FERMO – Brunori Sas arriva a Fermo nel pieno del suo percorso live, forte di un successo di critica e pubblico che ha consolidato il suo ruolo nel cantautorato italiano moderno.

Dario Brunori (classe 1977, Cosenza) è uno dei cantautori più acclamati della scena italiana contemporanea. Debutta nel 2009 con Vol. 1, vincendo il Premio Ciampi e la Targa Tenco, e segue con album che si impongono all’interno del panorama indipendente (Vol. 2, Vol. 3, A casa tutto bene, Cip!). Ha curato colonne sonore per il cinema (tra cui i film di Aldo, Giovanni e Giacomo) e nel 2018 ha condotto il programma “Brunori Sa” su Rai 3.

“L’albero delle noci”, sesto album in studio, è uscito il 14 febbraio 2025 su etichetta Universal e prodotto da Riccardo Sinigallia. Tre i singoli usciti: “La ghigliottina” (settembre 2024), “Il morso di Tyson” (novembre 2024) e la title track, protagonista del 75° Festival di Sanremo 2025, dove ha conseguito il 3° posto e ha vinto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Il disco, dedicato alla figlia Fiammetta, affronta il tema della paternità con profondità poetica e introspezione.

Info evento:

Luogo: Piazza del Popolo, Fermo

Data e ora: martedì 15 luglio 2025, ore 21:30

Biglietti: da €40 (posto unico) a €60 (pit), disponibili su TicketOne, Vivaticket e Ciaotickets

Una serata sotto le stelle per riscoprire le canzoni che raccontano amore, tempo, famiglia e speranze – attraverso uno dei progetti più intimi e apprezzati degli ultimi anni.