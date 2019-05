Apposita segnaletica sarà posizionata- In ogni caso, viene vivamente sconsigliato di avventurarsi in auto verso il centro. Sarà invece libera la circolazione in bicicletta e pedonale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno si svolgerà in Riviera la manifestazione “Air show”, caratterizzata da serie di eventi che culmineranno con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare, meglio nota come Frecce Tricolori.

Il programma di dettaglio è in fase di definizione e, oltre alla mitica pattuglia acrobatica, sono previste altre esibizioni di aerei, elicotteri, paracadutisti, idrovolanti a partire dal primo pomeriggio di entrambe le giornate, il sabato per le prove, la domenica per lo spettacolo.

Lo spazio aereo in cui si svolgeranno le spettacolari evoluzioni è stato individuato lungo tutti i 4 chilometri di estensione del litorale sambenedettese, con punto di riferimento centrale sulla spiaggia libera dinanzi alla pineta del campo “Merlini” (campo Europa).

Inoltre in Piazza Giorgini verrà installato un simulatore di volo in dotazione all’Aeronautica Militare e saranno presenti altre attrazioni legate all’evento.

Numerose saranno le disposizioni delle autorità che verranno emanate per assicurare lo svolgimento in sicurezza della manifestazione che richiamerà migliaia di persone.

In entrambi i giorni l’intera carreggiata est del lungomare nord, dal ponte sul torrente Albula fino alla zona campo Europa (la restante parte è già isola pedonale), sarà chiusa totalmente al traffico e alla sosta. Lungo tutto il tratto chiuso al traffico saranno installati spazi espositivi e postazioni commerciali che daranno vita ad un lungo mercatino a ridosso dell’aiuola spartitraffico.

Sulla carreggiata ovest si potrà parcheggiare ma anche questa sarà chiusa al traffico, indicativamente a partire dalle ore 13 fino al termine dell’Air Show, in entrambe le giornate.

Per agevolare l’afflusso degli spettatori saranno individuati parcheggi di scambio nelle aree a sud e a nord della città (Centro Agroalimentare, zona centro commerciale Porto Grande, Centro commerciale L’Orologio) con circa dieci bus navetta che li collegheranno con il centro città.

Apposita segnaletica indicherà a chi arriva da fuori dove si trovano questi parcheggi di scambio. In ogni caso, viene vivamente sconsigliato di avventurarsi in auto verso il centro di San Benedetto. Sarà invece libera la circolazione in bicicletta e pedonale.

