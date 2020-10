FERMO – Carabinieri in azione nel Fermano in questi giorni.

A Porto Sant’Elpidio è stato punito un bar. Dall’Arma raccontano: “I militari hanno sorpreso la titolare a lavorare e a servire i clienti senza la mascherina anti-Covid”.

Dal Comando Provinciale di Fermo concludono: “Multa di 400 euro per la proprietaria e locale chiuso per cinque giorni come previsto dalle norme vigenti”.

