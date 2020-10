Qui le notizie di ieri, 30 settembre

ORE 19.30 Angela Piotti Velenosi: “Il Covid ha bloccato un lavoro durato decenni sul vino piceno”

ORE 19 Docente positivo al Covid, chiude il 2 ottobre la scuola secondaria di Monsampolo del Tronto

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Arancio 01102020 ore 18

ORE 17 Senza mascherine anti-Covid, bar chiuso per 5 giorni e multa di 400 euro

ORE 16.30 Covid, positivo uno studente dell’Isc Sud sambenedettese

ORE 16 Gran Pavese Rossoblù a tutti i sanitari del Madonna del Soccorso per l’emergenza Covid

ORE 15.30 Covid, Abruzzo: 30 casi nelle ultime 24 ore, 5 nel Teramano. Zero decessi

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

30 ricoverati in totale nelle Marche. Per il Gores, sei ricoverati in Terapia Intensiva (tre a San Benedetto) e 0 in Semi.

Di seguito il secondo report di giornata Gialla 01102020 ore 12

ORE 14 Mascherine anti-Covid alla Casa Albergo Ferrucci, donazione della “50&Più Ascoli-Fermo”

ORE 12 AREA VASTA 5

Sempre tre ricoveri Covid, tre in Terapia Intensiva, a San Benedetto. Al Madonna del Soccorso zero pazienti in attesa del tampone, al Mazzoni cinque pazienti in attesa del tampone.

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2137 tamponi: 1046 nel percorso nuove diagnosi e 1091 nel percorso guariti.

Dal Gores affermano: “I positivi sono 28 nel percorso nuove diagnosi. 6 in provincia di Ascoli Piceno (n.d.r. 13 secondo l’Area Vasta 5-Sisp), 6 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Macerata e uno fuori regione”.

Questi casi comprendono 5 soggetti sintomatici, 15 contatti in ambito domestico, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall’estero (Albania e Perù) e 2 casi in fase di verifica.

Di seguito il primo report di giornata BLU 01102020 ore 9 revAS

