CENTOBUCHI – Continuano gli allenamenti in casa biancazzurra, con la formazione di mister Fusco che dopo il pareggio per 1-1 contro la Monterubbianese riposerà ma l’occhio è già proiettato alla prossima partita contro il Monticelli. Dopo la seduta odierna è stato intervistato l’attaccante Antonio Picciola, che ha segnato nella scorsa giornata.

Picciola: “Sabato è arrivato il primo punto in classifica anche se potevamo chiudere la partita e portare a casa i tre punti. Secondo me non meritiamo questa posizione ma sono sicuro che tutti i sacrifici che stiamo facendo verranno ripagati e saliremo di posizione, sono ottimista. Settimana di riposo? Serve per recuperare le energie e per preparare al meglio la gara della prossima settimana contro il Monticelli. Futuro? Sono fiducioso, il campionato è appena iniziato, c’è ancora tanta strada da fare ma ce la metteremo tutta. Siamo una squadra forte e credo in ciascuno di noi”.