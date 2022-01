FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone: una per possesso di una katana in auto e un’altra per non aver rispettato la sorveglianza speciale come predisposto dal Tribunale

Segnalato alla Prefettura anche un giovane per possesso di hashish.

Provvedimenti diffusi dall’Arma fermana tramite una nota stampa giunta in redazione il 18 gennaio.

