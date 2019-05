Tutte le modalità da tenere conto per bagnanti e concessionari. Assistenti, volontari di protezione civile e uomini delle forze dell’ordine faranno rispettare questi provvedimenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche lo specchio d’acqua in corrispondenza della manifestazione che vedrà protagoniste le Frecce Tricolori, a San Benedetto l’8 e 9 giugno, dovrà essere lasciato totalmente libero per tutti i 4 chilometri di lunghezza e per una profondità di 2 chilometri.

Pertanto, oltre al divieto di navigazione nello specchio acqueo interessato dall’Air Show di San Benedetto, sarà in vigore un divieto di balneazione, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 13 e le ore 17.30 di entrambi i giorni.

Inoltre dovrà essere sgomberata una fascia di arenile di 10 metri a partire dalla battigia all’interno della quale non dovranno esserci né oggetti né persone. I concessionari di spiaggia sono stati invitati a rimuovere le attrezzature balneari ricadenti in questa fascia di rispetto. Assistenti bagnanti, volontari di protezione civile, uomini delle forze dell’ordine faranno rispettare queste disposizioni.

