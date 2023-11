ATLETICO CENTOBUCHI: Tamburini, Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris (23′ pt Lanzano), Stacchiotti, D’Intino (15′ st Zadro), Pietropaolo (25′ st Cialini), Galli (15′ st Liberati), Napolano, Picciola.

A disp. Wade, Lanzano, Mbjeshova, Cavallin, Di Luca, Addarii. All. Fusco.

MONTICELLI: Melillo, Aloisi, Fattori (9′ st Natalini), Santoni, Rinaldi, Cappelletti, Calvaresi, Pietrucci, Vespa (1′ st Marini), Raffaello, Bernabei.

A disp. Piccioni, Gibellieri, Giorgi, Paolini, Marini, Angelini R., Di Giorgio, Angelini D., Natalini. All. Settembri

Arbitro: Malascorta della sezione di Jesi

Marcatori: Aloisi (29′ pt)

Note. Circa 150 gli spettatori presenti. Ammoniti Pietropaolo, Lanzano, Calvaresi, Marini. Recupero: 2′ + 5′.

MARTINSICURO – L’Atletico Centobuchi cade in casa contro il Monticelli e scivola fuori dai play-off, lontani tre lunghezze. Una gara equilibrata al di là del risultato, con gli ascolani che vincono grazie ad un calcio da fermo alla mezz’ora del primo tempo realizzato da Aloisi. Il neo acquisto Napolano sbaglia il rigore del pareggio, ma la sua prestazione è di categoria superiore, è mancato solo il gol.

Al 16′ pt dopo una serie di batti e ribatti Galli colpisce il palo. Al 29′ pt punizione per il Monticelli, Aloisi tira direttamente in porta e sigla la rete del vantaggio, 0-1. Passano due minuti e il direttore di gara concede un rigore ai locali per un fallo in area su Picciola: si incarica della battuta Napolano, ma il tiro ad incrociare viene parato in tuffo da Melillo. Al 46′ Tamburini dice no a Raffaello che aveva provato un tiro da centrocampo. La ripresa vede protagoniste neve e grandine, ma si continua a giocare. Al 34′ st Liberati ci prova con un colpo di testa, ma la palla esce di poco sopra la traversa. Allo scadere clamorosa occasione per l’Atletico: Napolano crossa sul secondo palo dove trova Picciola ha sui piedi la palla del pareggio, ma la conclusione colpisce clamorosamente il palo.

C’è tanta amarezza per la sconfitta ma ora la testa è alla prossima gara in programma sabato 2 dicembre in trasferta contro la Palmense.