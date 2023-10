CORRIDONIA: Piergiacomi, Garbuglia, Marinelli, Ciucci, Romagnoli, Del Moro, Marcelletti (24′ st Zazzetti), Mariani (38′ st Piccinini), Cornero, Ruzzier, Galdenzi (18′ pt Borioni).

A disposizione: Vesprini, Vitali, Giannini, Monti, Cesca, Ogievba. Allenatore Giuliano Fondati

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi (17′ st Delli Compagni, 38′ st Madonna), Fabi Cannella, Veccia (30′ st Picciola), De Cesaris, Stacchiotti, Zadro (30′ st D’Intino), Pietropaolo, Galli, D’Angelo, Cialini (12′ st Liberati).

A disposizione: Tamburini, Lanzano, Mbjeshova, Cavallin. Allenatore Salvatore Fusco

CORRIDONIA – L’Atletico Centobuchi viene battuto allo Stadio “Martini” di Corridonia ed incassa la seconda sconfitta della stagione contro il Corridonia per 1-0. Nonostante le numerose occasioni i biancazzurri vengono puniti da una ribattuta di Ruzzier ad inizio ripresa.

E pure gli uomini di Fusco macinano gioco e nel primo tempo vanno vicini al gol: è il 18′ pt quando Fabi Cannella sulla sinistra crossa al centro e pesca Galli che conclude ma il suo tiro viene respinto da Piergiacomi. Al 30′ pt i biancazzurri reclamano per un fallo di mano in area di rigore ma per l’arbitro si può proseguire. Al 36′ pt D’Angelo colpisce un palo con un tiro violento dal limite. Si va dunque a riposo sul risultato di parità.

Pronti e via e bisogna aspettare il 12′ st per la prima vera occasione del Corridonia: lancio dalle retrovie della difesa verderossa che pesca sul secondo palo Mariani, l’8 conclude ma Camaioni è bravo a respingere e sul tap-in si avventa Ruzzier che di testa fa 1-0. Nonostante ciò, e nonostante improvvisamente siano spariti i palloni da gara, l’Atletico non molla e sfiora il gol del pari: è il 23′ st quando Veccia dalla sinistra calcia la punizione direttamente in porta ma Piergiacomi è bravo a deviare in angolo.

Nel finale di gara continua l’assedio biancazzurro: Picciola servito in area dopo un cross dalla sinistra calcia al volo di prima intenzione ma Piergiacomi si supera con un grande intervento in angolo. Agli sgoccioli della partita altra azione, altro cross in mezzo, altro di tiro, questa volta di Liberati, ed altro miracolo di Piergiacomi.

Dopo il tempo di recupero l’Atletico Centobuchi può uscire solo che a testa alta dal campo per la prestazione e per il gioco espresso. Il prossimo match sarà in Coppa Italia in programma per mercoledì 18 ottobre contro la Sangiorgese Monterubbianese allo Stadio “Mariotti” di Monterubbiano.

Per il campionato appuntamento sabato 21 ottobre al “Tommolini” contro l’Appignanese.