SAN BENEDETTO – La Commissione Bilancio si è riunita in data 17 giugno nell’aula consigliare per ratificare la variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e dare comunicazione di altri stanziamenti.

Nel corso dell’assemblèe è stata data comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa a favore del Servizio Cultura allo scopo di “stornare le risorse necessarie” (cioè allocarle) per permettere all’Ufficio Cultura di affidare e presentare il progetto di candidatura al concorso per il conferimento del titolo di Capitale Italiana del Libro per l’anno 2026.

Un’altra comunicazione riguarda il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa a favore del Servizio Demanio Marittimo. Per l’avvio della stagione balneare, è stato prelevato un importo di 148.600 euro. I fondi potenzieranno il salvataggio in mare e l’allestimento di spiagge libere e la manutenzione di strutture demaniali.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’ avanzo di amministrazione della Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 le spese più rilevanti riguardano:

Il completamento progetto di riqualificazione urbana dell’area ex-Stadio Ballarin : 800.000 euro .

: . Progetto Definitivo Vasca Esterna Piscina Comunale: 700.000 euro .

. Politiche Sociali: 800.000 euro (per iniziative come bonus affitto e buoni alimentari).

(per iniziative come bonus affitto e buoni alimentari). Asfalti e Manutenzioni Stradali: 831.000 euro .

. Area Gestione del Territorio: 703.000 euro (include fondi per IVA su progetti PNRR e progettazioni varie).

(include fondi per IVA su progetti PNRR e progettazioni varie). Promozione Culturale, Turistica e Commerciale (Eventi Estivi e Iniziative Varie): Un totale di circa 950.000 euro distribuiti tra:

Servizio Cultura: 390.500 euro. Servizio Turismo: 430.000 euro. Servizio Commercio e Mercato Olimpico: 433.334 euro Manutenzione Scuole: 165.000 euro.

Inoltre viene destinata una quota di 90.000 euro per un progetto di gestione acque per la Riserva Naturale Sentina con un finanziamento regionale di 200.000 euro di fondi FESR, e una compartecipazione comunale, per un intervento di circa 400.000 euro alla Riserva Naturale Sentina. Questo progetto prevede il riutilizzo di acqua di depurazione per alimentare i laghetti della riserva (3 su 5 sono asciutti), un’iniziativa che mira a migliorare la gestione idrica e l’equilibrio ecologico dell’area naturalistica. Malgrado le rassicurazioni dell’assessore Pellei, che le acque reflue di “qualità industriale” (quindi adatte non adatte per la potabilità e per l’alimentazione) siano adatte per garantire la biodiversità dell’area, non è stato chiesto se sia stata fatta una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e un’analisi della qualità organolettica delle acque, dato il delicato equilibrio delle specie che prolificano nella zona.

Sono stati allocati 250.000 euro per la manutenzione straordinaria dello Stadio Riviera delle Palme. Questi fondi sono stanziati a integrare le risorse già assegnate per gli interventi di manutenzione straordinaria già in atto, come i servizi igienici e l’impianto di illuminazione. L’integrazione andrà a coprire le spese per mettere a norma gli impianti di sicurezza generali e i tornelli di accesso che dovranno essere forniti di telecamere con riconoscimento facciale. Tale intervento è stato richiesto dalla Questura per garantire la conformità alle normative e la sicurezza dell’impianto, come precisato dall’assessore allo Sport Cinzia Campanelli.

“Quindi se poi negano le trasferte ai tifosi ospiti – ha ironizzato il Presidente di Commissione Paolo Canducci – la Questura ce li rimborsa questi 250.000 euro? Abbiamo speso oltre un milione per le telecamere, la sala Gos, adesso anche il roiconoscimento e poi vietano le trasferte ai tifosi ospiti, che ci facciamo con la sala Gos per farli stare più comodi?”

“Cercheremo di fare di tutto per non farle evitare” – ha risposto l’assessore Campanelli

“Secondo me deve essere una condizione affinchè vengano spesi questi soldi – ha replicato Canducci – noi sbarriamo viale dello sport, spendiamo i soldi per il riconoscimento facciale, ma non dev’essere vietata nessuna trasferta altrimenti i fondi li destiniamo ad altro”