FERMO – Il 30 aprile, l’Assemblea degli azionisti della Carifermo Spa ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024 della Banca e nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027, che si è insediato il 6 maggio.

La raccolta totale ha raggiunto i 3.879 milioni di euro (+7,2%) e si compone di 2.103 milioni di euro di diretta e di 1.777 milioni di indiretta, con un incremento del risparmio gestito e assicurativo e previdenziale rispettivamente del 7,4% e dello 0,7%, mentre l’amministrato è aumentato del +15,4%.

Gli impieghi economici lordi complessivi ammontano a 1.263 milioni di euro, in crescita del 1,6%, di cui 1.222 milioni di euro per crediti in bonis (+4,1%). Le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese sono arrivate a circa 340 milioni di euro.

I crediti deteriorati lordi sono diminuiti a € 40,8 milioni (-40,5% a/a), mentre quelli netti sono scesi a € 17,6 milioni (-34,5% a/a). Il CET 1 ratio è giunto a 23,48% e il cost/income è pari a 57,05%. L’utile di esercizio è in linea con quello del 2023.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Alberto Palma, Renato Torquati, Maria Costanza, Eleonora Cutrini, Emilio Lanciotti, Oronzo Mauro, Marchetto Morrone Mozzi, Lucia Montanini, Andrea Livio e Giuseppe Malvetani. Il Collegio Sindacale è presieduto da Stefano Cominetti, affiancato da Manola Illuminati e Roberto Angeletti.

Il Consiglio, riunito il 6 maggio, ha confermato Alberto Palma Presidente e Renato Torquati Vicepresidente, con l’ingresso di Maria Costanza e Oronzo Mauro.