SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 9 settembre, del Comune di San Benedetto in merito alla vicenda del Riviera delle Palme ‘negato’ al Porto d’Ascoli Calcio in occasione della partita di Coppa Italia contro Nereto. Il match si giocherà al Ciarrocchi a porte chiuse.

Lo scorso 1 settembre, presso lo stadio Riviera delle Palme, si è tenuta una riunione a cui hanno preso parte il funzionario comunale Alessandro Amadio, responsabile del servizio Sport, con un altro dipendente comunale, il dirigente del Porto d’Ascoli Traini con il giocatore Giordano Napolano, l’incaricato alla manutenzione del campo. Il Comune ha illustrato gli interventi da effettuare ed ha spiegato che, per dare l’assenso all’uso dell’impianto, sarebbe stato prima necessario un confronto interno con i funzionari che seguono i lavori di manutenzione della struttura.

In data 7 settembre si è svolto un sopralluogo dei tecnici comunali alla presenza dei rappresentanti della ditta incaricata al trattamento del manto erboso a seguito del quale l’Ufficio Sport ha comunicato alla società Porto d’Ascoli che non sarebbe stato possibile concedere la struttura in quanto un suo utilizzo avrebbe compromesso gli effetti dell’intervento di risemina svolto nel fine settimana precedente.

Nella stessa comunicazione è stato spiegato alla società che allo stadio sono in corso gli interventi di sistemazione degli spogliatoi e dei locali ufficio volti a ripristinare e garantire l’usabilità dell’impianto e che sarebbe stato comunque necessario un nuovo incontro per definire le modalità di attuazione di altri essenziali adempimenti per lo svolgimento delle partite (ticketing, stewarding, assistenza sanitaria con personale medico, servizio sicurezza, ecc) che sono a carico della società organizzatrice dell’evento.

