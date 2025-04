SAN BENEDETTO – Il monito dell’U.S. Samb ai propri tifosi in una nota ufficiale che riportiamo integralmente:

La U.S. Sambenedettese invita tutti i tifosi a non invadere il terreno di gioco al termine della gara, in quanto lo Stadio Riviera delle Palme è in diffida e una ulteriore sanzione ne porterebbe la squalifica con la successiva gara casalinga da disputarsi a porte chiuse.

Inoltre l’eventuale accesso al terreno di gioco potrebbe comportare sanzioni ai tifosi da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

La U.S. Sambenedettese, a seguito del grande afflusso di pubblico, invita i tifosi a recarsi allo Stadio in congruo anticipo al fine di perfezionare tutte le operazioni di accesso all’impianto nel minor tempo possibile.