SAN BENEDETTO – Non è stato molto prodigo di informazioni il figlio del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis per via del momento specifico che stanno attraversando le squadre. Solo poche parole ha rilasciato ai microfoni di Riviera Oggi, mentre si trovava a cena presso il ristorante “Bianco Sale” di San Benedetto: “Purtroppo non possiamo lasciare dichiarazioni alla stampa essendo in pieno calciomercato. Tutto ciò che posso dire è che la società è finalmente ottimista e sta lavorando già da ora per rinforzare la squadra”.

Infine Edoardo De Laurentiis dedica belle parole alla città che lo ospita: “San Benedetto è davvero una splendida città, adatta per godermi un po’ di tempo in relax, ringrazio poi i miei amici della famiglia Amato che ci hanno ospitato”.