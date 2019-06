Tanta gente si è radunata sul lungomare e nelle zone limitrofe per ammirare i velivoli sfrecciare in aria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riviera pronta ed eccitata per l’evento di inizio estate 2019.

Air Show a San Benedetto del Tronto e Frecce Tricolori oggi, 8 giugno e domani, 9 giugno.

Questo pomeriggio spazio alle prove con protagonisti:

Elicotteri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di base a Cervia e del 3° Reparto Volo della Guardia Costiera di Pescara;

Velivolo acrobatico;

“Frecce Tricolori” (con fumata bianca);

La gente si è radunata in spiaggia e nelle vicinanze per assistere allo spettacolo in cielo.

Tanta curiosità, peccato per il tempo di oggi un pò grigio dopo una bella mattinata di sole.

Alcuni promemoria per i nostri lettori su indicazioni, viabilità e dove parcheggiare

