalle, comune in provincia di Ancona. Neopromossa in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A. Sarà la sua 21a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale) Allenatore: Giammarco Malavenda (Confermato)

FABRIANO CERRETO (Squadra di Fabriano e Cerreto d’Esi entrambi comuni in provincia di Ancona. La scorsa stagione è giunto 13°in Eccellenza Marche). Allenatore: Simone Pazzaglia (Nuovo)

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunta 6a in Eccellenza Marche ed ha vinto la Coppa Italia Regionale, battendo in finale il Porto d’Ascoli. Sarà la sua 23a partecipazione al massimo Campionato Regionale, un record assoluto nelle Marche) Allenatore: Michele Fucili (Confermato)

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunto 14°in Eccellenza Marche. Sarà la sua 14a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Massimiliano Zazzetta (Nuovo).

JESINA (Squadra di Jesi, comune in provincia di Ancona. Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 18a ed ultima) Allenatore: Marco Strappini (Nuovo)

MARINA (Squadra dell’omonima frazione di Montemarciano, comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 9° in Eccellenza Marche). Allenatore: Nico Mariani (Confermato).

MONTEFANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione giunto 5°in Eccellenza Marche). Allenatore: Roberto Lattanzi (Confermato).

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione è giunto 4°in Eccellenza Marche ed ha disputato la finale della Coppa Italia Regionale, venendo sconfitto dalla Forsempronese. Sarà la sua 7a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Donatello Zappalà (Confermato)

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE (Squadra di Servigliano [Fermo] e di Loro Piceno [Macerata]. E’nato nell’estate 2017 dalla fusione tra San Marco Servigliano e Lorese. La scorsa stagione giunto 15°in Eccellenza Marche) Allenatore: Daniele Marinelli (Nuovo)

SANGIUSTESE (Squadra di Monte San Giusto, comune in provincia di Macerata. Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 15a) Allenatore: Manolo Manoni (Nuovo)

URBANIA (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunta 8a in Eccellenza Marche. Sarà la sua 21a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Davide Sartini (Nuovo)

VALDICHIENTI PONTE (Squadra di Morrovalle [Macerata] e gioca le sue gare interne al Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]. La scorsa stagione giunto 10°nel suo primo Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Luigi Giandomenico (Confermato)

VIGOR SENIGALLIA (Squadra di Senigallia [Ancona]. La scorsa stagione giunta 7a in Eccellenza Marche). Allenatore: Aldo Clementi (Confermato).

In neretto le squadre nuove o diverse rispetto alla stagione 2019/20.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2020/21:

ANCONITANA: Stadio del Conero, Frazione Varano, Via Cameranense-Ancona

ATLETICO ALMA URBINO: Comunale Montefeltro, Via Annunziata SNC-Urbino (Pesaro-Urbino)

ATLETICO ASCOLI: Comunale Monterocco, Via Faiano- Ascoli Piceno

ATLETICO AZZURRA COLLI: Comunale Colle Vaccaro, Via Colle Vaccaro-Colli del Tronto (Ascoli Piceno)

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano, Via Mulino del Passo- Petriano (Pesaro-Urbino)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Comunale, Via Puccini 29-Chiaravalle (Ancona)

FABRIANO CERRETO: Stadio Comunale Mirco Aghetoni, Via Ugo Petruio-Fabriano (Ancona)

FORSEMPRONESE: Comunale Marcello Bonci, Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE 1899: Comunale Filippo Pirani, Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

JESINA: Comunale Pacifico Carotti, Via Cavallotti 39- Jesi (Ancona)

MARINA: Comunale Le Fornaci, Via Deledda-Marina di Montemarciano (Ancona)

MONTEFANO: Comunale “Dell’Immacolata”, Via Imbrecciata – Montefano (Macerata)

PORTO D’ASCOLI: Comunale Ciarrocchi, Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE: Comunale “Settimi”, Via Rossa – Servigliano (Fermo)

SANGIUSTESE: Comunale La Croce, Via La Croce – Montegranaro (Fermo)

URBANIA CALCIO: Comunale Principale, Via Campo Sportivo – Urbania (Pesaro-Urbino)

VALDICHIENTI PONTE: Comunale Villa San Filippo, Via Magellano- Monte San Giusto (Macerata)

