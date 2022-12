CENTOBUCHI – Ultimo test per l’Atletico Centobuchi che chiude l’anno 2022 con una vittoria per 0-2 in amichevole contro l’Atletico Azzurra Colli. L’incontro si è svolto presso l’Hotel Casale e la partita è stata di livello agonistico e ad alta intensità. I biancazzurri sbloccano la gara nel primo tempo con il gol di Liberati su calcio di rigore guadagnato da Travaglia, tornato in campo dopo due mesi di infortunio, e chiudono la partita nel secondo tempo con il gol di Galli, che dopo la traversa di D’Intino insacca di testa.

Soddisfatto della gara il mister Salvatore Fusco: “È stato un ottimo test contro una signora squadra e abbiamo terminato il lavoro previsto durante questa pausa. Il risultato conta poco ma questa partita mi è servita per vedere i ragazzi come stavano fisicamente e come si comportavano in mezzo al campo. – afferma il tecnico.

“La squadra ha fatto molto bene, ci sono ancora delle situazioni da migliorare però nel complesso sono soddisfatto. Ho un gruppo fantastico, in questo duemilaventidue abbiamo ottenuto una grande salvezza nella scorsa stagione, e in questo momento ci troviamo in una classifica molto corta, non ce lo aspettavamo”. – dichiara.

“Sono orgoglioso del lavoro che i miei calciatori stanno facendo perché tutto ciò che sta accadendo è merito loro” – e conclude – “Colgo l’occasione per fare gli auguri alla società, al direttore, allo staff, a tutti i calciatori e ai nostri sostenitori che stanno crescendo di numero. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, non vediamo l’ora di ricominciare il nuovo anno cercando di migliorare quanto fatto fino ad oggi”.