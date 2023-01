SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di lunedì 30 gennaio, il sindaco Antonio Spazzafumo e gli assessori alle Attività Produttive e al Piano del Porto, Laura Camaioni e Bruno Gabrielli, si sono incontrati in Capitaneria di Porto con il comandante Alessandra Di Maglio alla presenza del consigliere regionale Andrea Assenti per fare un punto sul tema del dragaggio dell’imboccatura del porto.

La riunione, richiesta dall’Amministrazione comunale, è stata imperniata sulla necessità di chiarire quali siano le tempistiche per l’avvio dei lavori di manutenzione del bacino ed è stato chiesto che Regione Marche e Autorità di Sistema Portuale portino a termine nel più breve tempo possibile i passaggi necessari all’avvio dell’intervento.

“Gli utenti del porto, primi fra tutti i pescatori – ha detto il sindaco Spazzafumo – hanno bisogno di un’infrastruttura perfettamente funzionante e questo intervento è essenziale. Abbiamo avuto l’impegno dai nostri interlocutori, ciascuno per la propria competenza, ad acquisire tutte le informazioni del caso. Ci aggiorneremo a breve per avere una data precisa per l’inizio dei lavori”.