VIGOR SENIGALLIA: Comunale Goffredo Bianchelli, Via Montenero – Senigallia (Ancona)

COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE (VINTA LA SCORSA STAGIONE DALLA FORSEMPRONESE) 2020/21:

CALENDARIO, REGOLAMENTO, MODALITÀ E DATE DI SVOLGIMENTO 1A FASE REGIONALE:

Il comitato Regionale Marche ha reso noti i Gironi della Coppa Italia d’ Eccellenza Marche (che nell’ultima stagione era stata ad eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale). Le 18 Società iscritte sono raggruppate in 6 gironi composti da 3 squadre con criteri di vicinorietà stabiliti dal Comitato Regionale Marche. La manifestazione prenderà il via mercoledì 7 ottobre 2020. La seconda giornata è in calendario sempre di mercoledì il 21 ottobre e la terza il 4 novembre 2020.

La fase successiva sempre a Gironi Triangolari avrà svolgimento nelle seguenti date:

mercoledì 18.11.2020, mercoledì 02.12.2020 e mercoledì 16.12.2020.

La data della gara di finale sarà disputata in data, orario e campo da determinare.

Regolamento e Programma Coppa Italia d’eccellenza Marche 2020-21

Lo svolgimento delle gare avverrà nel modo seguente:

La squadra che riposa nella prima giornata, è determinata per sorteggio a cura del C.R. Marche, così come quella che disputa la prima gara in trasferta.

Riposa nella 2a giornata la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta;

Nella 3a giornata si svolge la gara che vedrà impegnate le due squadre che non si sono incontrate e gioca in casa quella che ha disputato la precedente gara in trasferta.

Sarà promossa al turno successivo la squadra 1a classificata di ogni Girone Triangolare.

Per il turno successivo verranno predisposti 2 Gironi Triangolari (Semifinali) così composti:

Girone Triangolare A: Vincenti 1°, 2° e 3° Girone della 1a Fase

Girone Triangolare B: Vincenti 4°, 5° e 6° girone della 1a Fase

Punteggio gara

Per la compilazione della classifica verranno attribuiti i seguenti punteggi:

vittoria punti 3

pareggio punti 1

sconfitta punti 0

Classifica Gironi

In caso di parità per il passaggio al turno successivo si terrà conto:

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;

b) della migliore differenza reti;

c) del maggior numero di reti segnate;

d) del maggior numero di reti segnate in trasferta

Persistendo ulteriore parità la vincitrice sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dal Comitato Regionale Marche.

Finale

La gara si svolgerà con incontro unico (due tempi regolamentari di 45 minuti ciascuno, eventuali tempi supplementari di 15 minuti ed eventuali tiri di rigore) in campo neutro determinato dal Comitato Regionale Marche.

Partecipazione dei calciatori

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società, nel rispetto delle norme limitative riguardanti l’età in vigore per il Campionato di Eccellenza.

Le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due giocatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

1 nato dall’1.1.2001 in poi

1 nato dall’1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo, e, qualora siano state effettuate tutte sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce interessate.

Sostituzione giocatori

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di 5 calciatori, indipendentemente dal ruolo.

Di seguito i 6 Gironi Triangolari e le partite della 1a giornata.

Girone 1: Atletico Alma Urbino, Atletico Gallo Colbordolo ed Urbania.

Girone 2: Forsempronese, Marina e Vigor Senigallia.

Girone 3: Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto e Jesina.

Girone 4: Anconitana, Montefano e Valdichienti Ponte.

Girone 5: GROTTAMMARE, San Marco Servigliano Lorese e Sangiustese.

Girone 6: Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli e PORTO D’ASCOLI.

Programma 1a giornata Gironi Triangolari di mercoledì 7 ottobre 2020 ore 15,30 a porte chiuse:

Girone 1: Atletico Gallo Colbordolo-Atletico Alma Urbino. Riposerà: Urbania.

Girone 2: Marina-Forsempronese. Riposerà: Vigor Senigallia.

Girone 3: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Fabriano Cerreto. Riposerà: Jesina.

Girone 4: Valdichienti Ponte-Anconitana. Riposerà: Montefano.

Girone 5: Sangiustese-GROTTAMMARE. Riposerà: San Marco Servigliano Lorese.

Girone 6: Atletico Ascoli-PORTO D’ASCOLI. Riposerà: Atletico Azzurra Colli.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.